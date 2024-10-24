«Преемники Токаева. У кого больше шансов и кто их поддержит?». «Удастся ли искоренить коррупцию в Казахстане до 2050 года и что этому поможет». «Казахстан втягивается в торговые войны?». «Казахстан застолбил место в Афганистане». «МВД и ОПГ»

Сетевой Казахстан 24 октября 2024г.

KZ . MEDIA . «Преемники Токаева. У кого больше шансов и кто их поддержит?» — Один вариант ответа на него сформулирован в статье 48 Конституции РК. Это председатели Сената и Мажилиса Парламента РК, а также премьер-министр РК.

То есть Маулен АШИМБАЕВ, Ерлан КОШАНОВ и Олжас БЕКТЕНОВ… Как бы то ни было, по нашей оценке, именно Мурат НУРТЛЕУ и Канат БОЗУМБАЕВ являются самыми вероятными кандидатами в преемники Касым-Жомарта ТОКАЕВА, если решение по этому вопросу будет принимать он сам. Что касается Ерболата ДОСАЕВА, то он может включиться в гонку, если за него проголосует не только крупный бизнес, но и «Старый Казахстан». Этот союз вполне может оказаться более влиятельным, чем второй президент РК.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ – «Казахстан втягивается в торговые войны?» — Практика введения взаимных ограничений в торговле все больше привлекает правительство Казахстана. Причину понять несложно – Акорда то и дело оказывается под внутренним политическим и общественным давлением, требующим увеличения преференций для отечественных производителей. Однако оборотной стороной медали становится введение аналогичных ограничений на казахстанский экспорт. На прошлой неделе появилось сразу несколько сообщений о втягивании Казахстана в торговые войны вокруг экспорта и транзита сельхозпродукции — Правительство РК заявило о приостановке импорта яблок из стран, не входящих в ЕАЭС, чем спровоцировало претензии польской стороны… Казахстан, в свою очередь, столкнулся с запретом транзита овощей, фруктов, цветов и зерна через территорию Российской Федерации. Данное решение Москвы можно воспринимать как ответ на ранее введенный запрет на ввоз российского зерна в Казахстан до конца декабря 2024 года.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан застолбил место в Афганистане» — Казахстан видит в Афганистане важного партнера в регионе Южной и Центральной Азии, что подтверждается подписанием «дорожной карты» и 23 соглашений на общую сумму 317,6 млн долл. по итогам состоявшегося в Алма-Ате второго бизнес-форума «Казахстан–Афганистан». Особое внимание уделено развитию транспортных и транзитных коридоров, а также разведки и добычи полезных ископаемых. Обе страны занимают выгодное положение на Шелковом пути, и Афганистан стремится восстановить свою роль как важного транзитного государства. В Алма-Ате собралась внушительная афганская делегация, включающая чиновников, предпринимателей и представителей 170 компаний. Это событие приобретает особый смысл на фоне недавнего решения Казахстана исключить запрещенное в РФ движение «Талибан» из списка террористов.

TENGRINEWS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстан – главный транспортный хаб Евразии: быть или не быть?» — И вот начинается санкционная война, которая закрыла многие традиционные пути транзита европейских и китайских товаров через Россию. Это сразу дало, как говорится, новый импульс Транскаспийскому, или Срединному транспортному коридору. А он сходу к такому росту оборота не был готов. Потребовались большие усилия – политические, экономические, технические – по расширению грузопотока, по синхронизации работы в межгосударственных масштабах. Ведь коридор проходит из Китая в Казахстан, через Каспий, потом – Азербайджан, Грузия, Турция. Развитие ТМТМ было взято под личный контроль Президента ТОКАЕВА, и нужно отметить огромную работу, которую проделала «Қазақстан темір жолы», чтобы наладить это сотрудничество, закрепить его технологические процессы, расширить цифровизацию, отработать тарифы, да и постоянно проводить сопряжение множества моментов.

INFORMBURO . KZ . «Удастся ли искоренить коррупцию в Казахстане до 2050 года и что этому поможет» — О том, как доверие общества к госслужащим влияет на коррупцию, а также о проектах, посвящённых формированию антикоррупционного сознания, в интервью рассуждал общественный деятель кандидат юридических наук Аян ТУРЕКУЛОВ — Не секрет, что сегодня коррупция превратилась в проблему национальной безопасности, в одно из главных препятствий для развития страны. Сложившаяся ситуация усугубляется ещё и сформировавшимся в Казахстане общественно-политическим феноменом, получившим название «дефицит доверия». Так, по результатам исследований разных социологических центров уровень доверия общества практически ко всем политическим и государственным институтам является устойчиво низким.

