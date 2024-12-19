«Гульжан Ергалиева: «Тоқта, президент!». «От секретаря ЦК ЛКСМ до секретаря ОДКБ: путь Имангали Тасмагамбетова». «Браки, разводы и повороты судьбы: бурная личная жизнь Алии Назарбаевой». «Хлопоты «варварских королевств» постсоветского типа»

Сетевой Казахстан 19 декабря 2024г.

DATNEWS . INFO . Гульжан ЕРГАЛИЕВА — «Тоқта, президент!» — В Закон «О государственных секретах» внесены изменения, согласно которым сведения об экс-президентах Казахстана и их семьях будут приравнены к государственным секретам, наряду с информацией о безопасности действующего президента и его семьи, а также их здоровья и личной жизни… Эта мера также будет касаться бывших президентов и их родственников. Мы посмотрели список этих родственников президента, включая бывшего. Кто там только не перечислен: жены, дети, внуки, братья, сестры, бабушки и дедушки, близкие родственники супруг президентов, даже усыновленные дети… А что у нас собираются сделать? Собираются в законном порядке сделать неприкосновенными тех, кто 30 лет грабил страну и устраивал правовой беспредел?.. Мы должны остановить Президента ТОКАЕВА от подписания новой редакции Закона о государственных секретах! Пусть Акорда услышит нас!

AZATTYQ . ORG . «От секретаря ЦК ЛКСМ до секретаря ОДКБ: путь Имангали Тасмагамбетова» — «НАТО продвигается», «недружественные страны» проводят информационные атаки в СНГ «под ширмой» защиты прав человека. Это не слова из передачи российского телевидения, где подобные высказывания стали нормой. Это выдержки из заявлений Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА, в прошлом высокопоставленного казахстанского чиновника, которого прочили в президенты, а ныне генерального секретаря региональной Организации Договора о коллективной безопасности. Каким был его политический путь?

ORDA . KZ . «Браки, разводы и повороты судьбы: бурная личная жизнь Алии Назарбаевой» — Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА официально расторгла брак через суд. Слухи о её разрыве с супругом Димашем ДОСАНОВЫМ появились ещё в прошлом году. В обществе поговаривали, что причиной расставания могло стать возвращение Досанова к своей бывшей жене. За свою жизнь Алия НАЗАРБАЕВА была замужем трижды, причём один из её браков вряд ли можно назвать полноценным семейным союзом. Редакция решила вспомнить, что известно о личной жизни «избалованной принцессы».

CHECK-POINT.KZ. Владислав ЮРИЦЫН – «Хлопоты «варварских королевств» постсоветского типа» — Война России и Украины сильно смахивает на «разборки» варварских королевств в пространстве погибшей Советской империи. Отсюда шокирующий упадок организационного, политического, технологического, идеологического, образовательного, социального и военного ресурса противоборствующих сторон. Если что-то передовое встречается, то это либо эхо разработок советской эпохи, либо прямые поставки из современных индустриальных центров мира. Ну, и еще принципиальным компонентом происходящего пока остаются люди, «сделанные» в СССР… Казахстан, будучи одним из «варварских королевств» на постсоветском пространстве, очень резко попал в новую для себя геополитическую среду. Как Киев не может предложить мобилизуемым никакой иной мотивации, кроме угрозы насилия, а Кремль способен дать контрактникам только деньги, поскольку не умеет работать с другими ценностями, так и Акорда пока на все происходящее реагирует лишь в режиме пугливой многовекторности.

FORBES . KZ . «Топ-25 иностранных частных компаний в Казахстане» — Бессменный лидер рейтинга и крупнейший налогоплательщик страны — ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) — пополнил государственную казну на 3,75 трлн тенге, что на 813 млрд тенге, или 17,8 %, меньше по сравнению с предыдущим годом. Доля ТШО среди топ-25 иностранных налогоплательщиков составила 58,2 %. Номер два по налоговым отчислениям — казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) с 978 млрд тенге, что на 420 млрд тенге, или 30,1 %, меньше предыдущих 1,39 трлн тенге. Доля отчислений КПО среди участников ренкинга составила 15,2 %. Тройку лидеров замыкает филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК), выплативший 204,4 млрд тенге, что на 34,7 млрд, или 14,5 %, меньше 239,1 млрд тенге годом ранее. Доля НКОК среди топ-25 составила 3,2 %.

