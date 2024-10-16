Война Миров. Иранский рубеж

США хотят сломать Тегеран в треугольнике Китай – Россия – Иран

Необъявленная война на Большом Ближнем Востоке меняет свое агрегатное состояние. На геополитической повестке атака Израиля против Ирана. Однако противостояние Тель-Авива и Тегерана встроено в борьбу глобальных лагерей под Вашингтоном и Пекином соответственно. Китай и Россия не смогут безучастно смотреть как из военно-кооперационного треугольника Пекин – Москва – Тегеран гегемон выбивает одну из несущих конструкций.

Иран – единственное государство-субъект в противостоянии исламского мира с Израилем. Турция в лице президента Реджепа Эрдогана периодически разражается угрозами в адрес Тель-Авива, но все это в рамках «гнилых понтов для приезжих», на которые в серьезной политике давно никто не ведется. Арабские страны – обнять и плакать.

Поскольку конфликт в Земле Ханаанской (завещанной Богом) между евреями и арабами давно принял экзистенциальный характер, то победитель может быть только один (хотя бы на исторической дистанции в 20-30 лет).

У Израиля сегодня выбор между плохим и очень плохим. На внеочередных выборах в парламент 1 ноября 2022 года граждане проголосовали за правых и ультраправых. Фактически премьер-министр Биньямин Нетаньяху реализует мандат доверия, который получил от своих избирателей.

Формально у нынешнего кабинета министров все началось с вопросов безопасности еврейского населения. Историк и издатель Александр Колпакиди готовит к выпуску «Черную книгу», в которой задокументированы преступления израильских силовиков. Из публичных выступлений Колпакиди получается, что после того, как Нетаньяху возглавил 37-ое правительство Израиля, день – через день армией и спецслужбами убивались арабы по всей контролируемой Тель-Авивом территории.

Ответом на все это стало вторжение «Хамас» из Сектора Газа 7 октября 2023 года. Ответом на ответ выступает фактическое уничтожение Сектора Газа уже со стороны еврейского государства.

Геостратег Андрей Школьников утверждает, что кабинет Биньямина Нетаньяху решает вопрос «выселения» арабов со «своей» территории. А это под 7 млн человек (более 5 млн собственно палестинцев и свыше 1,5 млн арабов – граждан Израиля). Все это Тель-Авив делает именно сейчас, пока за его спиной стоят США.

Арабские лидеры на все это взирают и негромко возмущаются, поскольку наглядные примеры тех, кто выражал протест слишком бурно, не вдохновляют перечить линии Израиль – Штаты. А вот Иран демонстрирует кардинально иное поведение.

После того, как арабские игроки «кинули» «Хамас» и Сектор Газа, лидеры суннитской группировки фактически присягнули на верность шиитскому Ирану. Последний раз такие масштабные вещи происходили во времена Саладина (Юсуф ибн Айюб: 1137 – 1193). В итоге продвигаемый Тегераном «Шиитский полумесяц» через Ирак к Сирии и Ливану на побережье Средиземного моря жестко столкнулся с израильской «выселенческой» повесткой.

Сейчас все указывает на то, что Тель-Авив будет ломать шиитскую ось силовым путем. Попутно еврейскому государству приходится иметь дело с хуситами, которые хотя и занимают фланговую позицию в Йемене, но вопросы с тем же судоходством в Красном море решают эффективно.

Ракетный удар ИРИ по Израилю 1 октября стал «оптовым» – за убийство руководства «Хезболлы» (иранские прокси в Ливане), Исмаила Хании (руководитель политбюро «Хамас») и генерала Аббаса Нилфорушана. Из 180 баллистических ракет средней дальности примерно 30 штук «Железный купол» ПВО пробили.

Наблюдаемые факты показывают, что решение в Тегеране принималось очень мучительно. Еще до своего уничтожения израильскими бетонобойными бомбами 27 сентября Хасан Насралла (генеральный секретарь «Хезболлы») отказывался от эскалации боевых действий на севере Израиля. Вообще-то ракетные обстрелы вялыми можно назвать с большой натяжкой, поскольку счет беженцев-израильтян из ливанского приграничья шел на десятки тысяч, но в этом мире все относительно.

Потом Насралла через США и Францию передал послание Тель-Авиву с предложением заключить мирное соглашение. Вскоре силами ВВС Армии обороны Израиля руководство «Хезболлы» было уничтожено. Это свидетельствует в пользу мнения Андрея Школьникова о том, что кабинету Нетаньяху мир не нужен – там преследуются радикальные цели.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 – 2013) публично сообщил, что главой иранской спецслужбы по противодействию Израилю оказался агент Моссад. Здесь стоит добавить, что в ИРИ регулярно погибают достаточно высокопоставленные функционеры армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), полиции, разведки и контрразведки. Способ ликвидации может быть самым разнообразным – от автоматной очереди до удара дроном-камикадзе. Все это не только остро ставит проблему надежности и качества кадров, но и заставляет тщательно взвешивать все важные ходы.

