«Клеймо «старой элиты Казахстана» как инструмент негласной люстрации». «Почему зависла реформа казахского алфавита?». «Елеусизовы: АЭС строить в Казахстане нельзя». «Молодежь Казахстана уезжает: более миллиона тенге в месяц готовы платить в Китае»

Сетевой Казахстан 6 сентября 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ – «Клеймо «старой элиты Казахстана» как инструмент негласной люстрации» — Несмотря на регулярное медийное противопоставление «старого» и «нового» Казахстана, действительно глубокой кадровой ротации в бюрократическом аппарате не произошло. Трансформации затронули лишь высшую страту чиновников – тех, кого принято называть политическими госслужащими. При этом неофициальный индикатор принадлежности к «старой элите» стал использоваться как инструмент негласной люстрации. Забавно наблюдать за тем, как действующие топ-чиновники соревнуются, обвиняя друг друга в сотрудничестве со «старым режимом» — при том, что практически все они пришли во власть при первом президенте РК. Разговоры о принадлежности к «старой» или «новой» элите во многом отражают лишь внутрикорпоративную конкуренцию.

Сауле ИСАБАЕВА – «На ломаном латинском… Почему зависла реформа казахского алфавита?» — Ни один из уже предложенных вариантов нового казахского алфавита не устроил тех, кто принимает главные решения в нашей стране. Но, тем не менее, с некоторых пор он стал массово внедряться в различные сферы жизни. Как следствие, единственным ощутимым результатом этой реформы стала мода на латинские буквы, которые используются сейчас повсеместно – от салонов красоты до госучреждений. Талгат КАЛИЕВ, директор Института прикладных этнополитических исследований: «Как ни крути, а латиница – язык науки, технологий и прогресса». Арман КУДАБАЙ, журналист, преподаватель КазНУ им. аль-Фараби: «Казахстан — единственная страна, в которой действуют аж четыре алфавита». Николай ОСИПОВ, историк, политолог: «Превратили латинизацию в модную медийно-рекламную забаву».

FORBES . KZ . «Елеусизовы: АЭС строить в Казахстане нельзя» — Референдум о строительстве АЭС в Казахстане пройдет 6 октября 2024 года. Как считают некоторые эксперты, страна вполне может обойтись и без атомной электростанции. В Казахстане хватает экологических проблем, и риски в виде радиационного загрязнения достаточно велики. В новом выпуске YouTube-канала Forbes Kazakhstan своим мнением о ситуации делятся президент Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат» Мэлс ЕЛЕУСИЗОВ и депутат маслихата Алматы, глава РОО «Kaz Eco Patrol» Тимур ЕЛЕУСИЗОВ. Как считает Мэлс Елеусизов, строить АЭС в Казахстане — значить подвергать собственных граждан ненужному риску.

«Каждый пятый казахстанец готов рассмотреть предложения о работе за рубежом» — 22,6% соискателей в Казахстане указали в своих резюме, что готовы уехать из страны при наличии предложения о работе за границей. Этот показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом — первым полугодием — 2023 года. Об этом говорится в обзоре HeadHunter Казахстан, который компания подготовила на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей.

