Издание Post UK‎ опубликовало статью под названием «Nigel Farage Says West Must Stop 'Provoking' President Putin» - «Найджел Фарадж говорит, что Запад должен прекратить «провоцирование» Путина».

В ней говорится так: «Западным лидерам следует прекратить «провоцирование» Владимира Путина и заняться вместо этого поиском точек соприкосновения с ним», - сказал Найджел Фарадж.

Тереза Мэй и президент Обама присоединились к тем другим европейским лидерам, которые осудили Путина за участие России в затеянном сирийским правительством штурме города Алеппо.

Однако Фарадж в понедельник утром заявил телеканалу Fox News в так: «Что же касается Путина, послушайте, никто из нас не одобрил бы поступков Путин во многих отношениях».

«Но мы должны задать себе вопрос о том, хотим ли мы продолжать, особенно здесь, в ЕС, и при поддержке Обамы, станем ли мы продолжать провоцировать Путина или же мы сядем за стол и поведем откровенный разговор с ним».

Газета National‎ опубликовала материл под названием «What does next year hold for Vladimir Putin?» - «Что следующий год припас для Путина?».

В нем излагается следующее: «Несмотря на то, что Европейский Союз проголосовал за продление санкций против России, Кремль, по всей видимости, останется убежденным в том, что он может ждать своего часа, пока Дональд Трамп сформулирует цели своей внешней политики, а ряд крупных европейских стран заняты внутренними выборами.

Москва с особым интересом будет ожидать исхода французской президентской гонки в мае 2017 года. Два кандидата, которые, как ожидается, сойдутся в решающем втором туре выборов, Марин Ле Пен от Национального фронта и Франсуа Фийон от правоцентристской Партии республиканцев, более благосклонно относятся к России, чем Франсуа Олланд. Кремль будет надеяться на то, что новое французское правительство станет добиваться смягчения жесткой линии немецкого канцлера Ангелы Меркель в отношении нынешнего режима санкций.

Экономика России остро нуждается в передышке. Согласно оценкам, национальные резервы России уменьшились на две трети и сократились до $30 миллиардов с момента начала украинского кризиса в марте 2014 года. Министерству финансов пришлось продать большие объемы иностранной валюты для того, чтобы сбалансировать бюджет.

К тому же, по оценкам Credit Suisse, российский уровень жизни снизился почти на 15 процентов в период с середины 2015 до середины 2016 года. Весьма вероятно, что каждый шестой россиянин в настоящее время живет в условиях нищеты. Хотя рейтинги одобрения господина Путина по-прежнему достигают почти 90-процентного уровня, результаты проводимых обследований указывают на то, что многие россияне разочарованы растущей инфляцией и безработицей».

***

