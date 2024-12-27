«С самолетом происходило что-то странное». «Информационное пространство: эволюция или деградация». «Что ждет Казахстан в 2025 году?». «От любви к ненависти – один шаг?» «Женский взгляд на жизнь в Казахстане». «Дочь Турана»

Сетевой Казахстан 27 декабря 2024г.

TIME . KZ . «Два берега одного неба» — Пассажирский самолёт Азербайджана потерпел крушение вблизи Актау: выжили 29 человек. Трагедия произошла в минувшую среду. В 11.00 от дис­петчера аэропорта Актау в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по марш­руту Баку — Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. На борту лайнера находились 69 человек, в том числе пять человек экипажа. Ожидаемое время посадки было назначено на 11.25. По данным спасательного ведомства, сигнал об аварийной посадке экипаж подал, пролетая над Каспийским морем. По предварительной версии, воздушное судно столкнулось со стаей птиц, после чего, по данным управления здравоохранения Мангистауской области, у него взорвался кислородный баллон внутри салона. А спустя пять минут поступила информация уже о крушении самолета в трех километрах от аэропорта вблизи села Саин Шапагатов. Видео катастрофы лайнера быстро разлетелось по всем социальным сетям еще до приезда экстренных служб.

Петр СВОИК – «Декабрьские события» — Уходящий декабрь оказался для энергетиков самым напряжённым за всю историю страны. Сразу рекордным и рядовым днем можно считать среду, 11 декабря. Рекордным, потому что на 18.00 — начало вечернего пика — фактическая нагрузка при заявленной накануне величине 16 295 МВт пробила отметку 17 ГВт и составила 17 004 МВт. Рядовым же, потому что энергосистема прошла этот пик без происшествий — серьезных отказов на электростанциях и в сетях не было, ограничений потребителей тоже не потребовалось. Более того, генерация в национальной энергосистеме как раз в самый напряженный момент тоже оказалось рекорд­ной — 15 583 МВт, тогда как в графике на сутки вперед планировалось 15 050 МВт. И вообще, планка в 15,0-15,2 ГВт есть физический предел обычно выдаваемой мощности.

ZAKON . KZ . «Актаусцы несут цветы к консульству, а родственники встретились с пострадавшими в авиакатастрофе» — Врачи отмечают – пока проводилась идентификация поступивших в больницы пациентов из рухнувшего самолета, они не могли пропустить к ним посетителей. С сегодняшнего дня все приехавшие из других стран родственники могут навестить своих близких, передает корреспондент Zakon.kz. Наплыв родственников, друзей и знакомых пациентов, пострадавших в страшной авиакатастрофе под Актау, начался в областной больнице еще накануне, 25 декабря 2024 года. Но запускали не всех, так как проходила процедура опознания, и всех выживших удалось идентифицировать только поздно вечером, когда посещение было уже запрещено… В мангистаускую областную многопрофильную больницу вчера поступило 27 пациентов из лайнера, потерпевшего крушение близ Актау. Этим утром российская делегация спецбортом вывезла для дальнейшего лечения в Москву восемь взрослых и одного ребенка… «У нас в больнице из пострадавших остались только граждане Кыргызстана и Азербайджана. Из них пять пациентов в реанимации, а другие распределены по отделениям. На данный момент в больнице находится делегация Азербайджанской Республики – в ее составе медработники и сотрудники ЧС. Они определяют и оценивают транспортабельность своих граждан. Сейчас планируется транспортировка и этих пациентов», – отмечает Жанар БАЙМАНОВА, руководитель отдела качества медицинских услуг мангистауской областной больницы.

VLAST . KZ . «С самолетом происходило что-то странное» — Три версии крушения борта Azerbaijan Airlines под Актау. Накануне близ Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. Крушение унесло жизни 38 человек, а его расследование ведут власти Казахстана, обещая привлечь также специалистов из Азербайджана и Бразилии, где был произведен самолет Embraer. Все обстоятельства катастрофы до конца неизвестны, но наличие видео с борта перед крушением, а также состояние самолета позволяют экспертам говорить о трех основных версиях причин крушения: попадание в самолет ракеты, запущенной российским ПВО; столкновение с птицами; либо неизвестная техническая неисправность.

