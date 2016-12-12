Народные новости. 23 декабря 2016 г.

в статьях в комментариях  


Новости
Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
22 декабpя 2016 19:10 Просмотры 414 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС
22 декабpя 2016 18:51 Просмотры 172 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования
22 декабpя 2016 18:40 Просмотры 186 Комментарии 0


Назарбаев обсудил с главой коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
22 декабpя 2016 18:14 Просмотры 185 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
22 декабpя 2016 18:04 Просмотры 240 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в РК
22 декабpя 2016 17:31 Просмотры 153 Комментарии 0


Т6,64 трлн пенсионных накоплений казахстанцев аккумулированы в ЕНПФ на 1 декабря
22 декабpя 2016 17:25 Просмотры 210 Комментарии 0


В казахстанских школах запретили собирать деньги на новогодние подарки
22 декабpя 2016 17:00 Просмотры 253 Комментарии 1


В Казахстане ежегодно растет число мигрантов из ЦА
22 декабpя 2016 16:06 Просмотры 252 Комментарии 0


S&P понизило рейтинг «Самрук-Энерго» до «ВВ-» с негативным прогнозом
22 декабpя 2016 15:22 Просмотры 264 Комментарии 0


Казахстанские воины-афганцы не хотят быть «социально уязвимым слоем населения»
22 декабpя 2016 14:26 Просмотры 273 Комментарии 1


Отказ двух двигателей стал причиной крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана
22 декабpя 2016 14:24 Просмотры 298 Комментарии 0


Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере
22 декабpя 2016 14:14 Просмотры 279 Комментарии 13


Политика Ирана благоприятно скажется на прикаспийских странах, считает президент Казахстана
22 декабpя 2016 13:13 Просмотры 226 Комментарии 0


Неполадки в топливной системе могли привести к крушению Су-27
22 декабpя 2016 12:53 Просмотры 232 Комментарии 0


В Алматы состоялось торжественное вручение золотых медалей Союза журналистов Казахстана
22 декабpя 2016 12:25 Просмотры 423 Комментарии 0


Парламент Казахстан принял закон о контрразведывательной деятельности
22 декабpя 2016 12:02 Просмотры 271 Комментарии 0


Парламент Казахстана принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации
22 декабpя 2016 11:52 Просмотры 379 Комментарии 2


Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности
22 декабpя 2016 11:32 Просмотры 203 Комментарии 0


Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав
22 декабpя 2016 10:40 Просмотры 220 Комментарии 0


По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
22 декабpя 2016 10:17 Просмотры 209 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 13 рейсов, 4 отменены
22 декабpя 2016 10:09 Просмотры 388 Комментарии 0


Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня «BBB-»
22 декабpя 2016 10:05 Просмотры 239 Комментарии 0


Автобусное сообщение между Казахстаном и Челябинской областью закрыто на неопределенный срок
22 декабpя 2016 09:30 Просмотры 262 Комментарии 0


В Сирии заключено новое соглашение о примирении
22 декабpя 2016 09:05 Просмотры 281 Комментарии 0


Президент Ирана прибыл в Казахстан
22 декабpя 2016 08:35 Просмотры 284 Комментарии 3


Дороги вокруг Букингемского дворца в Лондоне перекроют для безопасности туристов
22 декабpя 2016 08:20 Просмотры 241 Комментарии 0


В Казахстане утверждена предельная оптовая цена на сжиженный газ в I квартале 2017 г.
22 декабpя 2016 08:08 Просмотры 278 Комментарии 0


Осадки, местами сильные, ожидаются в четверг на всей территории Казахстана
22 декабpя 2016 08:02 Просмотры 226 Комментарии 0


Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
21 декабpя 2016 21:49 Просмотры 316 Комментарии 0


В Актобе санкционирован арест экс-заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК
21 декабpя 2016 21:24 Просмотры 391 Комментарии 1


Кремль не ждет, что с приходом Трампа США откажется от санкций против РФ
21 декабpя 2016 21:15 Просмотры 281 Комментарии 1


Решение по золоту скифов перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей
21 декабpя 2016 21:00 Просмотры 323 Комментарии 0


В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27; летчик катапультировался
21 декабpя 2016 19:24 Просмотры 265 Комментарии 0


40-градусные морозы сохранятся на севере Казахстана 22-23 декабря
21 декабpя 2016 18:42 Просмотры 346 Комментарии 0


Изменен график движения казахстанских поездов по ряду направлений
21 декабpя 2016 18:11 Просмотры 493 Комментарии 0


