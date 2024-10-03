Беспрецедентная общественная дискуссия на тему «Нужна ли Казахстану АЭС?» выходит на финишную прямую

День за днем 249 0
Сетевой Казахстан 3 октября 2024г.

NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «АЭС — не просто станция» — Беспрецедентная общественная дискуссия на тему «Нужна ли Казахстану АЭС?» выходит на финишную прямую. Пожалуй, это в первый раз при президенте Токаеве, когда столь важный энергетический, экономический, экологический вопрос приобрел политический и геополитический характер. По большому счету это своеобразный вотум доверия (или недоверия) инициаторам не только идеи строительства АЭС, но самой идеи Нового Казахстана, и не зря в эти дни государство задействовало все свои организационные ресурсы, включая информационные.

FORBES.KZ. «Экономист: В Казахстане нет критической ситуации с производством энергии» — Алмас ЧУКИН рассуждает о самодостаточности и безопасности в энергетике. Каких только видов безопасности нет: и дорожная, и продовольственная, и строительная. Теперь неожиданно оказалось, что наша энергетическая безопасность под угрозой. Нам грозит дефицит электроэнергии. Какой ужас! Давайте разберёмся для развлечения в этой скучной, но простой теме. Электроэнергетика состоит из трёх частей: генерация, передача и распределение. В стране больше 200 электростанций, которые производят электричество. Экибастузские станции несут основную нагрузку, производя от 20 до 40% всего дневного потребления страны. KEGOC как хозяин магистральных сетей связывает основных производителей с областями и районами. А там десятки местных сетей доставляют энергию до потребителя.

VLAST.KZ. «Атомная пропаганда» — В воскресенье, 6 октября, в Казахстане пройдет референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. За последние два месяца в средствах массовой информации Казахстана, как в государственных, так и в частных, стало появляться много материалов в поддержку строительства АЭС. Блогеры и инфлюенсеры стали публиковать похожие посты, а интернет заполонили вирусные ролики для мобилизации населения на голосование «за». Власть разбирается в том, как устроена пропаганда строительства АЭС в Казахстане.

SPIK.KZ. «АЭС в Центральной Азии: поменьше бы политиканства и побольше здравого смысла…» — В преддверии референдума по вопросу о строительстве АЭС в Казахстане российское аналитическое бюро «Стан-Центр» из Калининграда провело дискуссию за «круглым столом», посвящённую становлению атомной энергетики в Центральной Азии. Эксперты из России, Казахстана, Узбекистана и Болгарии по видеосвязи обсудили плюсы и минусы использования мирного атома. Участники констатировали: этот вопрос излишне политизирован, что чревато непоправимыми экономическими последствиями для той или иной страны уже в обозримом будущем.

NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «К истории советского нациестроительства» — Сто лет назад, в октябре 1924 г., были приняты решения о национально-территориальном размежевании Казахстана и Средней Азии. Это решение и тогда вызывало немало споров, да и сейчас многие историки (и политики) его критикуют… Те, кто ругает советскую национальную политику с национальной же точки зрения, должен понимать, что базис этой самой точки зрения и был создан этой же политикой. Как и модернизация образа жизни, социально-экономического уклада, отчасти – менталитета, этики и морали. Вопрос, как мы часто видим, стоит в претензиях к цене, а не к возврату к истокам.

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EXCLUSIVE.KZ. «Элиты считают, что запаса прочности системы на их век хватит. Но этого никто не знает точно» — Наша система управления считает, что ресурсов и запаса прочности еще достаточно, а значит, можно ничего не менять. Точнее, надо, но не их поколению. Но проблема в том, что слишком много исторических примеров того, что кризисы происходят внезапно, их никто не может предсказать. Об этом exclusive.kz поговорил с экономистом Жарасом АХМЕТОВЫМ.

CHECK-POINT.KZ. «Бесконтрольность из-за бездействия» — Ровно год назад президент Токаев подписал закон РК «Об общественном контроле», а вступил в силу он полгода назад. Казалось бы, его ждали общественные активисты, продвигали правозащитники и опасались различные чиновники, но мы пока не видим его широкой правоприменительной практики. Почему? Причина в каких-то тайных препонах со стороны отдельных госорганов? А может, механизмы оказались «нерабочими» и закон попросту простаивает? Или все кроется в неверии общества? Давайте попробуем разобраться, тем более, этот вопрос касается практически каждого казахстанца, как бы это ни представлялось банальным.

ORDA.KZ. «Терренкур, Кулибаев, КазНПУ: почему возврат земли в Алматы — процесс случайный?» — Месяца не проходит, чтобы не появилось очередное сообщение о возврате в госсобственность участка, когда-то незаконно переданного в частные руки. Изымают их по всему Казахстану, но Алматы здесь, пожалуй, всё-таки лидер. Чего здесь только не вернули хотя бы за этот год: от земли в парке Южном до военных складов. Правда, иногда земля, которую гарантированно обещали вернуть, в итоге всё равно остаётся у частника. А иногда возвращают что-то не то. Orda.kz рассмотрела несколько алматинских земельных кейсов и задалась вопросом: почему решения по ним напоминают рандомные?

TIME.KZ. «Василий ЖИРОВ: В Казахстане не бокс, а обнимашки» — Олимпийский чемпион Атланты Василий ЖИРОВ хочет тренировать казахстанских боксеров. Но обладателя Кубка Баркера по непонятным причинам не подпускают к сборным Казахстана. Эксклюзивное интервью с легендарным спортсменом.

«Блогер, байер или мошенница?» — За решетку на пять с половиной лет суд отправил известного в гламурных кругах бренд-директора журнала “Винтаж” Асемгуль ХАСАНГАЛИЕВУ. Её обвинили в особо крупном мошенничестве: женщина продавала своим знакомым липовые брендовые сумки и часы.

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KZ.KURSIV.MEDIA. «В Казахстане становится больше алкомаркетов. Какие еще изменения видят на казахстанском алкогольном рынке его участники» — Алкогольные напитки занимают в среднем 3% в денежном обороте казахстанской розничной торговли и в среднем 2% – в оптовой торговле. Последние пять лет эти показатели остаются на стабильном уровне, исключение составил 2020 год – запертые по домам коронавирусом казахстанцы установили рекорд десятилетия по покупке алкоголя. В год начала пандемии розничные продажи алкоголя в Казахстане в денежном выражении выросли на 30% по сравнению с 2019 годом и достигли тогда 3,8% всего розничного рынка.

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