«О «диктатуре» Токаева». «Казахстанцы продолжают кормить неэффективных госслужащих». «25 самых влиятельных женщин Казахстана». «Зачем сдавать декларации людям, у которых ничего нет». «Почему защитники казахского языка ополчились на смешанные школы?»

Сетевой Казахстан 10 сентября 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О «диктатуре» Токаева» — В рамках ведущейся против Токаева политической кампании пара юных иноагентов опубликовала целое исследование о том, что президент Казахстана, оказывается, «кровавый диктатор», который жестоко подавил «стотысячный мирный протест» и обманул народ с реформами. Проамериканская сетка эти тезисы тут же радостно растиражировала. Думаю, нужно хотя бы в двух словах прокомментировать. Во-первых, «мирными митингами» январские события 2022 г. назвать очень сложно. Речь шла о попытке государственного переворота… Во-вторых, диктатором или авторитарным правителем Токаева называть ну никак не получается… В-третьих. Что касается реформ, то выскажу свою точку зрения. Казахстану объективно нужна сильная президентская власть как противовес радикализму, сепаратизму, трайбализму, экстремизму, как гарант социально-политической стабильности и межнационального согласия. Понимаю, что либерастов, национал-популистов и американскую агентскую сетку это бесит, но нужно исходить из интересов страны и народа…

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ — «Казахстанцы продолжают кормить неэффективных госслужащих» — Во время первого послания в 2019 году Касым-Жомарт ТОКАЕВ поставил задачу сократить к 2024 году количество госслужащих на 25%. С тех пор тема неэффективности государственного управления так или иначе звучала в каждом его послании, и этот год не стал исключением. Но выполнить поставленную задачу по сокращению так и не удалось. Казахстану определённо следует рассмотреть возможность проведения ряда реформ для оптимизации госаппарата… В противном случае, если этого не сделать, Касым-Жомарт Токаев и будущие президенты так и будут из послания в послание повторять одни и те же фразы о необходимости «кардинально повысить эффективность государственного управления», а ситуация в стране улучшаться не будет.

KZ . MEDIA . Касым КЕМЕЛОВ – «Не Нацфонд, так ГЦБ: кабмин загоняет себя в очередную ловушку» — Правительство Казахстана загнало себя в очередную ловушку. И это не традиционная для последних пары десятилетий «ловушка среднего дохода», избежать которой якобы активно пытаются теми или иными способами. Эта ловушка соткана из амбиций, понимания, что жить так дальше нельзя, и неспособности (или страха) менять что-то кардинально. Справедливости ради, отметим, что под правительством подразумевается не конкретно текущий состав кабинета министров. Они – «славные» продолжатели традиций, сформировавшихся еще во времена правления НАЗАРБАЕВА и правительств тех лет. Но и решений, меняющих положение дел, и нынешний и предыдущий составы кабминов, сформированных уже при президенте ТОКАЕВЕ, как и их предшественники, не принимают.

FORBES . KZ . «25 самых влиятельных женщин Казахстана» — Forbes Woman Kazakhstan представляет новый рейтинг. Рейтинг — сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использована в качестве документа или официальной информации. 1. Умут ШАЯХМЕТОВА. 55 лет. Председатель правления и член СД АО «Народный банк Казахстана», который возглавляет в течение 15 лет. 2. Мадина АБЫЛКАСЫМОВА. 46 лет. С 2020 года — председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. 3. Тамара ДУЙСЕНОВА. 60 лет. Единственная женщина — заместитель премьер-министра РК. 4. Аида БАЛАЕВА. 50 лет. Министр культуры и информации РК. 5. Ляззат ИБРАГИМОВА. 52 года. Председатель правления и член СД АО «Отбасы банк»…

RATEL . KZ . Галим ХУСАИНОВ – «Зачем сдавать декларации людям, у которых ничего нет» — Все их данные имеются в базах госорганов. Текущее налоговое законодательство предусматривает поэтапное налоговое декларирование доходов и расходов физлиц, что в целом является хорошей инициативой, но, мне кажется, в некоторых моментах — излишней и затратной. Со следующего года мы переходим к завершающему этапу декларирования, когда все граждане страны обязаны будут представить декларацию для фиксации всех активов и обязательств и потом каждый год будут сдавать декларацию, указывающую, что приобрели и что отчуждали за истекший год… У большинства нашего населения такого имущества не так много, и поэтому при декларировании они будут сдавать декларации практически с пустыми данными. Люди, у кого есть что декларировать, как правило, относятся к руководителям, собственникам компаний и чиновникам.

TIME . KZ . «Как же вовремя, однако!» — Спустя семь месяцев после введения одного времени на всей территории Казахстана фракция Amanat в парламенте решила, что пора выступить на эту тему во весь голос, замахнувшись на отдельное пленарное заседание мажилиса. С вопросом “Почему именно сейчас?” мы решили разобраться… Либо наверху спохватились, что манипуляции с часами — действительно очень неудачный, болезненный экспромт для населения Либо нужно задвинуть министра ШАККАЛИЕВА куда подальше, если не очень далеко — всегда же должен быть виновник или стрелочник. Либо нужно… подсластить-утихомирить недовольное население перед референдумом об АЭС: грубо говоря, откровенно выражаясь, мы вам — время, вы нам — атомную станцию.

«Вырвать пристрастие с корнем» — Минздрав будет лишать лицензий медорганизации за приписки, а материалы передавать в правоохранительные органы. А чтобы полностью искоренить ставшую паразитической проблему, факт получения мед­услуги пациенты будут подтверждать с помощью Face ID. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА.