SPIK . KZ . Асем ИЗБАСАРОВА – «Главный аудитор «подчищает собственные хвосты»?» — Гиперактивность, которую развила Высшая аудиторская палата в уходящем году, привлекает повышенное внимание. Смена председателя ВАП привела как к повышению динамики проверок, так и к существенному повышению публичности обсуждения результатов работы всех властных структур и национальных компаний. Менее года назад ее нынешний глава Алихан СМАИЛОВ сам занимал пост премьер-министра. И будет правильно сказать, что сейчас он фактически ведет оценку эффективности собственной работы на постах премьера и председателя совета директоров ФНБ «Самрук-Казына».

KAZPRAVDA . KZ . «Пенсионная система Казахстана: становление и развитие» — Накопительной пенсионной системе страны по завершении 2024 года исполнится 27 лет. Это означает, что пройдено больше половины пути становления. Полный цикл формирования любой накопительной пенсионной системы, в которой приняло участие хотя бы одно поколение на протяжении всего трудоспособного периода, составляет не менее 40 лет, и в нашей стране он завершается ближе к 2038 году.

TIME . KZ . Оксана АКУЛОВА – «А людей куда — на улицу?» — С 1 января 2025 года в Казахстане вводится лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги. Это приюты, шелтеры, кризисные центры для жертв бытового насилия и торговли людьми, центры поддержки и реабилитации для людей с инвалидностью и т. п. Все они должны соответствовать длинному списку критериев, установленных Минтруда. В противном случае они не получат финансирования и, скорее всего, закроются.

«Ерболат ДОСАЕВ: Это место за мной не закреплено» — Кратко пересказать услышанное на отчётной пресс-конференции акима Алматы можно одним предложением: сейчас живём хорошо, в следующем году будем жить ещё лучше. Доходы Алматы и алматинцев растут, школы и больницы строят, коммунальную инфраструктуру обновляют, транспорт переводят на газ, и даже звание города-сада Алматы вот-вот себе вернет. Отчетные пресс-конференции акимов немного оживляет общение с журналистами. Хотя здесь тоже все четко по протоколу: не больше двух вопросов в одни руки, простите, от одного человека, строго по теме и не переходя на личное. Но все равно происходящее в городе уже не кажется таким радужным.

CARAVAN . KZ . «Приписки в сельском хозяйстве: кому это выгодно, и как это ломает казахстанский бизнес» — «Приписки и разнарядки мешают управлению отрасли, а неправильно принятые решения могут навредить рынку» — Такое мнение в интервью высказал заместитель главы МСХ Азат СУЛТАНОВ — Мы считаем, что в первую очередь ответственности фермеров нет, потому что форма статотчетности такова, что в нее нет необходимости что-то приписывать. Есть другой фактор: Бюро нацстатистики (БНС) использует выборку из массы хозяйств для расчетного метода по мелким хозяйствам. И здесь возникает погрешность: у одного фермера есть компетентность, у другого нет, у одного — хорошая техника, у другого – не очень. В итоге получается средняя температура по больнице, и на этой основе что-то рассчитывают. Мы считаем, что проблема здесь… Приписки всегда были и будут. И акиматы будут этим заниматься, чтобы не снижать свои экономические показатели.

NP . KZ . «Маркировка не решает проблем, а создает новые» — С таким утверждением выступили представители казахстанского бизнеса. Казахстанский альянс отраслевых ассоциаций пищевой индустрии аграрно-промышленного комплекса (АПК), а также малого и среднего бизнеса (МСБ) провел пресс-конференцию, которая стала своего рода реакцией на инициативу государства ускоренно внедрить маркировку прослеживаемости товаров. По итогам встречи было составлено заявление на имя главы Республики Казахстан.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахская весна: не ищите где лучше, создайте лучший мир на родине» — Власть в Казахстане привыкла считаться только с силой и реагировать только на жесткие протесты. Но молодое поколение казахстанцев считает, что можно выйти на диалог с властью и добиться демократизации другими методами. Но для этого не нужно просто иммигрировать куда-то, бросать свою страну, семью и искать там, где лучше, но можно построить это все внутри своей страны. Exclusive.kz поговорил с политическим социологом Дианой КУДАЙБЕРГЕН, которая написала книгу «Казахская весна» об этих молодых активистах — Эта книга о политическом движении «казахской весны» («қазақ көктемі») началась в марте 2019 года – сразу после объявления о том, что Нурсултан Назарбаев, который больше 30 лет был у власти, уходит с поста президента. Название «қазақ көктемі» придумали сами активисты. В отличие от арабской весны или так называемых «цветных революций», это движение не было связано со сменой авторитарной власти в результате протестов.

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