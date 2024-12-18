«Страна втягивается в «старинную казахскую игру», кто будет следующим президентом». «Такое ощущение, что все свои промахи… новая власть пытается прикрыть этим самым реваншизмом». «Казахстан может остаться без казы, бешбармака и плова»

Сетевой Казахстан 18 декабря 2024г.

NOMAD . SU . Назгуль АБЖЕКЕНОВА, TAJ.report — «Итоги 2024-го в Казахстане и ожидания от наступающего года» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ считает уходящий год тяжелым и не самым удачным в контексте истории страны — Проекты и ожидания не случились, неудачная карма сложилась (хотя это вопрос к астрологам). Начался год со смены правительства, перехода на единый часовой пояс, паводков. Из режима затыкания дыр мы так и не вышли. Год заканчивается очередным бюджетным кризисом. По статистике, 2024 — не самый худший год: в промышленности движения, инфраструктурные проекты реализуются, неплохая динамика в сельском хозяйстве, по логистике много работы проведено. Из хорошего – мы не втянулись в конфликты, внутриполитическое пространство достаточно стабильно, провокаций и острых конфликтов не зафиксировано… А еще страна втягивается в «старинную казахскую игру», кто будет следующим президентом.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Постталгарский синдром» — Как питательная среда для реваншизма… В связи с этим хочу заметить, что, да, по большому счету никто не может отрицать возможность реального реваншизма со стороны самых видных представителей старого Казахстана во главе с экс-елбасы. Такая опасность существует. Тем более, не исключаю консолидацию антитокаевских сил: по принципу «враг моего врага – мой друг», в эти ряды могут влиться и те, кто в памяти народной ассоциируется с понятием оппозиции, как старой, так и новой, ибо на войне все средства хороши. Но не нужно думать, что протестные настроения и, все резче и отчетливее звучащая в адрес Акорды, критика имеют только «реваншистскую» первопричину. Такое ощущение, что все свои промахи и, связанное с ним, недовольство со стороны общества, новая власть пытается прикрыть этим самым реваншизмом.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Демократическое обновление: 33 года спустя» — Ровно 33 года назад республиканские газеты вышли с главной новостью на первых полосах. Точнее – с двумя новостями. Первая — об объявлении Независимости, что было преподнесено в большей мере как долгожданное, но закономерное явление. А вот второе — политическая оценка декабрьских событий 1986 года с объявлением о том, что 17 декабря отныне будет отмечаться, как День демократического обновления… За прошедшие три десятка лет как-то забылось, а точнее, затерлось понятие «демократическое обновление». Более того, оно превратилось в фарс и выглядело как сарказм. Не секрет, что и некоторые «желтоксановцы» оказались статистами в этой игре, смысл которой сводился к тому, чтобы заретушировать роль НАЗАРБАЕВА в декабрьских событиях 1986-го и возвысить их в декабре 1991 года. Это тоже известный факт.

FORBES . KZ . «Глава Нацбанка о тенге, базовой ставке и зависимости от рубля» — Тимур СУЛЕЙМЕНОВ дал интервью Арманжану БАЙТАСОВУ. В конце ноября 2024-го Нацбанк повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25% — сразу на 1 п. п. «Это достаточно серьезный сигнал всему рынку. Теперь предприниматели, банкиры, финансисты — все хотят знать, какова позиция НБРК на 2025 год», — начал беседу Арманжан Байтасов… Сулейменов пояснил, что уровень базовой ставки рассматривается в несколько этапов. Финальное значение определяет комитет по ДКП — «орган не то чтобы демократичный, но различные точки зрения там приветствуются». «У нас внутри комитета есть и «ястребы», и «голуби». При равенстве голосов мой голос как председателя является решающим, но решения все же принимаются простым большинством голосов. Легких дискуссий у нас не бывает никогда», — добавил Сулейменов.

TIME . KZ . «Болевые точки экономики» — Инфляция 8,4 процента, скачок доллара — до 512,52 за тенге, неисполнение плана по доходам в госбюджет — основные результаты января – ноября. Факторы, повлекшие такие показатели, и дальнейшие перспективы социально-экономического развития страны обсудили во вторник на правительственном заседании… Вместе с тем премьер указал на важность сбалансированной тарифной политики, так как она влияет на рост цен смежных потребительских рынков — Министерство нацэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать не­обоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, соблюдая при этом равновесие между экономической и социальной составляющей. Поручаю обеспечить соблюдение минимального вклада в инфляцию от тарифов и цен на регулируемые услуги, установленных советом по экономической политике, — сказал премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ.

«Покупатель платит трижды» — В Коксуском районе области Жетысу в эти дни снова можно наблюдать свекольную эпопею: десятки грузовиков — с прицепами и без них, груженные сырьем для производства сахара, стоят на трассе в ожидании приемки на местном заводе. Почему же из года в год повторяется “день сурка”? В акимате области Жетысу ситуацию объясняют рекордным урожаем сахарной свеклы… Председатель правления Ассоциации развития отраслевых кластеров BIRGE Арман ЕВНИЕВ — Сейчас казахстанцы, покупая сахар, трижды за него платят: первый раз, когда субсидируют фермеров через бюджет на технику, семена; второй — когда модернизируют заводы; третий — когда расплачиваются за товар в магазине.