NP . KZ . «Медицинская страховка: палка о двух концах» — Сейчас человеку, пострадавшему, скажем, от ошибок хирурга или анестезиолога в ходе операции, а также терапевта при диагностике, законодательство предлагает защищаться в общем порядке, который предусматривает гражданское право на возмещение вреда. Другими словами, пострадавшему пациенту остается только подать иск в суд. Но с 21 октября 2024 года больницы и поликлиники станут выплачивать пациентам страховку в случае причинения вреда здоровью при лечении. Это абсолютно новые для РК правила. Не исключено, что они защитят пациентов, но вместе с тем наверняка поднимут расценки на медуслуги.

«Мы вас не увольняли, просто не продлили контракт» — О ситуации с преподавательскими рейтингами. Сегодня педагоги страны должны постоянно доказывать свою квалификацию. Если раньше за тебя говорил педагогический стаж, то сегодня необходимы публикации в научных изданиях, причем на платной основе, и другие достижения, свидетельствующие о том, что ты не стоишь на месте. С одной стороны, в этом есть определенный резон. Но зачастую за всевозможными модными сертификатами на самом деле ничего не стоит, только деньги, которые педагог платит фирме-однодневке за ничего не дающие в плане творческого роста курсы повышения квалификации.

SPIK . KZ . Жандос АСЫЛБЕКОВ — «Почему защитники казахского языка ополчились на смешанные школы?» — Накануне начала нового учебного года некоторые казахскоязычные СМИ снова обратились к больной для них теме смешанных школ. Вообще-то эти образовательные учреждения правильнее было бы называть школами с разными (казахским, русским, а кое-где ещё и уйгурским, узбекским, таджикским) языками преподавания учебных предметов, но поскольку слово «смешанные» устоялось и используется даже в официальных документах Министерства просвещения РК, не станем мы тоже не станем ломать эту традицию… По идее, влияние должно быть взаимным: как учащиеся казахских классов, общаясь с русскоязычными детьми, осваивают язык Пушкина, так и последние, контактируя с первыми, обретают навыки разговорной речи на языке Абая.

GOLOS — NARODA . KZ . «Кредиты вместо субсидий: готовы ли фермеры к такому раскладу?» — Ежегодно на субсидирование отраслей АПК Казахстан тратит миллиарды тенге. Однако в скором времени ситуация может измениться. В своем последнем послании Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил постепенно уходить от субсидирования в сторону кредитования. Причем не через квазигосударственные институты, а через коммерческие банки. Вот только как заставить банкиров поверить в платежеспособность фермеров? И готовы ли аграрии выживать без субсидий? Эти вопросы «Голос народа» обсудил с экспертами.

VLAST . KZ . «Непобедимый мусор» — Жители поселка Коксай в Иргелинском сельском округе Алматинской области много лет борются с несанкционированной свалкой, примыкающей к их домам. Из-за бытовых и промышленных отходов, попадающих туда с разных частей Алматы, они не могут избавиться от зловонного запаха и довольно часто сталкиваются с пожарами. Местные и республиканские власти бездействуют: они признают работу свалки незаконной, но отказываются предпринять хоть какие-то действенные меры для ее ликвидации. Владельцу участка земли, где находится мусорный полигон, назначаются лишь небольшие денежные штрафы — их размер не превышает сборов с нескольких грузовиков, привозящих мусор на незаконный полигон.

ORDA . KZ . «Массовое отравление школьников: репортаж из села Бесшокы и при чём тут экс-глава МОН Асхат Аймагамбетов» — Отравление сотен детей в посёлке Бесшокы Мангистауской области до сих не укладывается в голове — как такое могло произойти в школе? Число пострадавших перевалило уже за 400 человек. Специалисты взяли пробы из школьной столовой и отправили на экспертизу. Саму столовую опечатали. Корреспондент съездила в село Бесшокы и попыталась выяснить причину произошедшего… Директор бесшокынской школы оказался двоюродным братом бывшего министра образования и науки Асхата АЙМАГАМБЕТОВАа. Сфера образования, как выяснилось, у них дело семейное. Заступится ли высокопоставленный родственник за брата, неизвестно. Тойлыбай Аймагамбетов считает, что он не виновен в случившемся.

TENGRINEWS . KZ . «Арабские, тюркские, европейские: как менялась мода на имена в Казахстане» — Выбор имени для ребенка отражает не только личные предпочтения родителей, но и исторические события, культурные влияния, и даже политические тенденции. Эволюция казахских имен с XIX века до наших дней, показывает, как глобальные процессы, религиозные течения и социальные изменения влияли на формирование имянаречения. От имен, вдохновленных исламской культурой, до заимствований из европейских языков — каждое имя рассказывает свою уникальную историю. Как меняется мода на имена в Казахстане? И почему? Как на это влияют процессы в стране? Об этом корреспондент поговорила с исследователем имен и администратором Уикипедии (казахская версия Wikipedia) Кайыром РЫСБАЕВЫМ.

AZATTYQ . ORG . «Молчание как позиция. Почему война — запретная тема для государственных СМИ Казахстана?» — Государственные СМИ Казахстана хранят молчание на фоне операции Вооружённых сил Украины в Курской области. СМИ, финансируемые из госбюджета, давно не пишут о российско-украинской войне. Влияют ли на это внешние факторы?

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