«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»

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Изменилось расписание пассажирского поезда между Жезказганом и Астаной на 2017 г.
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Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль
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Неустойчивая погода с осадками сохранится в пятницу на всей территории Казахстана
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Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
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Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС
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Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования
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Назарбаев обсудил с главой коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
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Президент Казахстана подписал поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
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Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в РК
22 декабpя 2016 17:31 Просмотры 196 Комментарии 0


Т6,64 трлн пенсионных накоплений казахстанцев аккумулированы в ЕНПФ на 1 декабря
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В казахстанских школах запретили собирать деньги на новогодние подарки
22 декабpя 2016 17:00 Просмотры 323 Комментарии 1


В Казахстане ежегодно растет число мигрантов из ЦА
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S&P понизило рейтинг «Самрук-Энерго» до «ВВ-» с негативным прогнозом
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Казахстанские воины-афганцы не хотят быть «социально уязвимым слоем населения»
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Отказ двух двигателей стал причиной крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана
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Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере
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Политика Ирана благоприятно скажется на прикаспийских странах, считает президент Казахстана
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Неполадки в топливной системе могли привести к крушению Су-27
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В Алматы состоялось торжественное вручение золотых медалей Союза журналистов Казахстана
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Парламент Казахстан принял закон о контрразведывательной деятельности
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Парламент Казахстана принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации
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По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
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В аэропорту Алматы задерживаются 13 рейсов, 4 отменены
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В Казахстане утверждена предельная оптовая цена на сжиженный газ в I квартале 2017 г.
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Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
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В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27; летчик катапультировался
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Стоимость легковых авто в Казахстане в 2017 г. вырастет на 10-15%
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Подорожание сахара в Усть-Каменогорске признали необоснованным
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Сильные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток
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На несоблюдение перевозчиками графика движения и грубость персонала жалуются пассажиры в Алматы
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Кинофильм «28 панфиловцев» покажут в Таджикистане
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В Актюбинской, Атырауской, Алматинской областях и Алматы проводится спецоперация по нейтрализации террористов – КНБ
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Дело Матаевых фонд «Адил соз» назвал самым громким делом 2016 г.
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Мажилис одобрил проект закона о судебно-экспертной деятельности
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Отсутствие информации назвали главной проблемой непопулярности общественного транспорта в Алматы
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Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
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Доступ на горнолыжный курорт Шымбулак 19 декабря будет ограничен
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По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в Турции нет – МИД РК
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Казахстанские альпинисты водрузили государственный флаг на высшей точке Антарктиды
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Назначен глава комитета госдоходов министерства финансов РК
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Казахстанский экспорт в январе-октябре подешевел на 8%, импорт подорожал на 8,2%
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Находящихся в Турции казахстанских туристов просят не посещать многолюдных мест
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Казахстан сократит добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки
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Обвиняемым в терроризме жителям Балхаша вынесли приговор
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На долю Qazkom приходится более трети всех выпущенных кредитных карт в Казахстане в 2016 г.
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Китай отправил первый контейнерный поезд в Россию по новому маршруту через Казахстан
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Величина прожиточного минимума в Казахстане в ноябре снизилась на 9,8%
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В Алматы из-за дождя подтоплены дворы частного сектора в нескольких районах города
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Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря
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Казахстан оказал Эфиопии гуманитарную помощь в связи с засухой
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На запущенном с Байконура корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии
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23 декабpя 2016 12:00 / День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 963] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»

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Сетевой Казахстан. 23 декабря 2016г.

Тренды-2016SAYASAT.ORG. «Тренды-2016: Переплетенные и влияющие события» - Досым САТПАЕВ, директор группы оценки рисков: «Уходящий год был интересный. События, которые были в этом году, являются не просто следствием проблем, которые были до этого, но в какой-то степени закладывают новые тренды, которые мы будем наблюдать в ближайшие годы».

Марат ШИБУТОВ, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества: «Часть элиты, причем большая, до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому. Денег так много нет, и поэтому проблемы надо решать по-умному. Но хотя бы есть некоторая часть элиты, с которых они могут брать пример - как на самом деле работать с обществом».

Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Если говорить о трендах-событиях, которые были в этом году, то их немного. Это события в Актобе, а потом в Алматы, которые были не характерны для страны, которая позиционирует себя как страна – центр стабильности. Теракты – это события, которые говорят о многом, о проблемах, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время».

KAPITAL.KZ. «Чем запомнится 2016 год?» - «Подводя итоги 2016 года, нужно говорить, прежде всего, о событиях, которые не случились», — считает политолог Данияр АШИМБАЕВ. Он поясняет свою мысль: на уходящий год пришлось несколько годовщин событий, и многие ждали в связи с этим массовых беспорядков. «Этого не произошло. Но мы видим, какие „выхлопы“ были в связи с земельными митингами», — говорит он. По его словам, год запомнился чередой событий — отставкой правительства, изменениями в администрации президента, в силовых структурах, электоральной кампанией (парламентские выборы). Но, по большому счету, назвать их особо значимыми сложно.

