«Тайный советник Елбасы». «Клуб полезных связей — почему Казахстан не спешит в БРИКС». «Октябрь. Отставки отменяются». «Казахстанские вузы ждет революция». «У 60% домохозяйств в Казахстане доходы близки к международному порогу бедности»

Сетевой Казахстан 18 октября 2024г.

TIME . KZ . «Глава государства выступил на пленарном заседании Astana Think Tank Forum» — В начале своего выступления Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что данная диалоговая площадка, созданная под эгидой Международного форума Астана, служит для обмена идеями по наиболее актуальным глобальным и региональным проблемам – Как вы знаете, сегодня перед человечеством стоят беспрецедентные вызовы – региональные конфликты, экономическая нестабильность, изменение климата, продовольственный и миграционный кризисы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ

Данные глобальные проблемы затрагивают всех нас и требуют поиска коллективных совместных ответных мер. Наше общее будущее целиком зависит от того, насколько мы сможем консолидировать усилия и прийти к консенсусу. Поэтому мы считаем большой честью участие Казахстана в этом важном процессе, – сказал он.

CHECK-POINT.KZ. Евгений РАХИМЖАНОВ – «Клуб полезных связей — почему Казахстан не спешит в БРИКС» — Накануне резонанс получила часть интервью советника – пресс-секретаря главы государства Берика УАЛИ ресурсу Tengrinews, где он рассуждает о вступлении Казахстана в БРИКС и возможной позиции в отношении этой перспективы самого Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Причина резонанса понятна — уже через шесть дней в Казани стартует саммит этой организации, куда на правах председателя в этом году Владимир ПУТИН пригласил нашего президента в качестве гостя. И Токаев выступит 24 октября, в завершающий день мероприятия, в формате «аутрич»… Комментируя слова Берика Уали, что в обозримом будущем Казахстан не собирается подавать заявку в БРИКС, Данияр АШИМБАЕВ считает, что из этого контекста не следует, будто такое в принципе невозможно. Откликнулся на ажиотаж вокруг БРИКС и Казахстана его коллега Марат ШИБУТОВ. Политолог считает, что «идти надо туда, где польза».

ZHURNAL — PROSTOR . KZ . В журнале «Простор» опубликована объемная статья Амиржана КОСАНОВА – «Тайный советник Елбасы» — (реквием по культу личности старого Казахстана).

AZATTYQ . ORG . «Казахстан в Дубае: Дома жён и родственников Нурсултана Назарбаева» — Чем владеют неофициальные жёны и родственники Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Эмиратах? Заключительная часть расследования о дубайской недвижимости власть имущих посвящена домам людей, близких к бывшему президенту. В предыдущих материалах расследования «Казахстан в Дубае» Азаттык рассказывал о виллах и апартаментах топ-менеджеров нефтяной отрасли, силовиков и судей, акимов и министров.

KZ . MEDIA . «Как Назарбаевы манипулируют Google, удаляя негативные публикации» — Семья НАЗАРБАЕВА манипулирует законами, чтобы отмывать свою репутацию в интернете, пишет t-канал «Выход к морю» в своем новом расследовании. По их информации, члены семьи бывшего президента Казахстана используют лазейки в американском законе об авторском праве (DMCA), чтобы удалить из поиска Google «негативные» материалы о себе. При этом компании, которые они нанимают для этих целей, применяют, по мнению авторов статьи, откровенно мошеннические схемы и пытаются скомпрометировать не только публикации в зарубежной прессе о Назарбаеве и членах его семьи, но даже сайты государственных органов США — например, сайт министерства юстиции.

KZAIF . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Октябрь. Отставки отменяются» — В 90-е так получилось, что практически все правительства уходили (точнее, отправлялись) в отставку в октябре… Потом это правило слетело и премьеров меняли уже без привязки к октябрю. Январь – Токаев (2002), Д. Ахметов (2007), Мамин (2022). Февраль – Сагинтаев (2019), Смаилов (2024). Апрель – С. Ахметов (2014). Июнь – Тасмагамбетов (2003). Сентябрь – Масимов (2012, 2016). Но традиция ожидания отставки осталась. Токаев во время голосования по референдуму ответил на вопрос журналистов по поводу судьбы правительства (и вряд ли вопрос был случайным). Он сказал: «Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации… Но семь месяцев это небольшой срок. Члены правительства должны показать себя. Главная задача – поиск источников экономического роста в нашей стране».

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанские вузы ждет революция» — В следующем году казахстанские вузы поделят на три «лиги»: высшую, среднюю и целевую. Откуда возникла такая идея и что она даст? Не получится ли так, что просто изменится стоимость обучения в вузах? Как это решит проблему того, что сегодня как минимум треть выпускников работает не по специальности, а диплом является простой формальностью? Решит ли эта мера проблема оттока казахстанской молодежи в зарубежные вузы? Об этом разговор с Асылбеком КОЖАХМЕТОВЫМ, президентом Almaty Management University.

