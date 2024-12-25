«Нужны ли Казахстану досрочные президентские выборы?». «Казахстан и внешняя политика: как быть «средней державе» в 2025 году?». «Итоги года от Алмаса Чукина». «Нефтяники на западе Казахстана сталкиваются с дискриминацией». «Такси в Казахстане»

Сетевой Казахстан 25 декабря 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, доктор юридических наук, профессор КазУМОиМЯ – «Нужны ли Казахстану досрочные президентские выборы?» — На финише уходящего года в информационном поле Казахстана был поднят вопрос о возможных досрочных президентских выборах и даже были названы лица, которые могут прийти на смену действующему президенту. Одновременно с этим появилась информация о работе над проектом новой Конституции, в котором парламент станет однопалатным, институт президента будет упразднен, а роль премьер-министра в механизме государственного управления станет ведущей. Вне зависимости от того, действительно ли это так, слухи создали интригу… Президент РК, согласно Конституции, не относится ни к одной из ветвей власти, он находится над ними, венчая властную пирамиду. Иными словами, вся полнота власти сосредоточилась в руках одного должностного лица. Оно может распустить парламент или правительство, он назначает судей, 10 депутатов сената, рекомендует к избранию кандидатуру председателя сената, вносит на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра, назначает двух членов и председателя ЦИК РК, двух членов и председателя Конституционного Суда, назначает председателя КНБ, Генерального Прокурора РК его заместителей и прокуроров областей и городов республиканского значения, он является Верховным Главнокомандующим ВС и т.д. (ст.44 Конституции РК и др.)

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ — «Казахстан и внешняя политика: как быть «средней державе» в 2025 году?» — Динамика внешнеполитических процессов к концу 2024 года существенно прибавила оборотов. Трансформация американоцентричного либерального миропорядка видна уже даже самым закоренелым скептикам. Более того, есть признаки, на основе которых можно осторожно утверждать, что даже сами американские политические элиты готовы пойти на взлом остающихся фрагментарных «правил игры». Как «средним державам», в том числе и Казахстану, предстоит выживать в наступающем 2025 году?.. Выход из складывающейся ситуации видится пока только один – повышение степени вовлеченности Казахстана в экономические и вытекающие из них политические, интеграционные проекты на пространстве Большой Евразии.

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Итоги 2024-го: казахстанский спорт на распутье и требует реформ» — Несмотря на успехи отдельных казахстанских атлетов, в целом 2024-й сложился для отечественного спорта неудачно. Очевидно, что он угодил в затяжной кризис – его проявления мы неизменно наблюдаем на Олимпийских, Азиатских играх и других наиболее важных международных соревнованиях на протяжении уже шести-семи последних лет.

FORBES . KZ . «Итоги года от Алмаса ЧУКИНА: Нарастают серьёзные проблемы в строительстве» — Год был по большому счету неплохой. Вышли по многим секторам, особенно по сельскому хозяйству, на двухзначные числа роста и по итогу дали 4,4% роста ВВП. Выполнили все социальные обязательства, за счет Нацфонда выдержали основные обязательства бюджета — и то хорошо. Население устойчиво растет, политическая стабильность есть, международные отношения в порядке. На этом от хороших новостей можно перейти к серьезнейшим нерешенным проблемам и упущенным возможностям. Самое главное, так и не решен вопрос с реформами. Что же мы собираемся делать дальше со страной и когда?.. Серьезная проблема с нефтью. План не выполнен: добыли вместо 90,3 млн тонн 87,8, а продадим на экспорт вместо 70,8 только 68,3 млн тонн. Расширение Тенгиза не произошло и сдвинулось на следующий год. Вторая очередь Кашагана не запущена, но эта проблема была известна и ее не было в плане, она перенесена на 2025-й.

VLAST . KZ . «Нефтяники на западе Казахстана сталкиваются с дискриминацией» — Часть выручки с каждого барреля нефти, добытого на западе Казахстана, уходит нефтяным компаниям, а часть — правительству в виде налогов или отчислений в Национальный фонд. Гораздо меньшая доля доходов достается местным властям. Поэтому местные жители, ожидающие увидеть эффект от активного освоения недр в их регионах в последние десятилетия, вместо этого наблюдают отставание в развитии инфраструктуры и улучшении условий труда. Для нефтяного бизнеса характерны не только коррупция и взяточничество, которые имеют долгую и глубокую историю. Документы, оказавшиеся в распоряжении «Власти», показывают, что транснациональные корпорации (ТНК) в Казахстане систематически ущемляют местных работников, нанимая их через подрядчиков, которые сильно занижают им зарплату. А зарплаты местных рабочих продолжают в разы отставать от их иностранных коллег.

