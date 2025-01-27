«Кабмин утвердил беспрецедентный за годы независимости страны нацпроект модернизации энергетического и коммунального секторов». «Если бы я стал министром сельского хозяйства Казахстана…». «Там фамилии всех, кто был приближен к власти»

Сетевой Казахстан 27 января 2025г.

TIME . KZ . «Раскинут сети, протянут провода» — Кабмин утвердил беспрецедентный за годы независимости страны нацпроект модернизации энергетического и коммунального секторов. Проект впечатляет как по масштабам финансовых вливаний, так и по объемам модернизации и строительства изношенных коммунальных сетей. Цена сего удовольствия — 6,8 трлн тенге, заплатить за него частично придется всем казахстанцам, для которых выставят новые счета за комуслуги. Правда, чиновники уверяют, что новые тарифы не сильно ударят по кошелькам граждан и не подстегнут продуктовую инфляцию, а социально уязвимым слоям населения будут компенсировать часть затрат. О нацпроекте рассказали в пятницу на пресс-конференции в правительстве.

«Один для шестерых» — Мужчина из Алматинской области, погибший от несчастного случая, помог спасти жизнь и здоровье сразу шести казахстанцам. Это первый случай посмертного донорства в 2025 году.

ZAKON . KZ . «Арман Кашкинбеков: Реализация Нацпроекта поможет избежать инфраструктурной катастрофы» — Обеспечить надежное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг по всей стране, строительство новых мощностей и снижение износа энергетической инфраструктуры до 40%. Таковы основные индикаторы нового Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Он охватывает более 200 субъектов естественных монополий в 57 городах. Подробности того, каких именно изменений ждать в данных отраслях, рассказал почетный энергетик Казахстана Арман КАШКИНБЕКОВ.

SPIK . KZ . «Если бы я стал министром сельского хозяйства Казахстана…» — В нашей стране сегодня власть не критикуют разве что самые ленивые и равнодушные. Тогда как конструктивные и при этом адекватные предложения по повышению эффективности деятельности госорганов звучат очень редко. Поэтому Spik.kz решил инициировать новую рубрику «Если бы я стал министром…». В публикациях под ней мы собираемся дать слово экспертам, чтобы они, чисто гипотетически представив себя в роли людей, назначенных ответственными за ту или иную сферу жизнедеятельности, поделились своими мыслями о том, как бы они взялись ее реформировать. А начнем мы с Министерства сельского хозяйства, учитывая массу накопившихся в этой отрасли проблем, которые то и дело приводят к нежелательным ситуациям вроде нынешней, вызванной резким ростом цен на картофель. О том, какие шаги нужно предпринять для оздоровления аграрного сектора экономики республики, рассуждает наш первый гость — президент АгроСоюза Казахстана Алик САГИНДЫКОВ.

ORDA . KZ . ««Там фамилии всех, кто был приближен к власти»: сколько олигархи Назарбаева вернули богатств и где они хранятся» — Возвратом активов занимаются две структуры. Первая — это Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана. Возглавляет его 44-летний старший советник юстиции Нурдаулет СУИНДИКОВ. В органах прокуратуры он с 2000 года, и до Комитета по возврату активов работал в Генпрокуратуре начальником Службы международно-правового сотрудничества… Вторая структура — это Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов. Главный там премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ, до этого в течение как минимум восьми лет работавший в Антикоре. Комиссия состоит из правительственных чиновников, правоохранителей, депутатов и общественников, среди них, например, президент «Гражданского Альянса Казахстана» Бану НУРГАЗИЕВА и председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан БАЙМЕНОВ.

