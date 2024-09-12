«Что будет с Казахстаном, если в Россию и Китай прилетят «черные лебеди». «Назарбаев и без своего поста, де-факто, остается влиятельным человеком». «Кто стоит за противниками и сторонниками строительства АЭС в Казахстане». «Инфополе под огнем»

Сетевой Казахстан 12 сентября 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ — «Что будет с Казахстаном, если в Россию и Китай прилетят «черные лебеди»» — Международные эксперты прогнозируют кризис как в России, так и в Китае, между которыми пытается балансировать Казахстан. Но мы явно не готовы к тому, что у наших двух крупнейших соседей возможны серьезные проблемы. И тем более не думаем о том, какими могут быть последствия для нас… Тем более, что наша экономика тоже входит в зону турбулентности. Дефицит госбюджета, коррупция и неравенство доходов, растущее молодое население, которое нужно обеспечить работой и полная неопределенность с будущим – вот те триггеры, которые пока игнорируют наши власти.

«Почему в Казахстане боятся двойного гражданства?» — Двойное гражданство было запрещено в Казахстане сразу после обретения независимости. Постепенно наказания за нарушения данного запрета становились всё строже. В то же время, в большинстве развитых стран это не запрещено и, более того, благоприятно сказывается на экономике. Может быть, пришло время и Казахстану пересмотреть свою политику?.. Казахстан – одна из немногих стран мира, которая до сих пор поддерживает запрет на двойное гражданство. Из 166 государств, по которым есть данные, абсолютное большинство – 89 – всё же разрешают жителям получать второй паспорт.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Де-факто весомее, чем де-юре?» — Вполне понятен интерес казахстанцев к тому, чем сегодня занимается экс-елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ: слишком много к нему вопросов, на которые до сих пор (спустя пять лет со времени его ухода с поста президента) нет ответов. Если он считает, что своими, наспех скроенными мемуарами «Моя жизнь» рассчитался с обществом, то глубоко ошибается! Как сообщает телеканал «Oʻzbekiston 24», а позже и ряд казахстанских СМИ, пенсионер Нурсултан Назарбаев съездил в Бухару, где встретился с президентом Узбекистана Шавкатом МИРЗИЁЕВЫМ…

Для начала замечу, что Назарбаев и без своего поста, де-факто, остается влиятельным человеком в Казахстане, хотя бы по одной простой причине: почти все старо-новые чиновники и олигархи, включая, и действующего президента, обязаны ему своей карьерой и благополучием. Это обстоятельство значит больше, чем присутствие, де-юре, в кресле президента.

ORDA . KZ . «Кто стоит за противниками и сторонниками строительства АЭС в Казахстане» — Меньше чем через месяц казахстанцы решат на референдуме, нужно ли строить в стране первую атомную электростанцию. И противники, и сторонники АЭС ведут весьма ожесточённую кампанию, причём выступают как «глас народа». Журналисты Orda.kz разбирались, насколько организованы и самостоятельны эти группы. На общественных слушаниях в Алматы группа активистов, протестующих против строительства АЭС, громогласными выкриками практически заставила выступить энергетика Асета НАУРЫЗБАЕВА (он не был заявлен в регламенте). Наурызбаев — самый заметный публичный противник атомной энергетики в Казахстане, бывший глава KEGOC. Асет Наурызбаев — бывший подчинённый и деловой партнёр Мухтара Аблязова, который сейчас находится за рубежом. В 1998 году он сменил Аблязова на посту президента KEGOC. В нулевых Наурызбаев находился в международном розыске по делу, связанному со злоупотреблением служебными полномочиями при приватизации Экибастузской ГРЭС-2. (Тут стоит принять во внимание, что многие многие подобные дела в Казахстане политически мотивированы).

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Инфополе под огнем» — Времена, когда в Казахстане существовала реально независимая пресса, давно ушли в прошлое. Бренды «независимая» и «оппозиционная» одно время плотно оккупировал КАЖЕГЕЛЬДИН, пытавшийся на чужие средства выставить себя в качестве «главного оппонента» Астаны. Пока он выступал в разных западных собраниях на рынок вышла пресса олигархическая, которая стала и независимой, и провластной, и оппозиционной — в зависимости от точки зрения соответствующего олигарха. Самые ушлые превратили оппозиционность издания в инструмент слива компромата… И только поляну удалось зачистить, как ней расцвели два новых явления. Первое — это соцсети, которые можно блокировать только полным отключением интернета… Второе явление — это развитие инструментов массовой пропаганды западными правительственно-корпоративными сетями.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Банки гниют с головы» — “Нам нужен новый закон о банках”, — сказано в президентском послании народу, а вообще добрых две трети послания — про то же. Национальный проект модернизации и развития электроэнергетики и ЖКХ — это никак не меньше 20 трлн тенге на следующие пять лет, и где их взять, да еще без необоснованного роста тарифов! Или 17 крупных промышленных проектов: финансирование АПК, развитие автопрома, малого и среднего бизнеса, нефтегазохимии… на все нужны новые деньги. А для нового закона нужно досье на нынешнюю банковскую систему: что в ней не так.