Апробация работы центра кризисного реагирования ОДКБ пройдет на базе Казахстана, Беларуси и РФ
21 декабpя 2016 18:06 Просмотры 214 Комментарии 0


Дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте разработали для Алматы
21 декабpя 2016 16:15 Просмотры 456 Комментарии 0


Стоимость легковых авто в Казахстане в 2017 г. вырастет на 10-15%
21 декабpя 2016 16:00 Просмотры 357 Комментарии 0


Подорожание сахара в Усть-Каменогорске признали необоснованным
21 декабpя 2016 15:38 Просмотры 341 Комментарии 0


Сильные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
21 декабpя 2016 15:18 Просмотры 486 Комментарии 2


На несоблюдение перевозчиками графика движения и грубость персонала жалуются пассажиры в Алматы
21 декабpя 2016 15:03 Просмотры 379 Комментарии 4


Кинофильм «28 панфиловцев» покажут в Таджикистане
21 декабpя 2016 14:39 Просмотры 263 Комментарии 1


В Актюбинской, Атырауской, Алматинской областях и Алматы проводится спецоперация по нейтрализации террористов – КНБ
21 декабpя 2016 13:50 Просмотры 527 Комментарии 3


Дело Матаевых фонд «Адил соз» назвал самым громким делом 2016 г.
21 декабpя 2016 13:43 Просмотры 408 Комментарии 9


Мажилис одобрил проект закона о судебно-экспертной деятельности
21 декабpя 2016 12:39 Просмотры 308 Комментарии 0


Погранслужбы Казахстана и Китая договорились обмениваться данными о лицах, причастных к терроризму
21 декабpя 2016 12:34 Просмотры 264 Комментарии 0


Зафиксированный на видео инцидент с участием Тиникеева рассмотрят на диссовете профильных комитетов мажилиса
21 декабpя 2016 12:01 Просмотры 752 Комментарии 20


Отсутствие информации назвали главной проблемой непопулярности общественного транспорта в Алматы
21 декабpя 2016 12:00 Просмотры 382 Комментарии 0


В Кыргызстане задержана группа фальшивомонетчиков; изъяты стодолларовые купюры на $5 тыс.
21 декабpя 2016 11:37 Просмотры 332 Комментарии 0


Переговоры оппозиции и властей Сирии должны продолжаться под эгидой ООН, считают США
21 декабpя 2016 10:53 Просмотры 290 Комментарии 0


Трагедия в Анкаре может привести к расширению сотрудничества в борьбе с террором
21 декабpя 2016 10:50 Просмотры 221 Комментарии 0


Группа хакеров из России получает до $5 млн в день, утверждают специалисты из США
21 декабpя 2016 10:40 Просмотры 444 Комментарии 5


Мажилис одобрил ратификацию конвенции со Словенией об избежании двойного налогообложения
21 декабpя 2016 10:39 Просмотры 239 Комментарии 0


На новогодний «Оливье» шымкентцы потратят Т2593, а костанайцы Т1436
21 декабpя 2016 10:17 Просмотры 308 Комментарии 1


Союзники США опасаются, что Трамп откажется от укрепления восточного фланга НАТО - Вершбоу
21 декабpя 2016 10:00 Просмотры 274 Комментарии 0


В ЕАЭС разработали Белую книгу поэтапного устранения барьеров и ограничений
21 декабpя 2016 09:55 Просмотры 253 Комментарии 0


В Астане откроется фотовыставка «Исламская культура и быт Великого Шелкового пути»
21 декабpя 2016 09:22 Просмотры 240 Комментарии 0


Стоимость барреля нефти Brent выросла до $55,35
21 декабpя 2016 09:20 Просмотры 258 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 26 рейсов, в том числе 14 международных
21 декабpя 2016 09:15 Просмотры 322 Комментарии 0


РФ, Иран и Турция продолжат урегулирование в Сирии и борьбу с терроризмом
21 декабpя 2016 09:00 Просмотры 265 Комментарии 0


В договоре о пенсионном обеспечении в ЕАЭС устранили пробел о выплатах при возвращении в страну проживания
21 декабpя 2016 08:11 Просмотры 403 Комментарии 0


Неустойчивая погода сохранится в среду на большей части Казахстана
21 декабpя 2016 08:04 Просмотры 263 Комментарии 0


Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
20 декабpя 2016 20:17 Просмотры 866 Комментарии 1


