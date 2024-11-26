«Саммит БРИКС: не все ожидания оправдались», «Единый тюркский алфавит: стоит ли Казахстану переходить на него?», «Казахстан и Китай реализуют новые проекты в образовании»

Сетевой Казахстан 26 ноября 2024г.

CHECK-POINT.KZ . Айгуль ОМАРОВА — «Саммит БРИКС: не все ожидания оправдались» — Нынешний саммит проходил под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Эта многосторонность сказывается и в росте числа стран БРИКС. Если до января текущего года в организации были Индия, Китай, Бразилия, Россия и Южная Африка, то сейчас присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Как было заявлено, еще 34 страны проявляют интерес к БРИКС, 20 из них подали заявки на членство. Одним словом, БРИКС сегодня — двигатель перемен в мире, о чем сказал лидер КНР Си Цзиньпин: «Перемены, которых не было 100 лет. И мы вместе продвигаем эти перемены».

Наверное, нужно отметить, что среди стран-участников БРИКС три государства относятся к ядерным державам. Это Россия, КНР и Индия, что не может не заставить Запад внимательно относиться ко всему, что происходит с БРИКС. К тому же Россия, Китай, Индия и Бразилия сегодня считаются одними из крупнейших экономик мира.

Все вместе взятое дает понять, почему был так велик интерес к саммиту в Казани. Оправдались ли ожидания от саммита и чего ждать от БРИКС? На эти и другие вопросы сегодня отвечает кандидат исторических наук, заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Станислав Притчин.

SPIK.KZ . «Единый тюркский алфавит: стоит ли Казахстану переходить на него?» — На недавнем саммите Организации тюркских государств (ОТГ) турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал входящие в него страны «сделать шаги в сторону перехода на новый общий алфавит». По словам президента Турции, руководимая им страна, главный инициатор этой идеи, и Азербайджан уже готовы перейти на него, теперь очередь за остальными – Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Понятно, что реализация данного проекта серьезно укрепит позиции Анкары в тюркском мире. Ведь общий алфавит, согласованный три месяца назад комиссией ОТГ, разработан на основе турецкого. К последнему близок и азербайджанский, для которого переход тоже будет достаточно комфортным. Но насколько оправданно переводить на общетюркский алфавит или подстраивать под него латинский вариант казахского письма? Какой линии в этом вопросе должно придерживаться наше государство? Может, Казахстану следует пойти своим путем, руководствуясь принципом «политика отдельно, язык и алфавит отдельно»?

SPUTNIK.KZ. «XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартует в Уфе» — В Уфе стартует XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В столице Башкирии обсудят вопросы реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран.

«Казахстан и Китай реализуют новые проекты в образовании» — В 2025 году в Казахстане будут реализованы пилотные проекты умных классов.

Об этом и не только договорились министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и компания Huawei в Китае. Стороны заключили Меморандум о взаимопонимании, который открывает новые перспективы цифровой трансформации высшего образования в Казахстане.

Также соглашение предоставляет лучшим студентам уникальные возможности, такие как стажировки в Huawei и участие в международных конкурсах.

CARAVAN.KZ . «Кочевое наследие и высокий интеллект: о чем говорят новые исследования генетики казахов» — Результаты генетических исследований представляют уникальный взгляд на происхождение и особенности казахского народа.

Эти данные не только подтверждают этническую уникальность казахов, но и раскрывают многовековую историю их адаптации к разнообразным природным и социальным условиям, передает Caravan.kz со ссылкой на Offside.kz.

Генетика, ставшая неотъемлемой частью изучения эволюции народов, выделяет казахов как интересный объект исследования. Их генетическое наследие формировалось под влиянием многочисленных факторов — миграций, контактов с другими этносами и изоляции в разные исторические периоды. Как отмечено в публикации издания, этот сложный процесс оставил след в их ДНК.

ZAKON.KZ . «Правила регистрации юридических лиц планируют изменить» — Министерство юстиции подготовило проект поправок в Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

Проектом уточняется, что Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК (Комитет) и территориальные органы юстиции осуществляют государственную регистрацию юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учётную регистрацию их филиалов и представительств.

Кроме того, указанный Комитет будет регистрировать общественные и религиозные объединения с республиканским и региональным статусами, в том числе политические партии, Республиканскую нотариальную палату, Республиканскую коллегию адвокатов, Республиканскую палату ЧСИ, Национальную палату предпринимателей РК, Палату судебных экспертов РК, Арбитражные палаты Казахстана, Республиканскую коллегию юридических консультантов, а также проводить учетную регистрацию филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений.

GOLOS—NARODA.KZ . «Поддерживают даже мужчины — депутат о сокращении рабочего дня для казахстанских женщин» — В начале ноября депутат мажилиса Каракат Абден обратилась к правительству с предложением сократить рабочий день и продлить оплачиваемый декретный отпуск женщинам. В кулуарах мажилисвумен рассказала «Голосу народа», что получила большую поддержку от общества, особенно от мужчин.

Депутат рассказала, что на сегодняшний день она еще не получила ответа от правительства на свой запрос, но надеется, что он будет положительным.

«Не дарите министру коньяк: какие подарки чиновников Казахстан продал дороже всего?» — Когда закон, согласно которому чиновники и политические служащие обязаны сдавать свои подарки в специальный фонд был принят, было прописано, что сдаче подлежат подарки, стоимость которых превышает 2 МРП. Несколько лет назад антикоррупционное законодательство было ужесточено, теперь чиновники должны сдавать абсолютно все подарки, полученные «при исполнении». Таким образом на полках спецфонда появились ежедневники с логотипами различных частных компаний, коробки конфет и даже варенье с медом. Какие подарки дарят министрам чаще всего, а также что из подаренного государство смогло выгодно перепродать – узнал «Голос народа».

TENGRINEWS.KZ . «Оштрафовали 25 тысяч водителей: что такое экопосты и почему они только в Алматы» — Алматы — единственный город в стране, в котором есть экологические посты, где проводят замеры выбросов загрязняющих веществ газами автотранспортных средств в атмосферный воздух, передает Tengri Auto.

По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в городе функционируют 19 стационарных точек и три мобильные группы. С начала года за превышение предельно допустимых норм в мегаполисе оштрафовали уже более 25 000 водителей.

«Стационарные посты работают с восьми утра и до восьми вечера. Они расположены на всех въездах в город. На каждом посту находится эколог из аккредитованной лаборатории и представитель местной полицейской службы. Полицейский останавливает автомобиль, вызывающий подозрение, — обычно это машины с неисправной топливной системой дымят, которые «коптят». Проводятся замеры, и на основании них составляется административный протокол. У нас два вида аппаратов: один проверяет газ и бензин, второй — дизель. Дизель проверяют на дымность, там свой коэффициент светового потока. А бензиновые и газовые машины проверят на два показателя: углеводород и угарный газ», — рассказывает представитель аккредитованной лаборатории Канат Сагингалиев.

EXCLUSIVE.KZ . «Трагедия 21 века: власти не могут решить проблему нехватки питьевой воды» — Во многих населенных пунктах Казахстана жители продолжают сталкиваться с острой нехваткой питьевой воды. Хуже всего ситуация в селах. В качестве временного решения власти решили установить там пункты раздачи воды. Проблема только в том, что цены на воду оказались неподъемными – даже дороже, чем в соседних городах.

Пункты раздачи воды появились в Казахстане несколько лет назад как один из способов решения вопроса питьевого водоснабжения. Они представляют собой помещения, в которых находятся емкости для питьевой воды. Ее привозят в села водовозы. Для некоторых сел их располагали временно, пока к ним не подведут водоводы.

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