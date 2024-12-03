«Эволюция управления». «В Казахстане государство сильнее общества, что существенно снижает способности к развитию». «Тенге не остановит свое падение». «Дефолта не будет!». «Непристойное предложение — как пополнить бюджет Казахстана»

Сетевой Казахстан 3 декабря 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Эволюция управления» — В последние дни ноября произошли события, которые можно назвать воистину революционными. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ, согласно которому политических служащих станут наказывать за неисполнение поручений главы государства… Неясно и кто будет осуществлять мониторинг деятельности политических служащих. Возложат ли такую обязанность только на фискальные органы, Агентство по делам госслужбы или же прокуратура тоже подключится? Пока ответов на эти вопросы нет. В общем, вопросов возникает много. Но уже то, что принят такой указ, вселяет надежду на оздоровление кадрового корпуса страны. Кстати говоря, до конца 2025 года все государственные органы обязаны автоматизировать кадровые процессы с использованием Единой кадровой системы. В этом случае, естественно, облегчится мониторинг за госслужащими.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Узкий коридор. Что это такое» — Основной тезис книги «Узкий коридор» состоит в том, что для возникновения и расцвета свободы сильными должны быть и государство, и общество. Сильное государство необходимо, чтобы сдерживать насилие, следить за исполнением законов и предоставлять общественные услуги, которые позволяют рядовым гражданам делать свободный жизненный выбор и добиваться своих целей. Сильное и активное общество необходимо для сдерживания сильного государства и контроля над ним… Успехи страны, экономические, научные и культурные, связаны с соревнованием между государством и обществом. Очень важно, чтобы и государство, и общество прилагали максимум усилий для победы. Это игра с ненулевой суммой, когда выигрывают в конечном итоге и государство, и общество. В Казахстане государство сильнее общества, что существенно снижает способности к развитию.

FORBES . KZ . «Нарушения в работе Комитета казначейства могли нанести урон бюджету на 124 млрд тенге» — На заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана СМАИЛОВА рассмотрели итоги государственного аудита эффективности деятельности Комитета казначейства Министерства финансов РК… «Например, Департаментом казначейства города Алматы по одной и той же справке о стоимости выполненных работ на 2,5 млрд тенге в рамках реконструкции одного из административных зданий дважды проведены платежи на общую сумму 3,7 млрд тенге. И это не единичный случай», — уточняют аудиторы.

LITER . KZ . «Тенге не остановит свое падение» — Экономист Айдар АЛИБАЕВ в интервью высказал мнение, что в ближайшее время нет оснований ожидать стабилизации курса тенге. По его словам, на данный момент нет убедительных аргументов, которые бы говорили о том, что национальная валюта прекратит свое ослабление… Алибаев выделяет несколько ключевых факторов, которые способствуют падению курса тенге. По его мнению, значительную роль в ослаблении казахстанской валюты играет российский фактор… Кроме того, экономист указывает на некомпетентное управление государством как одну из главных причин экономических трудностей.

TIME . KZ . «Дефолта не будет!» — На брифинге в правительстве заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан БАЙБАЗАРОВ сказал, что “финансовое состояние в целом стабильное, резервы у государства есть”. Да, признал он, в Казахстане с некоторых пор наблюдаются колебания на валютном рынке. Поэтому правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению на нем стабильности. Почему так происходит? Доллар усиливается, цены на нефть падают, ну и рубль дешевеет, а Россия является крупным торговым партнером Казахстана, так что скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге — Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения. У правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого.

«И нет на них управы» — Закон, обязывающий банки списывать клиентам мошеннические кредиты, не работает. Казахстанцы по-прежнему вязнут в огромных долгах из-за кибермошенников. И полиция не в силах им помочь, потому что ни в одном территориальном управлении нет специалистов информационной безопасности. На эту проблему обратил внимание депутат мажилиса Асхат РАХИМЖАНОВ.

NOVGAZ . COM . Мурат БУЛЬДЕКБАЕВ – «Светлые перспективы за красными линиями» — Непристойное предложение — как пополнить бюджет Казахстана. Нам это правительство не прокормить! Ему все время не хватает финансовых средств… Не знаю, что у них там с мыслями. Есть ли собственные? С идеями и воображением точно дела обстоят не важно. Раз у них там так плохо с идеями, как заработать денег, можно спросить у народа. Вот почему они секс-услуги не легализуют? Американский стендап-комик Джордж Карлин как-то задал этот вопрос: «Секс ведь разрешен? И торговля разрешена, а торговля сексом нет!!!». Ну раз бедно у министров с воображением давайте им подсказывать.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Почему казахстанские школы перестали заниматься воспитанием детей?» — Как бы мы ни относились к советской школе, нельзя не признать, что в ней была выстроена стройная система воспитательной работы, которая охватывала все ступени образования (организации октябрят, пионеров, комсомольцев, институт вожатых, внеурочные мероприятия, тимуровские отряды и т.д.). И если отбросить чрезмерную заидеологизированность, то она формировала в школьниках определенные ценности и морально-этические установки, учила тому, «что такое хорошо и что такое плохо». Конечно, и тогда имели место негативные проявления в поведении школьников, но далеко не таких масштабов, как сейчас. В этой связи возникают вопросы. Не пора ли вернуть школе в полной мере ее воспитательную функцию? То есть не должна ли она стать не только образовательным, но и воспитательным учреждением? Как это можно и нужно сделать?

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанские дети рискуют не дожить до среднего возраста» — В Казахстане риск ожирения у детей сегодня составляет 50%. Что можно предпринять, чтобы остановить опасную тенденцию и как улучшить питание казахстанских детей в школах и детских садах? Об этом размышляли специалисты на недавнем брифинге в Алматы.

AZATTYQ . ORG . «Две пациентки психдиспансера в Шымкенте заявили об изнасиловании. Что произошло дальше?» — Две пациентки Центра психического здоровья в Шымкенте заявили, что подверглись изнасилованию «со стороны сотрудников учреждения». Одна из них – несовершеннолетняя. После изнасилования она забеременела и пережила аборт. Полиция возбудила дело, но подозреваемых нет. Пострадавшие опасаются, что виновные могут избежать наказания.

NP . KZ . «От гуманизма до убийства — один шаг» — Казахстанские депутаты решили взять грех на душу? Принятый в марте 2022 года Закон «Об ответственном обращении с животными» сегодня пытаются переписать: в Мажилисе прошел круглый стол по поправкам к закону. Депутаты обсудили важный вопрос с экспертами, в том числе с представителями правозащитных организаций. Большинство депутатов поддержали массовую эвтаназию отловленных собак и кошек через 15 дней с момента отлова.

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