Штормовое предупреждение объявлено в СКО из-за 40-градусных морозов
20 декабpя 2016 19:42 Просмотры 425 Комментарии 0


Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
19 декабpя 2016 19:33 Просмотры 483 Комментарии 13


Доступ на горнолыжный курорт Шымбулак 19 декабря будет ограничен
18 декабpя 2016 20:01 Просмотры 488 Комментарии 4


По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в Турции нет – МИД РК
17 декабpя 2016 18:45 Просмотры 554 Комментарии 0


Казахстанские альпинисты водрузили государственный флаг на высшей точке Антарктиды
16 декабpя 2016 20:20 Просмотры 551 Комментарии 4


Королева Великобритании поздравила президента и народ Казахстана с Днем независимости
15 декабpя 2016 20:42 Просмотры 526 Комментарии 0


Назначен глава комитета госдоходов министерства финансов РК
14 декабpя 2016 20:47 Просмотры 624 Комментарии 1


Казахстанский экспорт в январе-октябре подешевел на 8%, импорт подорожал на 8,2%
13 декабpя 2016 21:06 Просмотры 574 Комментарии 0


Казахстан категорически осуждает акты международного терроризма - Назарбаев
12 декабpя 2016 20:32 Просмотры 500 Комментарии 0


Находящихся в Турции казахстанских туристов просят не посещать многолюдных мест
11 декабpя 2016 19:59 Просмотры 529 Комментарии 0


Казахстан сократит добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки
10 декабpя 2016 20:40 Просмотры 676 Комментарии 0


Обвиняемым в терроризме жителям Балхаша вынесли приговор
9 декабpя 2016 18:02 Просмотры 575 Комментарии 1


Фильм «Казахстан – четверть века независимости» увидели зрители национального канала Румынии
8 декабpя 2016 20:07 Просмотры 623 Комментарии 0


На долю Qazkom приходится более трети всех выпущенных кредитных карт в Казахстане в 2016 г.
7 декабpя 2016 17:41 Просмотры 751 Комментарии 0


Китай отправил первый контейнерный поезд в Россию по новому маршруту через Казахстан
6 декабpя 2016 20:10 Просмотры 1214 Комментарии 2


Величина прожиточного минимума в Казахстане в ноябре снизилась на 9,8%
5 декабpя 2016 20:42 Просмотры 1028 Комментарии 0


В Алматы из-за дождя подтоплены дворы частного сектора в нескольких районах города
4 декабpя 2016 22:10 Просмотры 783 Комментарии 0


Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря
3 декабpя 2016 18:41 Просмотры 867 Комментарии 0


Казахстан оказал Эфиопии гуманитарную помощь в связи с засухой
2 декабpя 2016 21:20 Просмотры 813 Комментарии 0


На запущенном с Байконура корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии
1 декабpя 2016 22:40 Просмотры 794 Комментарии 0


Трамп заинтересован в организации встречи с Назарбаевым в ближайшее время
30 ноябpя 2016 22:00 Просмотры 1169 Комментарии 4


Рейтинги КМГ подтверждены на уровне «BB/kzA» с «негативным» прогнозом
29 ноябpя 2016 21:31 Просмотры 1037 Комментарии 0


Инвесторы не идут в ГЧП, опасаясь очередной девальвации - вице-министр
28 ноябpя 2016 21:27 Просмотры 1342 Комментарии 0
23 декабpя 2016 06:30 / Народная рубрика
на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Народные новости. 23 декабря 2016 г.

Читать только текст - количество просмотров 75  Читать только комментарии - количество комментариев 0
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.

Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.

Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.

Вы также можете использовать фото- и видеоматериалы. Есть специальные сайты для размещения таких материалов. Например, сайт www.youtube.com позволяет разместить видеоматериалы. После размещения фото- и видеоматериалов на других сайтах, Вы можете поставить в комментариях ссылку на них.

И еще раз - здесь должны быть только новости и реакция на них. Все остальные комментарии будут удаляться, причем это будет - “удаление без следа”.


Тэги: новости слухи, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

Вход     [ Регистрация ]     Я забыл свой пароль
Имя:     Пароль:      Автоматически входить при каждом посещении    
Комментарии читателей [0]      Поиск

Имя [ аноним / ввести пароль ]:
 Заголовок сообщения:
Текст сообщения:


Введите код, который вы видите на этом изображении
Введите код, который вы видите на изображении:


Внимание. Максимальная длина сообщения 3500 знаков.      
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев читателей.
Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов.

