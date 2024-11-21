«Ходят фейки по сетям…». «1000 тенге за доллар: почему обрушение рубля будет критическим». «Валидол, варенье и iPhone. Что казахстанцы дарят госслужащим». «Ермек Турсунов: Раньше я предлагал спасать страну. Теперь надо спасаться от нее»

Сетевой Казахстан 21 ноября 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Санкционные противоречия и Казахстан» — В последнее время Казахстан всплывает в мировой прессе и западных аналитических материалах в связи с антироссийскими санкциями. Эти темы с готовностью подхватывают некоторые отечественные СМИ. Тема, безусловно, горячая и часто необходимая для огласки, но часто так бывает, что «эксперты» выдают желаемое за действительное или же предъявляют обвинения тем, кто вообще непричастен. Так в чем же действительно дело и могут ли грозить нашей стране так называемые «вторичные санкции»?

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Так ли страшен бюджетный дефицит в Казахстане и как выйти на профицит?» — Судя по тому, что дефицит государственного бюджета в Казахстане растет из года в год, эффективных мер по его преодолению правительство еще не предприняло. А раз так, то мы позволили себе вместе с экспертами поразмышлять над тем, что необходимо предпринять для увеличения его доходной части и чем можно безболезненно пожертвовать для сокращения расходной. Сегодня в продолжение этой темы мы беседуем со старшим партнером Центра стратегических инициатив (CSI) экономистом Олжасом ХУДАЙБЕРГЕНОВЫМ — Сейчас много экспертов, разных аналитических и государственных структур высказывается о проблеме бюджетного дефицита, но большей частью это либо оценки алармистского характера, либо искаженная подача информации.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Ходят фейки по сетям…» — В Казахстане ни власть, ни общество не готовы к валу сгенерированной искусственным интеллектом информации… Развитие альтернативных форм передачи информации не только благо (чем больше ее источников, тем лучше для рядового потребителя — у него будет выбор), но и несет в себе и определенные риски. Один пример: звонят с малой родины родственники и рассказывают о какой-то сенсации. Спрашиваю: «Откуда эта удивительная новость?». Ответ стандартен: «В ватсапе же есть эта новость! Мне знакомый переслал». Вера или неверие в потенциально фейковую информацию зависит от общего уровня образованности и культуры конкретного индивидуума. Но кто в нашем государстве занимается архиважным делом — формированием критически мыслящего потребителя информации?

CARAVAN . KZ . «1000 тенге за доллар: почему обрушение рубля будет критическим» — Сегодня курс тенге напрямую зависит от курса рубля, отметил казахстанский экономист. Казахстанский экономист Сабит РЫСБАЕВ выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего курса тенге по отношению к доллару. В своем прогнозе он отметил снижение потребительского спроса, которое, по его словам, уже стало очевидным — Сейчас, даже при относительно стабильной политической ситуации, Национальный банк не может удержать курс тенге. Если рубль обесценится еще в 2-3 раза, курс доллара в Казахстане может превысить 1000 тенге. В таком случае нам придется столкнуться с серьезными экономическими последствиями, — заключил специалист.

Сергей ТУНИК – «Мёртвые животные души: как в Казахстане на бумаге борются с приписками» — Странным «урожаем» завершился 1-й форум работников сельского хозяйства РК в Астане в минувшую пятницу. Курица даёт яйца и мясо. Корова – молоко и мясо. Бараны – шерсть и мясо. Что дают чиновники, которые госсубсидиями поддерживают агропромышленный комплекс Казахстана? Тонны бумаг и приписки на миллиарды тенге?.. Судя по отчетам областных акимов, урожайность и привесы бьют у них все рекорды. Но ценники на прилавках базаров и супермаркетов противоречат их заверениям. Стоимость продуктов питания в этом году росла стремительнее, чем 5-7 лет назад. Как объяснить этот парадокс? Детектив? Разбираем по пунктам, что на форуме не соответствовало аплодисментам. Тон задал президент страны ТОКАЕВ. Он отметил и позитивные, и негативные стороны ситуации в сельском хозяйстве.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Валидол, варенье и iPhone. Что казахстанцы дарят госслужащим» — Казахстанцы дарят чиновникам картины, статуэтки, вазы, ковры ручной работы, iPhone и даже таблетки валидола. По закону госслужащие обязаны сдать подарки в государственный фонд для продажи на аукционе. «Курсив» рассказывает, что чиновники сдавали в госфонд для продажи на аукционе. Комитет госимущества и приватизации Минфина раскрыл, что дарили госслужащим за последние шесть лет.

