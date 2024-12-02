Сейсмоустойчивое строительство в Алматы: не роскошь, а необходимость

В Южной столице увеличивается количество землетрясений и ужесточаются требования для застройщиков

В текущем году Казахстан вошёл в двадцатку стран, в которых произошло больше всего землетрясений. Республика заняла 17-е место из 101. По данным глобального портала Earthquakelist.org, публикующего информацию из Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, с начала года по 25 ноября в Казахстане произошло 259 землетрясений магнитудой более 4. Показатель кажется невероятным, ведь казахстанцы почувствовали всего несколько ощутимых сейсмических толчков. Большое общее количество зарегистрированных землетрясений связано с методологией расчётов. Составители рейтинга учитывают все проявления сейсмоактивности, произошедшие на расстоянии 300 км от границы страны. Учитываются все землетрясения, даже если толчки совсем не ощущались людьми.

В тройку государств с наибольшим количеством землетрясений вошли Мексика, Индонезия и Япония, находящиеся на границах тектонических плит. В каждой из стран за 11 месяцев произошло более 1,4 тыс. сейсмических толчков, а в Мексике — сразу около 1,8 тыс.

Судя по этому рейтингу, Казахстан — не самая сейсмоактивная страна в СНГ в текущем году. Значительно большее количество проявлений сейсмоактивности было зафиксировано в Кыргызстане (338) и Таджикистане (275). Другие южные соседи — Узбекистан и Туркменистан — пережили меньше сейсмических инцидентов: 138 и 25 соответственно.

Сейсмическая активность в Казахстане, по мнению экспертов, представляет реальную угрозу. Согласно данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, почти 40% территории страны подвержены риску землетрясений. Это более 400 населённых пунктов, где проживают 7 млн человек.

Судя по карте сейсмического зонирования Казахстана, составленной ещё в 2016 году, самыми опасными территориями, где возможны землетрясения с интенсивностью колебаний грунта до 9 баллов, являются Алматинская область и Алматы. Лишь немногим менее серьёзные последствия могут быть вызваны сейсмическими толчками интенсивностью до 8 баллов на территориях других южных регионов страны и на востоке. Тёмно-зелёная зона — территория с риском землетрясений интенсивностью до 7 баллов — объединяет сразу несколько регионов страны: Абайскую, Восточно-Казахстанскую, Жетысускую, Жамбылскую, Туркестанскую и Мангистаускую области. В светло-зелёной зоне учёные считают возможным проявление толчков с интенсивностью колебаний грунта до 6 баллов. В эту зону входят не только территории, прилегающие к югу, но и большие площади в Западном Казахстане и участки в Центральном Казахстане. Как указал в своём интервью Tengrinews.kz эксперт ЮНЕСКО по проблеме землетрясений, доктор технических наук, академик КазНАЕН Танаткан Абаканов, сейсмозоны в Казахстане расширились, в числе прочего, из-за техногенных факторов — активной эксплуатации человеком месторождений нефти и газа, строительства гидротехнических сооружений и т. д.

В прошлом году МЧС РК разработало Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024–2028 годы. В нём определены основные проблемы, несущие риски повреждений от сейсмических толчков. Среди них несоответствие систем мониторинга современным требованиям, отсутствие карт сейсмического районирования для многих регионов и сейсмического микрорайонирования крупных городов, необходимость разработки новых строительных нормативов для самых опасных зон, недостаточное сейсмоусиление зданий.

В Алматы, в отличие от большинства крупных городов, есть собственная карта сейсмического микрорайонирования. Она разработана экспертами Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК и учитывает многие факторы влияния — тектонические разломы, амплитуды колебаний грунта и многое другое. По этой карте специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры разработали свод правил по проектированию и строительству № 2.03-31-2020, который должны учитывать строительные компании.

Мы пишем именно «должны учитывать», так как далеко не каждая подрядная организация в Алматы строго придерживается требований. В Южной столице контролирующие органы нередко фиксируют нарушения строительных нормативов и даже незаконное строительство объектов. В конце лета мы писали о том, что вследствие этого за полтора года в мегаполисе под снос попали более 40 объектов хаотичной застройки, было зарегистрировано 725 административных дел в сфере градостроительной и строительной деятельности.

На фоне таких грубых нарушений на первый план для покупателей строящегося жилья выходят вопросы приверженности подрядной организации принципам сейсмоустойчивого строительства и её репутации как надёжного застройщика. Новые реалии таковы: теперь просто качественно возвести дом уже недостаточно, требуется построить здание так, чтобы при возможном землетрясении оно смогло выдержать вибрацию и движение грунта. В Казахстане передовые технологии в сейсмоустойчивом строительстве используют, как правило, крупные, финансово устойчивые компании. Среди них инвестиционно-строительный холдинг BI Group, группа компаний BAZIS-A, фирма Qazaq Stroy и другие.

Какие инновации в сейсмоустойчивом строительстве применяются в настоящее время при строительстве в Алматы? Рассмотрим на примере объектов компании BI Group. Чтобы построенный многоквартирный дом выдержал толчки, принципы сейсмоустойчивого строительства в компании начинают внедрять ещё на этапе проектирования. Сначала проводится геологическое изучение земельного участка, особенностей грунта, карты сейсмического районирования. Исходя из его результатов проектировщики выбирают, какой тип конструкции должен применяться для конкретного земельного участка.

Ключевые принципы строительства с учётом сейсмической активности — это не только использование материалов с высокой сейсмостойкостью (бетона особого класса, стальных конструкций каркаса), но и стратегическое усиление для повышения устойчивости. Сюда входит и углубление здания на глубину до 10% от его общей высоты, и возведение специальных фундаментных контрфорсов (укрепляющих конструкций), и использование антисейсмических деформационных швов. Из инноваций, которые BI Group ввела с внедрением Еврокодов сейсмической безопасности, стоит упомянуть диагональное армирование перемычек над оконными проёмами, усиление стен с помощью жёстких металлических элементов и другие. Немаловажно и то, что компания проводит не только обязательный государственный архитектурно-строительный контроль, но и внутреннюю техническую экспертизу.

Вернёмся к тому, почему для Южной столицы стало настолько важным ужесточение требований сейсмически устойчивого строительства. Судя по выводам экспертов, в Алматинской области и Алматы есть две серьёзные проблемы: большая магнитуда возможных землетрясений и повышение риска возникновения сейсмических толчков. Два года назад МЧС РК выпустило сборник научных докладов национальных и зарубежных институтов, который обобщил ключевые проблемы прогнозирования и снижения рисков землетрясений. В документе опубликованы результаты исследований Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Выводы экспертов таковы: за последние 100 лет количество землетрясений магнитудой более 4,5 близ Алматы выросло в десятки раз. Например, если за период с 1922 до 1931 года насчитывалось лишь два таких проявления сейсмической активности, то с 1982 по 1991 год — уже 61. За три десятилетия независимости Казахстана количество ощутимых сейсмических толчков в радиусе 300 км от Алматы также исчислялось десятками.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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