AZATTYQ . ORG . ««Поставить табличку, покрасить синюю полоску». Платные парковки в Астане: миллиарды идут экс-чиновнику?» — Компания «Парковочное пространство Астаны», которая заключила со столичным акиматом договор на 20 лет и арендует около 10 тысяч парковочных мест в городе, получая 75 процентов доходов от их эксплуатации, связана с бывшим высокопоставленным чиновником Адильбеком ДЖАКСЫБЕКОВЫМ. Любопытно, что передача земельных участков частной компании была признана судом незаконной, но затем это решение отменили. Почему так произошло? Кто именно подписал договор о передаче земли? Мы постарались разобраться.

«В Казахстане наказывают автовладельцев, которые в морозы долго греют машины во дворах жилых домов» — В Казахстане начали штрафовать автовладельцев, которые греют машины во дворах жилых домов дольше 5 минут. Чиновники утверждают, что этого времени достаточно, чтобы прогреть машину. Автолюбители с этим не согласны. Конфликт обострили низкие температуры: на севере Казахстана по ночам сейчас минус 30.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане подорожал газ: когда вырастет в цене все остальное» — Министерство энергетики сообщило, что оно поднимает цены на автогаз. Для большинства регионов страны цена составит 102 тенге за литр. Это самый большой скачок цен за последние годы — сразу на 20 %. Во время встречи с представителями отрасли – НПЗ, газопроизводящими компаниями и розницей – сообщили, что министерство будет постепенно отпускать цену на автогаз. Это повышение первое. Через полгода цену, скорее всего, пересмотрят. Скорее всего, она будет выше. Но есть вероятность, что рост придержат. Все будет зависит от реакции населения, от того, как люди будут реагировать на рост цен. В ближайшие полгода цены будут расти на все – электроэнергию, бензин, коммуналку. Поэтому в министерстве будут смотреть, что происходит и как реагируют люди на такой тотальный рост. Но мы помним, что осенью минэнерго заявляло, что его цель – установить цену на автогаз до 140 тенге.

FORBES . KZ . «Чем занимается самый богатый бизнесмен Казахстана» — В 2024 году акционер Kaspi.kz Вячеслав КИМ занял первое место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана: его состояние, по оценкам издания, составило $5,8 млрд — на $800 млн больше, чем у Тимура и Динары Кулибаевых, которые оказались на втором месте в рейтинге, и на $2,2 млрд больше, чем у № 3 списка Владимира Кима. Кроме того, Вячеслав Ким — один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan — № 2 в рейтинге 2024 года. В этом же году он стал самым богатым из шести казахстанцев, попавших в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes. Основа состояния Кима — доля в Kaspi.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – «Экономика Казахстана возвращается в тень» — Многие продавцы начали признаваться, что покупатели чаще стали платить наличными. Особенно часто, по их словам, с наличными стали приходить в начале месяца. Это может говорить о том, что всё больше работодателей в Казахстане переходят на выплату заработной платы «в конвертах». Недавно озвученная Нацбанком статистика и результаты государственного аудита косвенно подтверждают эту тенденцию. Похоже, меры правительства возвращают экономику в тень.

LITER . KZ . «Свадьба мечты: почему казахстанцы закатывают пышные тои, влезая в кредиты» — Той – торжество, праздник, пиршество у казахов по случаю какого-нибудь радостного события. Зачастую это свадьбы, рождение ребенка, весомое достижение. В Казахстане на той собираются обычно все родственники и близкие семьи-организатора, и это чаще всего десятки людей, а то и более 100-200 человек. Не всегда граждане могут подходить к этому вопросу рационально, исходя из своих финансовых возможностей. И нередко – в угоду общественному мнению, влезая в долги, чтобы устроить пышный праздник.

NP . KZ . «Роман бывает и географическим» — Вышла в свет новая книга Андрея МИХАЙЛОВА-Заилийского «Казахстан: Географический роман». Автор наших изданий, а также поэт, писатель, историк, географ, действительный член Русского географического общества Андрей Михайлов, он же Михайлов-Заилийский, недавно выпустил в российском издательстве книгу о географии Казахстана. Доступна она в печатном и электронном вариантах в известных интернет-магазинах.

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