Похожие материалы
22 декабpя 2016 Читать только текст - количество просмотров 315   Читать только комментарии - количество комментариев 5
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди

22 декабpя 2016 Читать только текст - количество просмотров 1701   Читать только комментарии - количество комментариев 46
Народные новости. 22 декабря 2016 г.

21 декабpя 2016 Читать только текст - количество просмотров 775   Читать только комментарии - количество комментариев 8
Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась

21 декабpя 2016 Читать только текст - количество просмотров 554   Читать только комментарии - количество комментариев 0
Не будьте падкими на лёгкие деньги

21 декабpя 2016 Читать только текст - количество просмотров 2049   Читать только комментарии - количество комментариев 66
Народные новости. 21 декабря 2016 г.



Последние записи в блогах
22 декабpя 2016 19:37
Туркменистан постепенно превращается в наркокоролевство
Язберды Бердыгулыев
Президенту Туркменистана Гурбангулы...

22 декабpя 2016 19:17
Радикальные исламисты захватывают власть в Кыргызстане
Бейсен Телибеков
Ислам самая молодая и прогрессивная религия...

22 декабpя 2016 14:13
2 гвоздики для товарища Сталина
ticker tape
21 декабря 2016 года с 10 утра на Красной площади в...

22 декабpя 2016 13:38
Взамен пития крови...
Пограничник
                Хлопоты...

22 декабpя 2016 11:24
Таджикистан - страна богачей и босяков
Хикматулло
Свадьба наследницы таджикского олигарха...

22 декабpя 2016 11:15
Советник Авакова потребовал насильно украинизировать «вату» Донбасса
Александр Зубченко
Советник министра внутренних дел Украины Илья...

22 декабpя 2016 10:33
Торгаши и колхозники
Алмаз Браев
Рефажая петля ( рефаг , рефлексия высокая, торговая re...

22 декабpя 2016 10:17
В адрес суда скандировали «Позор!» или о том, как проходят заказные и показные судилища в Казахстане
Кайрат Кудайбергенов
  Информация об аресте и обвинении...

22 декабpя 2016 10:06
Николай Островский – «Как закалялась сталь»
azatal
22 декабря 1936 года, ровно 80 лет назад, ушел из жизни...

22 декабpя 2016 09:50
Жесір мен кәрі қыздардың құлақтарына алтын сырға!
Ақжолтай
  Жесір мен кәрі қыздардың құлақтарына алтын...


Запад должен прекратить «провоцирование» Путина
Западным лидерам вместо этого следует заняться поиском точек соприкосновения с ним


23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Загрузка...
«Рождественские огни» Маунт Аннана
В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!


22 декабpя 2016 15:00Видео
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми


«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.


Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом


22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»


22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 22 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований


Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»


«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.


«Оңай»: систему исправит пассажир?
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры


21 декабpя 2016 11:00Видео
Не будьте падкими на лёгкие деньги
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве


За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво


Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1


21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 21 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


20 декабpя 2016 17:30Видео
Геополитические итоги 2016-го года
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции


Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита


«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.


Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять


Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 20 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


15 декабpя 2016 16:30Видео
Год бурных сюрпризов
Андрей Чеботарев, политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», о том, что было и чего не было в 2016-ом году


Казахстан в Брюсселе отмечает свой 2-й «мүшел жас»
Республика Казахстан достигает юбилейного возраста по своеобразной казахской системе летоисчисления


«Идея-фикс сделать жильё доступным вредит экономике страны». «Каждый год миллионы баррелей казахстанской нефти «утекают» в неизвестном направлении». «В Казахстане закрылось более 4 тысяч компаний. В прошлом году более 18,3 тыс.»
Сетевой Казахстан. 15 декабря 2016г.


15 декабpя 2016 11:00Инфографика
В Астане - самые дорогие детские сады
Стоимость дошкольного обучения в республике выросла


Ренессанс «Народного IPO»: вслед за «дочками» будет продан и ФНБ «Самрук-Казына»?
После эйфории, которая возникла вместе с фондом и его безусловной аналогии с мировыми управляющими фондами, возникли сомнения в его экономической целесообразности и эффективности. После 2020 года, когда состоится приватизация основных активов ФНБ, нужно будет принципиально решать судьбу этой настройки


Хобби настоящих австралийских парней
Одно из повальных увлечений настоящих австралийских парней – off road – путешествие по бездорожью


«Вы такая очаровательная. Но такая бездарность». Эта фраза – как отражение фильма «Токал»
Сетевые СМИ о фильме «Токал»


15 декабpя 2016 06:45Народная рубрика
Народные новости. 15 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


15 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 15 декабря 2016 г.


