«Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», «Повестка дня: о чем будут говорить Токаев и Путин»

Сетевой Казахстан 27 ноября 2024г.

KAZPRAVDA.KZ . Владимир ПУТИН — «Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» — Накануне своего очередного государственного визита в Рес­публику Казахстан хотел бы со страниц авторитетной газеты «Казахстанская правда» поделиться видением современного состояния и будущего отношений двух наших стран.

Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и

Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.

CHECK-POINT.KZ . Айгуль ОМАРОВА — «Повестка дня: о чем будут говорить Токаев и Путин» — Сегодняшний визит президента России Владимира Путина в Казахстан вызывает большой интерес у общественности.

О чем будут Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев? На этот вопрос отвечает директор общественного фонда «Кемел арна» Замир Каражанов.

SPUTNIK.KZ. «Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в Москву» — Президенты России и Казахстана высказались о предстоящем юбилее и культурно-гуманитарных связях.

Наши страны готовятся достойно встретить 80-летний юбилей Великой Победы, заявил Токаев.

Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России, подчеркнул президент Казахстана в своей статье.

«Россия построит три ТЭЦ в Казахстане: депутаты рассмотрят проект соглашения» — Мажилис принял в работу законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и России о проектах строительства угольных ТЭЦ в трех регионах.

Новые объекты появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Ориентировочная мощность ТЭЦ составит:

в Кокшетау — 248 МВт;

в Семее — 360 МВт;

в Усть-Каменогорске — 360 МВт.

CARAVAN.KZ . «Авиакомпании Казахстана рассказали о своих «черных списках» пассажиров» — Авиакомпании регулярно сталкиваются с людьми, которые нарушают даже самые простые правила поведения в аэропорту и на борту самолета. Перевозчикам официально разрешили заводить «черные списки» пассажиров, чтобы избежать повторения неприятных инцидентов.

Корреспондент Caravan.kz уточнила у авиакомпаний Казахстана, есть ли у них «черный список», и если да – сколько в нем человек.

Причиной для включения в список может стать административное или уголовное правонарушение.

ZAKON.KZ . «С 1 января 2025 года введут запрет на вывоз бензина и дизеля из Казахстана за пределы ЕАЭС» — Министерство энергетики подготовило проект соответствующих дополнений в совместный приказ Министерства энергетики, КНБ, МВД и Министерства финансов от 8 октября 2024 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится: «Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного».

SPIK.KZ . «Северное Аральское море: министерство не хочет слышать «глас народа»?» — Тянущаяся почти двадцать лет полемика вокруг того, что делать с Северным Аральским морем (САМ), теперь вышла на новый уровень. Жители прибрежных населённых пунктов настаивают на том варианте, который видится им оптимальным с точки зрения социально-экономического оздоровления региона, а Министерство водных ресурсов и ирригации, судя по всему, хочет навязать им другой.

TENGRINEWS.KZ . «Новые правила работы скорой помощи: что изменится для казахстанцев?» — «Скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения». Осенью эта новость прогремела на всю страну. Корреспондент Tengrinews.kz познакомилась с работой столичной станции скорой, где узнала, как распределяются вызовы, почему важно правильно сообщать все детали диспетчеру и что делать, если помощь требуется немедленно.

В сентябре на портале «Открытые НПА» был опубликован проект приказа, согласно которому скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Позже этот документ пришлось разъяснять Минздраву. Публичное обсуждение нововведений завершилось недавно. Однако они еще не утверждены. Согласно новым правилам, пациенты 4-й категории срочности смогут вызывать скорую с 08:00 до 20:00 в будние дни и в субботу. В остальное время они должны будут самостоятельно обращаться в отделения скорой помощи в медорганизациях.

Директор городской станции скорой медицинской помощи Астаны Беркингали Нурданат считает, что нововведение поможет улучшить работу скорой помощи. И более того — разгрузит станции, которые сейчас не только завалены вызовами, но и остро нуждаются в новых автомобилях.

VLAST.KZ . Тамара ВААЛЬ – «Итоги опроса на eGov о переводе времени озвучат через три года» — Министерство науки и высшего образования намерено огласить итоги опроса казахстанцев о переводе времени, который проводился на eGov, только через три года – когда будет завершено комплексное исследование, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава ведомства Саясат Нурбек.

«Исследование не останавливалось, это один из компонентов комплексного исследования. Опросом (на eGov охвачено – В.) около 200 тыс. человек, далее будет определяться влияние на здоровье казахстанцев. Все это объединим и в рамках исследования будем определять», — сказал Нурбек.

TIME.KZ . «Кипит наш разум рукотворный» — В течение ближайших пяти лет технологиям искусственного интеллекта (ИИ) обучат 1 миллион казахстанцев, включая школьников, студентов, госслужащих и предпринимателей. Об этом за­явил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан МАДИЕВ во вторник на заседании правительства в ходе обсуждения вопросов развития IT-отрасли.

ORDA.KZ . «Жест доброй воли? Зачем Казахстану поддерживать развитие русского языка» — В ноябре 2024 года казахстанский парламент ратифицировал договор о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Это событие вызвало споры в казахстанском обществе. В частности, главным вопросом было: а зачем вообще как-либо поддерживать русский язык, разве ему что-то угрожает? В этом вопросе разбирался корреспондент Orda.kz.

Организацию учредили ещё в октябре 2023 года на саммите СНГ в Бишкеке. Инициатива её создания принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Президент России Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. Так в итоге и сделали.

Новая структура нацелена на укрепление позиций русского языка как средства межгосударственного общения и межнациональной коммуникации. Среди заявленных целей — поддержка его статуса в международных организациях, таких как ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, а также содействие распространению русского языка и культуры.

LITER.KZ . ««Волшебная кнопка» обмана: как финансовые пирамиды заманивают казахстанцев» — Обещания легкого богатства и стабильного дохода звучат так привлекательно, что перед ними сложно устоять. Финансовые пирамиды искусно играют на мечтах о беззаботной жизни, превращая доверчивых вкладчиков в жертв. В Казахстане аферисты продолжают изобретать все более изощренные схемы, лишая граждан миллионов тенге. Почему люди снова и снова верят в миф о “волшебной кнопке”, разбирался корреспондент Liter.kz.

Финансовые пирамиды продолжают быть серьезной угрозой для казахстанцев, несмотря на усилия правоохранительных органов и государственные программы по повышению финансовой грамотности. Примеры мошеннических схем, таких как Sax Invest и World Business Consulting, показывают, насколько изобретательны злоумышленники в своих попытках обмануть граждан.

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