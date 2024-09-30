«Как казахи теряют духовное наследие, и можно ли его восстановить?». «Отсутствие сексуального просвещения и насилие. За полгода в Казахстане зафиксировали более тысячи случаев ранней беременности». «История «деколонизации» и «борьбы за свободу»

Сетевой Казахстан 30 сентября 2024г.

ZAKON . KZ . «Миротворческие инициативы, инвестиции и роль в мире: большое интервью политолога о внешней политике Казахстана» — Известный казахстанский политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ рассказал о достижениях отечественной дипломатии, которые зачастую остаются незамеченными гражданами — Основные инвесторы для Казахстана достаточно стабильны последние 15-20 лет. В последнее время идет работа над тем, чтоб больше вкладывались в нашу экономику арабские государства. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия – для них этот рынок был несколько закрыт и непонятен долгое время, но сейчас ситуация меняется. В прошлом году у нас приток прямых иностранных инвестиций дал чуть более 23 млрд долларов. Этому способствуют и реформы, которые в стране проводятся, и борьба с коррупцией, и облегчение инвестиционного законодательства, то есть создание делового климата. Сюда включается и политическая стабильность, и расширение рынка – даже участие в Евразийском экономическом союзе привлекает инвесторов в определенной степени. Одно дело рынок – чуть больше 20 млн человек, другое дело – на 180 млн. Где без всяких таможенных хлопот можно поставить производство в Казахстане и экспортировать на соседние рынки.

SPIK . KZ . «Как казахи теряют духовное наследие, и можно ли его восстановить?» — О проблеме деформации национально-культурной идентичности, происходящей в том числе под давлением потребительской идеологии, в Казахстане рассуждают много, но вот о том, как можно остановить, а в идеале обратить эту печальную тенденцию вспять, почти ничего не слышно. Сегодня у нас в гостях социоантрополог, к.п.н, профессор КНК им. Курмангазы, член Национального комитета по нематериальному культурному наследию при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Евфрат ИМАМБЕК, который согласился поделиться своими мыслями на сей счет.

AZATTYQ . ORG . «Отсутствие сексуального просвещения и насилие. За полгода в Казахстане зафиксировали более тысячи случаев ранней беременности» — В Казахстане за первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировали более тысячи случаев ранней беременности. В 170 случаях подростки пошли на аборт. Не все девочки вступали в половые отношения добровольно. Много случаев, когда беременность у подростков наступала вследствие сексуального насилия.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «История «деколонизации» и «борьбы за свободу»» — История тематики «деколонизации» и «борьбы за свободу» в западной дипломатии и пропаганде имеет свою давнюю историю… Есть интересная тематика немецкого и турецкого следа в организации восстания 1916 г. в Средней Азии, которое помимо прочего произошло в разгар успешного продвижения российских войск на Германском и Кавказском фронтах… События последних лет очень хорошо показали, что либерально-демократическое крыло российского политического спектра всегда сидело на иностранной подпитке и отражало интересы чужих государств. Говоря о политике формирования «санитарного пояса» вокруг России нужно понимать, что курс на «деколонизацию», «национальное и религиозное возрождение» направлен исключительно против российского (и отчасти китайского) влияния в регионе и проводится в интересах западной неоколониальной модели. Как говорится, ничего личного — только бизнес.

TIME . KZ . Тогжан ГАНИ – «А вы об этом знаете?» — Минздрав без широкой огласки скорректировал сроки кампании по прикреплению-перекреплению граждан к поликлиникам по месту жительства. Уже почти месяц (!) длится ежегодно проводимая в стране акция по свободному прикреп­лению граждан к поликлиникам. Дело в том, что с этого года ее сроки изменились: теперь с 1 сентября по 1 ноября граждане могут выбрать себе другую клинику. Но многие об этой корректировке не знают либо даже не догадываются.

