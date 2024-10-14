«Казахстан – богатая страна с бедным населением. И в 2025 году нас ждут новые экономические проблемы». «Нужен ли закон, защищающий персонажей казахской истории?». «Легализовать проституцию, азартные игры и…субаренду земли». «Уроки Шерзата»

Сетевой Казахстан 14 октября 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Уроки Шерзата» — Открытым вызовом обществу был назван поджог дома семьи Шерзата БОЛАТА, произошедший в ночь на минувшую субботу. Возможно, это так, но к этому делу, как нам видится, нужно подходить гораздо шире. Тем более, оно далеко до завершения и еще будет приобретать новые оттенки.

В любом случае, уже сегодня из него можно и нужно извлекать уроки, причем, не только правоохранительным органам и власти, но и всему обществу, а также журналистскому цеху… Наверное, нет надобности напоминать подробности трагедии, произошедшей в ночь на 4 октября на восточной окраине Талгара… Но тут следует подчеркнуть, что с точки зрения криминального мира, нападать толпой на ребенка и фактически убивать его на глазах у матери — это, мягко говоря, не по понятиям. Другими словами, такое как раз подпадает под формулировку «беспредел», за что можно ответить не только перед правоохранительными органами, но и потом — перед так называемыми ворами в законе… Главный урок мы все все-таки усвоили — оказать поддержку совершенно незнакомым людям.

GOLOS — NARODA . KZ . «В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – эксперт» — Казахстан – богатая страна с бедным населением. И в 2025 году нас ждут новые экономические проблемы, рассказал директор Института экономической политики, член Национального курултая при Президенте РК Каирбек АРЫСТАНБЕКОВ. Первый кризис – бюджетный. Уже несколько лет подряд разрыв между доходами и расходами Казахстана растет… Второй кризис – это кризис платежного баланса. По итогам 2024 года, мы закупили за рубежом на 9 млрд долларов больше, чем продали. В основном перекос идет за счет приобретения услуг. То есть, идет большой отток капитала за рубеж… Третий кризис – на 2025 -2026 годы приходится пик погашения задолженности частных компаний. По нашей оценке, внешний долг частных казахстанских компаний 101 млрд долларов США. И пик погашения приходится именно на ближайшие 2 года. Это в первую очередь вывоз капитала из страны.

«Как казахская традиция «алып қашу» стала триггером насилия и нарушений прав человека?» — Кража невест — это традиционный обряд в некоторых культурах, в том числе и в Казахстане. Считается, что таким образом влюбленный романтичный юноша может жениться на любимой девушке без уплаты калыма ее родным. Но все чаще социологи и психологи говорят о том, что древний обычай это в первую очередь насилие и нарушение прав человека.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Нужен ли закон, защищающий персонажей казахской истории?» — На прошлой неделе казахскоязычный сегмент социальных сетей был изрядно взбудоражен видеопостом известного в этой среде блогера Алишера ТЕМЕНОВА, который нелестными словами о поэте Мукагали МАКАТАЕВЕ вызвал шквал возмущений и даже угроз физической расправы, после чего был вынужден просить прощения у «всего казахского народа». Назавтра эта тема перекочевала в стены парламента, где группа мажилисменов обратилась к премьер-министру и генеральному прокурору с депутатским запросом «О защите исторических деятелей на законодательном уровне».

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «Махамбет Утемисов — мастер слова и клинка» — Не может быть поэта без судьбы. А если за ним стоит еще и судьба воина, то речь уже идет о поэте — абсолютном.

Махамбет родился в 1803 году в Бокеевском ханстве. На Западе Казахстана, в местечке Жаскус в пустыне Нарын… Махамбет в шестнадцать лет признается лучшим поэтом рода Берш. А через пять лет хан Жангир на своей инаугурации провозглашает его лучшим акыном Младшего жуза, называет другом, дарит коня и золотой халат, назначает воспитателем своего сына, хочет сделать его одним из советников. Затем что-то пошло не так. Придворный поэт становится нонконформистом, бунтарем и присоединяется к восстанию казахов Бокеевской орды под руководством Исатая ТАЙМАНОВА.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Регионы без присмотра?» — У нас толком нет региональных исследований. Регионы делят на мегаполиса и области, трудоизбыточные и трудодефицитные регионы, регионы-доноры бюджета и регионы-реципиенты, более или менее условно — на аграрные и индустриальные… Сейчас много говорят про Талгар, но ведь район издавна отличался частыми скандалами и громкими делами. И этот район с точки зрения высокого уровня проблем далеко не единственный. Но есть ли общий анализ региональной проблематики? Ведется ли системный мониторинг? Раньше такую работу вели АП и КНБ, но это было довольно-таки давно. И судя по ситуации в ряде регионов и частоте различных нештатных ситуаций, то системной политики мы не видим. А потом — громкие возмущения и недоуменные замечания: как же так, почему?..

EXCLUSIVE . KZ . «Легализовать проституцию, азартные игры и…субаренду земли» — Неэффективность распределения государственных субсидий между фермерами признают все. Об этом говорил и президент ТОКАЕВ в своем последнем послании, признав, что недобросовестные аграрии намеренно завышают количество рогатого скота, чтобы получать больше субсидий. Но агроэксперт и руководитель национального агродвижения «Шаңырақ» Алмасбек САДЫРБАЙ рассказал, что реальный источник этих приписок – чиновники из минсельхоза и акиматов.

ORDA . KZ . «Стихийные свалки и незаконные стройки: почему в Казахстане так тяжело защищать водоёмы» — В редакцию всё чаще обращаются люди и просят написать про уничтожение водоёмов либо их незаконный захват. И спрашивают, почему государство ничего не делает. У государства полно структур, и многие из них стараются сбросить с себя ответственность. Однако есть одна организация, которая всё же непосредственно связана с водными объектами — это Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция (БАБИ). Её часто обвиняют, что она бездействует. Шеф отдела госконтроля водного фонда БАБИ Арман АКБАРОВ рассказал, почему это не так, и с какими сложностями сталкиваются сотрудники БАБИ в своей работе.

AZATTYQ . ORG . «Группа журналистов подала иск в суд на министерство информации. В чём суть претензий?» — В Казахстане девять журналистов объединились и подали иск против министерства культуры и информации. Они оспаривают типовые правила аккредитации, утверждённые министром Аидой БАЛАЕВОЙ. Журналисты считают, что нововведение нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

TIME . KZ . «Точно в яблочко!» — Когда же мы наконец откажемся от импортного фрукта, если у нас есть свои вкуснейшие сорта?! Главная задача — получить объективные данные о вкусе яблок наиболее распространенных сортов. Оценить предлагалось десять. Среди них завсегдатаи полок супермаркетов, коммерческие “айдаред”, “голден делишес”, “джонаголд”, “стар кримсон”. И местные оригинальные — “салтанат”, “заилийское”, апорт и два ренета — Моисеева и Абраменко.

«Не зарекайся от суммы» — Казахстанцы в одночасье становятся миллионерами, сообщая о случаях коррупции. Согласно свежим данным Агентства по противодействию коррупции (АПК), с начала года его территориальными департаментами за оказанное содействие были поощрены 76 лиц (за тот же период в прошлом году — 45) с выплатой денежного вознаграждения на общую сумму 28,9 млн тенге.

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