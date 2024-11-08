«Национальная идентичность: откуда мы, кто мы, на что мы готовы?», «На что правительство Казахстана потратит возвращенные деньги коррупционеров», «Почему в советской Алма-Ате была лишь одна казахская школа?»

Сетевой Казахстан 8 ноября 2024г.

EXCLUSIVE.KZ. «Национальная идентичность: откуда мы, кто мы, на что мы готовы?» — В стране, где живут люди более ста национальностей, всегда есть повод порассуждать на тему идентичности, или даже поспорить.

Именно поэтому, когда возникла идея провести творческие семинары в разных городах Казахстана, где открыты «Американские уголки» (American Corners), писатель Юрий Серебрянский предложил посвятить их теме идентичности, которой сам занимается много лет. Он точно знает, что людям найдется что сказать, и даже о чем поспорить, и сделать это в рамках проекта вполне цивилизовано – в формате эссе. Всем желающим в своих сочинениях предлагалось порассуждать, в частности, на такие темы, как «Наша идентичность завтра – казахи или казахстанцы?», «Что я могу сказать миру как автор из Казахстана?», «Будущее языков в стране». Каждая из тем может вызвать серьезные дискуссии, но авторы проекта этого не боятся, наоборот, считают, что говорить об этом в Казахстане не только можно, но даже необходимо.

NOMAD.SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Социального государства в Казахстане в этом году построить опять не удалось» — Правительство запуталось в своих планах, как стратегических, так и оперативных.

Путаницу от души вылили на население, которое и так несколько в шоке от многочисленных гениальных инициатив Минздрава. Минтруда и Минфина.

По данным статистиков, реальные доходы населения за год выросли всего на 1,5%, — т.е. все социальные платежи и индексации по сути опять съелись инфляцией. А если мы еще подсчитаем рост расходов…

Программа «тариф в обмен на инвестиции» активно работает и расходы по коммуналке ощутимо растут.

SPUTNIK.KZ. «В Мангистауской области разбурят еще одно месторождение газа» — QazaqGaz и геологоразведочная компания «КОР» попытаются вернуть жизнь в полузаброшенное село Аккудук Каракиянского района Мангистауской области.

Участок Аккудук расположен в газоносной области Мангыстауского осадочного бассейна, и представляет большие перспективы в плане открытия газовых и газоконденсатных месторождений.

Обнаружение залежей газа или нефти вернет жизнь затерявшемуся в степи поселку, считают местные жители.

«На что правительство Казахстана потратит возвращенные деньги коррупционеров» — Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов: в доход государства дополнительно обращены 525 млрд тенге.

Помимо перечисления средств в Специальный государственный фонд, комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов Закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

SPIK.KZ. «Почему в советской Алма-Ате была лишь одна казахская школа?» — В нынешнем году исполняется ровно 100 лет алматинской школе №12, известной тем, что на протяжении нескольких десятилетий и вплоть до 1980 года она была единственным в столице нашей республики общеобразовательным учреждением с преподаванием на казахском. Вот эта самая её единственность сегодня преподносится как один из главных аргументов в пользу утверждения, что советская власть и Москва подавляли стремление коренного населения к обучению детей на родном языке.

Учебное заведение было образовано осенью 1924-го на базе детского дома имени Абая как школа-интернат для детей коренной национальности. Судя по тому, что в Казахской ССР связанные с ней юбилейные даты – 50-летие, 60-летие – отмечались обычно в ноябре, её рождение пришлось именно на этот месяц. Сначала она была начальной, потом семилетней, с 1932-го – девятилетней. Как раз в тот период там учились будущие знаменитости – певица Куляш Байсеитова, композитор Нургиса Тлендиев, режиссёр Султан Ходжиков, снявший киноэпос «Кыз-Жибек», и другие. А в 1950-х из школы стали выпускать молодых людей, получивших полное среднее образование.

KAZPRAVDA.KZ. «В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества» — По данным министерства, за 10 месяцев в РК зарегистрировано более 17 тысяч интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz.

Самым распространенным способом их совершения остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6 216 таких преступлений.

«До золота рукой подать» — Алматинский энтузиаст может предложить Тимуру Бекмамбетову готовый сценарий экшен-кино.

