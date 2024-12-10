«Два года ожидания социальной справедливости Токаева». «В ожидании кризисов 2025-го: как смягчить их удары?». «Почему никто не ответил за ошибки пенсионной реформы». «Название романа происходит от устаревшего русского слова «мараль», что означает «дурная слава»

Сетевой Казахстан 10 декабря 2024г.

VLAST . KZ . «Два года ожидания социальной справедливости Токаева» — 25 ноября 2022 года Касым-Жомарт ТОКАЕВ был переизбран президентом Казахстана. Тогда он пообещал миллионам казахстанцам справедливое распределение доходов и борьбу с олигополистическим капитализмом. Эксперты констатируют, что экономическая модель страны за прошедшие после выборов два года не изменилась и продолжает способствовать росту неравенства и концентрации ресурсов у небольшой группы олигархов… «На самом деле и Назарбаев, и Токаев любили этот вопрос (неравенства – В.)поднимать, — говорит политолог Досым САТПАЕВ. — Просто Токаев взял тезисы социальной справедливости в основу после 2022 года из-за того, что власть сильно напугали Январские события. Поэтому им в рамках политической технологии нужно было выдать эти тезисы, чтобы завоевать некий мандат доверия со стороны общества».

SPIK . KZ . «В ожидании кризисов 2025-го: как Казахстану смягчить их удары?» — Прогнозы большинства аналитиков на приближающийся год змеи, увы, неутешительны. Судя по всем признакам (прямым и косвенным), Казахстану придется непросто во всех направлениях – экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике. А это заставляет задуматься над тем, как, если не предотвратить кризисы, то хотя бы снизить их остроту и создать хороший задел на будущее. Об этом наш сегодняшний разговор с политологом, членом Национального курултая Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ — В целом, дальнейшее развитие страны будет зависеть от того, какую тактику мы применим в наступающий переломный период – либо оставим все как есть и будем все глубже погружаться в кризис, либо решимся на кардинальные шаги по выходу из него, пока ситуация еще позволяет. Эти шаги, конечно, многим могут не понравиться, но в последующем они могут дать тот самый эффект, который удовлетворит всех – и общество, и бизнес, и власть.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Наварились на деньгах стариков: почему никто не ответил за ошибки пенсионной реформы» — На 8,5 % с 1 января 2025 года повысят солидарные пенсии в Казахстане. И это будет ежегодная процедура. Так сказал министр национальной экономики Нурлан БАЙБАЗАРОВ. Кстати, инфляция в стране уже составляет 8,4 %. А год еще не закончился. Кто победит в этой гонке – инфляция или пенсии?.. И вот в 1998 году объявляют: в Казахстане заработала накопительная пенсионная система! За образец взяли чилийскую схему. Спустя полтора десятка лет наши сторонники этой версии признались, что не надо было копировать ее так тщательно. Сколько тогда появилось частных фондов – сегодня уже трудно подсчитать. Они возникали и исчезали стремительно. Но сразу обзаводились дорогими офисами и крутыми иномарками для руководства. За счет вкладчиков, естественно. Стоит ли удивляться, что трудящиеся и работодатели отнеслись к ним с недоверием: «дикий капитализм» проявил себя на нашем рынке самым диким образом. Какое-то время «частники» – надо же как-то убедить клиента, что сыр в их «мышеловке» самый вкусный – показывали, что накопления стариков растут. А потом понеслось: кризисы, инфляция, рост цен и тарифов, падение курса тенге…

KAZPRAVDA . KZ . «Бигельды Габдуллин: «Сегодня профессия литератора переживает революционные времена»» — Известный отечественный автор, президент Казахского ПЕН-клуба принял участие в работе Международного форума писателей в Москве — Во все времена, даже самые непростые, литература служила добрым мостом между народами, укрепляла взаимоотношения между странами. Масштабный форум был организован АСПИР (Ассоциацией писателей и издателей России) и собрал авторитетных авторов и издателей более чем из 35 государств… и был организован на самом высоком уровне… Сюрпризом стало издание моего романа «Мараль» в престижнейшем издательстве России «Художественная литература». Я из рук главного редактора издательства Георгия Пряхина – общественного деятеля, известного писателя — получил сигнальные экземпляры своего творческого детища. Название романа происходит от устаревшего русского слова «мараль», что означает «дурная слава», то, что марает человека. Синоним этого слова – клевета.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – «Сможет ли Лаврентьев возродить Qarmet?» — Прошёл год с тех пор, как активы «АрселорМиттал Темиртау» перешли в руки казахстанского инвестора Андрея ЛАВРЕНТЬЕВА. 8 декабря 2023 года крупнейшая казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания сменила своё именование на Qarmet и озвучила амбициозный план «вернуть комбинату былую славу и стать гордостью для каждого работника и жителя Казахстана». Но произошли ли изменения на самом деле?.. Лаврентьев приобрёл предприятие не только изношенное, но ещё и с огромными долгами… Таким образом, спустя год после смены собственника все ключевые вопросы, которые Qarmet получил в наследство от «АрселорМиттал Темиртау», пока так и остались нерешёнными.

