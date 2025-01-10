«Угрозы для Казахстана. Часть 6-я: социальный аспект и возможные сценарии будущего», «Компании Кима, Клебанова, Машкевича и Кулибаева потребовали повысить тарифы на электроэнергию», «Накопительная пенсия-2025: некоторым казахстанцам сообщили хорошую новость»

Сетевой Казахстан 10 января 2025г.

NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «Камни на пути социального государства» — Обеспечить массовую занятость уже никто не берется. Давно стало ясно, что крупные инфраструктурные проекты дают относительно небольшое число постоянных рабочих мест. Цифровизация и автоматизация активно сокращают рабочие места. По сути, за государством остается только функции по социализации молодежи и адекватному бизнес-климату.

С первых дней экономических реформ глава государства четко акцентировал необходимость эффективной социальной защиты. Несмотря на постоянный радикализм правительственных реформаторов, президент, намного лучше знающий социальную, производственную, аграрную проблематику, постоянно настаивал на социальных гарантиях для малообеспеченных граждан.

Как известно, в 2001 г. был внедрен механизм государственной адресной социальной помощи (АСП), а в 2005 г. — государственные пособия семьям, имеющим детей. Цены на нефть росли, как и доходы бюджета, а кризисные явления 90-х стали отходить в прошлое.

SPIK.KZ. «Угрозы для Казахстана. Часть 6-я: социальный аспект и возможные сценарии будущего» — Сегодня мы завершаем публикацию, которая приурочена к трехлетней годовщине январских событий 2022-го и посвящена анализу угроз, стоящих перед страной. В заключительной части речь пойдёт о рисках, существующих в социально-экономической сфере: серьезное ухудшение ситуации в ней способно привести к нежелательным политическим последствиям и спровоцировать разрушительные социальные процессы. Также будет рассмотрена степень вероятности реализации различных сценариев, связанных с общественно-политической стабильностью в Казахстане.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Компании Кима, Клебанова, Машкевича и Кулибаева потребовали повысить тарифы на электроэнергию» — Проектом приказа министра энергетики предлагается повысить предельные тарифы на электроэнергию для ряда генерирующих компаний, в число которых входят предприятия, совладельцами которых является Владимир Ким, Тимур Кулибаев, Александр Клебанов и Александр Машкевич.

«Поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии. Корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности затраты на топливо (в т.ч. на газ и его на транспортировку, увеличение цены с 1 июля 2024 года), на заработную плату и ремонтные работы», — говорится в обосновании к необходимости повышения предельных тарифов на электроэнергию.

SPUTNIK.KZ. «Каким государствам Казахстан оказал гуманитарную помощь в 2024 году» — В казахстанском агентстве международного развития «KazAID», уполномоченном от имени правительства Казахстана заниматься координацией доставки гуманитарных грузов, рассказали в какие именно страны и сколько помощи поступило.

Наиболее крупными реципиентами гуманитарной помощи из Казахстана выступили четыре страны – Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Вьетнам.

FORBES.KZ . «Экономист Абдрахманов: В Казахстане хронический дефицит долларов» — Эксперт поделился мнением об инфляции, «раскулачивании» богатых, инвестициях и зависимости от российской экономики.

Абдрахманов считает, что внешние факторы не оказывают столь существенного влияния, а инфляция и девальвация в Казахстане вызваны «совсем другими факторами», в первую очередь — структурными проблемами в экономике. «В 2024 году в крупнейшей экономике Европы — Германии — инфляция составила около 2,2%, в США — 2,4%, в Китае даже не дошла до полупроцента. К основным валютам — юаню и евро — доллар укрепился за год примерно на 1% и 2%, соответственно. С одной стороны, эта статистика на внешних рынках, с другой — 20%-ная девальвация и 40%-ная инфляция по году на 20 наиболее значимых товаров и услуг в Казахстане. Поэтому когда наши чиновники говорят про влияние внешних факторов, то это либо логическая, либо намеренная ошибка», — считает экономист.

ZAKON.KZ. «Накопительная пенсия-2025: некоторым казахстанцам сообщили хорошую новость» — В Казахстане в 2025 году продолжится рост накопительной пенсии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января, заявили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

«С 1 января… благодаря росту пенсионных накоплений, ежегодному повышению социальных параметров и индексации выплат продолжится увеличение размеров пенсионных выплат из ЕНПФ тем, кто только начинает или продолжает получать свою накопительную пенсию», – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В фонде подчеркнули, что накопительная пенсия каждого вкладчика зависит от суммы его пенсионных накоплений, сформированных за счет пенсионных взносов и накопленного инвестиционного дохода. При достижении пенсионного возраста или иных условий, предусмотренных Социальным кодексом РК, вкладчик начинает получать регулярные выплаты из ЕНПФ.

NOVGAZ.COM . Аркадий ДУБНОВ– «Сильные всех стран — объединяйтесь?» — Трамп разбушевался в Америке. Алиев хочет, как Трамп, но в Азербайджане, а лучше — вместе с Турцией.

Мир даже не успевает переваривать эту беспрецедентную инфо-жвачку, которую исправно подсовывает ему команда Трампа, где солирует «Великий Маск», весело и цинично раздающий громкие оплеухи главным лидерам Европы, британскому премьеру Стармеру, немецкому канцлеру Шольцу, французскому президенту Макрону…

Но чем ближе к Востоку, тем глуше кричалки, тем аккуратнее слова, если они вообще произносятся…

ORDA.KZ . «В ожидании миллиардов: что ответили в Минсельхозе на жалобы фермеров о долгах» — Минсельхоз анонсировал переход от субсидий к льготным кредитам, утверждая, что это снизит коррупцию и обеспечит стабильную поддержку аграриев. Но Orda.kz писала, что долговая яма фермеров растёт, а обещанные государством деньги так и не поступили. Ведомство признаёт, что задолжало крестьянам миллиарды, но сколько ещё пройдёт времени, пока власти «решат вопрос»?

С этого года государство прекращает субсидировать процентные ставки на кредиты для проведения посевных и уборочных работ. Вместо этого фермерам предлагают «льготные» займы с фиксированной ставкой в 5 %.

TENGRINEWS.KZ . «“Дарите женщинам… согым“: казахстанцы призвали отказаться от цветочных букетов» — В соцсетях набирает популярность необычная инициатива: пользователи предлагают отказаться от традиционных букетов цветов в пользу более практичных подарков – согыма или свежего мяса. Видеоролики, где озвучивается эта идея, попадают в рекомендации социальных сетей и стали настоящим трендом.

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