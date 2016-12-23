«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»

SAYASAT. ORG . «Тренды-2016: Переплетенные и влияющие события» - Досым САТПАЕВ, директор группы оценки рисков: «Уходящий год был интересный. События, которые были в этом году, являются не просто следствием проблем, которые были до этого, но в какой-то степени закладывают новые тренды, которые мы будем наблюдать в ближайшие годы».

Марат ШИБУТОВ, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества: «Часть элиты, причем большая, до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому. Денег так много нет, и поэтому проблемы надо решать по-умному. Но хотя бы есть некоторая часть элиты, с которых они могут брать пример - как на самом деле работать с обществом».

Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Если говорить о трендах-событиях, которые были в этом году, то их немного. Это события в Актобе, а потом в Алматы, которые были не характерны для страны, которая позиционирует себя как страна – центр стабильности. Теракты – это события, которые говорят о многом, о проблемах, с которыми мы будем сталкиваться в ближайшее время».

KAPITAL. KZ . «Чем запомнится 2016 год?» - «Подводя итоги 2016 года, нужно говорить, прежде всего, о событиях, которые не случились», — считает политолог Данияр АШИМБАЕВ. Он поясняет свою мысль: на уходящий год пришлось несколько годовщин событий, и многие ждали в связи с этим массовых беспорядков. «Этого не произошло. Но мы видим, какие „выхлопы“ были в связи с земельными митингами», — говорит он. По его словам, год запомнился чередой событий — отставкой правительства, изменениями в администрации президента, в силовых структурах, электоральной кампанией (парламентские выборы). Но, по большому счету, назвать их особо значимыми сложно.

«Тренды демографии в уходящем году: где родился и кому пригодился?» - Увеличение рождаемости, снижение смертности оказали влияние на улучшение ситуации по средней продолжительности жизни жителей города Алматы, за период с 2011 по 2015 годы этот показатель возрос почти на 4 года — с 71,7 года до 75,3 года. Причем у женщин он почти на 9 лет выше — 79,3 лет, чем у мужчин — 70,8 лет.

CAMONITOR. COM . «Политическая жизнь в Казахстане: возможно ли ее оживление?» - Максим КАЗНАЧЕЕВ - Отсутствие системных игроков в пространстве публичной политики привело к тому, что на первый план выдвинулись стихийные лидеры – различного рода гражданские активисты, лидеры мнений в социальных сетях, представители НПО, СМИ и даже религиозные радикалы. Все это в совокупности свидетельствует о постепенной деградации публичного политического пространства.

«Насколько оправданно массовое вручение государственных наград?» - Уж в чем-чем, а в плане присуждения разного рода наград наше государство не скупится. Только на 25-летний юбилей независимости РК ордена, медали и другие знаки отличия получили тысячи казахстанцев, а торжественные мероприятия по этому случаю отшумели во всех уголках страны. Но особой радости от такой щедрости население не испытало, а пользователи соцсетей и вовсе восприняли ее с некоторой иронией и даже в штыки.

«Для чего в госорганах созданы службы безопасности?» - Во многих госорганах сегодня действуют собственные службы безопасности. Зачем они нужны, каковы их цели, оправдывают ли они свое существование, как упорядочить их деятельность? Об этом мы беседуем с государственным советником юстиции 3-го класса, судьей в отставке, кандидатом юридических наук Мухамеджаном ПАКИРДИНОВЫМ - Вопрос заключается в следующем. Если деятельность госоргана регулируется законами, (например, «О прокуратуре Республики Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и т.д.), то деятельность служб безопасности не регламентирована ни законами, ни иными нормативно-правыми актами. Отсюда и разнобой в полномочиях, а также в методах их работы.

AZATTYQ. ORG . «Дым стрельбы в Актобе и Алматы» - Кровопролитные вооруженные нападения, произошедшие в Актобе и Алматы минувшим летом, поставили ребром вопрос о том, существует ли вооруженное подполье в Казахстане, или это всплески «горячих голов»?

«Бывший прокурор не решается идти в суд за своей пенсией» - Бывший сотрудник генеральной прокуратуры Гулбану АБЛАНОВА жалуется, что из-за некомпетенции сотрудников генеральной прокуратуры ее пенсия оказалась на 12 тысяч тенге меньше. В суд идти она не хочет, не верит судам.

