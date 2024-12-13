«Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года — последним среди республик Союза». «Желтоксан-1986: мифов, «героев» и «великомучеников» становится все больше». «Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана»

Сетевой Казахстан 13 декабря 2024г.

NP . KZ . Геннадий АНДРЕЕВ – «Распят, умер и воскрес. К годовщинам кончины СССР и рождения СНГ» — Кончине СССР и рождению СНГ — 33 года. Восьмого декабря 1991 года мир узнал, что Советский Союз прекратил существование. Символизирующий его кончину акт возник в Белоруссии — на территории заповедной Беловежской пущи, в государственной охотничьей усадьбе Вискули… Когда консенсус был достигнут, по воспоминаниям Кравченко, Ельцин спохватился: а как же Назарбаев?! Ведь он еще год назад, в декабре 1990-го, был инициатором открытого четырехстороннего соглашения между Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной о новом союзе! Нехорошо получается, признал Ельцин, приказав помощникам срочно разыскать главу Казахстана по телефону… А он в это время находился в воздухе — на пути из Алма-Аты в Москву… «Я что-то засомневался: «Прочитайте текст!». Ельцин говорит: «Я не могу, вот пусть Шушкевич…». Шушкевич заплетающимся языком читал, читал… Я спрашиваю: «Вы что, создали новое государство? Советского Союза больше нет?». «Ну вроде бы так», – отвечает»… Церемония похорон Союза и рождения СНГ прошла в вестибюле перед столовой — более подходящего помещения в усадьбе не нашлось… И первая же статья документа возвещала об образовании СНГ… Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года — последним среди республик Союза…

SPIK . KZ . Бахыт ЖАНАБЕРГЕН – «Желтоксан-1986: мифов, «героев» и «великомучеников» становится все больше…» — Трагические события декабря 1986-го, очередная годовщина которых будет отмечаться через несколько дней, так и не стали предметом серьезного и объективного изучения. Попытка разобраться в случившемся, предпринятая еще в советское время, в 1989-1990 годах, на волне демократического подъема, после обретения Казахстаном независимости не получила продолжения. Вместо этого началось сплошное мифотворчество с придумыванием новых «героев» и «жертв».

Сауле ИСАБАЕВА — «Жума-коллапс: как противостоять посягательствам на светские устои Казахстана?» — Исламисты все активнее посягают на светское устройство жизни казахстанских городов. Многие из них считают себя более «чистыми» и «совершенными», чем остальные, но при этом часто ведут себя агрессивно, конфликтно, прикрываясь верой и необходимостью неукоснительно следовать религиозным установлениям. На днях соцсети облетело видео: группа верующих молится прямо на проезжей части в центре Алматы, перекрыв тем самым движение автотранспорта, среди которого была машина «скорой помощи». И это далеко не единичный пример. Горожане давно знают, что во время пятничного намаза лучше объезжать или обходить стороной районы мечетей, вокруг которых образуется большое скопление людей, совершающих молитвы на тротуарах (тем самым мешая пешеходам), и соответственно припаркованных машин, создающих заторы.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана» — Иностранные консалтинговые компании проникают в ключевые сферы государственного управления. Их деятельность выходит далеко за рамки простого консультирования: они формируют зависимость, которая подрывает независимость и угрожает национальной безопасности. Такое мнение высказал эксперт НКО «НИИ аудиторской деятельности и финансовой отчётности» Данияр НУРСЕИТОВ на пресс-конференции. Консультанты активно замещают стратегические функции власти. Сегодня законодательная и исполнительная ветви в Казахстане уже находятся под их влиянием, считает эксперт. «Возникает вопрос: неужто уже и президент полагается только на международных экспертов? Таким образом, KPMG подменило функции Агентства по финансовому мониторингу. В итоге государственные решения всё чаще зависят от внешних игроков, а ключевые сферы управления передаются в руки консалтинговых компаний, чьи интересы остаются за пределами контроля Казахстана», — уверен Данияр Нурсеитов.

ORDA . KZ . «90 % себе в карман, остальное нуждающимся? Что не так с благотворительностью в Казахстане» — А вы знали, что по закону благотворительный фонд может 90 % своих денег тратить на административные нужды? Во всяком случае, об этом заявила самая, пожалуй, известная благотворительница Казахстана Аружан САИН. Её фонд, конечно, так не поступает, да наверняка и другие тоже, но факт есть факт. И задумываться об этом нужно, особенно после скандала с Перизат КАЙРАТ. Вот государство и задумалось… Почему в Казахстане дискредитируют благотворительность, кто использует фонды, созданные для помощи людям, кому это выгодно и что с этим можно сделать, рассказали эксперты…

KZ . KURSIV . MEDIA . «Курьерам Алматы готовы платить больше, чем программистам» — На первых строчках самых высокооплачиваемых вакансий в HeadHunter оказались пешие и автокурьеры. Их зарплаты опередили предложения для айтишников, инженеров, врачей и маркетологов. Компании, зарегистрированные на сервисе по подбору сотрудников HeadHunter, предлагают потенциальным курьерам оклады более 1 млн тенге. Например, сервис по доставке еды и товаров Glovo готов платить от 700 тыс. тг до 1,1 млн тг в месяц. Компания поясняет, что максимальную сумму возможно получить, работая ежедневно по 12 часов в день на собственном автомобиле.

