«Председатель сената Маулен Ашимбаев стал ведущим YouTube-шоу». «Новый план Акорды: досрочные выборы будут парламентскими». «Нурсултан Назарбаев: как первый президент Казахстана стал «простым пенсионером». «Не долларом единым»

Сетевой Казахстан 2 декабря 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Руслан ИБРАГИМ – «Зачем Маулен Ашимбаев снял запрет на публичность?» — Председатель сената Маулен АШИМБАЕВ стал ведущим YouTube-шоу. Нет, его не отправили в отставку – мероприятие проходит под эгидой сената РК. С одной стороны, это выглядит как сознательный шаг властей, чтобы быть в тренде и стать более открытыми обществу. Но интуиция подсказывает – если власти делают что-то хорошее, значит им это зачем-то нужно? Первый выпуск подкаста Taldau talks был посвящен экономике. Его гостями стали председатель Нацбанка Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, а также экономисты Алмас ЧУКИН и Айдархан КУСАИНОВ… Это, действительно, довольно странное зрелище: высокопоставленные госслужащие (Ашимбаев и Сулейменов) изо всех сил стараются говорить по-человечески и выслушивают прямую критику в адрес государства со стороны Чукина и Кусаинова. Когда в последний раз мы видели наших чиновников в образе живых людей, а не экспонатов музея восковых фигур?.. И вроде бы ее можно только приветствовать и похвалить властей и лично Ашимбаева с Сулейменовым за смелость. Но опыт подсказывает, что демонстрация открытости скорее всего только демонстрацией и ограничится.

KZ . MEDIA . «Новый план Акорды: досрочные выборы будут парламентскими» — В Астане снова пошли разговоры о том, что на следующий год в Казахстане все-таки состоятся внеочередные выборы. Но не президентские, как это активно обсуждалось экспертами и блогерами некоторое время назад, а… парламентские. Причем не обычные досрочные выборы, а связанные с предварительным изменением Конституции страны… Кстати, в рамках такой логики мы вполне допускаем, что ТОКАЕВ может в какой-то момент отказаться от кресла президента республики и пересесть в кресло председателя Мажилиса. Это будет решением той проблемы, которая наверняка будет мучить Акорду в будущем – как выполнить обещание преемника елбасы занимать позицию главы государства только один семилетний срок, но при этом остаться во власти целиком и полностью.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Нурсултан Назарбаев: как первый президент Казахстана стал «простым пенсионером»» — Первого декабря 1991 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ стал первым президентом Казахстана… Назарбаев родился в 1940 году. В 1957 окончил среднюю школу имени Абая в Каскелене. После школы поступил в ПТУ № 8 при Днепровском металлургическом заводе в Украине, окончил его в 1960-м. Потом пошел рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой» в Темиртау… Назарбаеву нравилась работа металлурга, но он все-таки решил идти по партийной линии. В 1962 году Нурсултан Назарбаев стал членом Компартии Казахстана, первую политическую должность — секретарь Карагандинского обкома — занял в 1978, а в 1989 стал первым секретарем ЦК КП Казахстана… Назарбаев в 1991 году вступил в должность президента Республики Казахстан… Во время Январских событий 2022 года Назарбаев долго хранил молчание, чем подпитывал слухи о своей болезни или побеге из страны. Он прервал тишину 18 января и заявил: «Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал».

«В каких зарубежных странах казахстанцы покупают недвижимость» — По итогам 10 месяцев 2024 года самыми популярными направлениями для покупки недвижимости у казахстанцев, по данным брокера Tranio, остаются Таиланд (20,8% всех заявок), ОАЭ (12,2%) и Турция (11,3%).

TIME . KZ . «Не долларом единым» — Председатель Национального банка Тимур СУЛЕЙМЕНОВ переживает, что именно при нем курс доллара скакнул за отметку 500 тенге. Однако удорожание “зеленого” составило всего 2-2,5 процента, что практически не отразилось на цене продуктов питания. Паниковать, скупать доллары он не советует. Вместо этого лучше копить деньги в тенговых депозитах, вкладываться в недвижимость или народное IPO. Свои доводы глава Нацбанка привел в пятницу на брифинге.

Оксана ВАСИЛЕНКО – «Так и остались одиноки…» — Роза РЫМБАЕВА, Макпал ЖУНУСОВА и Нагима ЕСКАЛИЕВА — три звезды, три народные артистки, три легенды остались одинокими на склоне лет. Мы выяснили, почему так случилось… “Для мужчин я не женщина, а Рымбаева”… Этим сказано все! Они всегда боялись ко мне даже подходить, считали меня неприступной, недостижимой, далекой звездой, — раскрывает причину отсутствия спутника жизни в свои 67 лет Роза Куанышевна… Вот скажи, скажи, можно маме замуж выйти? — смеясь, любила спрашивать Макпал Жунусова у своей маленькой дочери. — Нет! Я сама буду твоим мужем! — чуть не плача отвечала Мерей… Любовью всей своей жизни Нагима Ескалиева называет Александра АБЛАЕВА. Он был ее первым супругом и отцом единственного сына Диаса… На все вопросы относительно своего одиночества 70-летняя Ескалиева заявляет: “Вы о чем вообще? Мне сына срочно женить надо! Ему уже 38, а он еще не пристроен”.