14 декабpя 2016 16:00Видео
Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


Максим Казначеев: «Если активистов не наказывать, причем наказывать жестко, то завтра вся страна покроется баррикадами»
В публичном пространстве фактически введено табу на обсуждение серьезных вопросов сколько-нибудь организованными структурами


«Бакытжан Сагинтаев: сто дней прежним курсом». «Генпрокурор РК раскритиковал казахстанские вузы». «Главные судебные процессы 2016 года. Адвокаты подводят итоги». «Когда надежда осталась только на Деда Мороза»
Сетевой Казахстан. 14 декабря 2016г.


Тайвань стал первой азиатской страной, где на рассмотрение парламента вынесен законопроект о легализации однополых браков
Но такая законодательная инициатива встречает жесткое сопротивление со стороны значительной части местного общества. Чан Шоуин, лидер организации Alliance of Religious Groups for the Love of Families: - Но почему ради этого мы должны менять устои традиционного брака, которые насчитывают тысячелетия?


14 декабpя 2016 05:45Народная рубрика
Народные новости. 14 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


14 декабpя 2016 05:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 14 декабря 2016 г.


Какие проблемы поджидают банки Казахстана в следующем году?
Банки рискуют столкнуться с новыми проблемами


13 декабpя 2016 12:00Видео
На продажу выставлено все, а «УЯТ» обязателен к употреблению
Олжас Кожахмет, коммунист, член клуба «Ресентимент», об итогах 2016-го года, «традиционных ценностях» и вакханалии неолиберализма


Нурсултан Назарбаев допустил возможность изменения формы правления в стране. «Банковские счета казахстанцев станут достоянием налоговиков?». «Оттепель» 90-х сменилась судебными репрессиями 10-х годов»
Сетевой Казахстан. 13 декабря 2016г.


13 декабpя 2016 10:00Инфографика
Масштабная трансформация мирового энергетического рынка. Топ 5 стран
Глобальная трансформация мирового энергетического рынка: «чистая» энергетика перекрыла более половины новых энергетических мощностей


Распад Советского Союза величайшая геополитическая катастрофа или настоящее благо?
На постсоветском пространстве распад Советского Союза сейчас уже далеко не всеми воспринимается как благо


Путин, Сечина прогони!
Уроки российского декабря. Пять лет назад Болотная ставила перед собой непосильные задачи, но ещё не поздно всё исправить


13 декабpя 2016 04:45Народная рубрика
Народные новости. 13 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


13 декабpя 2016 04:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 13 декабря 2016 г.


О правах больных шизофренией у нас говорить не принято
Специалисты, работающие в сфере психического здоровья и общественные деятели о том, почему проблему обеспечения больных с психическими расстройствами лекарственными препаратами нового поколения нужно ставить как одну из приоритетных задач на уровне Минздрава


«Назарбаев: диктаторство или автократия в Казахстане - это полная чепуха». «В Казахстане сейчас есть перепроизводство элиты». «За порогом абсолютной бедности в Казахстане, в оценке, принятой Всемирным банком, проживает примерно 1,9 млн человек»
Сетевой Казахстан. 12 декабря 2016г.


Представители «БТА Банка» заявили, что они шокированы решением Государственного совета Франции не экстрадировать Мухтара Аблязова
Западная пресса о развязке дела бывшего главы «БТА Банка»


Пожизненная аномалия
Чиновники Алматы нашли весьма удобный способ разъяснения наличия экологических проблем


«Серебро» и «бронза» чемпионата мира по борьбе, Абзал Ажгалиев – в элите мирового шорт-трека, успешный этап КМ для казахстанской биатлонистки, две победы подряд «Барыса» в КХЛ и последний матч футбольной «Астаны» в Лиге Европы
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Радикальные салафиты задержаны в РК за покровительство расхитителям нефти»
Сетевые СМИ о спецоперации КНБ в Актюбинской области и Алматы


12 декабpя 2016 07:45Народная рубрика
Народные новости. 12 декабря 2016 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


12 декабpя 2016 07:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 12 декабря 2016 г.


   вернуться на предыдущую страницу на предыдущую   прокрутить страницу вверх наверх

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
Блоги
Вход/Регистрация
Архив
Письмо в редакцию
Расширенный поиск
О рекламе на сайте
Соглашение об использовании материалов
Статистика
О нас
   