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «Как Олжас Сулейменов стал жертвой фейка» — Вот уже лет десять, а то и более, в Интернете вместо оригинала гуляет фейковая версия стихов поэта-классика, которая начинается со следующих строчек: Айналайын – чудесное слово, Жаль, что русский его не поймёт. Объяснить я готов ему снова, Только бедно звучит перевод. Айналайын, твоими губами, Пусть нелепо оно звучит, Но другими иными словами, Ты не сможешь его заменить. Ты Серёжу Есенина помнишь? «Шаганэ, ты моя Шаганэ». Айналайын – захочешь, запомнишь! Повтори айналайын при мне. Теперь обратимся к оригиналу. У Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА текст начинается с краткого пояснения: «Обращение к дорогому человеку — айналайн. «Кружусь вокруг тебя» — подстрочный перевод. «Принимаю твои болезни» и «Любовь моя» — смысловые переводы«. А вот как звучат первые строфы подлинного стихотворения «Айналайын»: Кочую по чёрно-белому свету. Мне дом двухэтажный построить советуют, а я, как удастся какая оказия, мотаюсь по Африкам, Франциям, Азиям. В Нью–Йорке с дастанами выступаю, в Алеппе арабам глаза открываю, вернусь, И в кармане опять — ни копья; Копьё заведётся — опять на коня! Последний ордынец к последнему морю! На карту проливы, саванны и горы! Заключительная, обобщающая строфа в оригинальном сочинении нашего классика и современника Олжаса Сулейменова выглядит так: Кружись, айналайн, Земля моя! Как никто, я сегодня тебя понимаю, все болезни твои на себя принимаю, я кочую, кружусь по дорогам твоим… Тем не менее фейковая версия ушла от высокохудожественного оригинального текста в глубочайший отрыв. Подделка стала вездесущей и повсеместной: в социальных сетях, пабликах и даже в телевизионном сериале, снятом по заказу государственного канала «Хабар».

AZATTYQ . ORG . «Аресты, штрафы и депортация. Убийство Шерзата Полата: как потерпевшие стали обвиняемыми» — Резонанс вокруг убийства подростка Шерзата ПОЛАТА, которого минувшей осенью зарезали на глазах его близких в Талгаре, не утихает. Отец погибшего, требовавший справедливого расследования, сам оказался за решеткой и под следствием после отчаянного поступка на похоронах младшего брата, которого не стало через два месяца после гибели Шерзата. Наблюдатели отмечают, что трагедия в Алматинской области является отражением ситуации в Казахстане, «где прав не тот, кто прав, а у кого больше прав».

INFORMBURO . KZ . Ассоль МИРМАНОВА – «В этом году для мобилизации граждан с целью организации протестов используется трагедия в Талгаре» — День независимости в нашей стране, к сожалению, стал датой, в преддверии которой обостряется политическая нестабильность. В этом году для мобилизации граждан с целью организации протестов используется трагедия в Талгаре… Мы видим, как трагедия семьи погибшего мальчика стала объектом манипуляций для организации протестов в Казахстане. Только в сети TikTok количество роликов об этой ситуации за последние три дня увеличилось в четыре раза. Активно распространяются видеоролики, использующие кадры из более ранних событий, связанных с делом Шерзата Болата. Среди них – сцены группового убийства, митинг жителей Талгара с требованиями расследования, пожар в доме Каржаубая Нурымова, а также фрагменты интервью Каржаубая Нурымова и Нурканата Гаепбаева.

LITER . KZ . «Связь в Казахстане в 2024 году: рост цен и проблемы с интернетом» — Цены на связь в Казахстане выросли на 20%, что является крупнейшим повышением за последние 13 лет. Особенно резким был рост в июле, когда тарифы поднялись на 11% за один месяц. Однако, несмотря на такие резкие изменения, операторы связи, кажется, начали прислушиваться к запросам пользователей. Так, несколько дней назад на сайте оператора Activ появилось объявление, в котором компания пообещала не повышать тарифы… Другой крупный оператор связи, Beeline, также сообщил о переносе изменения абонентской платы на неопределенный срок… В то же время 7 декабря Министерство цифрового развития Казахстана заявило, что достигло соглашения с операторами связи о том, чтобы тарифы на услуги связи оставались на текущем уровне до конца 2024 года. Так называемые три недели стабильности не означают, что проблема решена, а казахстанцам дали лишь временную передышку от роста цен на тарифы.

Ержан ЕСИМХАНОВ – ««Привет» из середины 2000-х, или Кому нужен журнал Tatler Kazakhstan?» — На неделе бросилась в глаза новость, которую как будто занесло в наше время откуда-то из середины благополучных двухтысячных. В Казахстане запустился британский журнал о моде и светской жизни Tatler… Более оторванное от реальности событие, чем презентация в современном Казахстане журнала о светской жизни, почти невозможно представить… Ситуация в стране в целом стала гораздо хуже. И тут такой привет из середины двухтысячных. Непонятно, для кого сделанный. Непонятно, кому нужный… После начала войны все эти «Татлеры» в России закрылись, благоразумно посчитав, что изображать светскую жизнь в то время, когда твоя страна развязала бессмысленную войну, как-то неправильно. А их издатели и редакторы перекочевали к нам, и пытаются делать все то же самое, вообще не догоняя, в каком обществе живут, и какие тут ценности. А наши за россиянами зачем-то радостно тянутся.

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