Война Миров. Трамп разгромил Сороса

Проамериканские силы в США взяли верх над ультраглобалистскими

Дональд Трамп смог найти дорогу к сердцам и головам отцов семейств в США. Как показали последние выборы, за республиканцев массово голосовали и афроамериканцы, и испаноязычные граждане озабоченные дурдомом с БЛМ, агрессивной ЛГБТ-повесткой, социальным иждивенчеством, проблемами с экономикой и гражданскими свободами (особенно со свободой слова). По итогам 5 ноября «слоны» (символ республиканской партии) контролируют пост президента (с 20 января 2025 года – день инаугурации 47-го президента), сенат и палату представителей в конгрессе, да и в Верховном Суде большинство судей являются «трампистами». Как внутриамериканскую, так и глобальную повестку ждут серьезные импульсы.

Американские выборы давно проходят в прямом эфире, поэтому опросы избирателей показали следующую иерархию мотивирующих факторов, которые заставили людей прийти к урнам для голосования: «угроза демократии, экономика, мигранты». Из-за «угрозы демократии» многие наблюдатели подумали, будто это сторонники Камалы Харрис, поскольку СМИ «ослов» (символ демократической партии) постоянно создают Дональду Трампу образ тирана, противника свободы и отпетого ретрограда, который не в состоянии разобраться в 54-х гендерах (возможно 60 или 72). Но как показали результаты выборов, желающих отобрать у подростков право на смену пола без разрешения родителей пока еще большинство.

По своему психотипу президент Трамп торговец, а по манере политического поведения классический демагог. В силу возраста 47-ой глава Белого дома помнит США на пике их абсолютного могущества (экономическое, военное, финансовое, социальное, идеологическое, культурное, моральное) и готов прилагать разнообразные усилия, дабы вернуть Штаты на пьедестал.

Эксперты сильно не верят в то, что заявленные цели достижимы, поскольку человечество вступило на «неразмеченную территорию» и куда качнется вектор развития непонятно. Пока можно констатировать лишь то, что старая эпоха сдает свои позиции, поскольку ее структуры постепенно впадают в дисфункцию (не работают). Фундаментом конца старой модели выступает тот факт, что расширение капитализма за счет ограбления некапиталистической периферии закончилось территориально-географически.

Экономическим сигналом о конце старого времени стал финансовый кризис 2007-08 годов. Выхода из него до сих пор не найдено, а все прошедшее время главным видом доходов США является печатание денег. Госдолг Дяди Сэма приблизился к $36 трлн (в 2000-ом был $5,6 трлн), при этом последний триллион по времени был «занят» в два раза быстрее, чем предпоследний. Каждый день к задолженности прибавляется $8,7 млрд вместо $4,8 млрд в начале года. Для сравнения: на май 2024-го активы Нацфонда Республики Казахстан составляли $65,7 млрд, а объем внешнего долга (государственный, квазигосударственный и частного сектора) на 1 июля текущего года – $166,6 млрд.

В экономической программе Дональда Трампа заявлена реиндустриализация Штатов. Ползучими темпами она началась уже в его каденцию 45-ым хозяином Овального кабинета. Потом продолжилась при Джо Байдене, когда Объединенная Европа из-за войны на Украине была отрезана от дешевых российских энергоносителей и промышленность из Германии стала мигрировать в США (потоком поменьше в Китай).

Подпорой к реиндустриализации обещано повышение пошлин на импорт. Размер в 10-20% обещан для всех, 60% для китайских товаров и 100% для тех государств, которые вздумают отказаться от доллара. Здесь важно понимать, что налоги облагают доход, а пошлины – потребление. Фактически американским налогоплательщикам придется затянуть пояса ради возвращения в страну производственных рабочих мест.

Тем временем большие государства все сильнее тяготятся данью, которую им приходится платить Вашингтону и ФРС. Создание Банка БРИКС, анонсированное на саммите в Казани – это фактически пролог к формированию двух валютных ареалов. В одном действует «бакс», в другом национальные валюты стран-членов БРИКС, а посредником между двумя финансовыми зонами призван стать Банк БРИКС. Все указывает на то, что администрации президента Трампа такой тренд не нравится и она будет с ним бороться. Каким образом – покажет время и набор инструментов.

Большие страны на фоне глобальных неурядиц продолжают делить сферы влияния. Сферы влияния включают в себя не только экономическое и политическое измерение, но и вопросы безопасности (в самом широком смысле слова), ресурсного обеспечения, идеологические, культурные и гуманитарные аспекты.

