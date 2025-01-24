«Как могут вымереть казахстанцы: глобальные сценарии рисков». «Выезжаем на том, что Токаев — китаист» — Сыроежкин о Токаеве и Си, секретных делах и о Масимове». «Казахстан хвалят за отмену смертной казни и критикуют за пытки и ограничения свобод»

Сетевой Казахстан 24 января 2025г.

CARAVAN . KZ . «Как могут вымереть казахстанцы: глобальные сценарии рисков» — Битва за урожай — Россия находится под санкциями, и существует проблема не только дефицита удобрений и запчастей для сельхозтехники, но и продавать пшеницу стало труднее. В Украине выращивать зерно по понятным причинам сложнее, чем в мирное время. Это означает, что большинство стран мира скоро могут столкнуться с нехваткой муки. Пока для Казахстана такое положение вещей, скорее, выгодно. Наша пшеница отличается отличным качеством, и проблем с посевными площадями нет. Но Казахстан не единственная страна, готовая накормить весь мир хлебушком по высоким ценам… Западные фермеры тоже хотели бы воспользоваться ситуацией и сбывать зерно по завышенным ценам… Если наши конкуренты решат играть не по правилам, то риск нехватки хлеба даже для внутренних потребностей очень высок. Кроме того, для борьбы с вредителями потребуется много средств и ресурсов… Палящее солнце. Воды бы глоток — Прошлогодний паводок обнажил еще одну угрозу, но тут речь идет не об избытке воды, а, наоборот, о ее нехватке. Очень часто периоды с обилием осадков сменяются засухой… “Слово пацана” или смерть! — Пандемия коронавируса обнажила еще одну проблему, которая, на первый взгляд, кажется несерьезной. Речь идет о поляризации общества, или, точнее сказать, о четком дроблении в зависимости от мнения на глобальные вопросы. Простые вещи, вроде нужно ли носить маски, как часто их надо менять, стоит ли посещать храм или церковь во время локдауна, из мирных дискуссий стали превращаться в ссоры и скандалы с оскорблениями. Особенно ярко выражался спор между противниками и сторонниками вакцин.

ORDA . KZ . ««Выезжаем на том, что Токаев — китаист» — Сыроежкин о Токаеве и Си, секретных делах и о Масимове» — Известный политолог, китаевед Константин СЫРОЕЖКИН в интервью рассказал о параллели между Китаем и Казахстаном, казахстанской судебной системе и об отношениях с Каримом МАСИМОВЫМ. Осуждённый осенью 2019 года за госизмену Сыроежкин вышел на свободу в апреле 2024 года. В сентябре прошлого года стало известно, что президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о помиловании учёного-китаеведа. Главный редактор Orda.kz Гульнара БАЖКЕНОВА записала большое интервью, в котором подробно расспросила учёного о Китае, сходствах и различиях с Казахстаном и последствиях уголовного дела против Сыроежкина — Главный тезис — следование нормам устава ООН. Он (президент РК) везде об этом говорит. В международных отношениях приоритет должен отдаваться нормам и принципам, озвученным в уставе ООН. Что касается борьбы России и Китая, то её нет. То, что мы находимся между ними, это нам плюс. Другой вопрос в противостоянии Востока и Запада. Но пока нам никто не предъявляет никаких претензий.

KAZPRAVDA . KZ . «Экспертов собрали в правительстве для решения задач по развитию экономики» — Премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ встретился с представителями экспертного сообщества в области экономики и предпринимательства… Главная цель встречи – обсудить меры и подходы экономического блока правительства по достижению устойчивого роста экономики. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик ЖУМАНГАРИН доложил о текущей экономической ситуации в стране и озвучил подходы по проведению налогово-бюджетной реформы для решения задач по развитию промышленности, модернизации инфраструктуры, запуску новых точек роста регионов… Премьер поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и поручил министерствам национальной экономики, финансов проработать озвученные предложения.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан хвалят за отмену смертной казни и критикуют за пытки и ограничения свобод. Сессия в Женеве: основное» — Страны Запада выражают встревоженность сообщениями о пытках в Казахстане и ограничении гражданских свобод. Чиновники страны заявляют о смелых политических реформах и положительно отзываются о законодательных новшествах. Как делегация из Астаны отчитывалась в Женеве о ситуации с правами человека в рамках Универсального периодического обзора?

INFORMBURO . KZ . «Сотни жалоб на отказ в медпомощи: что происходит с финансированием клиник и больниц в Казахстане» — С начала 2025 года в ФСМС поступило 415 жалоб от казахстанцев на отказ в оказании медицинских услуг, сообщили в фонде в ответ на запрос Informburo.kz. В ФСМС заверили, что задержек с финансированием нет, при этом деньги медорганизациям перечисляют постфактум – по итогам оказанных в отчётном месяце услуг. До 5-го числа месяца, следующего за отчётным, поставщик предъявляет к оплате объём услуг, затем эксперты фонда проводят мониторинг. По его результатам выставляется акт на оплату.