INFORMBURO . KZ . «У 60% домохозяйств в Казахстане доходы близки к международному порогу бедности – экономист» — Редакция обратилась за комментариями об уровне зарплат и доходов казахстанцев к политическому обозревателю и экономисту Рахимбеку АБДРАХМАНОВУ — Согласно данным Бюро национальной статистики, у 60% домохозяйств в Казахстане доходы близки к международному порогу бедности (по методике Всемирного банка). Всемирный банк использует порог бедности в размере 5,5 доллара в день для стран со средним уровнем доходов, что соответствует приблизительно 165 долларам в месяц на одного человека…Это коррелирует с исследованием Credit Suisse, согласно которому в 2018 году 162 человека владели половиной состояния Казахстана, а доходы половины трудоспособного населения не превышали в среднем 50 тысяч тенге.

GOLOS — NARODA . KZ . «Боятся отечественной медицины: казахстанцы оставляют миллиарды иностранным врачам» — В последние годы действительно казахстанцы все чаще выбирают лечение за границей. Многие ищут более качественные медицинские услуги и уверены, что за границей им предложат лучшее оборудование и специалистов. К тому же, негативные отзывы о казахстанской медицине и долгие очереди делают свое дело. Как рассказал редакции «Голос народа» директор компании «Улагат Консалтинг Групп», экономист Марат КАИРЛЕНОВ, их исследование показало, что более ста тысяч казахстанцев в общей сложности потратили потратили порядка 1 млрд долларов на лечение за рубежом за прошлый год.

ORDA . KZ . «Жаркын Курентаев: «Кому-то очень не хочется привлекать внимание к беспределу в Талгарском районе»» — 16 октября в Алматы должна была пройти пресс-конференция, посвящённая «беспределу в Талгарском районе». На ней планировали рассказать о случаях произвола и нарушений закона со стороны чиновников. Но за пару часов до мероприятия его главного организатора, общественника Жаркына КУРЕНТАЕВА, задержали. О том, при каких обстоятельствах это произошло и по чьей инициативе могут преследовать активистов, привлекающих внимание к ситуации в Талгарском районе, Жаркын Курентаев рассказал в эксклюзивном интервью — Ровно после того, как на Orda.kz вышла новость о моём задержании, одному из этих людей пришли на телефон несколько сообщений подряд. Видимо, кто-то им дал указание, и меня сразу же повезли обратно. Привезли, извинились и уехали… Когда я вернулся домой, сразу же позвонил другим участникам пресс-конференции. Они уже начали без меня. Из этого я делаю вывод, что этот инцидент был кем-то организован именно для того, чтобы сорвать пресс-конференцию.

NOVGAZ . COM . «Суициды в армии Казахстана» — С начала осени стали регулярно появляться сообщения о смертельных случаях и попытках суицидов среди военнослужащих Казахстана. Только за последние три дня известно о двух случаях самоубийств: в Шахтинске у себя дома повесился контрактник Нацгвардии, а в Приозерске срочник застрелился во время караула. Как правило, про подобные происшествия сложно узнать какую-либо информацию из-за закрытости структуры вооруженных сил. При этом Министерство обороны подчеркивает, что случаи суицидов среди военнослужащих не связаны напрямую с их службой… За последние четыре года солдаты и офицеры совершили 86 самоубийств и 20 попыток суицида — такие данные приводил депутат Мажилиса Нартай САРСЕНГАЛИЕВ, ссылаясь на данные Главной военной прокуратуры.

SPIK . KZ . «Стоит ли противопоставлять казахскому языку иностранные?» — Два года назад Министерство просвещения РК решило, что изучение английского в общеобразовательных школах РК должно начинаться не с 1-го, а с 3-го класса. Тогдашний его глава Асхат АЙМАГАМБЕТОВ объяснил это так: «Для освоения второго и третьего языков ребенку необходимо научиться читать и писать на родном». Сегодня бывший министр заседает в мажилисе, где некоторые его коллеги-депутаты призывают теперь уже до 5-го класса не «засорять» головы и сознание школьников другими языками, кроме родного.

KAZPRAVDA . KZ . «Соединенные Штаты писателей» — В стране шестой год действует уникаль­ное литературное сообщество – United States of writers (Соединенные Штаты писателей). Под эгидой USW объединены известные и начинающие казахстанские писатели, поэты, драматурги, иллюстраторы. Находясь в едином творческом пространстве, они делятся опытом и помогают друг другу в творчестве. Основателем и руководителем клуба является молодой писатель Андрей ОРЛОВ. Родом он из Павлодара, сейчас живет в Алматы.

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