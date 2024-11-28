««Новый уровень отношений». Что происходило за кулисами исторической встречи Токаева и Путина», «Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?», «Режим ненужной секретности»

Сетевой Казахстан 28 ноября 2024г.

TENGRINEWS.KZ . «“Новый уровень отношений“. Что происходило за кулисами исторической встречи Токаева и Путина» — Государственный визит является самым высшим по статусу в иерархии визитов, что предполагает насыщенный и красочный церемониал с многочисленными деталями. Отметим, что последний раз Владимир Путин находился с государственным визитом в Казахстане 9 лет назад — в 2015 году.

SPUTNIK.KZ . «Саммит лидеров стран ОДКБ пройдет сегодня в Астане» — Мероприятие пройдет под председательством Токаева, в нем примут участие президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме Армении.

Накануне вечером и ночью в Астану прибыли Лукашенко и Жапаров. Прилетел и Шойгу для участия в мероприятиях.

Президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

SPIK.KZ . «Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?» — Накануне Дня первого президента РК, который хоть и лишился статуса государственного праздника, но остался в перечне отмечаемых дат, хотелось бы поговорить о том, в честь кого его когда-то учредили. Пять с половиной лет назад Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства, после чего в казахстанском обществе стали звучать самые разные, часто полярные оценки его личности и методов правления – от безоговорочной поддержки до крайнего неприятия. О том, насколько изменилось за эти годы отношение к нему со стороны граждан и политической элиты, мы беседуем с политологом Данияром Ашимбаевым.

NOMAD.SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Режим ненужной секретности» — За последние годы немалое число нормативно-правовых актов «улетело» под гриф ДСП (для служебного пользования) или просто перестало публиковаться.

Секретность в отношении номенклатуры президента и правительства создает впечатление (возможно, превратное), что у нас существуют некие секретные структуры и должности или порядок назначения/согласования может вызвать нездоровую реакцию. Много документов засекречено по Комитету по возврату активов при Генпрокуратуре, хотя тут, как представляется, наоборот, неплохо бы добавить гласности.

CARAVAN.KZ . ««Тарифы на ЖКХ не повышались» — в какой вселенной живут депутаты Сената» — Маулен Ашимбаев не в курсе, что тарифы в стране растут?

Такого «ляпа» от главы верхней палаты парламента налогоплательщики не ожидали. На прошлой неделе Сенат вернул в Мажилис проект трехлетнего бюджета страны на 2025-2027 годы – для внесения изменений и дополнений. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Комментируя внесенные поправки, в частности, выделение из госбюджета средств на ремонт и модернизацию объектов теплоэнергетики и коммуникаций, глава палаты сказал, цитируем: «Мы знаем, что часть этих средств используется на покрытие бюджетного дефицита. Как используется другая – мы не видим».

И тут же поддержал повышение тарифов на коммунальные услуги.

«Сколько лет тарифы не повышались? — задался вопросом спикер. — Из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс находится в достаточно сложном положении. Поэтому тарифы надо повышать».

CHECK-POINT.KZ . «Внимание, вас записывают: в МВД обратились к казахстанцам» — Полицейские призвали граждан соблюдать закон и не пытаться подкупить должностных лиц.

Министерство внутренних дел Казахстана усилило меры по обеспечению правопорядка и неотвратимости наказания за любые нарушения закона. В связи с чем представитель МВД выступил с обращением к казахстанцам, сообщает корреспондент Check-point.kz.

«Наш главный принцип — закон и порядок. Департамент собственной безопасности МВД активно контролирует работу центров оперативного управления и патрульной службы. Центры оперативного управления работают круглосуточно, фиксируя действия патрульных полицейских. Сотрудники оснащены смарт-жетонами, которые невозможно отключить вручную. Эти устройства постоянно записывают все действия, что исключает возможность отклонения от установленных требований», — заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Также используется система с искусственным интеллектом, которая анализирует данные с камер и быстро выявляет нарушения для оперативной реакции.

KZ.KURSIV.MEDIA . «Глава «Росатома» похвастался в Астане, что только Россия собирает консорциумы по АЭС» — Вместе с Путиным на саммит ОДКБ приехал глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет «Коммерсантъ», который ссылается на журналиста Андрея Колесникова. По информации издания, Лихачев гордится тем, что «только Россия способна собрать консорциум по АЭС должным образом», и рад, что строительством станции в Казахстане будет заниматься не одна страна.

Российский журналист Андрей Колесников, который подошел к Акорде во время вчерашних переговоров президента РК Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина, заявляет, что поговорил с главой «Росатома». Тот, по данным журналиста, похвастался тем, что собирать такие масштабные консорциумы может «только Россия».

«Тревожность растет: что делает Нацбанк для поддержки тенге на фоне обвала рубля» — Нацбанк мог накануне провести валютные интервенции для поддержки курса тенге на фоне резкого ослабления рубля по отношению к доллару. Такое мнение высказал автор Telegram-канала Tengenomika и генеральный директор AERC Галымжан Айтказин.

В среду, 27 ноября, доллар торговался на Казахстанской фондовой бирже KASE по цене 502,45 тенге. Этот показатель оказался самым высоким с марта 2022 года. Сегодня, 28 ноября, во время утренних торгов на KASE доллар торговался уже по цене 511,5 тенге, в обменниках его продавали по 518 тенге.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ — «Вся страна — один Жанаозен!» — Тревожные вести приходят из далекого от Астаны (в географически — прямом и в социально-экономическом, бюрократическом, политическом и, если хотите, морально-этическом смысле — переносном смыслах) западного, нефтегазового региона страны: снова месяц уже бастуют нефтяники Жанаозена.

Признаемся, мы уже привыкли к такого рода сообщениям, во многом понимая или, увы, не понимая истинную подоплеку то и дело возникающих конфликтов между нефтяниками и работодателями: рабочие требуют Справедливости — значит, без всякого обсуждения и препираний, на взгляд большинства, какие бы требования они ни выдвигали — однозначно правы.

ZAKON.KZ . «В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и алмазов» — И.о. министра промышленности и строительства приказом от 19 ноября 2024 года утвердил правила ввоза в РК из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывоза из РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий, а также необработанных природных алмазов, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что при ввозе в Казахстан из стран, не входящих в Союз, драгоценных камней, ювелирных и других изделий до совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и таможенной очисткой, на возмездной основе уполномоченной организацией проводится экспертиза.

GOLOS—NARODA.KZ . «Снегопад на миллионы тенге: во сколько бюджету обходится зима в Казахстане» — Во сколько обходится зима казахстанскому бюджету? «Голос народа» выяснял, сколько акиматы в разных регионах страны готовы потратить на уборку снега.

В городе Алтай Восточно-Казахстанской области на днях объявили конкурс на услуги по вывозу снега с дорог и тротуаров. Сумма закупки – 107 млн 147 тысяч тенге. Объявление на сайте госзакупок появилось 11 ноября и продлится до начала декабря. К работе подрядчик должен приступить после заключения договора, у лучшем случае – в середине декабря. При этом в последний день года его обязательство уже закончатся.

ORDA.KZ . «Если в вашем дворе кто-то что-то строит, как это остановить? Советы юристов» — Как минимум с начала нулевых годов (а возможно, и раньше) акимат южной столицы приступил к очень интересной практике: продавать физ- или юрлицам городские дворы или отдельные их части, не уведомляя об этом жителей домов. И те могли жить в неведении долгие годы, убирать и благоустраивать эту территорию, выращивать цветы и деревья, пока однажды здесь не появлялась строительная техника и не начинала сносить деревья и рыть котлован.

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