RATEL . KZ . «Уходя служить, проверь — делали ли маме кесарево» — Гвардии лейтенант, выстреливший в лицо срочнику, и его отцы-командиры ведут себя на суде как подростки. В военном специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается процесс над лейтенантом Дамиром ДОСОВЫМ, который, не успев отслужить даже месяца, убил солдата-срочника Марата БАРКУЛОВА. Напомним, трагедия случилась 7 сентября прошлого года в 17:10 в палатке полевого лагеря на учебном полигоне морских пехотинцев «Оймашы». Командир зенитно-артиллерийского взвода ЗРА батареи Досов, будучи дежурным по лагерю, направил срочнику в лицо ПМ 9 мм и выстрелил. В 19:40 по дороге в городскую больницу солдат скончался. Давая показания на суде, Досов расплакался и стал твердить, что не знал, что пистолет заряжен и никто, мол, инструктажа с ним о том, как обращаться с пистолетом, не проводил.

KZ . MEDIA . Владимир РАДИОНОВ – «Не в песне дело. Правозащитники о деле автора сатирического паблика» — Темирлан ЕНСЕБЕК не имеет к авторству «Йоу, орыстар» никакого отношения. Но судить блогера, похоже, будут именно за репост этой песни, которая не содержит в себе ничего, кроме мата. И это, вероятнее, всего, формальная придирка, потому что с юридической точки зрения эта версия не выдерживает критики… Сегодня мы видим, что нравы в «новом Казахстане» ужесточаются. Однако песня продолжает жить своей жизнью, и запрещать ее, похоже, никто не собирается… Вопросом – почему не запрещают шовинистскую песню – задается правозащитник Татьяна ЧЕРНОБИЛЬ — «Темирлана обвиняют в использовании не его авторства песни, сомнительного – никто не спорит – содержания, для звукового сопровождения сатирической публикации. То есть заявительницу возмутила песня, а судить будут Темирлана?..».

SPIK . KZ . «Почему на юге РК, в отличие от севера, молодежь не жалует рабочие профессии?» — Указом главы государства начавшийся 2025-й объявлен в нашей стране Годом рабочих профессий. Цель понятна – поднять их престиж, который за годы независимости Казахстана серьёзно «просел». Одна из важнейших составляющих этой работы – популяризация среди представителей подрастающего поколения соответствующего образования. Причем, как убеждает официальная статистика, особенно она актуальна для южных и западных регионов РК.

CHECK-POINT.KZ. Константн КОЗЛОВ – «Колыбельная для памяти: литературный Кантар-2022» — Несмотря на то, что прошло всего три года с трагических событий января 2022 года, трудов, посвященных этому, без преувеличений, судьбоносному для ныне живущих поколений казахстанцев событию появляется все больше и больше. Конечно, в основном это документальные фильмы и книги. Однако и художественные произведения появляются — и если фильм о «Кантаре» так и остался лежать на полке, то первое литературное произведение об этом событии уже доступно читателям. Собственно, едва ли можно назвать эту книгу непосредственно «произведением о Кантаре». «Море споет колыбельную» — это история девушки по имени Дара, которая переживает интереснейший период жизни аккурат в момент политических потрясений для страны и всего мира.

FORBES . KZ . «Почему финансовый магнат начал жарить кур» — «Курочки Popeyes всегда свежие. Если сравнивать с нашими конкурентами, то мы готовим из свежего мяса, не замороженного», — с таких слов Ельдар АБДРАЗАКОВ начал экскурсию по кухне своего фастфуд-ресторана. Владелец финансово-страхового холдинга Centras Group стал гидом для ведущего Виктора БУРДИНА на интервью для YouTube-канала Forbes Kazakhstan.

LITER . KZ . «Казахстанцы хвастаются своими заработками в TikTok: реально ли там заработать?» — Новая квартира и заработок более тысячи евро в месяц — такие доходы от размещения видеороликов в популярной соцсети TikTok демонстрируют предприимчивые казахстанцы. И таких аккаунтов с каждым днем становится все больше, но не все говорят, что за видео могут и пяти евро не заплатить… У TikTok есть программа поощрения для авторов, но она доступна лишь в некоторых странах. Казахстан в их число не входит. Для подключения монетизации аккаунт должен быть зарегистрирован за пределами страны… В целом TikTok может быть реальным источником дохода для казахстанцев, однако успех на платформе не приходит сразу и сделать это не так просто. Важно понимать, что не каждый аккаунт с несколькими десятками тысяч подписчиков гарантирует стабильный заработок. Даже если видео набирает много просмотров, доходы могут быть минимальными, если контент не соответствует алгоритмам соцсети TikTok или вывод “заработка” могут вообще заблокировать.

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