FORBES . KZ . Бауыржан ТУЛЕПОВ, заместитель председателя правления Jusan Invest – «Проблема Казахстана не в дефиците бюджета, а в инфляции» — Проблема Казахстана — не в дефиците бюджета как таковом. И не в том, что у Казахстана растет долг и не копятся резервы, или в том, что экономический рост является вялым. Все это — дисбалансы и последствия. Главная проблема в другом — в инфляционной политике государства, точнее в политике государства, допускающей повышенную инфляцию, от которой вышеуказанные дисбалансы сохраняются и даже углубляются. Высокая инфляция — это не только быстрое удорожание жизни для граждан, но еще и утрата конкурентоспособности внутренних производителей, необходимость систематической девальвации тенге, постоянно высокие процентные ставки.

TENGRINEWS . KZ . «Наживаются на курсе доллара? Как в Казахстане работают обменники валют» — Корреспондент задала эти вопросы президенту ОЮЛ «Ассоциации обменных пунктов Казахстана» Арчину ГАЛИМБАЕВУ — У нас в Алматы 150 обменных пунктов. Когда речь идет о 150 игроках, то договориться очень сложно. Всегда найдется тот, кто скажет: «Я не буду держать 502, я буду держать 501». И, соответственно, все клиенты побегут к нему. Так что говорить о каком-то ценовом сговоре при таком количестве разных участников рынка невозможно. Курс валют будет плюс-минус одинаковый, потому что все отталкиваются от биржи и от торгов. В течение дня ситуация на бирже меняется, соотвественно, меняется курс обменников. То есть идет просто зеркальное отображение того, что на бирже. Если сейчас доллар условно торгуется в диапазоне 500 тенге, то и, соответственно, продажа в обменных пунктах будет на пару тенге выше.

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ – «Ограбление банка обрадовало многих казахстанцев. Какую страну мы построили?» — В Павлодаре воры вынесли деньги из отделения «Халык-банка», предварительно сделав пролом в стене здания. Появившаяся в СМИ информация об этом вызвала у многих казахстанцев неподдельную радость. На такую реакцию их сподвигло даже не сколько то, как хитроумно и дерзко действовали злоумышленники, сколько сам факт ограбления финансового учреждения – дескать, так и надо поступать с «банкирами-мироедами». Вроде бы частный случай, но за ним просматривается очень тревожное явление… Может ли общество, в котором грабёж считается доблестью, а совершившие его – «героями нашего времени», называться цивилизованным?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – ««Жанаозенский протест»: кризис жанра» — Даже те, кто особо не разбираются в географии и экономике, прекрасно понимают, что патологией является ни нефтяная отрасль или даже Мангистауская область в целом, а один конкретный район. Общественное мнение уже давно отвернулось от тамошней «протестности», а властям надоело идти на хоть какие-то уступки в силу полной бессмысленности нахождения компромисса, чего «бунтари» так и не поняли. Они решили поднять «градус» и потребовали, чтобы переговоры с ними вели напрямую представители центра… И смотреть, а тем более спонсировать очередной сезон надоевшего сериала никто уже не собирается.

ORDA . KZ . «Раньше Казахстан финансировал из госбюджета 173 вида спорта. Теперь лавочка закроется?» — Коррупция, падающий спортивный имидж страны, легионеры, увозящие из страны миллиарды, отрезвили, кажется, всех. Финансирование спорта в Казахстане планируют полностью изменить. Что там с деньгами, выясняла журналистка…

GOLOS — NARODA . KZ . «На особом положении: есть ли у кого-нибудь шанс на роскошную жизнь в тюрьме?» — За последние годы в местах лишения свободы оказалось много в прошлом высокопоставленных чиновников, некоторые из которых, Куандык Бишимбаев не даст соврать, привыкли к достаточно высокому уровню жизни. Имеют ли они легальное право улучшить свой быт в тюремных условиях и сколько надзирателей поплатились за содействие в создании роскоши в казарме… В своих ответах на запросы СМИ комитет уголовно-исполнительной системы МВД неоднократно заявлял, что у заключенных есть право покупать продукты и предметы первой необходимости в магазине на территории колонии. Но, во-первых, у некоторых заключенных есть небедные родственники на воле, а значит с деньгами нет особых проблем, а, во-вторых, для всех в этом мире совершенно разные предметы обихода являются «первой необходимостью».

LITER . KZ . «Цена боли: как работает компенсация морального вреда в Казахстане» — Моральный вред — это не только переживания и страдания, но и правовой инструмент, направленный на защиту личных неимущественных прав. Он охватывает нарушения, затрагивающие глубинные аспекты человеческого существования: честь, достоинство, здоровье, свободу и даже жизнь. Несмотря на нематериальную природу морального вреда, он вполне ощутим в юридической практике Казахстана.

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