«Кантар-22: несостоявшийся государственный переворот и пробуждение нации». «Угрозы для Казахстана. Кризис доверия к государству и власти». «Кому принадлежат недра Казахстана на самом деле?». «Акимат Алматы тратит тысячи долларов на поиски критиков власти»

Сетевой Казахстан 23 декабря 2024г.

CHECK-POINT.KZ. ««Кантар-22» стал будильником нации — Бигельды Габдуллин» — События января 2022 года до сих остаются неясными, поскольку нет ответа на вопрос, кто вывел людей на площади. Вскрыть «белые пятна», рассказать о том, что происходило в разных городах страны в те дни, постарался писатель, президент Казахстанского ПЕН-клуба Бигельды ГАБДУЛЛИН — Приступая к написанию своей книги «Кантар-22: несостоявшийся государственный переворот и пробуждение нации», я в полной мере осознавал масштабность темы, трудности, которые ждут меня в предстоящей работе… Это был запланированный государственный переворот, организованный представителями старого Казахстана. Они заранее готовились, однако для них час Х должен был наступить немного позже. Но раз народ сам поднялся на такое нешуточное восстание, почему им не воспользоваться такой благоприятной революционной ситуацией? Однако они не предполагали, что дипломат-президент покажет волевой, решительный характер. В создавшейся обстановке хаоса и неразберихи он проявил мужество и завидную выдержку, и хладнокровие; и все руководство по подавлению восстания взял в свои руки. Убедившись в том, что его приказы саботирует руководство силовых структур (КНБ) и военных, он уже не мог доверять им, что послужило основанием для его обращения к ОДКБ за помощью. И в подавлении этого национального конфликта решающую роль сыграло именно это решение президента Токаева. Как бы ни интерпретировали оппоненты Токаева это его решение, его обращение оказалось уместным и своевременным. Иначе мы жили бы в другой стране и откатились бы назад на многие годы.

SPIK . KZ . «Угрозы для Казахстана. Кризис доверия к государству и власти» — Несмотря на проведение конституционной реформы, на инициирование президентом страны Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ новых шагов по преобразованию внутриполитического ландшафта, экономики и социокультурного пространства Казахстана, на самом деле за прошедшие три года ни в системе государственного управления, ни в общественном сознании кардинального перелома не произошло. Де-факто страна сегодня находится в переходном, транзитном состоянии. Процесс очищения от прежних наслоений в общественно-политической, социально-экономической и других сферах жизни в полной мере не завершен, сохраняется широкий спектр рисков, реализация которых способна привести к различного рода негативным последствиям – вплоть до дестабилизации, попыток организовать «новый Кантар», появления реальных угроз суверенитету и территориальной целостности страны.

Женис БАЙХОЖА – «Казахстан и Россия: земельные споры – последнее дело…» — Недавно российские СМИ и депутаты Госдумы возбудились на слова бывшего казахстанского сенатора Уалихана КАЙСАРОВА, который решил напомнить о своём существовании чисто популистским заявлением: дескать, чуть ли не половина территории РФ – это «исторические земли казахов». Но те же издания и отдельные «думцы» сами время от времени раскачивают данную тему, утверждая, что весь север Казахстана когда-то принадлежал России. Обмен территориальными претензиями и притязаниями (хорошо, что не на уровне государственных институтов, которым, впрочем, не мешало бы время от времени хотя бы словесно одёргивать своих соотечественников, занимающихся такими, прямо скажем, провокациями) длится в медийном пространстве уже почти три с половиной десятилетия.

TENGRINEWS . KZ . «“Не превратиться в пешку в чужой игре“. Итоги 2024 года для Казахстана» — Политолог и ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы КАМАЛ — Мировая политика — это шахматная доска, на которой даже региональные игроки могут играть не последнюю роль, если правильно оценивают свои ресурсы и потенциал. Казахстан сегодня находится в ситуации, когда гибкость и прагматизм — не просто выбор, а необходимость. При этом главная сложность заключается в том, чтобы не превратиться в пешку в чужой игре. На деле же это политика, основанная на прагматичных компромиссах и расчете. Казахстан сохраняет рабочие отношения с Россией и Китаем, при этом развивая связи с Западом. Такой подход напоминает тактику средних держав, которые не могут позволить себе жесткой конфронтации, но и не готовы играть по сторонним правилам. Важно понимать: нейтралитет в нашем случае выступает инструментом реализации национальных интересов.

EXCLUSIVE . KZ . «Кому принадлежат недра Казахстана на самом деле?» — В 2022 году в Конституцию Казахстана была внесена поправка, которая устанавливает, что природные ресурсы страны, включая недра, принадлежат народу. Впрочем, удостовериться в том, насколько это положение соотносится с реальностью, невозможно, поскольку многие контракты с компаниями-недропользователями засекречены. Народу остается гадать, разворовывают ли его, и кто именно это делает… Руководитель общественного фонда «Гражданская экспертиза» Данил БЕКТУРГАНОВ — Вообще, справедливость в недропользовании зависит не только и не столько от самого контракта – в конце концов, контракты и лицензии на недропользование у нас сейчас почти все типовые. Гораздо большую роль играет сама политическая среда, включающая и законодательство, и правоприменительную практику, и многие прочие политические, социальные и экономические условия. Живой пример — Национальный Фонд Норвегии превысил триллион долларов США. А у нас, несмотря на то что при разработке концепта фонда норвежский был взят за образец, почему-то никак 100 миллиардов долларов собрать не получается, более того, каждый год миллиарды перетекают в виде гарантированных трансфертов в госбюджет – фактически, на «поддержку штанов». Неужели в этом виноваты «несправедливые» контракты?

