«Трамп в ударе. Как первые решения новой администрации отразятся на Казахстане?». «Казахстану не грозят вооруженные конфликты». «Рейтинг управленцев не бьется с реальностью». «ОСМС: пациент скорее мёртв, чем застрахован». «Сатира не преступление»

Сетевой Казахстан 23 января 2025г.

SPIK . KZ . «Трамп в ударе. Как первые решения новой администрации отразятся на Казахстане?» — Любые торговые войны – это всегда подорожание конечной продукции, готовых товаров. Казахстан – ярко выраженная страна-импортер товаров широкого спроса. Следовательно, агрессивная торговая политика Трампа означает для нас и рост инфляции через подорожание импорта. В целом реализация экономических планов новой администрации обещает торможение темпов роста мировой экономики, а в некоторых ключевых регионах – даже рецессию. Проблема для Казахстана в том, что эти регионы – наши основные рынки сбыта. Дональд Трамп пообещал «сделать Америку снова великой». Про интересы других стран в этой формуле речи не идет.

ZAKON . KZ . «Казахстану не грозят вооруженные конфликты» — Центр военно-стратегических исследований РК опровергает выводы Всемирного экономического форума (WEF) о том, что у Республики Казахстан существуют высокие риски вооруженных конфликтов в ближайшие два года. В ежегодном докладе Global Risk Report, опубликованном Всемирным экономическим форумом (WEF), Казахстан оказался в числе 12 стран (Армения, Колумбия, Кот-Д Ивуар, Ирак, Израиль, Латвия, Румыния, Польша) с высоким риском вооруженных конфликтов в ближайшие два года. Однако данный прогноз вызывает вопросы и требует уточнения. Вооруженные конфликты не являются первостепенной угрозой для нашей страны, учитывая текущую военно-политическую ситуацию, дипломатию Казахстана и его ключевые инвестиционные проекты, утверждают аналитики центра и приводят ряд аргументов.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Неча на зеркало пенять…» — Или о прикалывающейся над нами власти… В стремлении наказать любого, кто мало-мальски критикует государственную политику, власть похоже, перегибает палку: в жернова правоохранительной и судебной системы попадают не отдельно стоящие политические олигархи (как это было привычно при Назарбаеве), а… рядовые, не претендующие на акординский трон, граждане, которым власть, преследуя их, делает политическую биографию: имена этих смельчаков у всех на устах… Похоже, идея построения Нового Казахстана, которая, по большому счету, поддерживается обществом, к сожалению, начинает приобретать сатирически-саркастический характер. А такие персоны, как администратор сатирического паблика QazNews24 Темирлан ЕНСЕБЕК лишь его зеркало, на которое нечего пенять…

AZATTYQ . ORG . ««Сатира не преступление». В Казахстане продолжают преследовать за пикеты в поддержку арестованного автора популярного паблика» — В Казахстане продолжаются одиночные пикеты в поддержку Темирлана ЕНСЕБЕКА, автора сатирического ресурса Qaznews24. Накануне его поместили под стражу на два месяца по подозрению в «разжигании межнациональной розни» за посты в этом паблике. Поддерживающие его пикетчики на улицах казахстанских городов не задерживаются. В большинстве случаев их немедленно задерживают и административно наказывают — арестами и штрафами.

