«Какие политические и экономические события ожидаются в 2025 году», ««Тонкий баланс». Усилила ли Россия свое влияние в Казахстане в 2024-м и что будет в этом году?», «Почему казахи не стали христианами?»

Сетевой Казахстан 6 января 2025г.

EXCLUSIVE.KZ. «Какие политические и экономические события ожидаются в 2025 году» — В 2025 году мир столкнётся с новыми вызовами. Главными обсуждаемыми событиями, как ожидается, будут борьба с экономическим кризисом, продолжающиеся конфликты и развитие технологий. Exclusive.kz собрал ключевые прогнозы экспертов-экономистов и политологов.

CHECK-POINT.KZ. «Глава государства — это не «тень Всевышнего»» — Становится традицией, что в начале года президент Касым-Жомарт Токаев высказывается на самые разные темы путем интервью казахстанским СМИ. На сей раз интервью опубликовано в издании Ana tili. С одной стороны, правильно, что такая публикация появилась в издании, ставшим предтечей казахстанской независимости. Напомню, что газета стала издаваться с весны 1990 года. Ее первым редактором стал известный журналист и писатель Жарылкап Бейсембайулы. С тех пор издание большое внимание уделяет вопросам духовного плана, просветительства.

SPIK.KZ. «Культура в Казахстане: надо ли ее реформировать, и как?» — Мы продолжаем дискуссию, начатую в публикации «Культурная деградация в Казахстане: можно ли переломить тенденцию?». Как полагают предыдущие ее участники, кризис в этой сфере уже приобрел системный характер и продолжает углубляться, соответственно бороться с ним нужно комплексно, объединенными усилиями государства и его институтов. Однако пока все мероприятия в данном направлении носят тактический характер и неспособны привести к стратегическому перелому. Вопрос в том, нужно ли перестраивать в этой связи работу профильных госорганов и госучреждений, чтобы их деятельность способствовала повышению культурного уровня населения?

AZATTYQ.ORG . ««Тонкий баланс». Усилила ли Россия свое влияние в Казахстане в 2024-м и что будет в этом году?» — Становится ли Центральная Азия в целом и Казахстан в частности приоритетом внешней политики Кремля в условиях фактической изоляции России? Почему Москва проявляет активность в энергетическом секторе региона? Насколько успешно Астана выстраивает баланс в отношениях с северным соседом?

«Мы стали ближе друг к другу» — этой фразой президент России Владимир Путин подвел итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета. На мероприятие в России 26 декабря прибыли лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявлявший о намерении вывести Ереван из другого объединения, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участвовал в заседании по видеосвязи.

Заявление Путина о «сближении» отражает отношения между Казахстаном и Россией.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Какие новые заводы построят в Казахстане в 2025 году» — Минпром раскрыл планы на 2025 год по росту промышленного производства в Казахстане. Ведомство рассчитывает, что в стране будут реализованы 190 проектов, которые позволят создать более 20 тыс. новых рабочих мест.

Основные инвестиции будут направлены в сферы производства транспортных средств, бытовой техники и металлургии. Так, в 2025 году в Алматы будет открыт мультибрендовый завод Astana Motors по производству автомобилей китайских брендов Chery, Haval, Changan. Мощность завода позволит выпускать до 90 тыс. машин в год и создать 2,2 тыс. новых рабочих мест. В проект будет инвестировано $400 млн.

Также в 2025 году планируется открытие завода KIA Qazaqstan в Костанайской области.

В Алматинской области будет запущен завод по производству бытовой техники Almaty Turmystyq Tehnika Zavody.

ZAKON.KZ. «Сбыт или не сбыт: поможет ли новый закон победить наркобизнес и наркоманию» — С 6 марта 2026 года будет введена в действие новая статья УК – 297-1. Незаконный оборот наркотиков включает перечень разных действий, к ним добавляется еще одно – производство. И ответственность будет различаться в зависимости от того, какое именно действие совершено.

Если это приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт, то наркодилеры (назовем их так) будут проходить по статье 297 УК в новой редакции, санкция в которой смягчается, а изготовление и переработка исключаются. Сейчас тем же «закладчикам» грозит срок от пят. до 10 лет, будет – до восьми.

ORDA.KZ. «Почему казахи не стали христианами? Нерождественское интервью с тюркологом Ерланом Еспенбетовым» — Центральная Азия вообще и Казахстан в частности в современном мире воспринимаются исключительно как исламский регион. Но так было не всегда. В средние века здесь можно было встретить множество христианских миссионеров. И с этим связано довольно много мифов. Orda.kz попыталась их развеять или, наоборот, подтвердить в интервью с тюркологом Ерланом Еспенбетовым.

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