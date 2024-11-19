«Казахстан предупреждал: когда вода будет стоить по доллару за каплю?». «Ждать ли казахстанцам доллар по 600 тенге?». «Приватизировать все, кроме своих активов. Что изменилось при Токаеве?». «Ерлан Карин: «Красные линии» — это не цензура»

Сетевой Казахстан 19 ноября 2024г.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Казахстан предупреждал: когда вода будет стоить по доллару за каплю?» — Сенсация грянула в первый же день Всемирного климатического саммита в Баку в начале недели. Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, президент Франции Эммануэль МАКРОН, глава Всемирного банка Аджай БАНГА и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин САЛМАН предложили провести в Эр-Рияде конференцию «Единая вода». Её запланировали на 3 декабря. Возможно, это последний шанс о чем-то договориться… Идея Токаева, Макрона, Банги и бин Салмана такая: радикально изменить подход к управлению водными ресурсами путем полной интеграции. Абсолютно открытое международное сотрудничество в области трансграничных вод и пресноводных экосистем, технические решения для доступа к воде (природные решения, инновации, наука, технологии), общая методология водного следа, возможности преодоления глобального дефицита финансирования в секторах водоснабжения и санитарии. Последний пункт — возможно, самый главный. Сколько всё это будет стоить? И кто оплатит этот банкет?

««Пенсионных накоплений хватит только на один проезд в транспорте»: эксперт о будущем казахстанцев» — «Пенсионные» разговоры в Казахстане не утихают. Но при этом казахстанцы все чаще начинают задаваться вопросом – что будет с их пенсионными накоплениями в будущем? Можно ли будет на них достойно прожить и купить какие-никакие, но продукты питания, не говоря обо всем остальном, не менее важном? Своим мнением об этом поделился казахстанский экономист-эксперт Марат АБДУРАХМАНОВ — Через 10 лет пенсионные накопления по текущим социальным стандартам – в год получается 102 тысячи тенге с учетом инфляции, которая была за предыдущие 10 лет, — мы увидим, что эта сумма превратится из 200 долларов в менее чем 100 долларов. Соответственно, вся вот эта система, которая построена на постоянном обесценивании тенге и труда граждан, изначально ущербна – как для экономики, так и для казахстанцев в особенности. И в реальности цены своего роста не прекратят до тех пор, пока существует вот такая монетарная и финполитика в области финансов государства.

GOLOS — NARODA . KZ . «Ждать ли казахстанцам доллар по 600 тенге?» — В казахстанских обменниках цена за доллар уже достигла 500. Будет ли дальше обесцениваться национальная валюта, корреспонденту ответил финансовый аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ… Касательно прогноза на будущий курс национальной валюты финансовый аналитик высказал мнение: в ближайшее время официальный курс слегка перевалит за 500 тенге за доллар США, если же вмешается Нацбанк, то казахстанская валюта сможет немного укрепиться. При этом Бейсембаев считает, что сценарий «доллар по 600 тенге» неизбежен в ближайшие несколько лет, поскольку причин для укрепления нацвалюты он пока не видит.

KZ . KURSIV . MEDIA . Данил ТУМАШЕВИЧ – «Как война России и Украины повлияла на экономику Казахстана» — Сегодня, 19 ноября 2024 года, 1000 дней войне между бывшими странами СССР Россией и Украиной. Потери каждой из сторон исчисляются сотнями тысяч человек. Рассказываем, как война соседа, который имеет границу с Казахстаном в почти 7,6 тыс. километров, повлияла на Казахстан… Сбербанк стал катарским, БЦК купил Альфа-Банк, ВТБ остался… Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года объявили о приостановке своей деятельности в России… Казахстанцы и россияне для переводов используют сервисы «Золотая корона», Western Union, MoneyGram и другие… Санкции против казахстанских компаний вводили США, Евросоюз, Япония, Великобритания и Украина. Под санкции этих стран попали Elem Group, Da Group 22, «СберВосток», «KБР-Технологии», ТОО Kazstanex, Zapchasttrade, Stanex Group, Rabadaziya, ТОО TawKz, ГДК «Баимская», «ИТС-Астана», «Тыныс». В числе учредителей казахстанцы и россияне. Эти компании занимались поставкой высокоприоритетных товаров в РФ, розничной торговлей, продажей подшипников и автодеталей, сварочным оборудованием, машиностроением и авиацией.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ – «В Казахстане – экономический кризис? Часть 2-я: наш африканский двойник…» — Прошлую статью я начал с ответа на вопрос, есть ли в Казахстане признаки экономического кризиса. Пример с Аргентиной демонстрирует, что при неолиберальном капитализме национальная экономика в принципе есть не что иное, как экономика кризиса. Модели, которые применяет транснациональный капитал, и способы выкачивания ресурсов из страны, используемые местными компрадорами, могут незначительно отличаться в деталях, но результат всегда один. И он такой: страна отказывается от прежней модели национального развития; политики и экспертное сообщество легитимизируют ее разграбление и перманентное кризисное состояние ссылками на догматы неоклассической экономики; экономика подвергается про-рыночной реструктуризации, после которой становится зависимой от постоянных «инъекций» внешнего капитала в виде «инвестиций» и займов; на страну накидывается «долговая удавка»; экономика страны-должника теперь постоянно должна доказывать свою «кредитоспособность» иначе «тенге опять ослабнет», ее природные и другие богатства – например, Нацфонд – попадают в залог транснационального капитала.