В самой горячей фазе из наблюдаемых сегодня конфликтов (по масштабу) находится война в Восточной Европе. Дональд Трамп как торговец будет заключать сделку с тем контрагентом, который способен ее выполнить, то есть с Владимиром Путиным. При этом преследоваться будут американские интересы, а не украинские или европейские.

Перспективы сделки облегчаются тем обстоятельством, что 47-ой президент США испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому и ухудшаются отсутствием поздравлений из Кремля по случаю переизбрания Трампа на президентский пост. Новый-старый хозяин Белого дома нарцисс, а потому болезненно и мстительно реагирует на личные оскорбления и неуважение.

Как Тень Отца Гамлета над приближающейся сделкой по Украине висит фактор жадности правящих элит. В свое время именно недооценка аппетитов коллег по правящему слою привела к разрыву России с Западом. Западные элитарии сказали российским: нам ваше дешевое сырье больше не нужно, оно нам нужно даром. В Москве были вынуждены отказаться и началась война в Восточной Европе.

Россия не смогла показать блицкрига в этой схватке. Любой учебник по стратегии и военному делу от до нашей эры и по XX век включительно оказывается бессильным перед реалиями постмодернистской войны, стартовавшей 24 февраля 2022 года. Однако и слухи о военной мощи НАТО оказались сильно преувеличенными. Аналогично с передутым образом экономической мощи коллективного Запада. Кремль с очевидным трудом, но без сверхусилий ведет войну с режимом в Киеве и побеждает по очкам.

Украина на сегодняшний день превратилась в ЧВК коллективного Запада, то есть не имеет собственной ресурсной базы для войны с Москвой, а потому прекращение военной, экономической, финансовой, дипломатической и информационной поддержки означает достаточно быстрый крах.

Президент Джо Байден после победы Дональда Трампа приказал ускорить отправку Киеву военной помощи на $6 млрд. Однако Пентагон способен выделить только то, чем располагает (то есть без угрозы для обеспеченности собственных вооруженных сил США), поэтому весь пакет помощи до инаугурации нового президента Украина объективно получить не успеет. Как себя будет вести президент Трамп – смотрим выше.

Главной угрозой для США 47-ой глава Белого дома и его вице-президент Джэй Вэнс считают Поднебесную, а потому геополитический фокус будут держать на Пекин. После того, как коллективный Запад цинично «кинул» российских элитариев, их московские коллеги по правящему классу объективно не смогут после разворота на Восток опять вернуться на Запад. Проблема уравновешивания взаимной жадности и амбиций конкурирующих олигархов тоже совершенно не решена. Теперь еще появился фактор северокорейских военнослужащих на СВО, которым нужно успеть получить боевой опыт современной войны.

Кстати о КНДР. После того, как был ратифицирован договор Москвы и Пхеньяна о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, американские военные и их японские и южнокорейские союзники на Дальнем Востоке вынуждены рассматривать не только собственно российские армию и флот в регионе, но и Чосон имингун (Корейская народная армия) в миллион штыков. А это качественно новый компонент в переговорной позиции.

Пожалуй, максимум, что может Кремль предложить новому-старому хозяину Овального кабинета – это не пролет китайских ракет на Вашингтон через российскую территорию (в случае полномасштабной войны КНР и США) и Москва не ударит по НАТО в тот момент, когда Пекин будет возвращать Тайвань в лоно Поднебесной силовым путем. Но это дорого стоит на геополитическом рынке и готов ли Дональд Трамп платить сходную цену – вопрос открытый.

У Кремля объективно выше шансы поделить с Китаем Европу, чем в связке со Штатами пытаться противостоять Пекину. Как новый глава Белого дома будет работать с такой реальностью покажут его практические действия.

В свете смещения американского геополитического фокуса на КНР Казахстану никакой спокойной жизни не светит. У Астаны даже не будет времени отдышаться перед принятием фундаментальных решений. Потому что РК – это выход на Синцзян, а потому за республику очень большие мужчины возьмутся со всей серьезностью.

Победа Трампа над Харрис – это по существу победа над Соросом. Старый мизантроп и его сын потратили огромные деньги на ЛГБТ-повестку, «зеленую энергетику», борьбу с сельским хозяйством, вырастили большую армию активистов для разнообразных извращений, но 5 ноября проиграли здоровым силам американского общества. Теперь той же демократической партии придется отстранять птенцов гнезда Сороса от штурвала «ослов», чтобы возвращать электоральную привлекательность у отцов семейств. С лагом по времени, но и в отношении Казахстана ЛГБТ-прессинг тоже ослабнет.

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