«Кто придет на смену Токаеву: думает ли бизнес о преемнике?». «Национальные ценности: что они из себя представляют и кто их должен защищать?». «У казахов нет общего предка» — генетик рассказала, насколько южане отличаются от северян»

Сетевой Казахстан 25 сентября 2024г.

KZ . MEDIA . «Кто придет на смену Токаеву: думает ли бизнес о преемнике?» — Как нам стало известно от инсайдеров, некие люди, не будем называть их по фамилии, в общении с широким кругом лиц убеждают их присоединится к некоему неформальному сообществу с целью регулярного обсуждения проблем. Якобы эти люди ставят своей целью продвижения во власть Мухтара ДЖАКИШЕВА и его сотоварищей, которые, по их мнению, являются вполне достойными людьми и смогут защищать отечественный бизнес и продвигать его интересы.

Среди лидеров этого еще не движения, но сообщества наши инсайдеры называют мультимиллионеров Нурлана СМАГУЛОВА, Арманжана БАЙТАСОВА, Булата АБИЛОВА и других персон. Кстати, именно они первыми приветствовали Мухтара Джакишева на свободе после выхода его из колонии.

SPIK . KZ . «Национальные ценности: что они из себя представляют и кто их должен защищать?» — В Казахстане очень часто говорят о необходимости культивирования, сохранения и защиты национальных ценностей. Например, такие призывы то и дело звучат с парламентской трибуны, а недавно сенатор Сакен АРУБАЕВ даже предложил создать республиканский центр по их изучению. Однако не совсем понятно, что конкретно депутаты вкладывают в это понятие. Может, есть смысл составить свод национальных ценностей, чтобы общество, особенно представители подрастающего поколения, могли в них ориентироваться? И если да, то кто и как этим должен заняться? Поразмышлять на сей счет мы попросили наших экспертов.

VLAST . KZ . «Семь медалей — это очень точный результат того, на каком уровне наш спорт» — Казахстанские спортивные чиновники как могли старались продемонстрировать после Олимпиады в Париже хоть какой-то позитивный настрой — первое “золото” в дзюдо, первая медаль в спортивной гимнастике, первая за почти три десятилетия медаль в стрельбе. Однако заглушить разочарование от выступления казахстанской сборной на Играх — трудно. Почему Казахстану снова не удалось показать хорошие результаты на Олимпиаде? “Власть” поговорила об этом со спортивными обозревателями и бывшими спортивными функционерами.

Роза АБЕНОВА – «Национальный музей Казахстана. 10 лет безвременья» — В этом году исполнилось 10 лет со дня основания Национального музея Казахстана. Казалось его открытие должно было ознаменовать новый период в культурной жизни Казахстана. Музей с площадью 74 тыс. кв.м. и численностью штата более 400 человек, призван быть центром консолидации научного и творческого потенциала страны, определяющим стратегию развития культуры и искусства. Но, к сожалению, он так и не стал главной художественной институцией страны, и до сих пор не определил свое предназначение. Единственное, что пока остается незыблемым так это то, что музей является самым большим в Центральной Азии. А дальше?

TIME . KZ . «Ответ не школьника, но мужа» — Как глава Минпромстроя Канат ШАРЛАПАЕВ отбился от обвинений мажилисмена Бакытжана БАЗАРБЕКА. Министр, не стесняясь и не скрывая сарказма, сказал на правительственном брифинге все, что он думает об обвинительных нападках парламентария, заявившего о хищениях во время разработки нового Строительного кодекса. Чиновник назвал утверждения народного избранника голословными. Как известно, ранее депутат мажилиса Бакытжан БАЗАРБЕК обозвал проект Строительного кодекса “рефератом школьника”, стоивший бюджету в общей сложности 382 миллиона тенге. Шарлапаев отказался признавать обвинения Базарбека, заявив, что заключение Министерства финансов опротестовано, а окончательное расследование еще не завершено.

«Чему научили потопы» — Весеннее наводнение стало не только испытанием, но и ценным уроком для чиновников, считает премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ. Он дал наставление регионам начать подготовку к следующему паводковому сезону.

GOLOS — NARODA . KZ . «На горьком опыте: сколько денег выделили на водохранилища после масштабных паводков?» — Масштабные паводки весны 2024 года спровоцированы были в первую очередь, конечно же, погодой. Но не обошлось и без человеческого участия: долгие годы Казахстан принимал, но фактически не реализовывал различные программы, предусматривающие строительство водохранилищ и очистку оросительных каналов. Будь они построены в стране хотя бы на пару лет раньше, часть воды ушла бы от жилых домов. Но кто сказал, что нас больше не ждут снежные зимы? «Голос народа» решил выяснить в министерстве водных ресурсов и ирригации – как сейчас обстоят дела с водохранилищами? Сделали ли в ведомстве правильные выводы из сложной ситуации минувшей весны?

CHECK-POINT.KZ. «Выход из тупика. Достижения новой промышленной политики РК» — В сентябре 2023 года в Казахстане был объявлен переход на новую экономическую модель, составной частью которой стала задача ускоренного развития обрабатывающего сектора. Казалось бы, об этой задаче говорилось всегда, выросли поколения казахстанцев, которые на уровне информационного шума постоянно слышали об этом. Однако, как оказалось, к 2020 году промышленная политика Казахстана зашла в определенный тупик.

TENGRINEWS . KZ . «“Там тоже люди“: история молодых врачей, сменивших Алматы на село» — Это история о супружеской паре Сабыржане ТОЛУМХАНОВЕ и Анель КУРМАНОВОЙ. Молодые люди перебрались из Алматы в село Иртышск Павлодарской области в августе этого года по госпрограмме «С дипломом — в село». Сейчас супруги работают в местной райбольнице. Он врач общей практики, она терапевт-инфекционист. Сабыржан и Анель рассказали корреспонденту о том, почему они решили кардинально сменить место жительства, переехав с малолетним ребенком на другой край страны, за тысячи километров от родных и близких.

CARAVAN . KZ . ««У казахов нет общего предка» — генетик рассказала, насколько южане отличаются от северян» — Многие интересуются тем, откуда пришли их предки, как происходили миграции и какие народы повлияли на формирование современного казахского этноса. Этими вопросами сейчас и занимаются сотрудники Института генетики и цитологии. По словам кандидата биологических наук, PhD, профессора Лейлы ДЖАНСУГУРОВОЙ, ученые на сегодняшний день собрали банк данных современных жителей Казахстана с различными родословными и географией проживания, а также древний генетический материал. Казахстанские генетики сотрудничают с Институтом эволюционной антропологии общества Макса Планка (Лейпциг, Германия), работают в партнерстве с археологами и уделяют большое внимание билинформационной обработке. Всего исследовано 465 образцов генных материалов, собранных не только в Казахстане, а также в России, Кыргызстане, Узбекистане, Монголии.

ORDA . KZ . «Дело о похищении и убийстве людей из психбольницы: нотариус призналась в подделке документов» — В Алматинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается резонансный суд по ОПГ, члены которой, как утверждает следствие, незаконно присваивали и продавали недвижимость одиноких людей с ментальными расстройствами. На очередном заседании стали известны новые действующие лица и схемы, которыми руководствовались подсудимые. Orda.kz продолжает рассказывать о том, как переоформляли и продавали квартиры пациентов Центра психологического здоровья.

AZATTYQ . ORG . ««Истёк срок аренды». В Мюнхене сносят могилы казахских диссидентов» — Могилы казахских диссидентов, похороненных в Германии, будут снесены, некоторые уже уничтожены. Среди снесённых — могилы соратников Мустафы Шокая и бывших корреспондентов Азаттыка.

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