INFORM . KZ . «Ерлан Карин: «Красные линии» — это не цензура» — Государственный советник Ерлан КАРИН напомнил о «красных линиях» в общественных дискуссиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Qazaqstan. В интервью телеканалу Ерлан Карин на вопрос журналиста, не будет ли призыв соблюдать «красные линии» воспринят как попытка ввести цензуру, ответил, что «власть должна открыто говорить о своих принципах». — Уверен, что в обществе в целом понимают и разделяют эти принципы. «Красные линии» — это не цензура, не ограничения, а, еще раз повторяюсь, это только лишь призыв к сдержанности и сбалансированности в общественных дискуссиях. Особенно по таким чувствительным темам, как межэтнические отношения, темы языка и религии, а также вопросы внешней политики. Многие государства впадали в кризисы из-за чрезмерно политизированных споров именно по таким темам», — пояснил Е. Карин.

TENGRINEWS . KZ . «Казахстан и редкоземельные металлы: новая нефть?» — Бытует мнение: «кто будет владеть редкоземельными металлами, будет владеть и всем миром». А Казахстан, по разным оценкам, входит в число стран с крупнейшими запасами редкоземельных элементов. Насколько эта информация соответствует действительности и могут ли редкоземы стать для нас «новой нефтью»…

EXCLUSIVE . KZ . Артур ЖАДАН – «Приватизировать все, кроме своих активов. Что изменилось при Токаеве?» — В Новом (Справедливом) Казахстане должна быть и новая (справедливая) экономика. В своем послании 2023 года президент рассказал про «новую экономическую модель», на которую перейдет страна. Но принципиально нового в ней ничего не было. Это были все те же нарративы, которые озвучивал экс-президент Назарбаев. Но зачем политическая элита так активно пытается выдавать старое за новое? Почему бы просто не сказать: «Не все было так плохо, а мы продолжаем самое хорошее»?

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «Хрустальные мечты над Чёрным каньоном» — Уникальный стеклянный мост над Чёрным каньоном в Алматинской области стоимостью 1,5 млрд тенге будет строить компания, едва отметившая первую годовщину своего существования. Уже прошла информация, что в «ASK Capital», зарегистрированной в Шымкенте в сентябре 2023, числится всего один сотрудник, налоговых отчислений нет, компания не участвовала в госзакупках и по документам занимается «деятельностью рекламных агентств, организацией отдыха и развлечений.

VLAST . KZ . «100 новых больных в день. Как сахарный диабет душит систему здравоохранения» — В 2017 году эндокринолог Жанай АКАНОВ в интервью Власти говорил, что если мы не примем национальную программу по профилактике диабета, то легко получим миллион больных к 2030 году. Тогда было чуть меньше 300 тысяч больных. Программу так и не приняли и страна идет по озвученному Акановым плану: сейчас, в конце 2024 года в Казахстане больше 500 тысяч больных сахарным диабетом. Это официально. Неофициально — около 800 тысяч. Ежедневно 100 человек узнают о своем диагнозе, а пяти казахстанцам каждый день проводят ампутацию ног — это одно из страшнейших осложнений диабета.

TIME . KZ . «Тарифное обострение» — В Алматы неожиданно реанимировали тему минимального тарифа для содержания многоквартирных домов: 40, 60 или 100 тенге за “квадрат”? Южная столица остается единственным городом республиканского значения, где местные власти так и не утвердили минимально возможный тариф собственников квартир на содержание своих многоэтажек. Почему он так важен и каким должен быть именно для южной столицы?

«Без зерна виноватые. А с зерном и подавно» — В этом году его собрали столько, что в буквальном смысле некуда девать. Но правительство не видит в этом проблемы. Беда пришла к казахстанским фермерам откуда не ждали: и у нас, и в России рекордный урожай пшеницы, поэтому цены на нее обрушились. К тому же северная соседка ввела запрет на импорт зерна. В итоге отечественные элеваторы переполнены, а кое-где уже собранные хлеба гниют прямо на токах. На расширенном заседании комитета мажилиса по аграрным вопросам обсудили, что со всем этим делать.

ORDA . KZ . «Без левобережного лоска: репортаж с места пожара на окраине Астаны, где погибли четверо детей» — 17 ноября в частном секторе Астаны произошёл пожар. Погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения, которые на момент происшествия находились дома одни. Корреспондент Orda.kz отправился на место трагедии, чтобы разобраться в произошедшем. Пожар случился на окраине столицы, в районе Коктал. Горожане хорошо знают это место, а точнее, что лучше там не бывать. Ведь район никогда не славился благополучием и безопасностью. Узкие дороги, тёмные улицы, грязные промзоны, а также раскинутые по всем улочкам шиномонтажки и донерные — всё это не похоже не престижные районы Левобережья, где проводят международные форумы и принимают гостей со всего мира.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «300 энтузиастов: что изменится в системе опеки Казахстана» — Вчера уполномоченный по правам ребенка Динара ЗАКИЕВА на своей странице в Facebook поделилась оптимистичной новостью о значительном увеличении штата сотрудников органов опеки. Безусловно, это можно считать существенным продвижением по сравнению с имеющимся положением. И это особенно важно на фоне последних трагических событий, когда при пожаре гибнут дети, а также периодических сообщений о насилии среди несовершеннолетних или над ними…Предполагается, что теперь один сотрудник будет рассчитан на пять тысяч ребятишек в том или ином регионе. Например, в Шымкенте на полмиллиона детей сейчас работает всего пять (!) сотрудников. То есть, на каждого из них приходится по 100 тысяч несовершеннолетних!

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.