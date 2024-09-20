Потребитель услуг лишен права на государственную поддержку

Комитет по защите прав потребителей решением правительства устранен от защиты граждан, получающих услуги

Только товары. Совместным приказом и.о. заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК и и.о. министра национальной экономики РК №43 от 31 марта 2023 года Комитет по защите прав потребителей (входит в министерство торговли и интеграции) занимается только вопросами торговли. Услуги из сферы компетенции Комитета исключены. Из-за этого собственники квартир данным решением лишены статуса потребителей услуг (нет услуг – нет защиты потребителей услуг). Хотя согласно декларируемой государственной политике, в обязанности правительства входит создание равных условий слабой стороне, то есть потребителю, по отношению к услугодателю (сильной стороне).

По официальной информации перед Комитетом по защите прав потребителей поставлены две основные задачи: «1) осуществление межотраслевой координации деятельности государственных органов по обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей; 2) обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей».

Как явствует из текста, Комитет должен работать по всем вопросам, возникающим у потребителей. «Чиновники приказом №43 вывели из-под Закона потребителей услуг и на этом основании отказываются заниматься их проблемами», – подчеркнул Владимир Пермин, председатель ОО «Добровольное общество защиты прав нанимателей».

В КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) «не предусмотрены меры по привлечению к административной ответственности по вопросам оказания услуг»; «согласно Положения Департамента вопрос касательно оказания услуги по управлению домом КСК не входит в компетенцию Департамента». Так написано в официальном ответе РГУ «Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Алматы» за подписью Нурлана Абдиева, который г-н Пермин получил на свой запрос.

«Принятый парламентом Административный кодекс дает возможность предпринимателям-услугодателям уходить от ответственности за некачественно оказанные услуги гражданам», – констатирует общественный деятель.

Фактически в зону безнаказанности попадают парикмахерские, курсы по изучению языков, массажные салоны, но в первую очередь организации, оказывающие услуги по управлению многоквартирными жилыми домами. «Мы для себя не можем объяснить, каким образом в правовом государстве решение правительства в лице двух министерств лишает граждан прав на защиту их интересов в полном объеме. В законе «О защите прав потребителей» и в Государственной политике в сфере защиты прав потребителей нет ни одной статьи и ни одного слова о том, что получатели услуг выводятся из-под действия этих основополагающих документов», – возмущается Владимир Пермин.

Фото: e-cis.info

«Данная политика чиновников позволяет суду отказывать в исках общественным организациям по защите прав потребителей, поданных в интересах потребителей услуг, в том числе и в сфере управления многоквартирными жилыми домами», – делится г-н Пермин примерами из практики.

«Надеемся, что парламент, утверждая законы, будет учитывать интересы не только предпринимателей, но и всех остальных избирателей», – не теряет оптимизма Владимир Пермин.

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