ORDA . KZ . «Сломанный «Компас»: как британская корпорация лишила Казахстан миллиардов» — Миллиардные инвестиции, миллионные прибыли, сотни тысяч баррелей нефти, десятки тысяч рабочих мест. А с другой стороны — интриги вокруг контрактов на баснословные суммы, подозрительные топ-менеджеры, подкуп государственных чиновников, хитрые схемы с активами КМГ и никаких комментариев. О чём это мы? О Тенгизе, сердце казахстанской экономики. Компания, работавшая на Тенгизе под эгидой британского гиганта Compass Group, могла бы принести Казахстану миллиардные дивиденды — а вместо этого принесла утечку денег за рубеж, репутационные риски для ТШО и потенциальный коррупционный скандал. Куда указывает стрелка этого сломанного компаса, разбиралась Orda.kz.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – ««Резали куриц, которые несли золотые яйца»: почему еда в Казахстане продолжает дорожать» — Сначала несколько цифр и фактов. Первое. Согласно ответу министерства сельского хозяйства нашей редакции, «до 2015 года аграрная наука перенесла четыре реформы, в результате которых количество сельскохозяйственных НИИ сократилось в три раза». В этом скорбном списке опытно-производственные хозяйства, станции, совхозы, которые были реорганизованы. А в них трудилось более 6,5 тысяч научных сотрудников. Это еще без учета специалистов, которые преподавали в трех аграрных вузах – КАТИУ, КАЗНАИУ, ЗКАТУ – до 832 сотрудников. «То есть сокращение почти в 8 раз». Кому это было выгодно? Подозреваю, «новым латифундистам». Они скупали земли совхозов и колхозов десятками тысяч гектаров. И ничего там не выращивали. Считали, что земля – это актив, который можно продать с выгодой. Когда? Потом… С 2016 года «Караван» рассылал запросы в областные акиматы: почему эти гектары, выкупленные или взятые в аренду, владельцы не возделывают? Ответ был, как под копирку: «Запрос следует отправлять арендаторам и владельцам». Запрашивали. И не раз. Ни один владелец не ответил.

AZATTYQ . ORG . «Акимат Алматы тратит тысячи долларов на поиски критиков власти: зачем нужны такие исследования?» — Акимат Алматы уличили в трате бюджетных средств на поиски критиков властей. В начале года управление общественного развития через госзакупки заказало услугу по мониторингу информационного пространства: в акимате хотели узнать, как СМИ и блогеры оценивают работу городских властей и лично главы города Ерболата ДОСАЕВА. Победителем тендера стала компания «Alem Research». За десять тысяч долларов она взялась мониторить соцсети на предмет упоминания акима Алматы. По данным исследователей, наибольшее количество негативных отзывов было зафиксировано в июле: тогда из 12 тысяч упоминаний градоначальника Алматы более 10 тысяч оказались негативными. Негативные упоминания обнаружены на YouTube-каналах Airan, «Гиперборей», Jurttyn Balasy, в изданиях Ulysmedia и Азаттыке.

DN . KZ . «Широкий жест-3» — В прошлом номере «ДН» мы продолжили тему декларирования доходов и имущества чиновников. Тогда речь зашла о необходимости публикации деклараций государственных служащих, что мы не могли не приветствовать, поскольку это стало бы серьезным подспорьем в деле борьбы с коррупцией. Дьявол же, как обычно, крылся в деталях: некоторое время назад, в октябре, глава Минфина Мади ТАКИЕВ заявил, что декларации о доходах и имуществе президента, премьер-министра, спикеров парламента и глав силовых ведомств не будут доступны общественности из-за «специфики их работы». В чем именно заключается эта «специфика» чиновник не пояснил, но такая избирательная прозрачность, вновь возвращает нас к вопросу о том, почему высшие государственные мужи хотят, чтобы все сколько-нибудь имущие граждане раскрывались перед ними полностью, а сами они будут пользоваться особым положением и скрываться за завесой секретности. Неужели «там» не понимают, что завеса эта тоже имеет две стороны и, если к нам она оборачивается их секретами, то в их сторону будет смотреть наше недоверие.

VLAST . KZ . «Более половины казахстанцев не поддерживают переход на единый часовой пояс – опрос Demoscope» — Более половины казахстанцев (53,1%) не поддерживают переход на единый часовой пояс. Наибольшее недовольство выражают жители восточных и центральных регионов, а также Алматы и Астаны, говорится в опросе «Наиболее резонансные события 2024 года в Казахстане», проведенном Бюро экспресс-мониторинга Demoscope при поддержке фонда Конрада Аденауэра и в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab. Опрос также показал, что одобряют перевод времени 22,1% опрошенных, 15,5% относятся к этому равнодушно, а 7,4% – ничего про это не слышали.

GOLOS — NARODA . KZ . «С машиной – на выход: казахстанские перевозчики боятся потерять свой бизнес в начале 2025 года» — Казахстанские автоперевозчики бьют тревогу – министерство транспорта разработало новые правила осуществления международных грузоперевозок, которые могут спровоцировать массовое закрытие дальнобойного бизнеса. В итоге сотни людей останутся без заработка, а по дорогам Казахстана будут спокойно колесить зарубежные фуры. «Голос народа» выслушал стороны конфликта.

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