Слухи об отставке Бектенова. Что нужно немцам в Казахстане. Зачем акиматы закупают спецтехнику от «прослушек». Дроперы — вне закона

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы погружены в международную повестку — обсуждают филадельфийские дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис.

Но и не забывают следить за V Всемирными играми кочевников: они прекрасны и зрелищны — продлятся до 13 сентября.



Подготовка к республиканскому референдуму обрастает новыми скандалами. Телеграмеры выяснили, кем организовано движении против строительства АЭС. А Генпрокуратура, тем временем, завела административные дела против шести человек и двух фирм — за незаконные опросы общественного мнения, связанные с референдумом.

В Астане легкое беспокойство — ходят слухи об отставке премьер-министра Бектенова.

Телеграмеры выясняют также: почему не наказывают тех, кто сливает личные данные мошенникам, и от кого прячутся акиматы в регионах – там стали «пачками» закупать спецтехнику от перехвата служебной информации.

Инсайдерская история

Elmedia – 3 571 подписчик на этой неделе

Оппозиционный Telegram-канал сообщает, что «по Астане ползут слухи об отставке премьер-министра Бектенова».

«По словам наших инсайдеров, Бектенов, … чувствует себя крайне неуютно в должности премьер-министра», – цитирует канал оппозиционное интернет-издание Respublica-KZ.Expert.

Его журналисты замечают, что у премьера нет опыта руководства экономикой даже на уровне района.

«По словам инсайдеров, Олжас Бектенов обратился к Токаеву с просьбой освободить его от занимаемой должности и вернуть на работу в силовой блок. Лучше всего на позицию Генпрокурора РК», — цитирует далее ТГ.

Сегодня деятельность Правительства находится под огнем критики и, судя по последнему заседанию Совбеза, не слишком устраивает главу страны, пишут телеграмеры Elmedia. «Упомянутый медиаресурс утверждает, что Токаев располагает как минимум двумя «запасными» — … это вице-премьеры Роман Скляр и Канат Бозумбаев», — сообщают авторы.

Но заявление Олжаса Абаевича – если оно существует, подписано будет не скоро, убеждены телеграмеры. По их мнению, переход Бектенова в Генпрокуратуру будет означать косвенное признание провала кампании по возврату незаконно приобретенных активов. Сейчас – под эгидой генпрокурора Берика Асылова, она проходит не слишком прозрачно, зато достаточно эффектно, пишет ТГ:

«Одно только «обезжиривание» назарбаевского племяша почти на два «ярда» баксов способно впечатлить не слишком искушенную публику… А ведь не исключено, что впереди у Берика Ногаевича потенциальная добыча не менее крупного калибра».

Санкционный компромисс

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Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал ТГ предстоящий визит в Астану канцлера Германии Олафа Шольца.

«Немцам нужны локальные успехи, чтобы показать, что они не сидят под американским руководством, а что-то из себя представляют», – считает эксперт.

По мнению политолога, Германия стремится укрепить свои позиции на мировой арене, особенно в контексте снижения ее авторитета после прихода Шольца на пост канцлера пишут авторы канала.

«А Центральная Азия хотела бы смягчения санкционного режима…», – отмечает эксперт.

По его мнению, Запад пытается повлиять на позицию Казахстана из-за конфликта России с Западом.

«Казахстан не будет жертвовать интересами своих стратегических партнеров, но сотрудничество с Германией может смягчить санкционный режим и способствовать развитию совместных проектов», — считает Ашимбаев.

Построить нельзя отложить

Байдильдинов. Нефть – 2 183 подписчика на этой неделе

Экономист комментирует небольшое расследование журналистов ТГ ORDA на тему АЭС,

После которого они заявили, что на общественных слушаниях, проведённых в городах Казахстана, присутствовали одни и те же люди. Журналисты в своем расследовании использовали сервисы поиска фото по лицам.

«И объединяет их связь с Аблязовым. Я писал об этом ранее, говоря и про Асета Наурызбаева, и про Мухтара Джакишева. А тут Орда нашла еще ряд сторонников незарегистрированного движения ДВК в числе «протестантов»», — пишет автор канала.

Как пишет эксперт, «гастролёров» объединяло то, что они активно протестовали против строительства АЭС.

«Некоторые пытались сорвать выступления учёных и энергетиков, поднимая шум и устраивая скандалы (как, например, на слушаниях в Алматы)», — рассказывает автор ТГ.

Объективности ради, исследователи вопроса отметили, что сторонники строительства АЭС, посещавшие публичные слушания в городах Казахстана, «также выглядят на удивление хорошо организованными».

А кто кодекс «строил»?

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Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил: на разработке Строительного кодекса «отмыли» 291 млн тенге, пишет ТГ. Он призвал вернуть деньги, потраченные на разработку Строительного кодекса и наказать виновных.

