Казахстан VS Узбекистан: кто круче по военной мощи?

Позиции стран в мировом рейтинге отличаются всего на одну ступень

В 2025 году Казахстан занял 57-е место среди 145 стран в рейтинге военной мощи. Индекс военной мощи страны составил 1,1016 (чем меньше индекс, тем выше военный потенциал государства).

Лидерами рейтинга традиционно стали США, Россия и Китай. Самыми слабыми по показателям оказались Бутан, Бенин и Центральноафриканская Республика.

Среди стран СНГ, помимо России, выше Казахстана в рейтинге находится только Украина*, занимающая 20-е место с индексом 0,3755. Узбекистан расположился сразу за Казахстаном, на 58-й строчке. Азербайджан занял 60-е место, Беларусь — 70-е, Туркменистан — 77-е. Армения оказалась на 91-м месте, Кыргызстан — на 105-м, Таджикистан — на 108-м, Молдова — на 134-м.

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

При составлении рейтинга военной мощи эксперты учитывали множество факторов, включая такие показатели, как финансовые и человеческие ресурсы, воздушные, наземные и морские военные силы, природные ресурсы, логистика и другие.

В финансовой сфере Казахстан занял неплохое 39-е место из 145 в мире по паритету покупательной способности, 52-е место по запасам иностранной валюты и золота, а также 72-е место по оборонному бюджету, который составил 2 млрд долл. США. Однако внешний долг страны достиг 91,3 млрд долл. США, что поставило РК на 93-е место по этому индикатору. Для сравнения: соседний Узбекистан, стоящий на одну позицию ниже в общем рейтинге, продемонстрировал более благоприятные показатели: внешний долг страны составил всего 19,7 млрд долл. США (в 4,6 раза меньше, чем у Казахстана), а бюджет на оборону — 2,8 млрд долл. США (на 36,8% больше, чем у РК).

Население Казахстана насчитывает 20 млн человек, что ставит страну на 63-е место в мире, тогда как в Узбекистане проживает 36,5 млн человек, что соответствует 42-й позиции. При этом доля доступных человеческих ресурсов в рассматриваемом контексте в РК составляет 45% от населения, в то время как в РУ этот показатель достигает 52%. Узбекистан превосходит Казахстан и по удельному весу пригодного к военной службе населения: 43,7% против 34,2%. Доля населения, ежегодно достигающего призывного возраста, в РК составляет 1,4%, тогда как в РУ — 2%. Однако Казахстан опережает Узбекистан по удельному весу военного персонала от всего населения: 1,5% против 0,2%.

Что касается конкретных показателей в плане ресурсов военной техники, в воздушных силах Казахстана насчитывается 198 воздушных судов, в том числе 63 истребителя, 25 штурмовиков, 19 транспортных аппаратов, 26 авиатренажёров и 65 вертолётов, 12 из которых — штурмовые. В сухопутных войсках задействованы 350 танков, 7,7 тыс. ББМ, 126 единиц самоходной артиллерии, 194 единицы буксируемой артиллерии и 287 единиц реактивной артиллерии. Военный флот Казахстана представлен 23 патрульными и 2 противоминными судами.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам января–декабря прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере оборонной деятельности в РК составили 3,2 млрд тг, против 9,4 млрд тг годом ранее.

В региональном разрезе инвестиции наблюдались только в 7 из 20 регионов страны. Основная их часть — 55,4%, или 1,8 млрд тг — пришлась на Западно-Казахстанскую область. Далее идут Актюбинская область (616,2 млн тг), Шымкент (468,4 млн тг) и Павлодарская область (169,2 млн тг). На Алматы пришлось 84,4 млн тг, на Жетысускую область — 45,9 млн тг, на Акмолинскую — 30,1 млн тг.

Из всего объёма инвестиций в секторе 3,2 млрд тг было вложено из местных бюджетов, 15,2 млн тг — из собственных средств предприятий.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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