«Инспектор кричала: “Твоя дочь умерла из-за тебя!”» — С января по июль этого года в нашей стране добровольно ушли из жизни 112 детей и подростков, сообщил комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Главной проблемой предотвращения суицидов специалисты называют неизученность причин. Жуткие цифры: из 2,1 тысячи покончивших с собой в этом году более 1,7 тысячи тех, чьи мотивы навсегда останутся неизвестными. К нам обратилась мать девушки, совершившей суицид в Алматы осенью прошлого года. Уголовное дело, которое в таких случаях открывают по статье “доведение до самоубийства”, уже закрыто. Но семья погибшей настаивает, что точку в этом деле ставить рано.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Что изменится в работе казахстанских банков и МФО с принятием закона о защите заемщиков» — С 20 августа казахстанцы не могут брать потребительские банковские кредиты, не обеспеченные залогом, больше, чем на 2,2 тыс. МРП (8,1 млн тенге) и микрокредиты МФО больше, чем на 1,1 тыс. МРП (4 млн тенге). для залоговых микрозаймов, выдаваемых ломбардами, предел установлен на уровне 8 тыс. МРП (29,5 млн тенге), для МФО — 20 тыс. МРП (73,8 млн тенге). Для банковских кредитов, обеспеченных залогом, ограничений по-прежнему нет.

SPIK . KZ . «Прогрессивное налогообложение в РК: не тот случай, чтобы спешить…» — Судя по активному обсуждению в правительстве предложения президента страны установить дифференцированные ставки индивидуального подоходного налога (ИПН), начало работы над ним уже не за горами. Сегодня разговор с генеральным директором DAMU Capital Management Муратом КАСТАЕВЫМ — Суть дифференцированной ставки индивидуального подоходного налога (ее еще называют прогрессивной) заключается в том, что чем выше у человека доход, тем больше ему придется отдавать в госказну. Помимо всего прочего, это инструмент сглаживания социального неравенства. А потому преобладающая часть населения воспримет такой шаг позитивно…

GOLOS — NARODA . KZ . «Хиджабы и розовые волосы под запретом: что еще нельзя носить казахстанским школьникам?» — Внешний вид школьников часто вызывает споры среди родителей, учителей и общественности в целом. Кто-то считает, что строгая школьная форма — залог дисциплины и успеваемости. Однако есть и те, кто выступает за то, чтобы дети проявляли себя, как могли, будь то яркий цвет волос или нестандартная одежда. Но это ещё не все разногласия, которые возникают в данном вопросе. Редакция обратилась к экспертам, чтобы понять, какую роль форма играет в образовательном процессе и не являются ли запреты нарушением права на самовыражение, а также мы узнали, чем может грозить непослушание школьников.

CARAVAN . KZ . ««Начальник позвонит и скажет, что заведено дело в КНБ»: новые разводки мошенников» — После разоблачения старых схем мошенники постоянно придумывают новые способы обмана жертв…. Иногда они даже генерируют с помощью нейросетей голосовые сообщения на основе настоящего голоса человека, которого изображают. «Преступники, предварительно установив фото руководителя организации в приложениях WhatsApp и Telegram, от его имени пишут работнику данной организации, что ему позвонят сотрудники Комитета национальной безопасности и необходимо исполнить их указания. Затем преступники звонят будущей жертве и, представляясь сотрудниками КНБ, вводят в заблуждение информацией о проведении ими банковских операций по финансированию террористической деятельности. Используют поддельные документы», – так полицейские РК описывают данную схему.

AZATTYQ . ORG . «Дело Абзала Достиярова: активиста оштрафовали за опрос о строительстве АЭС» — В Казахстане прокуратура завела административное дело на активиста Абзала ДОСТИЯРОВА, а суд оштрафовал его на 115 долларов. Это произошло после того, как на youtube-канале Достиярова было выложено видео с обсуждением референдума по строительству АЭС. В надзорном органе считают, что блогер опубликовал опрос общественного мнения и тем самым нарушил статью КоАП об условиях проведения таких опросов, а также закон «О республиканском референдуме». Согласно ему, опросы должны проводиться лишь в период его подготовки, а опрашивать респондентов могут лишь юрлица, имеющие соответствующую регистрацию. Достияров с обвинениями не согласен и утверждает, что не проводил опрос, а лишь подготовил контент для своего канала, чтобы «начать дискуссию для зрителей».

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