ORDA . KZ . ««Не объясняют, а вешают на уши лапшу». Физик-ядерщик ответил на главные вопросы про АЭС» — В преддверии референдума о строительстве АЭС в Казахстане продолжаются дискуссии между сторонниками и противниками атомной энергетики. Проходят дебаты, создаются общественные фонды, в социальных сетях под постами на эту тему сотни комментариев. Orda.kz внимательно изучила доводы и аргументы участников дискуссий и обсудила их с физиком-ядерщиком Ермеком КОЖАМСУРИГОВЫМ. Наш собеседник, эксперт по разработке промышленных производств, более 20 лет проработал в атомной отрасли. В прошлом работал в «Казатомпроме», сейчас разрабатывает проекты промышленных предприятий и помогает авторам научных работ в области атомной энергетики.

NOVGAZ . COM . «Современное рабство» — Казахстан занимает 17-е место в индексе глобального рабства всемирной организации Walk Free — 11,1 случаев на 1000 человек. Это ставит страну в число государств с наибольшим уровнем современных форм рабства, среди которых трудовая эксплуатация, сексуальное рабство, принудительные браки, принудительное попрошайничество, эксплуатация детей, этническая эксплуатация и принудительная миграция. Получается, что в Казахстане в рабстве находятся 208 000 человек или примерно каждый сотый проживающий в стране.

GOLOS — NARODA . KZ . «В чьи карманы ушли 3,8 млрд тенге? Дети жилого массива Астаны ждут школу с 90-х годов» — Школа, расположенная по улице Камысты 7 в жилом массиве Кирпичный в Астане, имеет большую и скандальную историю. Редакции «Голос народа» местные жители рассказали, что в 2021 году учебное заведение было признано аварийным и его начали демонтировать. В акимате Астаны сообщали, что весной 2024 года строительство планируют завершить. Местные жители надеялись, что уже в сентябре их дети войдут в новую школу, однако этого не произошло.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Как год за годом снижается уровень жизни казахстанцев» — Доля бедных в Казахстане начала расти ещё в 2017 году, до того, как пришел Covid-19. В Национальном плане развития Казахстана до 2029 есть раздел, посвященный социальной защите населения. В нем, как водится, рапортуется об успехах в борьбе с бедностью: «Благодаря принимаемым мерам Казахстан за последние 16 лет добился значительного сокращения бедности. За 2006–2022 годы уровень абсолютной бедности сократился с 18,2% до 5,2%». Есть в этом утверждении определенное лукавство: по данным официальной статистики, уровень бедности вырос с 2.5% в 2016 г. до 5.2% в 2023 г. Но дело даже не в этом лукавстве, а в том, что уровень жизни населения в последние годы снижается. Этому есть объективные причины, например, пандемия Covid-19. Но, очевидно, есть изъяны в социально-экономической политике страны.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанцы предлагают вернуть время назад через суд» — С 1 марта все регионы Казахстана живут по единому времени. Для восточных регионов это стало большой проблемой: световой день уменьшился на час, из-за чего люди стали хуже высыпаться, получать меньше солнечного света, больше тратить денег на электроэнергию, возникли трудности с ведением хозяйства в вечернее время. А зимой ситуация, очевидно, только ухудшится. Можно ли оспорить решение правительства о введении единого времени через суд? И какие сложности могут при этом возникнуть? Об этом Куат Домбай поговорил с директором юридической фирмы «Алматы Консалтинг Групп» Айдаром Кашкарбаевым.

NP . KZ . «Встреча интеллектуалов Алматы. Уникальный лекторий в Caspian University» — На базе Caspian University с 17 по 21 сентября впервые в Алматы состоялся обширный лекторий идей по теме «Интеллектуальная история казахстанского общества второй половины ХХ века». Инициаторами события стал Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, возглавляемый Олжасом СУЛЕЙМЕНОВЫМ, при спонсорской поддержке Арманжана БАЙТАСОВА в партнерстве с Tan Media Group, Caspian University и Halyk Finance. Мероприятие прошло в рамках практической реализации идей Международного десятилетия сближения культур и в поддержку устремлений ЮНЕСКО по строительству обществ знаний.

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