KZ . KURSIV . MEDIA . Аскар МАШАЕВ — «Кто искажает статистику на границе Казахстана и Китая и наносит ущерб экономике Казахстана» — В минувшем году выросло расхождение между казахстанскими (импорт из КНР) и китайскими (экспорт в РК) данными. Этот тренд зафиксировала Высшая аудиторская палата РК в своем заключении к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Госаудиторы оценивают сумму предполагаемых экономических потерь по таможенным пошлинам и НДС в размере 467,9 млрд тенге (чуть более $1 млрд по среднему курсу доллара за прошлый год). Это треть от суммы налогового недобора, из-за которого в прошлом году чуть было не случился бюджетный кризис. Кабмин предотвратил его лишь благодаря дополнительным изъятиям из Нацфонда.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Молодежь Казахстана уезжает: более миллиона тенге в месяц готовы платить в Китае» — Недалекая экономическая и социальная политика в Казахстане, нежелание региональных властей развивать страну, высокая рождаемость и неплохой образовательный уровень уже привели к выезду казахской молодежи за рубеж на заработки. В ближайшее время казахских гастарбайтеров будет ждать Китай. Казахстан входит в период гастарбайтеров. Точно так же, как и Узбекистан. Не в таких размерах, конечно. Но тем не менее процесс пошел. Почти 200 тысяч казахстанцев уехали за рубеж на заработки в прошлом году. По данным МИДа, казахи едут в Россию (162 тысячи человек), в Польшу (13 тысяч), Южную Корею (6 тысяч) и Великобританию (5 тысяч человек). Кто едет? В основном, это молодежь до 30 лет.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Избирательная солидарность: кое-что о журналистике в РК» — 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. 8 сентября 1943 года в Берлине был казнен чехословацкий журналист Юлиус ФУЧИК. Его книга «Репортаж с петлей на шее» переведена на 70 языков. Не самая легкая жизнь и у журналистов Казахстана. Однако если где-то журналистская солидарность проявляется на деле, то у нас это словосочетание — простой набор слов, которые в реальности не имеют места быть. Во многом это происходит из-за того, что журналистский цех в нашей стране разделен. И потому понятия о журналистской солидарности в Казахстане не существует по определению.

NOVGAZ . COM . Мурат БУЛЬДЕКБАЕВ, журналист – «Валенсы на них нет!» — Сегодня, как я понимаю, шансов задать вопрос министру у журналистов практически нет. Тем более, что запускается новый механизм аккредитации корреспондентов на брифинги и пресс-конференции. Соль его в том, что задавать вопросы руководителям министерств и ведомств можно только строго по теме, к которой эти самые руководители готовились! А еще можно просто не попасть в число аккредитованных. По сути чиновникам дали волю самим отбирать те СМИ, чьи вопросы они хотели бы услышать. Такая игра в поддавки похожа на хаотичное сбивание нежелательных фигур с шахматной доски.

ORDA . KZ . «Нацгвардия, домогательства и коррупция. Как партия «Ак Жол» вляпалась в скандальную историю» — Сначала Комитет национальной безопасности задержал заместителя главнокомандующего Нацгвардии по технике и вооружению генерал-майора Константина ВОРОНКИНА. А затем 5 сентября в СМИ появилась информация о якобы задержании заместителя председателя партии «Ак Жол» Дмитрия ВАСИЛЬЕВА… В КНБ сказали, что не имеют представления, где Васильев и кто слил информацию о его аресте… Своей версией относительно произошедшего 5 сентября поделился уволенный из партии «Ак жол» мажилисмен Аскар САДЫКОВ. В своём видеообращении он попытался оправдаться за обвинения в харассменте и обвинил лидера партии Азата ПЕРУАШЕВА в, скажем так, «бездарном кризис-менеджменте». По его версии Дмитрий и Максим Васильевы давали взятку генерал-майору Нацгвардии Воронкину за заключение договоров госзакупок, а также за общее покровительство.

TENGRINEWS . KZ . «“Она сказала: “Ты больше не мой сын“. Тогда я осознал, что мне нужна помощь“» — В Казахстане по состоянию на июль 2024 года на диспансерном наблюдении с расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, состоят 18 183 человека. Это лишь официальная статистика. Корреспондент побеседовал с астанчанином, который прошел лечение и «чист» больше года. Он откровенно рассказал о своем опыте и масштабах проблемы — Сейчас открылась детская наркология в Алматы. 12–13 лет — употребляют мефедрон. Это страшно. Употребляет и более старшее поколение – до 60 лет. Постоянно где-то граффити, особенно на правом берегу, появляется. Их закрашивают, но они снова появляются. Употребляющих много.

INFORMBURO . KZ . «Если отменить 10% за обслуживание, то цены в ресторанах серьёзно вырастут» — Представитель профсоюза работников общепита Зульфия ЮСУПОВА о зарплатах и справедливых подходах к ресторанному бизнесу — Огромная армия официантов по стране (да даже возьмём для примера один только Алматы) вскоре окажется перед выбором – уходить или работать за меньшие деньги. И работодатель не сможет им выплачивать зарплату. Пока рестораторы только качают головой. Потому что они летом подготовились: обновили меню, распечатали. И если опять поднимать цены, то может исчезнуть целевая аудитория ресторана, и это тоже большая проблема для бизнеса.

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