RATEL . KZ . Анна КАЛАШНИКОВА – «Почему министр Карабаев солгал в стенах парламента» — Чиновники ведут странную игру, стараясь скрыть истинную причину гибели пассажиров и пилотов самолета Fokker-100 авиакомпании «Бек Эйр» под предлогом перерасследования. В понедельник министр транспорта Марат КАРАБАЕВ, выступая перед журналистами в мажилисе после правительственного часа, сделал заявление по поводу крушения самолета Fokker-100 авиакомпании «Бек Эйр», которое произошло 27 декабря 2019 года: «Сейчас есть обращение одного сотрудника авиакомпании, согласно которому процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования«. Сайт Ratel.kz с первых дней отслеживает ход расследования авиакатастрофы самолета Fokker-100 авиакомпании «Бек Эйр». Напомним, что пять лет назад, 27 декабря 2019 года, воздушное судно вынужденно прервало взлет и выкатилось на приаэродромную территорию алматинского аэропорта. При столкновении с домом, построенным на запретной зоне аэродрома, погибли 12 и были ранены 47 человек.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Информационное пространство: эволюция или деградация» — За 10-15 лет информационное пространство страны изменилось и довольно-таки серьезно. С рынка ушли львиная доля газет-толстушек («Панорама», «Central Asia Monitor», «Караван», «Мегаполис»), окончательно закрылся ежедневник «Экспресс К». Из прежних изданий осталось только «Время». Некоторые стали полностью интернет-проектами, но и из них многие канули в Лету. Ушли и многие неплохие интернет-проекты (365.инфо, Туран-пресс). Традиционно функционирует ряд госСМИ — «Казахстанская правда» и Казинформ. В информполе активно работают такие проекты, как Тенгри, Курсив, Закон.кз и Нур.кз… Новости слишком быстро мелькают, а более серьезный продукт (аналитика, интервью) читается мало. Ее реальная аудитория не превышает нескольких тысяч (если не сотен) человек на всю страну. Политические и экономические материалы сильно проигрывают читательскому интересу, ориентированному на сугубо развлекательный контент…

AZATTYQ . ORG . «От инфляции и дефицита бюджета до всплеска магнитных бурь: что ждет Казахстан в 2025 году?» — Инфляция, дефицит бюджета, необходимость диверсификации экспорта нефти — это лишь часть вызовов, с которыми Казахстану предстоит столкнуться в 2025 году. Акорда заявляет о планах стимулировать экономический рост за счет либерализации экономики и уменьшения зависимости от природных ресурсов. Между тем, геополитические решения нового президента США могут нести для Казахстана новые риски и новые возможности.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «Вице-премьера сместили с поста: ждать ли новогоднего обновления правительства» — За что? В его работе были откровенные косяки? Или что-то покруче? 21 декабря президент ТОКАЕВ подписал указ, согласно которому оба освободившихся кресла (вице-премьер (вице-премьера и министра национальной экономики) занял экс-министр торговли и интеграции Серик ЖУМАНГАРИН. Попробуем разобраться, зачем понадобилась такая рокировка. Напомним: Нурлан Серикович был назначен министром и вице-премьером в феврале уходящего года. Чего такого он натворил? Или, наоборот, не сделал за столь короткий срок?.. Кто следующий? В соцсетях продолжают талдычить, что смена правительства грянет после Нового года. А после какого Нового года?

KZAIF . KZ . «Каким ты был, год уходящий?» — Данияр АШИМБАЕВ, политолог, историк, руководитель информационно-издательского проекта «Кто есть кто в Казахстане», главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии — Год 2024-й, если смотреть с точки зрения цифр, статистики, прошел достаточно спокойно и стабильно. Социальных и политических катаклизмов мы не видели… Эдуард ПОЛЕТАЕВ, политолог, президент общественного фонда «Мир Евразии» — В целом для Казахстана год стал плодотворным во многих отношениях. Хотя с древних времен високосный год, то есть тот, где в феврале 29 дней, считается неблагоприятным и полным опасностей… Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» — Наибольший резонанс получила петиция против единого часового пояса, который власти ввели в марте т. г. По этой теме до сих пор идут серьезные дискуссии. Причем за пересмотр данного решения выступают даже депутаты мажилиса от партии Amanat.

GOLOS — NARODA . KZ . «Бюджетные миллионы летят в мусор: как и почему уничтожают лекарства в Казахстане» — Тема просроченных лекарств будоражила Казахстан в этом году, привлекая внимание к миллионам бюджетных тенге, которые уходят в мусор. В июле Высшая аудиторская палата (ВАП) выявила, что неэффективное планирование закупок в системе Единого дистрибьютора привело к списанию препаратов на сумму 279,5 млн тенге, поскольку они не успели дойти до людей из-за истечения срока годности. В октябре прокуратура Темиртау разоблачила случаи, когда в поликлиниках выписывали лекарства с истекающим сроком годности. Таких случаев, по данным СМИ и соцсетей, было немало. В связи с этим редакция решила разобраться, сколько бюджетных средств было выделено на лекарства, которые так и не дошли до нуждающихся.

SPIK . KZ . «Курс тенге, цены, кредиты, стоимость жилья: что ждет граждан РК в новом году?» — 2024 год для казахстанской экономики завершился на минорной ноте – c рекордным дефицитом госбюджета, огромным госдолгом, значительным сокращением налоговых поступлений, девальвацией национальной валюты, ростом цен… И понятно, что резкого улучшения ситуации не предвидится, если не станет еще хуже. Тем не менее, мы решили не изменять традиции и попросили экспертов поделиться своими прогнозами на будущей год относительно тех вещей, которые волнуют рядовых казахстанцев: что будет с тенге, инфляцией, потребительскими кредитами, рынком недвижимостями и т.д.