CARAVAN . KZ . Алма АБИШЕВА — «Казахстан может остаться без казы, бешбармака и плова» — Какие блюда считаются основой казахской кухни? Довольно разнообразные, но приготовленные из одних и тех же ингредиентов. Прежде всего это конина, баранина, молоко – кобылье и коровье, пшеничная мука, лук. Для плова нужны рис, морковь, специи… Ситуация на самом деле тяжелая – нам не хватает воды уже сейчас, фермеры регулярно жалуются на нехватку поливной, в некоторых регионах уже проблемы и с питьевой. Арал уже высох. Амударья — на подходе. Наши чиновники подписывают десятки документов, касающихся водного вопроса, с соседями, но реальной пользы от бумаг пока толком не видно. Узбекистан сам вынужден экономить, Кыргызстан тоже страдает. Последствий будет много, так как вода – это буквально основа жизни. Потенциально нас ждут бешеный рост тарифов на воду, пересохшие реки и озера, исчезновение озеленения и общественных бассейнов в городах и селах, рыбакам придется отказаться от любимого занятия…

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Стоит ли расширять Малый Арал и где взять для него воду?» — Министерство водных ресурсов и ирригации РК бодро рапортует о том, что Северное Аральское море (САМ) снова заполняется, и теперь намерено приступить к реализации весьма дорогостоящего проекта его расширения. Общественные слушания по этому поводу ведомство обещало провести в декабре, но, похоже, перенесло на начало следующего года. О том, насколько оправдан оптимизм чиновников, что ждёт САМ в обозримом будущем, где взять для него воду и как прошёл первый год председательства Казахстана в Международном фонде спасения Арала, мы беседуем с ветераном водного хозяйства Даулетияром БАЯЛИМОВЫМ — На самом деле никто точно не знает, сколько воды сегодня имеется в САМ. Как никто не знает и его реальное нынешнее состояние – ведь почти за два десятилетия, прошедшие со времени создания Северного Аральского моря, не было проведено ни одного серьезного исследования…

Виктор ДОЛГОВ – «О профпригодности руководителей национальных компаний» — Грамотно выстроенная кадровая политика является важнейшим условием успешной реализации долгосрочных программ и стратегий развития целых отраслей экономики. Недаром в советские времена ключевым был лозунг: «Кадры решают все». В новейшей истории Казахстана он неоднократно получал подтверждение – только не в позитивном, а в негативном ключе. Огромное количество политических и экономических инициатив власти так и не было реализовано из-за непрофессионализма и откровенного саботажа исполнителей.

EXCLUSIVE.KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – «Программа строительства комфортных школ провалилась?» — В начале года премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ пообещал принять жёсткие меры в отношении ответственных за нацпроект «Комфортная школа», если подходы к его реализации не изменятся. Несмотря на это, по итогам 2024 года ни один регион страны так и не смог выполнить поставленный проектом план. Более того, в трети областей до сих пор не сдали в эксплуатацию ни одной комфортной школы. Однако оператор строительства и Минпросвещения не видят в этом никакой проблемы. Для начала напомним, что национальный проект «Комфортная школа» был запущен в 2022 году. Его цель – решить вопрос дефицита ученических мест и ликвидировать трёхсменное обучение.

NP . KZ . «Есть ложь, а есть статистика» — Так, Минторговли РК полагает, что субъекты торговли в нашей стране самостоятельно определяют цены на товары. Исключением являются случаи, когда акиматы вводят предельные цены на социально значимые продовольственные товары на срок не более 90 календарных дней. Подчеркивая, что «цены растут, тем более в преддверии новогодних праздников, независимо от курса доллара». Кстати, в регионах уже началось так называемое разбронирование стабфондов для стабилизации цен в предновогодние дни… Своим видением этого вопроса поделился экономист-эксперт Марат АБДУРАХМАНОВ — Что касается продуктов питания, то здесь ситуация такая: до 2014 года Бюро национальной статистики публиковало цены на социально значимые продукты, которые сейчас не публикуются. То есть официально, например, Правительство может заявить, что у нас нет роста цен, но население-то наблюдает обратное. А доказать этого никто не может, только если самим «поработать Бюро национальной статистики».

KAPITAL . KZ . «Опубликована петиция об «увеличении светового дня» для жителей Алматы» — Автор документа пишет, что акимы городов и областей могут принимать решения по времени работы подведомственных служб и органов — «С учетом этого, прошу рассмотреть возможность временного изменения времени начала работы муниципальных служб на 2 часа раньше. Например, если сейчас организации начинают работу в 9 часов утра и заканчивают в 18 часов вечера, то предлагаю установить время начала рабочего дня – 7 часов утра, а окончания – 16 часов дня. Аналогичные изменения предлагается внести в график работы общественного транспорта. Это позволит жителям более эффективно использовать световой день и возвращаться домой до наступления темноты», — указывается в петиции.

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