Пока Правительство и туркомпании думают, чем завлечь туристов в наши края, в полутора часах езды от Алматы жители села Каргалы недоумевают, как можно столько лет игнорировать окружающую их красоту.

Каждый метр здесь пропитан историей, а воздух настолько чистый и «вкусный», что, уезжая, хочется взять его с собой про запас. Не зря этот край называют местной Швейцарией.

CHECK-POINT.KZ. «События недели: заграница нам поможет!» — Субъективный обзор главных новостей и сюжетов уходящей недели.

7 ноября, как известно, в СССР отмечался главный праздник года — День Великой Октябрьской социалистической революции. События минувшей недели, на мой субъективный взгляд, сводятся к тому же, чем оказалась Октябрьская революция, — они ведут к глобальным переменам в текущем мировом укладе. Сегодня, как и тогда, в 1917-м, многие говорят, что мир больше никогда не будет прежним. Впишется ли Казахстан в новые времена? Спойлер: кое-кто в Казахстане будет очень стараться, чтобы это произошло.

TIME.KZ. Елена КОЭМЕЦ — «Фишбармак на каждый день» — Во втором квартале этого года среднестатистический житель нашей страны съел около 3,5 килограмма рыбной продукции. Для сравнения: сладостей — 10,6 килограмма, молочки — 57,9, мяса — более 20 килограммов. Рыба на столах казахстанцев бывает в основном по праздникам, а цены на нее постоянно растут. А ведь три года назад принята масштабная программа по развитию отрасли, и сейчас мажилисмены работают над законопроектом “Об аквакультуре Казахстана”. Оба документа призваны обеспечить население доступной продукцией. Когда же у нас наступят рыбные дни, недели, месяцы?

TENGRINEWS.KZ. «Старейший вокзал в Казахстане вернут государству? Что происходит с памятником культуры» — Здание вокзала Усть-Каменогорска не передавали в государственную собственность. Сейчас там ведутся ремонтные работы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия взяло под контроль вопрос реставрации здания вокзала.

Вокзалу Усть-Каменогорска больше 80 лет, здание является памятником истории и культуры. В январе этого года аким города Жаксылык Омар заявлял, что, если нынешний владелец вокзала не наведет там порядок, здание вернут в госсобственность.

FORBES . KZ . «Стройка без конца и концов: почему не достроили здание городского суда в Алматы?» — Строительство нового административного здания Алматинского городского суда по улице Шарипова (угол улицы Айтеке би) началось еще шесть лет назад, в 2018 году, однако по сей день так и не завершилось. В управлении строительства города, на балансе которого находится объект, обозревателю Forbes Kazakhstan сообщили, что строительные работы там приостановили с февраля 2023 года. А вот по словам жителей близлежащих домов, это произошло чуть ли не с 2020 года, по крайней мере, видимая со стороны активная фаза строительства.

Как пояснили нам в том же управлении, договор на строительство здания общей площадью 24 589 кв. м городские власти заключили в январе 2018 года с ТОО «Элитстрой Проект». Стоимость проекта тогда оценили в 9,4 млрд тенге, но какие виды работ и услуг первоначально вошли в проектно-сметную документацию и по каким расценкам, в акимате не раскрыли.

AZATTYQ.ORG. «Число обнаруженных на берегу Каспия в Мангистау туш тюленей перевалило за 500. На побережье находят мертвых птиц и рыбу» — На берегу Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили более 50 мертвых тюленей. Только за минувший день нашли 79 туш, сообщают в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Массовую гибель каспийского тюленя наблюдают с конца прошлого месяца. Акимат Мангистауской области 24 октября сообщил о 51 найденной на берегу водоема туше. На следующий день было обнаружено еще около ста мертвых млекопитающих.

ORDA.KZ. ««Аэропорты даже не окупают собственные затраты». Эксперт о том, что не так с авиаотраслью Казахстана» — Одним из гостей проходящего в эти дни в Алматы семинара Green Airports стал директор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец. Он отметил заметный прогресс в авиационной отрасли Казахстана. Но при этом указал и на проблемы, которые мешают её развитию. На какие именно, рассказывает Orda.kz.

Одной из главных проблем казахстанской авиаотрасли Оливье Янковец назвал её государственное регулирование. Речь шла, в частности, про аэропорты. По мнению Янковеца, то, что они работают в рамках регулирования, — это очень большой минус для авиационной индустрии Казахстана.

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