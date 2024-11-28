60% всех переезжающих в Россию — мигранты из стран Центральной Азии

Численность мигрантов из стран Центральной Азии в Россию сократилась на 18%

В России наблюдается уменьшение численности переезжающих в страну иностранцев. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), за январь–июль текущего года в российские регионы приехали 260,4 тыс. мигрантов. Из них 60%, или 156,2 тыс. человек, пришлось на граждан центральноазиатских государств. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го переехавших в Россию из пяти стран ЦА стало на 17,9% меньше. Данных за более поздние периоды в открытом доступе нет, так как с августа 2024 года Росстат исключил информацию по миграции в РФ из своих статистических сборников.

Большую часть мигрантов из ЦА в Россию составляют граждане Таджикистана. Численность переехавших из этого государства за семь месяцев 2024 года составила 74 тыс. человек, минус 26,5%. Второе место по численности мигрантов занял Узбекистан, откуда прибыли 25,6 тыс. граждан — на 6,8% больше, чем годом ранее. Почти столько же людей приняли решение переселиться в Россию из Кыргызстана: 25 тыс. — на четверть меньше, чем за январь–июль 2023-го. Миграционный отток из Казахстана сокращается второй год подряд. За семь месяцев текущего года из РК в Россию прибыли 23,3 тыс. человек, минус 14%.

Важное примечание: в миграционной статистике Росстат учитывает только тех мигрантов, которые снялись с регистрации по месту жительства в своей стране и встали на регистрационный учёт в российских регионах на срок от 9 месяцев. В категорию входят как те, кто переезжает с целью дальнейшего получения гражданства РФ, так и те, кто не намерен менять гражданство, а планирует жить в России какое-то время по РВП или ВНЖ. Представленные данные не берут в расчёт трудовых мигрантов, которые приезжают на короткий срок или регулярно пересекают границу для «обнуления» срока пребывания в России.

Изменение миграционных тенденций в России стало темой номер один в СМИ после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». Как пишут российские издания (1, 2), Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан зафиксировало резкий отток своих граждан из России, а в крупных городах РФ начались массовые проверки мигрантов и выдворение нелегальных приезжих из стран ЦА. После произошедшего многие российские чиновники высказывались за системные изменения миграционной политики РФ, и те пока всё ещё находятся на стадии обсуждения. Страна не намерена отказываться от рабочей силы из стран Центральной Азии. Известно, что российские власти намерены ускорить цифровизацию процессов оформления мигрантов и поручить их трудоустройство единому оператору.

Статистика Росстата показывает, что со всеми странами ЦА миграционный прирост (разница между численностью приезжих из страны и уехавших в неё — ред.) остаётся положительным, но его динамика с приезжими из разных государств отличается. Например, миграционный прирост России с Таджикистаном за первые семь месяцев текущего года сократился в 2 раза: с 52,7 тыс. до 24,6 тыс. человек. В 5 раз уменьшился показатель с Кыргызстаном, на 26,3% — с Казахстаном. А вот миграционный прирост с Узбекистаном, напротив, вырос почти в 2,5 раза, с Туркменистаном — в 2 раза.

В какие регионы России предпочитают переезжать мигранты из стран Центральной Азии? Для выходцев из разных государств ситуация отличается. Например, самым популярным для переезда казахстанцев в Россию стал Сибирский федеральный округ. Согласно расширенным данным Росстата за 2023 год, там зарегистрировались 30% всех мигрантов из РК. Чаще всего приезжие выбирали для проживания Новосибирскую, Томскую и Омскую области, а также Алтайский край.

Почти треть мигрантов из Таджикистана выбирали в качестве места жительства Центральный федеральный округ. В прошлом году туда переехали 52,8 тыс. человек из всех 171,2 тыс. таджикских мигрантов в РФ. В основном граждане Таджикистана регистрировались в Московской и Калужской областях, а также в Москве. Довольно много мигрантов из Таджикистана переехали также в Уральский (37,9 тыс. человек) и Приволжский (29 тыс. человек) федеральные округа. Чаще выбирали для переезда центральную часть России и мигранты из Узбекистана. Среди 44,5 тыс. переехавших из РУ 12,3 тыс. человек выбрали в качестве места жительства области Центрального федерального округа.

Отметим, как при миграционных колебаниях изменились объёмы денежных переводов из России в страны ЦА. Для Казахстана эта динамика была резко отрицательной: за январь–сентябрь текущего года из РФ в РК через системы денежных переводов было отправлено 49,5 млрд тг — на 38 млрд тг (или на 43,4%) меньше, чем за первые три квартала 2023-го. В октябре мы писали о том, что суммарный объём международных денежных переводов из разных стран в Казахстан в целом значительно уменьшился.

Ситуация в некоторых других странах ЦА иная. Объём переводов из России в Узбекистан, наоборот, вырос на 35%, с 6,5 млрд до 8,8 млрд долл. США, сообщил представитель Центрального банка РУ. Эта тенденция как раз коррелирует с изменениями миграционных потоков Узбекистана с Россией.

Объём переводов из России в Кыргызстан также увеличился. В январе–сентябре 2024 года из РФ в КР через системы денежных переводов было отправлено 271,3 млн долл. США — на 17,2% больше, чем годом ранее. Данные о трансграничных переводах в Таджикистан и Туркменистан не представлены центральными банками этих стран.

***

Информация предоставлена Ranking.kz

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.