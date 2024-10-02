«Призрак бродит по Казахстану…призрак сепаратизма». «После Игр кочевников: можно ли верить восторженным оценкам организаторов?». «Казахстанский миллиардер Булат Утемуратов перестал быть владельцем медиахолдинга «31»

Сетевой Казахстан 2 октября 2024г.

NOVGAZ . COM . Бигельды ГАБДУЛЛИН, президент Казахского ПЕН-клуба – «Призрак бродит по Казахстану…призрак сепаратизма» — Говорят, что воспоминания меняют прожитую жизнь к лучшему. Хотелось бы. Увы… Листая архивы, я наткнулся на свою статью, написанную 23 года назад, будучи в США в политической эмиграции. Прочёл её и мне показалось, что она написана сегодня. Очень жаль! А ведь прошло почти четверть века! «Для внимательного наблюдателя за общественной жизнью современного Казахстана не секрет, что обострение политической ситуации в стране может возникнуть довольно быстро. Причем, это может случиться не только по причине столкновения широких социальных и политических сил, но и в результате проведения тихого Курултая достаточно узким кругом элитных лидеров, недовольных, скажем, кадровой политикой Астаны. А так как у нас кадры решают все, то недовольство авторитетных аксакалов имеет свойство перекидываться на такие более животрепещущие вопросы, как справедливое распределение общественного блага по регионам страны».

TIME . KZ . «Маттиас КИСЛЕР, генконсул Германии: Мы отстаем от Казахстана в развитии цифровых технологий» — В международном рейтинге Казахстан занимает лидирующие позиции по развитию цифровых технологий, убежден новый генеральный консул Германии Маттиас КИСЛЕР, который уже успел познакомиться с местными банковскими приложениями. Мы поговорили с генконсулом о том, как вырос товарооборот между ФРГ и Казахстаном, заинтересованы ли немецкие компании в развитии зеленых технологий в нашей стране и какой потенциал двустороннего сотрудничества.

«Семнадцать мгновений с весны» — Казахстанская сага о переходе на единый часовой пояс пополнилась новым эпизодом. Будет ли ее продолжение? Вспомнят ли мажилисмены о своем обещании? Казахстанец просил признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года, касающееся порядка исчисления времени на территории респуб­лики, а также признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции “Вернем время назад” и доступе к информации. Нетрудно понять, что причиной обращения в суд стал переход страны на единый часовой пояс, осуществившийся 1 марта.

CHECK-POINT.KZ. «Бесконтрольность из-за бездействия» — Ровно год назад президент ТОКАЕВ подписал закон РК «Об общественном контроле», а вступил в силу он полгода назад. Казалось бы, его ждали общественные активисты, продвигали правозащитники и опасались различные чиновники, но мы пока не видим его широкой правоприменительной практики. Почему? Причина в каких-то тайных препонах со стороны отдельных госорганов? А может, механизмы оказались «нерабочими» и закон попросту простаивает? Или все кроется в неверии общества? Давайте попробуем разобраться, тем более, этот вопрос касается практически каждого казахстанца, как бы это ни представлялось банальным.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — «После Игр кочевников: можно ли верить восторженным оценкам организаторов?» — Министерство туризма и спорта РК, дирекция по организации и проведению 5-х Всемирных игр кочевников отчитались об итогах этого спортивно-этнокультурного праздника, который впервые принимала наша страна. Как и следовало ожидать, они заявили, что всё прошло замечательно и что все заявленные цели достигнуты. Но так ли это на самом деле?

INFORMBURO . KZ . Магбат СПАНОВ, экономист — «Для экспорта казахстанской продукции очень важен транскаспийский транспортный маршрут» — Для освоения высоких переделов в Казахстане реализуют 17 крупных проектов. Главные направления – глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжёлое машиностроение, обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Напомню, продукция высоких переделов – это изделия, полученные в результате глубокой переработки сырья, имеющие высокую добавленную стоимость и дающие максимальную прибыль. Учитывая это, Казахстану важно сосредоточиться на переработке сырья, которое мы добываем. Прежде всего это касается нефтегазового и горнометаллургического секторов.

CARAVAN . KZ . «Казахстанских родителей вынуждают готовить данные для мошенников — что происходит» — В Казахстане сейчас миллионы школьников, и многим из них некуда идти после школы, потому что у родителей нет средств на платные кружки и секции. Однако талантливых ребят в стране много, поэтому государство решило взять вопрос детского досуга в свои руки. Однако наперекосяк пошло все что только можно. Программа Damubala раньше называлась Artsport. Однако попытка занять детей спортом и творчеством на деле превратилась в кормушку для коррупционеров всех мастей.

AZATTYQ . ORG . ««Никого из руководства не привлекают». Дело о гибели шахтёров на «Казахстанской» в суде рассматривают заново» — В суде города Шахтинска заново начали рассматривать дело о гибели горняков на шахте «Казахстанская». Разбирательство близилось к завершению, как по делу сменили судью – теперь участники процесса и многочисленные свидетели выступают по новой. «Опять всё слушать пришлось – как задыхались пострадавшие, как умирали наши родные», – говорят потерпевшие.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Казахстанский миллиардер Булат Утемуратов перестал быть владельцем медиахолдинга «31»» — Миллиардер Булат Утемуратов лишился медиахолдинга «31», куда входили сайт Informburo и ТРК «31 канал». Теперь в учредителях значится фонд «Әділдік және өркендеу». Перерегистрация прошла неделю назад.

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