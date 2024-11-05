«Не сдавшим декларации казахстанцам блокируют счета», «ОСМС: зачем платить за страховку, если не болеешь?», «Казахстанцам нужно запасаться лекарствами? Эксперт дал прогноз по ценам»

Сетевой Казахстан 5 ноября 2024г.

TIME . KZ . Ажар ИСМАЙЛОВА — «ОСМС: зачем платить за страховку, если не болеешь?» — Действующая в Казахстане система обязательного медицинского страхования по-прежнему вызывает вопросы и сомнения у граждан. Одни видят преимущества системы, другие недоумевают, почему нужно ежемесячно платить, если здоровье позволяет обходиться без врачей. Мы обсудили это с директором столичной поликлиники №2 Айдыном АШИМХАНОВЫМ: как система работает на практике и почему отказываться от ОСМС — это рискованное решение?

TENGRINEWS.KZ . «Не сдавшим декларации казахстанцам блокируют счета» — 16 сентября в Казахстане завершился прием деклараций в рамках третьего этапа всеобщего декларирования. В Комитете государственных доходов Минфина рассказали, что ожидает тех, кто их не сдал, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что 1 января 2024 года более двух миллионов физических лиц, являющихся руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, а также их супругами, представили декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в рамках третьего этапа всеобщего декларирования. Срок представления декларации истек 16 сентября.

Налогоплательщикам, не представившим декларацию, направлены уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством. Такие налогоплательщики должны устранить нарушение путем представления декларации или пояснения, в течение 30 рабочих дней с момента получения уведомления.

FORBES . KZ . «Опасность экономики Трампа — Маска» — Накануне важнейших выборов президента США избирательная кампания достигла кульминации: Дональд Трамп и его приближённые выступают со всё более радикальными идеями, которые они обещают реализовать, придя к власти.

Но такие обещания (например, по поводу налоговой политики) неизбежно окажутся невыполненными. Просто математически невозможно одновременно снижать налоги для корпораций и миллиардеров, сохранять базовые программы расходов, включая оборону и систему соцобеспечения, сокращать дефицит бюджета.

Ряд наиболее абсурдных обещаний в ходе предвыборной кампании Трампа сделал Илон Маск, который утверждает, что знает, как уменьшить расходы федерального бюджета на $2 трлн. Это довольно богатая идея для человека, чьи компании так сильно зависят от госконтрактов и помощи правительства (без займа в размере $465 млн, полученного от администрации Обамы, компания Tesla могла бы давно обанкротиться).

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстанцам нужно запасаться лекарствами? Эксперт дал прогноз по ценам» — В 2023 году правительство приняло решение об отмене регулирования цен на лекарственные препараты.

Лекарства нужны всем в тот или иной период жизни — от малышей с простудой до людей с хроническими и онкологическими заболеваниями. Именно поэтому изменение цен на фармпрепараты вызывает дискуссии в обществе. В 2023 году правительство приняло решение об отмене регулирования цен на лекарственные препараты. Многие негативно отреагировали на данную инициативу. Однако, как считают эксперты, это, наоборот, станет фактором снижения стоимости лекарств. Редакция «Голоса народа» узнала у людей «из отрасли» о том, ожидать ли казахстанцам повышения цен.

SPIK.KZ . «О переименованиях в Казахстане: этнический фактор – главный для «ономастов»?» — В Казахстане то и дело вспыхивают дискуссии относительно переименования населённых пунктов, улиц, школ и других объектов. Повод к очередному всплеску эмоций дали участники семинара, организованного недавно Республиканской ономастической комиссией при правительстве РК. А конкретно два депутата парламента – сенатор, в прошлом руководитель целого ряда ведущих казахскоязычных газет страны Нурторе Жусип и мажилисмен, бывший директор Института истории государства Комитета науки Министерства науки и высшего образования Еркин Абил.

EXCLUSIVE.KZ . «Нацфонд: как скоро мы оставим детей без будущего?» — В 2023 год стал рекордным по изъятию средств из Нацфонда. Но правительству показалось этого мало, и в 2024 году изъятие уже побило новый рекорд. При этом, глава государства ставил задачу по увеличению в фонде доступных средств до $100 млрд, – но до сих пор всё происходит с точностью до наоборот. Накануне депутаты мажилиса одобрили правительству продолжение изъятий в 2025-2027 годах. Экономисты ставят вопрос: что будет с управлением Нацфондом дальше и не истощат ли его окончательно?

Напомним, в 2022 году президент Казахстана представил в своём послании инициативу «Нацфонд – детям», призванную создать финансовую подушку для детей, достигших 18 лет. План заключался в формировании личных накопительных счетов для получения образования или покупки в будущем жилья, на которые с рождения до совершеннолетия переводится часть доходов от инвестиций Нацфонда. Но чтобы этот проект предоставлял гражданам по-настоящему значимые суммы, а не копейки, сам капитал фонда также должен был вырасти.

SPUTNIK.KZ. «Сокровища Великой степи покажут в Париже» — В музее Гиме прошло торжественное открытие выставки «Казахстан: сокровища Великой степи», сообщили в Минкультуры.

В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекций Нацмузея и историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан», которые охватывают почти четыре тысячелетия культурного феномена Великой степи.

KAPITAL.KZ . «По какой причине в Алматы не включилась система оповещения о землетрясении» — По какой причине в Алматы не включилась система оповещения о землетрясении, пояснили в ДЧС города, передает центр деловой информации Kapital.kz.

В департаменте сообщили, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 5 ноября 2024 года в 10 час 00 мин 30 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение в 33 километрах на восток от Алматы. Его расчетная интенсивность составила 3 балла.

В ДЧС южного мегаполиса разъяснили, в каких случаях срабатывает комплекс технических средств системы оповещения (сирены, перехват телерадиоканалов, Mass Alert).

«Сирено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 балла и более. В этой связи никаких оповещений не было», — сообщили в ДЧС.

NP.KZ . «Суд врачей» — Медицина — дело рискованное. Как говорится, одно лечим, другое калечим. Но, помимо сюрпризов, которые способен преподнести сам организм, пострадать можно и от докторов. У хирурга может дрогнуть рука, а терапевт может напутать с диагнозом. Никто не застрахован от ошибок, в том числе и врач. А теперь — застрахован. Новые правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников вступили в силу 23 октября 2024 года. В случае врачебной ошибки больница будет выплачивать пациенту компенсацию. Такого в Казахстане еще не было. Но в бочке полезного меда есть и изрядная ложка дегтя.

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