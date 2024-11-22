«Россия ударила по Украине новой ракетой. В Астане заявили об «эскалации» и необходимости «срочных мер». «Европейский тур Токаева». «Тяга на Запад». «Рождаемость в РК: должно ли государство стимулировать многодетность?». «Свободу Перизат Кайрат!»

Сетевой Казахстан 22 ноября 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Россия ударила по Украине новой ракетой. В Астане заявили об «эскалации» и необходимости «срочных мер»» — Президент России Владимир ПУТИН 21 ноября заявил, что российские военные нанесли по Украине удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Он назвал это ответом на применение Киевом «американского и британского дальнобойного оружия». Власти Казахстана между тем заявили о необходимости «обеспечить безопасность военных и гражданских объектов» внутри страны «в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины».

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ — «Тяга на Запад» — Постсоветское пространство после распада Союза душой, телом и экономикой устремилось на Запад. Проблема в том, что мы стремимся не на реальный Запад, а на виртуальный, созданный давно ушедшей политической реальностью, пропагандой и собственным воображением… Тяга осталась, а сакральный, «правильный» Запад пропал. Это в какой-то степени оправдывает и веру в Трампа, который хочет свое (и наше) MAGA. Но, кажется, поезд уже ушел, и новая администрация вряд ли сможет дать что-то больше иллюзии. Западный идеал останется «идейным», но вряд ли падет совсем. Иллюзии всегда устойчивее реальности.

CHECK-POINT.KZ. «Европейский тур Токаева» — Ноябрь выдался для Казахстана насыщенным на внешнеполитические события. В начале месяца президент Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Францию, затем вылетел в Кыргызстан, а в последние дни — Сербию и Венгрию. Многовекторность играет республике на руку в закреплении за ней роли «средней державы» в мировых отношениях, при этом все больше налаживаются отношения с европейскими государствами. Экономический обозреватель Юрий МАСАНОВ рассказывает, почему это важно для развития страны.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Деньги кончились, цены отпускают: на сколько подорожает мясо в Казахстане» — Правительство приняло решение отказаться от субсидирования сельского хозяйства. Это означает рост цен на продукты, уже начиная с Нового года. Вице-премьер Серик ЖУМАНГАРИН сообщил, что с 2025 года фермерам не будут выдавать финансовые субсидии на весенне-полевые работы. По его словам, такое решение приняли в правительстве из-за отсутствия денег. Вместо субсидирования на эти виды работы фермерам будут выдавать кредиты под 5 %. Отказ от субсидирования производства создает базу для роста цен на продукты питания, уверены специалисты.

KAZPRAVDA . KZ . «Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств» — Такую цель определили депутаты Сената для Правительства в ходе рассмотрения республиканского бюджета. Закон «О республиканском бюджете на 2025–2027 годы» сенаторы заметно перекроили и вернули в Мажилис со своими правками. Депутаты предложили только на следующий год дополнительно выделить 60 млрд тенге на реали­зацию жизненно важных региональных проектов: решение проблем водоснабжения, на программу «Ауыл – ел бесігі» и на другие направления. Перечень поддержанных сенаторами проектов сформирован на основе обращений, высказанных гражданами во время встреч депутатов в регионах. Так, ожидается увеличение доступности питьевой воды для горожан до 99,6%, для сельчан – до 98%.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Рождаемость в РК: должно ли государство стимулировать многодетность?» — Идея довести численность населения Казахстана до 40 млн человек в сжатые сроки (в ближайшие десять лет, как заявил спикер сената Маулен АШИМБАЕВ) все чаще звучит с официальных трибун. Дескать, это нужно для «нормального» развития страны с ее огромной территорией. Но за счет чего можно добиться такого демографического роста? Надо полагать, за счет повышения рождаемости, значительного увеличения количества многодетных семей. Но способно ли государство в его нынешнем состоянии справиться с этой задачей? Должно ли оно в принципе заниматься стимулированием многодетности? И как можно при этом избежать роста иждивенческих настроений?

FORBES . KZ . «Как высокий курс доллара влияет на KEGOC?» — Сколько заработала Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC за девять месяцев 2024 года, ощущает ли компания давление курса доллара на свои показатели, какие проекты реализует и сколько дивидендов выплачивает своим акционерам? Об этом представители KEGOC рассказали 21 ноября во время «Дня эмитента» на KASE.

ORDA . KZ . «Зелёная вода в бассейнах, «мёртвые души» и Face ID: почему «Даму бала» выгодна всем, кроме детей» — О том, что родители возмущались тем, как устроена программа «Даму Бала», мы писали много. Для родителей госинициатива обернулась рисками, связанными с безопасностью личных данных детей, для акимата — махинациями самих организаторов секций, для детей — некачественными секциями, депутаты оказались вынуждены реагировать на жалобы всех. «Из 1038 организаций были проверены 59, и только 5 % из них соответствовали законодательным требованиям: грязные бассейны с зелёной водой, тесные помещения без туалетов и кондиционеров, отсутствующие секции, заявленные в документах – это лишь неполный список выявленных нарушений», — рассказал нам депутат Сергей ПОНОМАРЁВ.

«Отдавая себя по частям: как казахстанцы становятся рабами в бизнесе по незаконной продаже органов» — Когда у тебя больше нет ни сил, ни надежды, остаётся только одно — кричать о спасении. 26-летний житель Туркестанской области Нурбол написал письмо президенту с просьбой о помощи. Вместо обещанных денег за незаконно проданную почку он получил страх за свою жизнь, запугивания и уголовное дело. Orda.kz поговорила с мужчиной и узнала все подробности ужасающей истории по продаже почки и связи с организованной преступной группировкой.

EXCLUSIVE . KZ . Мерей СУГИРБАЕВА — «Кому выгоден шум вокруг Bizbirgemiz?» — «Свободу Перизат Кайрат!» — именно с таким призывом выступил в соцсетях известный адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ после ареста главы общественного фонда «Бiз бiргемiз», которой вменяют хищение свыше Т1,5 млрд, собранных для пострадавших от паводков, а также Т200 млн для помощи жителям Палестины. По словам Сулейманова, в случае с Перизат Кайрат нарушены два конституционных принципа: все сомнения трактуются в пользу подозреваемого, и никто не может объявлять человека преступником до вступления в законную силу приговора суда.

KZAIF . KZ . Сергей КОЗЛОВ – «Смех отчаяния» — Ермека ТУРСУНОВА представлять не надо. Его надо читать, смотреть его фильмы и слушать. 1 декабря в «Алматы театре» он опять всех нас собирает – всех, кому хочет сказать всё, что думает. О времени, о своей стране, о том, что нас ждёт. Это будет вечер-квартирник «Лучший друг», посвящённый изданию малого собрания сочинений Ермека, состоящего из 15 книг…– Давай сначала не о писательстве, а о «читательстве». Вот ты читаешь книги в электронном варианте? Нет? Вот и я не могу. Даже на компьютере не могу читать книги. Мне всегда нужна книга в руках. Бумажная книга. Ну, может быть, это привычка какая-то. Но я не могу читать иначе.

TENGRINEWS . KZ . «“А сколько еще в море? Сколько не всплыло?“ Ученые о массовой гибели тюленей на Каспии» — Число найденных погибших тюленей в Мангистау превысило две тысячи. К расследованию подключились специалисты, в том числе ученые Института гидробиологии и экологии. Что происходит с морскими обитателями, почему так сложно определить точные причины их смерти, корреспондентам рассказал Миргалий БАЙМУКАНОВ, директор института.

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