CARAVAN. KZ . «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают» - Наверное, это просто совпадение: почти синхронно Казахстан и Китай приняли в этом году государственные программы занятости населения, направленные на борьбу с бедностью. Поразительно схожи цели и задачи, сроки исполнения (до 2020 года). А местами даже механизмы реализации проекта – хоть в “Антиплагиате” проверяй, кто у кого идею спер! Но разница все же есть. Во-первых, в цене вопроса. Во-вторых, в уровне ответственности. И тут, уверяю, самое вкусное. Сравним?

«Тусклые нимбы подчинённых Джанбурчина» - Во вторник борцы с коррупцией задержали главных государственных аудиторов Счетного комитета Ботагоз КОПОБАЕВУ и Алмагуль ЖАНГИРБАЕВУ. Их подозревают в получении взяток от РГП “Казахавтодор” и его областных филиалов. Аудиторы были задержаны с поличным.

IA- CENTR. RU . «Полетаев: Людей больше заботит свой карман, чем позиционирование Казахстана. Ч.1» - Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард ПОЛЕТАЕВ - Конечно, в декабре, накануне празднования Дня Независимости, больше говорилось о том, что сделано за последние четверть века, а не только в 2016-м году. С учетом периодов очень высокого экономического роста, которые у Казахстана были за эти двадцать пять лет, безусловно, итоги были зафиксированы положительные. Откровенно говоря, с точки зрения четвертьвековых статистических показателей Казахстану есть чем гордиться.

365 INFO. KZ . «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны» -

Бывший замруководителя департамента криминальной полиции МВД РК Рахат АХАНОВ задержан в Астане 20 декабря. Задержание Рахата АХАНОВА — не просто криминальный случай. Это звоночек для региональных элит из центра, убежден политолог Досым САТПАЕВ - У центра есть четкие границы, за которые элиты не должны переходить. Полагаю, Кариму Масимову на посту главы КНБ была поставлена конкретная задача по усилению этой работы. И в первую очередь — именно в регионах, и в первую очередь — на западе страны. Откуда, как показывают последние события, в основном идут корни именно радикальных организаций.

«Акишев не комментирует обыски в ЕНПФ, проводимые силовиками» - По информации, которой располагает редакция «365info.kz», компетентные органы уже установили факт хищения денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум» с последующим размещением полученных средств этим эмитентом в одном из банков второго уровня. А там они сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО.

MATRITCA. KZ . «В ЕНПФ прокомментировали информацию о хищении 5 млрд тенге» - Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана опроверг сообщения в СМИ о хищение пяти миллиардов тенге со счетов вкладчиков. Согласно официальной информации, распространенной пресс-службой ЕНПФ, пенсионный фонд не покупал облигаций ТОО "Бузгул Аурум".

FORBES. KZ . «В Нацбанке РК подтвердили, что в ЕНПФ проходит проверка» -

С 21 декабря 2016 проводится проверка деятельности АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка РК, сообщила пресс-служба Нацбанка.

RADIOTOCHKA. KZ . «Казахстан продолжает терять позиции в ЕАЭС» - Объем казахстанского экспорта в государства-участники экономического союза падает быстрее, чем импорт в РК. За январь-октябрь 2016 года Казахстан продал продукции членам ЕАЭС чуть больше, чем на $3 миллиарда. Это на 25% ниже стоимости экспорта за аналогичный период в 2015 году

Наибольшее сокращение поступлений в национальную экономику от экспорта в ЕАЭС за последний год наблюдается по продаже сырой нефти — за год ее было продано в Россию и Беларусь всего на $44 миллиона. Это в 14 раз меньше суммы выручки от продажи за январь-октябрь прошлого года (-$506 миллионов). Всего Казахстан в ЕАЭС экспортировал 174 тысячи тонн нефти против 2,3 миллиона тонн год назад.

EXCLUSIVE. KZ . «2016: как жизнь в виртуальном Казахстане стала интереснее реальной» - Прошедший год стал началом триумфального роста влияния социальных сетей и реального отражения настроений в обществе.

VLAST. KZ . «Главное слово года» - Каждый год редакция Оксфордского словаря выбирает «слово года». Если бы такая акция проводилась в Казахстане, то титул достался бы слову «уят». Уходящий год стряхнул пыль со слова, обозначающего «стыд», «срам», и поставил его в центр дискуссий, сотрясавших Казнет последние 12 месяцев. Публицист Мади МАМБЕТОВ пытается разобраться с тем, что это все означает.

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