«Тренды демографии в уходящем году: где родился и кому пригодился?» - Увеличение рождаемости, снижение смертности оказали влияние на улучшение ситуации по средней продолжительности жизни жителей города Алматы, за период с 2011 по 2015 годы этот показатель возрос почти на 4 года — с 71,7 года до 75,3 года. Причем у женщин он почти на 9 лет выше — 79,3 лет, чем у мужчин — 70,8 лет.

CAMONITOR.COM. «Политическая жизнь в Казахстане: возможно ли ее оживление?» - Максим КАЗНАЧЕЕВ - Отсутствие системных игроков в пространстве публичной политики привело к тому, что на первый план выдвинулись стихийные лидеры – различного рода гражданские активисты, лидеры мнений в социальных сетях, представители НПО, СМИ и даже религиозные радикалы. Все это в совокупности свидетельствует о постепенной деградации публичного политического пространства.

«Насколько оправданно массовое вручение государственных наград?» - Уж в чем-чем, а в плане присуждения разного рода наград наше государство не скупится. Только на 25-летний юбилей независимости РК ордена, медали и другие знаки отличия получили тысячи казахстанцев, а торжественные мероприятия по этому случаю отшумели во всех уголках страны. Но особой радости от такой щедрости население не испытало, а пользователи соцсетей и вовсе восприняли ее с некоторой иронией и даже в штыки.

Фото пакирдинов

«Для чего в госорганах созданы службы безопасности?» - Во многих госорганах сегодня действуют собственные службы безопасности. Зачем они нужны, каковы их цели, оправдывают ли они свое существование, как упорядочить их деятельность? Об этом мы беседуем с государственным советником юстиции 3-го класса, судьей в отставке, кандидатом юридических наук Мухамеджаном ПАКИРДИНОВЫМ - Вопрос заключается в следующем. Если деятельность госоргана регулируется законами, (например, «О прокуратуре Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и т.д.), то деятельность служб безопасности не регламентирована ни законами, ни иными нормативно-правыми актами. Отсюда и разнобой в полномочиях, а также в методах их работы.

AZATTYQ.ORG. «Дым стрельбы в Актобе и Алматы» - Кровопролитные вооруженные нападения, произошедшие в Актобе и Алматы минувшим летом, поставили ребром вопрос о том, существует ли вооруженное подполье в Казахстане, или это всплески «горячих голов»?

«Бывший прокурор не решается идти в суд за своей пенсией» - Бывший сотрудник генеральной прокуратуры Гулбану АБЛАНОВА жалуется, что из-за некомпетенции сотрудников генеральной прокуратуры ее пенсия оказалась на 12 тысяч тенге меньше. В суд идти она не хочет, не верит судам.

CARAVAN.KZ. «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают» - Наверное, это просто совпадение: почти синхронно Казахстан и Китай приняли в этом году государственные программы занятости населения, направленные на борьбу с бедностью. Поразительно схожи цели и задачи, сроки исполнения (до 2020 года). А местами даже механизмы реализации проекта – хоть в “Антиплагиате” проверяй, кто у кого идею спер! Но разница все же есть. Во-первых, в цене вопроса. Во-вторых, в уровне ответственности. И тут, уверяю, самое вкусное. Сравним?

«Тусклые нимбы подчинённых Джанбурчина» - Во вторник борцы с коррупцией задержали главных государственных аудиторов Счетного комитета Ботагоз КОПОБАЕВУ и Алмагуль ЖАНГИРБАЕВУ. Их подозревают в получении взяток от РГП “Казахавтодор” и его областных филиалов. Аудиторы были задержаны с поличным.

IA-CENTR.RU. «Полетаев: Людей больше заботит свой карман, чем позиционирование Казахстана. Ч.1» - Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард ПОЛЕТАЕВ - Конечно, в декабре, накануне празднования Дня Независимости, больше говорилось о том, что сделано за последние четверть века, а не только в 2016-м году. С учетом периодов очень высокого экономического роста, которые у Казахстана были за эти двадцать пять лет, безусловно, итоги были зафиксированы положительные. Откровенно говоря, с точки зрения четвертьвековых статистических показателей Казахстану есть чем гордиться.