AZATTYQ . ORG . ««Разводим лень!» В Астане предлагают лишать пособий тех, кто не хочет работать за небольшую зарплату» — В Казахстане чиновники предлагают наказывать тех, кто отказывается работать. Пока речь не идет о каких-то штрафах или арестах для тех, кто так поступает (как это сделано в Беларуси), но «тунеядцев» (точнее тех, кого власти таковыми считают) будут лишать социального пособия. Депутат парламента Казахстана Анас БАККОЖАЕВ считает, что безработные казахстанцы не хотят трудиться. К такому выводу он пришел, изучив список вакансий, которых, по словам депутата, в стране больше, чем потенциальных соискателей. То, что люди не хотят трудиться за копейки, депутат в расчет не взял.

TIME . KZ . Тохнияз КУЧУКОВ – «МВД и ОПГ» — Борьба силовиков с “несуществующей” ОПГ “Хуторские”, в результате которой полегли, вернее, потеряли свои кресла многие офицеры полиции и прокуратуры, скорее всего, ничем не закончится. В смысле — ничем хорошим для страны и общества. А для публично выпоротых — ничем плохим. Кадровые решения генерального прокурора Берика АСЫЛОВА и министра внутренних дел Ержана САДЕНОВА, связанные с убийством 16-летнего Шерзата ПОЛАТА в Талгаре Алматинской области, — стандартная процедура, когда какое-то преступление, которому следствие изначально даже особого внимания не уделило, вдруг вызывает огромный общественный резонанс. И потом под давлением уже этого резонанса власть начинает давать под зад коленом виновным и невиновным полковникам, чтобы снизить недовольство населения. А пару месяцев спустя эти же люди будут руководить другими подразделениями в полицейской системе и в надзорном ведомстве.

«Қазақ тілін білесіз бе?» — Как пройти тест на знание государственного языка. В Казахстане начали действовать новые правила тестирования по системе “Казтест”. Госслужащие, бюджетники, сотрудники нацкомпаний и другие категории граждан должны подтвердить свой уровень владения казахским языком, выполнив тестовые задания, написав эссе и дав устные ответы на предложенные вопросы. Приказ об утверждении правил по системе оценки уровня владения казахским языком “Казтест” утвердил министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК.

CHECK-POINT.KZ. «Бигельды Габдуллин: Культура возделывает душу народа» — Слово всегда ценилось у казахов. Фразы, метко описывающие то, что происходило, быстро разлетались по степи и передавались из уст в уста. Мастеров слова ценили, уважали, попасть к ним на язык опасались. Но теперь XXI век. Насколько ценно слово в наши дни? Об этом – беседа с одним из известных литераторов страны Бигельды ГАБДУЛЛИНЫМ — Судя по тому, что наших детей и внуков не оторвать от гаджетов, скорее всего, верх возьмет печатное слово. Сейчас люди не общаются, они уткнулись в свои телефоны и ушли в мир, далекий от реальности. Это чревато не самыми лучшими последствиями для общества в ближайшей и долгосрочной перспективе.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Как будут выживать коллекторы, которым запретили выкупать плохие кредиты казахстанцев» — Можно выделить два способа взаимодействия БВУ и МФО с коллекторами. Первый – когда права требования по проблемным кредитам остаются у банков и МФО, а коллекторы выступают как контрагенты финансовых организаций и взыскивают долги с заемщиков, что называется, на аутсорсе. Второй способ – коллекторы выкупают у БВУ и МФО плохие кредиты. У агентств появляется право требовать долги по проблемным займам, то есть коллекторы становятся кредиторами проблемных заемщиков (цессинговые агентства). Однако второй способ «поставили на паузу» с 1 июля 2024-го по 1 мая 2026 года. За этот период банки и МФО должны самостоятельно урегулировать задолженность в своих портфелях. Такая мера, по мнению регулятора, должна уменьшить объем плохой задолженности и количество проблемных заемщиков.

LITER . KZ . «Невидимые раны: буллинг среди подростков в Казахстане, или Как поддержать молодежь» — Важно заметить признаки буллинга или суицидального поведения. Иначе может быть поздно. Психологи и специалисты в области образования выделяют несколько ключевых факторов, которые способствуют развитию буллинга среди подростков. Среди них — низкая самооценка, недостаток внимания и поддержки в семье, проблемы с самоидентификацией, а также влияние сверстников. Как отмечает семейный психолог и суицидолог, магистр психологии и руководитель фонда Just Support Светлана БОГАТЫРЕВА, буллинг — это не просто конфликт между детьми, а систематическое преследование, которое часто сопровождается эмоциональным насилием.

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