KAPITAL . KZ . «Когда начинает работать казахстанская молодежь – опрос» — Аналитики МФО Робокэш.кз (бренд Займер) провели исследование и выяснили, что молодые люди стремятся начать зарабатывать уже с 16-17 лет. По данным исследования, 89% респондентов в возрасте от 16 до 21 года имеют опыт зарабатывания денег, будь то постоянная работа или временная подработка. Из них 52% опрошенных начали зарабатывать после достижения совершеннолетия, а 48% старались подрабатывать с 16 лет. 23% респондентов заработали первые деньги уже в возрасте 14-15 лет, подрабатывая неполный день или на летних каникулах. Большая часть молодежи сочетает учебу с работой. Например, 57% совершеннолетних казахстанских студентов совмещают учебу с подработкой, что говорит о высокой потребности в дополнительном доходе среди молодежи, особенно в Алматы, Астане и Шымкенте.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Уехать нельзя остаться. Что выбирают казахстанцы?» — Попадание в число 50 процветающих стран, естественно, не может не радовать нас, казахстанцев. Вместе с тем в стране немало проблем, о которых не то что умалчивают, но стараются меньше говорить. Одна из таких проблем — отъезд на ПМЖ наших сограждан. В первой половине уходящего года наблюдалось положительное сальдо миграции. Как заявили в сентябре на брифинге в министерстве труда и социальной защиты, в Казахстан въехали 14 тыс. граждан, а выехало всего 7 тыс. человек. Но, несмотря на это, в обществе по-прежнему наблюдаются настроения, чтобы навсегда уехать из страны. И это показывает опрос Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE… Сегодняшние усилия власти по повышению благосостояния граждан, увеличению социальной поддержки населения надо не только продолжать, но и улучшать. Только в таком случае вопрос «уехать — остаться» будет снят с повестки дня. А сейчас он, к сожалению, так и висит дамокловым мечом.

ORDA . KZ . «Смерть дяди Шерзата Полата: что скрывается за новой трагедией в семье убитого подростка» — Прошло больше двух месяцев с момента убийства 16-летнего Шерзата ПОЛАТА в Талгаре, и вот семья подростка вновь столкнулась с утратой. В ночь на 9 декабря на окраине города обнаружили тело его дяди, 30-летнего Нурганата ГАЕПБАЕВА. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Нурганат играл ключевую роль в расследовании дела об убийстве Шерзата: он был пострадавшим и готовился дать в суде важные показания. Его внезапная гибель вызывает вопросы как у семьи, так и у адвокатов. Почему трагические события продолжают преследовать эту семью?

KZ . KURSIV . MEDIA . «Что обещают кандидаты на пост акима Талгара, где убили Шерзата Болата» — Внеочередные выборы акима Талгара пройдут 15 декабря 2024 года. Предыдущего главу города Бахыта КУРИШБЕКОВА уволили после убийства 16-летнего Шерзата Болата в октябре этого года. Тогда и выяснилось, что сотрудники талгарского акимата были связаны с криминальными структурами. На место акима претендуют три кандидата: Арыстанбек АБИЛХАИРУЛЫ от партии AMANAT (бывшая «Нур Отан»), Жанибек КАДЕНОВ от Народной партии Казахстана (НПК; бывшая Народная коммунистическая партия Казахстана) и самовыдвиженец Алибек РАМАЗАНОВ. «Курсив» поговорил с кандидатами и узнал, что они обещают своим избирателям и как намерены менять ситуацию с криминалом в регионе.

NP . KZ . «Защита женщин и детей. Как исполняется «Закон Салтанат» спустя полгода после его принятия?» — Казахстан сделал серьезный шаг в борьбе с гендерным насилием, приняв весной этого года новый закон, который ужесточает наказание в отношении семейных тиранов. В рамках глобальной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия», которая ежегодно стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и завершается 10 декабря, в День прав человека. Известная казахстанская правозащитница, адвокат, доктор права PhD, одна из разработчиков «Закона Салтанат» Халида АЖИГУЛОВА — Несмотря на то, что принятый весной этого года закон об ужесточении наказания против семейных тиранов был признан прогрессивным, за прошедшие полгода практика показала, что нет единого подхода при его применении.

TIME . KZ . «Спасительный загашник» — В регионах приступили к разбронированию запасов овощей из стабилизационных фондов, чтобы сдержать продовольственную инфляцию в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщили в правительстве.

«Время пересменки» — В Восточном Казахстане, расположенном на самом критичном крае единого в стране часового пояса, грядут значительные изменения. Аким региона Ермек КОШЕРБАЕВ анонсировал пересмотр рабочих и учебных графиков. Это нововведение может повлиять на распорядок работы детских садов, школ, транспорта и госорганов. Кошербаев стал первым среди руководителей регионов страны, кто заявил о необходимости корректировки рабочего режима.

LITER . KZ . «Жилищная реформа: каждый сможет встать в очередь на квартиру» — Одно из условий – у гражданин не должно быть недвижимости в стране в течение последних пяти лет. С 24 мая 2025 года возможность стать очередником на жилье от государства откроется для всех граждан Казахстана, а не только для определенных категорий. Президент ТОКАЕВ подписал закон с поправками в жилищное законодательство. Среди ключевых нововведений – централизация учета и распределения жилья. Функцию “единого окна” планируется создать на базе Отбасы банка. Согласно новому закону будет упрощен процесс получения жилья для очередников и система станет более прозрачной и доступной.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.