Война Миров. Вместо мафии нужна армия

Оздоровление вооруженных сил России невозможно без системных репрессий

Украденные в Министерстве обороны РФ 11 трлн рублей взывают к наведению порядка. Вторым безотлагательным требованием к оздоровлению командных кадров и штатного расписания боевых подразделений стала история гибели «Гудвина» – Дмитрий Коцубанов (в 2014 году сменил фамилию на Лысаковский) – и «Эрнеста» – Сергей Грицай – со товарищи в 87-ом отдельном стрелковом полку Южного военного округа. Там целый букет социальных язв от полковника Игоря Пузика (позывной «Злой»): ложные доклады о взятии населенных пунктов, военные преступления, торговля наркотиками, связь с врагом, расхищение гуманитарной помощи, необеспеченные «мясные штурмы» и прочее. Если эти системные проблемы не решить в сжатые сроки, то Россия не выдержит приближающегося прямого военного столкновения с НАТО конвенциональным оружием.

Война, тем более затяжная, насильно заставляет военно-политическое руководство государств смотреть в лицо реальности. Текущая необъявленная война в Восточной Европе не стала исключением. Спираль эскалации готовит почву для прямого военного столкновения Москвы с НАТО (как минимум с европейским крылом блока), а это однозначно будет куда более высокий уровень военного напряжения для России.

Сформированная в мирное вороватое время, российская армия представляет собой органичный срез общества, в котором материальный успех и личное сверхпотребление культивируются более трех десятилетий в режиме нон-стоп. Из-за этого к реалиям современной войны с беспилотниками, интегрированными системами управления, логистикой поля боя, защищенными каналами связи, средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), РЭР (радиоэлектронной разведки) и прочими «приблудами» ВС РФ адаптируются медленно. А в условиях войны срочно – это синоним «поздно», если не действовать быстро.

Любая армия – это в первую очередь люди. Военная дело – это одновременно ремесло, наука и искусство. Опять же хорошее поведение обычно остается незамеченным, тогда как проблемы в военное время, да еще при современных средствах выхода в Интернет, всегда находят дорогу к интересующейся аудитории.

Нельзя сказать, что гибель «Гудвина», «Эрнеста», еще пилотов БПЛА и других участников «мясного штурма» уже «занятого» (по докладам командования полка) населенного пункта Мемрик (в ДНР) всколыхнула российское общество. Однако среди тех, кто интересуется военной проблематикой и погружен в фронтовые новости, полемика происходит просто яростная. Потому что любая система – даже предельно коррумпированная – пытается себя сохранить во времени и пространстве и нет ничего сложнее, чем менять старое на новое. А есть еще логика обстоятельств, которая требует от российской армии и ее кадрового состава трансформироваться под требования времени и стоящие перед государством задачи.

Задачи тем временем говорят, что надежды на «договорняк» окончательно рухнули и место под солнцем Москве придется выгрызать собственными зубами. США еще в 2023-ем году в одностороннем порядке увеличили свою территорию в Арктике и Беринговом море почти на 1 млн квадратных километров, тем самым недвусмысленно дав понять Кремлю, что будут отбирать у него Север. Про приближающееся разрешение Киеву использовать натовские дальнобойные ракеты вглубь территории Российской Федерации сам Владимир Путин сообщил, что полетные задания выдают офицеры североатлантического альянса (украинские военнослужащие не имеют технического допуска к таким системам вооружения) и наводятся они по спутникам НАТО. Значит, конфликт выйдет на новый уровень.

Надо отдать должное российскому президенту: специальную военную операцию он назвал войной, не стал использовать дискредитированное идиоматическое выражение «красные линии» и еще подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек (на 180 тысяч больше) с 1 декабря 2024 года.

Чтобы новобранцы и ветераны не полегли в тупых лобовых атаках, нужно кардинально избавляться от «мясников» в действующей армии. Последний яркий пример системной проблемы – это бои под Угледаром. Генералы МО РФ много раз бросали части на хорошо укрепленные позиции противника и только после больших потерь стали охватывать город с флангов. Если выпускники военных академий руководят дивизиями и бригадами в подобной манере, то что спрашивать с обычных взводных и ротных командиров, которые заканчивали школу по болонской системе? То есть, это люди, целенаправленно лишенные целостной картины мира, что неизбежно проецируется на поле боя и управление подчиненными.

Сегодня в российской армии есть генералы и полковники (полковник – это личинка генерала), которые дважды «стачивали» вверенные им подразделения, но при этом получили звания Герой России. Проблема утративших боеспособность подразделений в том, что из-за критических потерь в личном составе, когда воинская часть уходит на пополнение, то вновь прибывшим некому передавать полученный боевой опыт. Из-за этого полк или бригада вступают в новое сражение фактически как в первый раз, да еще и под командованием все тех же некомпетентных кадров, которые в силу пониженного интеллекта и общей невежественности неспособны к профессиональному росту.