NOVGAZ . COM . Мурат УАЛИ – «Дочь Турана» — В октябре 2024 года в Алматы к Дню Республики перед зданием университета «Туран» установили скульптуру Турандот, а в декабре ко Дню Независимости в алматинском театре «Жас сахна» прошёл премьерный показ пьесы «Турандот». Самая первая премьера пьесы-сказки «Турандот», написанной драматургом Карло Гоцци, прошла в Венеции в 1762 году. В имени принцессы Турандот – дочери китайского императора Альтоума, можно уловить Turan daughter. Что же это за китайская дочь Турана?.. Как известно: в действительности всё не так. Сеньор Гоцци не был автором сюжета. Гораздо раньше во Франции, когда ветры с Востока начали наполнять паруса французской литературы, востоковед Франсуа де Лакруа в 1711 издал «Историю Чингисхана», а в 1712 году его сын, тоже Франсуа и тоже востоковед опубликовал книгу «Тысяча и один день» – перевод с персидского сборника восточных сказок и басен. Одна из сказок и была о жестокой принцессе, загадывающей загадки. Но причём тут Туран? А при том, что вслед за Лениным можно сказать, что у сюжета, также как у марксизма, было три источника и три составные части.

LITER . KZ . «От любви к ненависти – один шаг? Как развод казахстанца из списка Forbes сотрясает медиаполе» — Пятилетний дележ имущества во Франции основателя холдинга Bazis-A Александра БЕЛОВИЧА с бывшей гражданской супругой, основателем сети стоматологических клиник Alfa Stom Лилией АНОШИНОЙ вылился в открытое противостояние на медийном поле. Теперь к дележу совместно нажитой виллы во Франции, помимо публичных скандалов в соцсетях, добавились уголовные дела по мошенничеству и вымогательству, где, с одной стороны, Лилию Аношину обвиняет бывший муж, г-н Белович, а с другой – бывший зять Владислав Лихачев, женатый некогда на дочери Лилии Аношиной Ларе Эртл, передает Liter.kz.

EXCLUSIVE . KZ . «От полигона до Кантара. Женский взгляд на жизнь в Казахстане» — В преддверии наступающего 2025 года в Казахстане вышло сразу две отечественные книжные новинки – сборник рассказов Сауле КОЖАТАЕВОЙ «Женский род единственное число» и роман Нурайны САТПАЕВОЙ «Море споет колыбельную». Обе книги можно в той или иной степени назвать дебютными. В случае с Сауле Кожатаевой «Женский род…» – действительно ее первый «выход в свет», знакомство потенциальных читателей с автором. Нурайну Сатпаеву, в свою очередь, новичком назвать сложно. Ее уже знают, например, как драматурга, автора рассказов и книг для детей. Однако «Море споет колыбельную» – ее первый полноценный художественный роман.

CHECK-POINT.KZ. «Аллюзия на Бишимбаева — новый фильм Алагузовой о насилии» — Баян АЛАГУЗОВА (Есентаева) представила новый кинопроект, навеянный процессом против Бишимбаева. Получился своеобразный киноманифест феминизма… «Жауап бер» — едва ли не первый пример того, что в нашем кино главные роли написаны на женщин и для женщин. Обычно женские персонажи — это всего лишь спутницы главных героев. Фильмы, где женщины — главные героини, в Казахстане, конечно же, имеются, но, чтобы это была сразу четверка ведущих персонажей — такой прецедент, пожалуй, первый. Кажется, что создатели фильма картинно борются с абьюзерами. Отрабатывают повестку. Хотя у Баян Алагузовой есть все причины водружать эту повестку на щит своего творчества. Всем памятна история с ее первым мужем. И впечатления от пережитого уже воплотились весьма удачно — в фильме «Бахыт», действительно, первом проекте, всерьез поднявшем тему домашнего насилия. Кажется, что здесь, в «Жауап бер», тоже вариация на тему, приправленная «актуалочкой».

ORDA . KZ . «Игра по-крупному. Часть 2: как паук-монополист забирает все ставки себе» — Orda.kz продолжает рассказывать о том, как в Казахстане пытаются под предлогом борьбы с лудоманией монополизировать сразу несколько отраслей. В предыдущем материале мы показали, как монополисты превратили рынок лотерей в прикрытие для азартных игр, наркоторговли и проституции, а доходы выводят в офшоры. А сейчас объясним, как рынок спортивных пари пытаются превратить в кормушку для единого оператора-монополиста — и заодно отдать в частные руки все платежи в стране.

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