CARAVAN . KZ . Римма ГАХОВА — «Дорогой фастфуд и банковские услуги: что принесет новый Налоговый кодекс» — Новый Налоговый кодекс сегодня обсуждают повсюду: в залах заседаний, в соцсетях и на кухнях… Несмотря на критику, в проекте Налогового кодекса есть положительные моменты. Игорный бизнес, особенно букмекерские конторы, будет платить в разы больше налогов. Это может дать бюджету дополнительно сотни миллиардов тенге, которые, если верить обещаниям депутатов, пойдут на благо обществу. НДС на банковские переводы вводить не стали. К счастью, депутаты прислушались к шквалу критики. Если бы к банковским комиссиям добавили налог, то казахстанцы вернулись бы к наличным расчётам. И, пожалуй, самое важное — медицину и лекарства решили не трогать. НДС на них вводить не стали, и это хорошая новость. Иначе стоимость микстур могла бы подскочить так, что пенсионерам и людям с инвалидностью пришлось бы выбирать между аспирином и хлебом. К тому же выросли бы очереди к знахарям, и здоровье нации оказалось бы под угрозой.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Ошибка экспертов? Рейтинг управленцев не бьется с реальностью» — Общественный фонд «ЦСПИ «Стратегия» занимается составлением рейтинга управленческой элиты страны с марта 2009 года. Опрос экспертов проводится ежеквартально. И до недавнего времени оценки данного рейтинга не вызывали сомнений и были вполне репрезентативными, то есть отражали реальную картину. Однако рейтинг по итогам IV квартала 2024 года многих журналистов, специалистов, политологов и просто активно интересующихся политикой людей поверг в некоторое замешательство… Вице-премьер Канат БУЗУМБАЕВ, который четко руководил процессом ликвидации ущерба от паводков, у экспертов почему-то оказался чуть ли ни в последних рядах. А премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ и вовсе был практически забыт. Вероятно, на оценках экспертов сказались слухи о возможной отставке премьера. А ведь на самом деле г-н Бектенов достаточно продуктивно руководит правительством.

DATNEWS . INFO . «Брат за брата» — Родные и близкие Нурсултана НАЗАРБАЕВА отчаянно и довольно успешно защищают «нажитое непосильным трудом». Сын Болата Назарбаева – Ханболат оказался в центре внимания после того, как переоформил спорную постройку на своего брата, несмотря на требование суда о сносе. В феврале 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям оштрафовал Ханболата Назарбаева, сына Болата Назарбаева от Майры Курмангалиевой, на 103 500 тенге за незаконное строительство торгово-развлекательного центра на проспекте Тәуелсіздік в Астане.

TIME . KZ . Тохнияз КУЧУКОВ — «Штрафуем без предупреждения!» — Мажилисмен Серик ЕРУБАЕВ в своем депутатском запросе на имя министра внутренних дел Ержана САДЕНОВА поднял щепетильную тему тотальных штрафов. Правда, депутат Америку вообще-то не открыл. Как и вице-министр внутренних дел Игорь ЛЕПЕХА, переадресовав вопросы журналистов о том, что Казахстан превратился в Штрафстан, самим депутатам, тоже не изобрел велосипед. Еще со времен создания дорожной полиции на заре независимости нашей страны местный бюджет регулярно пополнялся силами гаишников. Тогда почему именно сегодня эти вопросы стали более чем актуальными? Ответ прост: развитие цифровизации и высоких технологий в МВД — у полицейских появилась возможность фиксировать и сливать планы командования в социальные сети.

«ОСМС: пациент скорее мёртв, чем застрахован» — Депутаты готовят свой план спасения. Что стоит за реформой Минздрава, который планирует перенести первичную медицинскую помощь в пакет ОСМС? Как это отразится на жизни казахстанцев? Об этом и других реформах в интервью размышлял мажилисмен Асхат АЙМАГАМБЕТОВ — Система требует, чтобы граждане и работодатели исправно платили взносы, однако само государство в нарушение законодательства не только сократило свои обязательства, но и не выполняет даже эти сокращенные обязательства.

ORDA . KZ . «Чупа-чупс, ведро, собачья миска: что скрывается за прозвищами зданий в Астане?» — В столице почти у каждого знакового здания есть прозвище, которое зачастую не имеет ничего общего с его официальным названием. Скорее всего, это связано с тем, что горожане стремятся упростить сложные и громоздкие словосочетания и аббревиатуры. Также неформальные названия дают людям ощущение принадлежности к городскому сообществу. Прозвища зданий, как и людей, редко бывают случайными. Они появляются из наблюдений, ассоциаций или народного юмора. Вот несколько примеров из Астаны, которые давно стали частью городской риторики.

LITER . KZ . «Тараканы по соседству: дорогие поезда не гарантируют комфорта в Казахстане» — Многие казахстанцы для поездки из одного города в другой предпочитают передвижение по железной дороге. Для одних – это комфорт, другие же выбирают поезда из-за страха перелетов. Казахстанцам многого не надо. Достаточно, когда тепло в вагоне зимой, летом работает кондиционер и всегда ловит связь. К сожалению, не весь железнодорожный транспорт может предоставить комфортные условия для пассажиров. Об этом говорят частые жалобы в соцсетях.

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