Телеграмеры цитируют мажилисмена: « … документ на 98-99 % состоит из действующих законов и не несет новизны, а оригинальность составляет не более 5%».

«Налицо хищение бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ранее на презентации проекта Строительного кодекса я сравнил его качество с курсовой работой, но это была высокая оценка. Под разработкой отмыли 291 млн тенге», — сказал Базарбек.

Дроперы вне закона

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Телегамеры цитируют премьер-министра Олжаса Бектенова – на днях он разбирался в вопросе ответственности тех, кто «слил» баз данных казахстанцев мошенникам. Оказывается, их не наказывают – вопрос введения ответственности до сих пор не проработан.

«Большинство интернет-мошенничеств, связанных с оформлением кредитов и хищением банковских накоплений, совершаются из-за рубежа», — цитирует ТГ пресс-службу Правительства.

Похищенные деньги обналичиваются с помощью «дроперов» – неработающих граждан. В отношении их законодательством не предусмотрена ответственность, объяснили в пресс-службе. Между тем, Бектенов поручил разработать алгоритм ответственности, а заодно пересмотреть «процедуры идентификации личности при оформлении онлайн-кредита и вопрос страхования оформляемых кредитов от мошеннических посягательств».

Авторы канала напомнили, как в марте текущего года произошла массовая утечке персональных данных казахстанцев в приложении «EgovMobile». Незадолго до этого массовая утечка данных случилась в министерстве общественной безопасности Китая. Файлы с конфиденциальными разговорами выложили на хостинге GitHub в открытом доступе. Среди них обнаружили данные абонентов казахстанских операторов связи Beeline, Altel, Tele2, Kcell и Казахтелеком. Среди слитых файлов обнаружили информацию ЕНПФ от 2019 года и сведения о пассажирах авиаперевозчика «Air Astana».

Никого не боятся!

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Автор канала рассказывает о схемах воровства в сфере образования — «в Алматы продолжают сажать главных бухгалтеров и директоров школ, годами воровавших деньги на «мертвых душах»».

«Жанат Тилеукабилова и Айым Иргебаева официально были трудоустроены в общеобразовательной школе №122, где вместе с директором Асемкул Смагуловой с 2016 по 2022 годы фиктивно устраивали учителей и выплачивали себе незаконные надбавки.

Брали на работу тех, кому нужны пенсионные отчисления, а их банковские карты забирали себе», — сообщает детали расследования телеграмер.

Помимо этого, практически каждый месяц оставались остатки от фонда оплаты труда, которые бухгалтеры и директор перечисляли на свои счета. Главбух Тилеукабилова взяла на службу своего сына в качестве лаборанта и за длительный период перевела ему более …50 млн тенге.

«В общей сложности, втроем они украли свыше 242 миллионов тенге! Из них, по расчетам Антикора, Смагулова забрала 125 миллионов, Тилеукабылова свыше 80, а Иргебаевой досталось 32», — пишет автор.

Вернули они только часть денег, сообщает ТГ. Ауэзовский райсуд назначил всем наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев. Но приговор пересмотрели Иргебаевой — изменили наказание на условный срок в связи с погашением ущерба.

Телеграмер обращает внимание на то, что после выявления массовых хищений в нескольких школах Алматы, бывший начальник управления образования Ляззат Жылкыбаева пошла на повышение — стала акимом Жетысуского района.

Везде шпионы!

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Авторы канала сообщают, что акиматы стали закупать специфичную технику от перехвата служебной информации.

«Зачем такое оборудование акиматам, у которых не должно быть секретов от налогоплательщиков?», — удивляются телеграмеры.

Они провели исследование сайта госсзакупок и вот что выяснили. В феврале 2024 года акимат Акмолинской области приобрёл два сетевых помехоподавляющих фильтра «для защиты от несанкционированного доступа к информации по цепям электропитания и заземления». Затем два генератора шума «для защиты оборудования от утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок в окружающее пространство». Затем еще телефонный фильтр цифровых линий «для защиты от прослушивания в помещениях по акустоэлектрическому каналу аналоговых двухпроводных телефонных сетей».

«Он предотвращает утечку сигналов при лежащей на рычаге телефонной трубке и блокирует съем информации методом высокочастотного навязывания», — объясняет ТГ.

И еще два подавителя сигналов сотовых телефонов.

«Судя по закупленным устройствам, теперь ни одна разведка мира не сможет узнать о планах акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, который прежде занимал должность министра внутренних дел», — иронизируют авторы.

Больше не скрыть

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Закон о бытовом насилии пошел всем на пользу, заявляют телерамеры.

«Уровень семейно-бытового насилия возрос почти в 3 раза за восемь месяцев 2024 года. Это 1,6 тысяч уголовных правонарушений, из них 628 — побои», — сообщают ТГ.

Столь большие цифры напрямую связаны с недавно принятыми законами, которые позволили криминализировать бытовое насилие и ужесточить наказания за него, считают авторы канала.

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