В качестве индикатора терзаний иранского руководства удобно следить за фигурой нового президента Масуда Пезешкиана. В политическом корпусе ИРИ эта фигура считается либеральных взглядов. Сначала через него высшее руководство Ирана попыталось пригласить Запад к переговорам. Отсюда заявление Пезешкиана о том, что Тегеран уважает территориальную целостность Украины.

В данном посыле мы видим и нескрываемую обиду на Кремль. Еще до того, как из КНДР в воюющую Россию пошли снаряды, Иран уже отгружал Москве «Шахеды/Герани» в товарных количествах, а иранские инструкторы обучали военных МО РФ работе с дронами-камикадзе. Потом по иранской технологии был построен дроновый завод в Елабуге, пусть и с российскими усовершенствованиями. Вроде как баллистические ракеты из ИРИ на территории Российской Федерации тоже находятся большим числом, но после пробных пусков их держат до удобного момента. В любом случае, Евросоюз уже ввел санкции против Тегерана за поставки Москве ракет.

Потом произошло уничтожение руководства «Хезболлы», иранский ракетный удар возмездия и теперь Масуд Пезешкиян призывает Кремль активнее бороться с преступлениями Израиля.

Российскому политическому руководству тоже есть над чем задуматься. Если обратиться к хронологии, то сначала уничтожается руководство «Хезболлы», потом 30 сентября премьер-министр Михаил Мишустин прибывает с визитом в Тегеран, 1 октября Иран наносит ракетный удар по еврейскому государству, а на рассвете 3 октября израильские ВВС уничтожают склад на территории российской военной базы Хмеймим в Сирии, которым пользовались иранские и сирийские бойцы. Как уже сложилось при подобных ситуациях, израильтяне позвонили в Москву и заявили, что против россиян ничего не имеют, но иранский склад уничтожить пришлось, ибо такова военная необходимость.

Кремль прошел все устоявшиеся стадии сложного решения: шок – отмороженность – мычание/блеяние – глубокий зондаж. Глубокий зондаж физически оформлен в визите Сергея Лаврова на Восточноазиатский форум (гости там один высокопоставленнее другого) в Лаосе с одной стороны и министра обороны Сергея Белоусова в Пекин с другой.

Угроза нападения Израиля и США на Иран там просто не могла не обсуждаться. Тегеран – неотъемлемая часть военно-кооперационного треугольника Китай (КНДР здесь составная часть) – Россия – Иран.

Если Тель-Авив и Вашингтон ломают ИРИ военным путем, то помимо репутационного урона Москва лишается и военно-политического партнера, и транспортного коридора «Север – Юг», и защитного барьера в направлении Центральной Азии. При дестабилизированном/фрагментированном Иране коллективному Западу будет гораздо легче взрывать постсоветские республики с антироссийскими и антикитайскими целями.

Для Китая Тегеран стратегический партнер и форпост в регионе, чью военно-политическую и хозяйственно-экономическую значимость трудно переоценить. Опять же 91% экспорта иранской нефти приходится на Поднебесную. Объективный ограничитель Пекина заключается в стратегической привычке ждать проплывающий труп врага на берегу реки, а в иранском кейсе требуется действовать быстро. США уже везут в Израиль дополнительные противоракетные комплексы, а Тель-Авив в свой первый удар по ИРИ обещает ядерные и нефтяные объекты не атаковать – ограничиться сугубо военными целями.

Заторможенность действий Кремля на иранском, а шире – ближневосточном направлении – объясняется неспособностью российского олигархата (правящего слоя РФ) быстро адаптироваться к новым реалиям. Русскоязычные олигархи своими фантомными болями все еще в Европе, из-за чего отправляют газ через станцию Суджа австро-венгерским партнерам в надежде на восстановление прежних связей. А тем временем вся остальная Европа прочно в фарватере Вашингтона и указания Дяди Сэма выполняет дисциплинированно.

Израиль, надо отдать ему должное, в сетке геополитических координат и объективной реальности не путается. Там осознают, что без американской поддержки (особенно боеприпасами) их военные возможности ограничены, но пока нет никаких признаков, что Белый дом включит заднюю. Разумеется, президентские выборы в США 5 ноября могут кое-что скорректировать, но если обойдется без гигантского «черного лебедя», то Тель-Авиву будут помогать и демократы, и республиканцы.

Иран тем временем предупредил Саудовскую Аравию, что если через ее воздушное пространство пройдут израильские самолеты, то Эр-Рияд свою долю военных неприятностей получит гарантированно. В пакет предупреждений от Тегерана вошли и ОАЭ. При тех раскладах, которые сейчас наблюдаются, недвижимость в Дубае может резко подешеветь.

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