CARAVAN . KZ . «Что случится с ценами на недвижимость в 2025 году: реалистичный прогноз» — В Казахстане доллар не прекращает взлетов и падений. И, хотя квартирный рынок «отоваривается» за тенге, казахстанцы на фоне скачков американской валюты ринулись, по отзывам риелторов, скупать квартиры. Такого ажиотажа, говорят, не было давно. Масла в огонь подлила новость – возможная отмена льготного НДС у застройщиков, что, по предположению экспертов, серьезно может поднять и цены на жилье в 2025 году. В Казахстане проблема нехватки жилья остается актуальной на протяжении многих лет и даже десятилетий, сколько бы квадратных метров ни возводили строительные компании.

TIME . KZ . «Премьер Олжас Бектенов: На то он и интеллект!» — Глава правительства поручил региональным властям прислушиваться к рекомендациям этого самого искусственного интеллекта. И речь не идет о сложных прогнозах или объемных отчетах — ИИ начнет предоставлять конкретные указания и советы, основанные на реальных данных из различных госсистем. Об этом стало известно на выездном заседании правительства в Astana Hub, где продемонстрировали возможности искусственного интеллекта… Глава правительства Олжас БЕКТЕНОВ обратился к акиму — Вот видите, вам уже ИИ дает рекомендации, как работать с семьями, которые в данный момент недостаточно защищены в социальном плане. Необходимо еженедельно отправлять актуализированную информацию в автоматическом режиме. Каждый аким должен на своем рабочем месте открывать эту информацию и видеть, где у него и какие проблемы существуют. Это прямая польза от ИИ.

TENGRINEWS . KZ . «От премий до выгорания: обратная сторона госслужбы в Казахстане» — Государственные служащие составляют одну из самых многочисленных категорий работников в стране. На начало года их численность составляла более 90 тысяч человек. Госслужба априори подразумевает карьерный рост, а премии чиновников часто вызывают активное обсуждение в социальных сетях. В плюсах и минусах работы госслужащих разбирался корреспондент… Хаос, ротации и страх — что делает госслужбу непривлекательной. Постоянная смена руководства и «чистки». Страх наказания за малейший проступок. Некому помочь справиться со стрессом и выгоранием.

CHECK-POINT.KZ. ««Афганцы» остаются на передовой» — 25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан по просьбе тогдашних руководителей этой страны. Среди тех, кто прошел через испытание той войной, были и казахстанцы. Один из них — председатель общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана» по Алматы Мурат АБДУШКУРОВ — Это день памяти и скорби, поскольку любая война — боль, страдания, грязь, кровь, смерть. Но здесь есть и чувство гордости за наших ребят, которые с честью исполнили свой воинский, гражданский долг перед Родиной. 22 290 казахстанцев прошли через горнило этой войны. Почти каждый 20-й погиб, тысячи ребят вернулись инвалидами. До сих пор 19 человек числятся пропавшими без вести. Буквально лет семь тому назад останки двух наших земляков были найдены на территории Афганистана и привезены на Родину.

ORDA . KZ . «Игра по-крупному. Часть 1: как под лотерейными билетами спрятали наркотики и проституток» — О том, как в Казахстане строят прокладки-монополии с офшорными корнями, почему бюджет не получает сотни миллиардов тенге и ради чьей прибыли под видом лотерейных клубов по всей стране открывают казино, которые не платят налогов. В распоряжении редакции оказалось обращение от ОЮЛ «Ассоциация букмекеров Казахстана», адресованное Антикору. В нём бизнесмены рассказывают о том, как в стране пытаются монополизировать очередные отрасли, прикрываясь разговорами о спасении экономики и общественной нравственности.

LITER . KZ . «Такси в Казахстане: почему новый закон не гарантирует безопасность?» — С 1 января 2025 года в Казахстане вступят в силу более строгие требования для частных автоперевозчиков. Все частные перевозчики должны пройти регистрацию, а их автомобили — соответствовать строгим стандартам: регулярный техосмотр, страховка для пассажиров и другие требования. Водители обязаны пройти обучение, сдавать экзамены и следовать правилам брендинга автомобилей. Председатель республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет КУРМАНОВ выражает опасение, что многие водители, работающие через платформы, могут не выполнять эти требования, что напрямую скажется на безопасности пассажиров. Проблема, по его словам, не в самом законодательстве, а в его исполнении.

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