Фото сатпаев

365INFO.KZ. «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны» -

Бывший замруководителя департамента криминальной полиции МВД РК Рахат АХАНОВ задержан в Астане 20 декабря. Задержание Рахата АХАНОВА — не просто криминальный случай. Это звоночек для региональных элит из центра, убежден политолог Досым САТПАЕВ - У центра есть четкие границы, за которые элиты не должны переходить. Полагаю, Кариму Масимову на посту главы КНБ была поставлена конкретная задача по усилению этой работы. И в первую очередь — именно в регионах, и в первую очередь — на западе страны. Откуда, как показывают последние события, в основном идут корни именно радикальных организаций.

«Акишев не комментирует обыски в ЕНПФ, проводимые силовиками» - По информации, которой располагает редакция «365info.kz», компетентные органы уже установили факт хищения денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум» с последующим размещением полученных средств этим эмитентом в одном из банков второго уровня. А там они сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО.

MATRITCA.KZ. «В ЕНПФ прокомментировали информацию о хищении 5 млрд тенге» - Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опроверг сообщения в СМИ о хищение пяти миллиардов тенге со счетов вкладчиков. Согласно официальной информации, распространенной пресс-службой ЕНПФ, пенсионный фонд не покупал облигаций ТОО "Бузгул Аурум".

FORBES.KZ. «В Нацбанке РК подтвердили, что в ЕНПФ проходит проверка» -

С 21 декабря 2016 проводится проверка деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка РК, сообщила пресс-служба Нацбанка.

RADIOTOCHKA.KZ. «Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС» - Объем казахстанского экспорта в государства-участники экономического союза падает быстрее, чем импорт в РК. За январь-октябрь 2016 года Казахстан продал продукции членам ЕАЭС чуть больше, чем на $3 миллиарда. Это на 25% ниже стоимости экспорта за аналогичный период в 2015 году

Наибольшее сокращение поступлений в национальную экономику от экспорта в ЕАЭС за последний год наблюдается по продаже сырой нефти — за год ее было продано в Россию и Беларусь всего на $44 миллиона. Это в 14 раз меньше суммы выручки от продажи за январь-октябрь прошлого года (-$506 миллионов). Всего Казахстан в ЕАЭС экспортировал 174 тысячи тонн нефти против 2,3 миллиона тонн год назад.

EXCLUSIVE.KZ. «2016: как жизнь в виртуальном Казахстане стала интереснее реальной» - Прошедший год стал началом триумфального роста влияния социальных сетей и реального отражения настроений в обществе.

VLAST.KZ. «Главное слово года» - Каждый год редакция Оксфордского словаря выбирает «слово года». Если бы такая акция проводилась в Казахстане, то титул достался бы слову «уят». Уходящий год стряхнул пыль со слова, обозначающего «стыд», «срам», и поставил его в центр дискуссий, сотрясавших Казнет последние 12 месяцев. Публицист Мади МАМБЕТОВ пытается разобраться с тем, что это все означает.

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© ZONAkz, 2016г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: сетевой казахстан, зонакз, ергалиев, назарбаев, казначеев, ашимбаев, сатпаев, шибутов

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Комментарии читателей [5]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Dec 23, 2016 13:39  Тусклые нимбы подчинённых Джанбурчина
Похоже, что пипец приходит стремительной карьере уроженца Байганинского района Актюбинской обл., бывшего молодого специалиста НИИ АСПУ, ...... зам акима Алматы, зам министра обороны и пр. пр. пр.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Dec 23, 2016 13:57  «Насколько оправданно массовое вручение государственных нагр
Между тем при последнем массовом награждении забыли о таких личностях, как бывшем председателе Нацбанка Даулете Сембаеве, Первом руководителе Агропрома, председателе ВС Каз.ССР Серикболсыне Абдильдине, первом космонавте Казахстана Аубакирове. Даже забыли о "Сером кардинале" Нуртае Абыкаеве.
Вполне возможно, что причиной явилось банальная невнимательность офис-менеджера отдела наград Акорды, набиравшем на компе текст высочайшего Указа.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Dec 23, 2016 14:08  
У Козы-Корпеша Джанбурчина действительно сложная ситуация. Члена Счетного комитета Совхозбека Кулмагамбетова российские инвесторы обвиняют в мошенничестве, аудиторы ловятся на крупных взятках...
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Dec 23, 2016 16:15  


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5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Dec 23, 2016 17:57  
Ёмае, этот пенсионный фонд какой то бездонный. Все тащат из него, тащат уже 18 лет, а он не кончается. У меня в пенсионном фонде народного банка в 2008 весь инвест доход украли за 10 лет. Ни тиина не возвратили. 10 лет НОЛЬ дохода! Когда же растащат наконец то оттуда всё бабло? Чё они там боятся? Всё равно никто никакой ответственности не несёт. Халява полная от народа, никем толком не контролируемая.

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ЕРГАЛИЕВ Гимран

ЕРГАЛИЕВ Гимран

 


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