Министр обороны Андрей Белоусов взял дело под личный контроль и приказал в ситуации с «Гудвином», «Эрнестом» и общими безобразиями в 87 осп 1-ой Славянской бригады разобраться в кратчайшие сроки. При этом Игорь Пузик от командования полком не отстранен, что по логике вещей позволяет ему избавляться от улик. К тому же у полковника есть покровители в руководстве ДНР, посаженные на свои посты Владиславом Сурковым до его опалы и изгнания из российского политического истеблишмента за провалы в работе.

Многие обеспокоены тем, что руководителем комиссии по расследованию назначен генерал-полковник Виктор Горемыкин, руководитель ГВПУ (главное военно-политическое управление). Мол, если такой человек признает преступления со стороны полковника Пузика, то это будет удар по нему самому, как допустившему бардак в командных кадрах. Присутствует конфликт интересов. А с другой стороны, кого Белоусову назначать, как ни профильного заместителя министра обороны, раз специальной комиссии предоставлены широкие полномочия?

На информационном поле тем временем кипят бои между (как они друг друга называют) «охранотой» и «срочносборщиками». «Охранота» кормится из государственных денег и бюджетов государственных подрядчиков, а потому считает нормальным и законным направлять артиллеристов, связистов, операторов БПЛА, саперов и других ценных специалистов в штурмовую пехоту, потому что в армии такое нормально, раз требует военная необходимость.

«Срочносборщики» получают деньги от населения в виде донатов, а потому предлагают сформулировать критерии, по которым отфильтровать тех, кого не должно быть в ВС РФ. И на верхних и на нижних уровнях иерархии. Создать юридические и организационные механизмы для репрессий (именно такое слово применяется без всякой политкорректности). Последовательно провести кампанию по очищению структуры с системным разгромом ключевых армейских мафий, лишением власти и собственности ряда людей и членов их семей.

Отдельно акцентируется необходимость внести в действующее военное законодательство такие положения, которые бы системно предотвращали ситуации, из-за которой погибли «Гудвин» и его боевые товарищи.

А есть еще третий блок СМИ вроде медиа-холдинга олигарха Константина Малофеева. Он по финансированию стоит отдельно от «охраноты» и «срочносборщиков», но по информационной линии поддерживает идею очистки армии от закоренелых воров, предателей и идиотов (в медицинском смысле слова), поскольку Россия не может себе позволить бездарно гробить солдат в условиях противостояния с коллективным Западом.

Если провести аналогии с Великой Отечественной войной, то за период, который ведется СВО, Красная армия уже оправилась от поражений 1941-42 гг. и у нее за спиной были Сталинград, Курская дуга, форсирование Днепра и освобождение Киева. Произошло все это в том числе и потому, что командный состав был кардинально очищен от военачальников, которые оказались не готовы к требованиям войны того периода развития техники и технологий.

В современной российской армии аналогичного процесса не произошло из-за отсутствия политической воли. Перспективные офицеры, которые по идее должны были бы сделать головокружительную карьеру, «сгорают» в «мясных штурмах». В том числе потому, что слишком «умные» и указывают командирам-бездарям как следует поступать правильно. В армии хамство – это давать советы руководству, когда оно их не спрашивает (или указывать на ошибки и воровство).

Смертельно опасное и обреченное на неудачу (поскольку «мясной штурм» не был обеспечен артиллерийской и воздушной поддержкой, ибо как запрашивать помощь огнем, если по докладу населенный пункт уже взят?) задание для «Гудвина», «Эрнеста» и еще 12 бойцов с отсутствием системы медицинской эвакуации неожиданно стало точкой бифуркации.

Политическому руководству России нужна эффективная армия, контролируемая государством и живущая по законам. Для этого необходимо менять всю систему. Снятие Сергея Шойгу с поста министра обороны в свое время стало свидетельством понимания Кремлем того факта, что с таким руководителем можно и проиграть, а Запад список кар по линии «горе побежденным» активно афиширует. Но сказав «А», нужно говорить «Б» и далее по списку.

Теперь базовая интрига заключается в том, сможет ли Москва оздоровить свою армию до приемлемых кондиций, поскольку невозможность «договорняка» (гарантированно обманут при любом раскладе) уже закрыта. Кремлю (быстро!) нужна военная машина, способная сокрушать могучего противника, а она без людей определенного сорта во всех звеньях армейской структуры не складывается в эффективный механизм.

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