VLAST . KZ . Тамара ВААЛЬ – «Как в министерстве спорта забыли об акробатах» — Несколько дней назад в интернете появилось обращение от тренеров, родителей и детей, занимающихся спортивной акробатикой. Они заявили, что из-за ошибки министерства туризма спорта около 800 детей по всему Казахстану не могут получить заслуженные спортивные разряды. В ведомстве просто забыли включить данный вид спорта в приказ о присвоении званий. Редакция «Власти» попыталась разобраться, почему так получилось и что теперь делать детям, которые просят о помощи уже полтора года, но руководство министерства даже не в курсе о сложившейся ситуации.

EXCLUSIVE . KZ . «Ермек Турсунов: Раньше я предлагал спасать страну. Теперь надо спасаться от нее» — Почему Ермек ТУРСУНОВ всегда дистанцировался от политики и политиков, но при этом считает, что интеллигенция должна быть в оппозиции власти? Растет ли пропасть между казахоязычной и русскоязычной интеллигенцией и почему? Есть ли шанс у казахов стать хозяевами своей судьбы? Очень необычные ответы на эти вопросы дал драматург и режиссер в беседе с exclsuvie.kz.

TIME . KZ . «Останусь пеплом на руках…» — Первый в Казахстане крематорий возвели еще три года назад в Алатауском районе южной столицы. К слову, в том же районе находятся ТЭЦ-2, Бурундайское кладбище, завод по переработке мусора, ковидный госпиталь, патологоанатомическое бюро… Сначала крематорий обещали ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года. К тому времени само здание уже было полностью готово. Запуск отложили на декабрь — задержалась поставка оборудования. Но ни в том месяце, ни через год, ни через два крематорий так и не запустили в работу.

«Biz, конечно, Birgemiz, но денежки врозь» — Второй этап обсуждения проекта поправок в закон о благотворительности, вызвавших шквал возмущения у благотворителей, совпал с задержанием главы благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат, подозреваемой в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков… После ареста активистки волонтерского движения сторонники изменений в закон о благотворительности с новой силой начали ратовать за необходимость государственного регулирования благотворительности в стране, ведь именно борьба с мошенничеством и стала основным поводом к принятию в верхах решения о необходимости подкорректировать закон о благотворительности, принятый в Казахстане в 2015 году.

ORDA . KZ . «Торговцев уникального алматинского рынка «Тулпар» отовсюду выгнали. И всё ради очередного ЖК» — Алматинские торговцы с рынка «Тулпар», которых заставили временно съехать для его якобы реконструкции, заявляют, что стали жертвами грандиозной коррупционной аферы с участием представителей городского акимата и строительного бизнеса. Теперь они требуют вернуть им прежние торговые места и надеются на отклик главы государства, сообщает корреспондент. Мы уже писали о ситуации в микрорайоне Тастак в Алматы, где начали строить многоэтажный жилой комплекс вместо обещанного специализированного торгового центра на месте снесённого рынка «Тулпар».

ZAKON . KZ . «От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана» — В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно статье 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игорного бизнеса можно получить реальные тюремные сроки.

INFORMBURO . KZ . «Борьба с покупкой водительских прав: автошколы отказываются передавать частной компании данные о выпускниках» — Со скандала началась автоматизация выдачи сертификатов об окончании автошкол. В автоЦОНах заявили, что сертификаты об окончании курсов и справки на бумаге больше принимать не будут. Руководителям школ дали всего пять дней, чтобы они предоставили данные обо всех курсантах за последние два года. Передать эти данные придётся частной компании, сообщает «31 канал».

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