Реабилитация повышает свой профессиональный статус

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Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд
Беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС отдельных типов самолетов продлен на 5 лет
Сход снежных лавин возможен в горах Алматинской области и ЮКО
Казахстанец арестован в Москве по обвинению в участии в экстремистской организации
Президент Узбекистана планирует посетить Казахстан в ближайшее время
Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юго-западе Казахстана
Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
Затраты Казахстана на реконструкцию автомобильной дороги Актобе-Макат превысят $273 млн
Потепление придет в Казахстан в начале следующей недели
В Казахстане предлагают упростить процедуру назначения специальных социальных услуг
Назарбаев подписал закон о заморозке действия некоторых резонансных норм Земельного кодекса на 5 лет
Прокуроры РК отмечают пробелы в действующем законодательстве по конфискации имущества
На катастрофическую нехватку кинотеатров в Казахстане указал эксперт
7 тыс. объектов соцназначения взяты на противопожарный контроль в Казахстане
В Казахстане правоохранительные органы проверяют деятельность ЕНПФ
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%
Стоимость Brent выросла до $55,05 за баррель
Экс-заместителю акима Костаная сократили срок заключения по амнистии
Изменилось расписание пассажирского поезда между Жезказганом и Астаной на 2017 г.
Россия вновь заявила о приостановке воздушного сообщения с Таджикистаном
Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль
Неустойчивая погода с осадками сохранится в пятницу на всей территории Казахстана
Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования
Назарбаев обсудил с главой коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в РК
Т6,64 трлн пенсионных накоплений казахстанцев аккумулированы в ЕНПФ на 1 декабря
В казахстанских школах запретили собирать деньги на новогодние подарки
В Казахстане ежегодно растет число мигрантов из ЦА
S&P понизило рейтинг «Самрук-Энерго» до «ВВ-» с негативным прогнозом
Казахстанские воины-афганцы не хотят быть «социально уязвимым слоем населения»
Отказ двух двигателей стал причиной крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана
Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере
Политика Ирана благоприятно скажется на прикаспийских странах, считает президент Казахстана
Неполадки в топливной системе могли привести к крушению Су-27
В Алматы состоялось торжественное вручение золотых медалей Союза журналистов Казахстана
Парламент Казахстан принял закон о контрразведывательной деятельности
Парламент Казахстана принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации
Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности
Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав
По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
В аэропорту Алматы задерживаются 13 рейсов, 4 отменены
Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня «BBB-»
Автобусное сообщение между Казахстаном и Челябинской областью закрыто на неопределенный срок
В Сирии заключено новое соглашение о примирении
Президент Ирана прибыл в Казахстан
Дороги вокруг Букингемского дворца в Лондоне перекроют для безопасности туристов
В Казахстане утверждена предельная оптовая цена на сжиженный газ в I квартале 2017 г.
Осадки, местами сильные, ожидаются в четверг на всей территории Казахстана
Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
В Актобе санкционирован арест экс-заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК
Кремль не ждет, что с приходом Трампа США откажется от санкций против РФ
Решение по золоту скифов перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей
В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27; летчик катапультировался
40-градусные морозы сохранятся на севере Казахстана 22-23 декабря
Изменен график движения казахстанских поездов по ряду направлений
Апробация работы центра кризисного реагирования ОДКБ пройдет на базе Казахстана, Беларуси и РФ
Дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте разработали для Алматы
Стоимость легковых авто в Казахстане в 2017 г. вырастет на 10-15%
Подорожание сахара в Усть-Каменогорске признали необоснованным
Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
Доступ на горнолыжный курорт Шымбулак 19 декабря будет ограничен
По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в Турции нет – МИД РК
Казахстанские альпинисты водрузили государственный флаг на высшей точке Антарктиды
Королева Великобритании поздравила президента и народ Казахстана с Днем независимости
Назначен глава комитета госдоходов министерства финансов РК
Казахстанский экспорт в январе-октябре подешевел на 8%, импорт подорожал на 8,2%
Казахстан категорически осуждает акты международного терроризма - Назарбаев
Находящихся в Турции казахстанских туристов просят не посещать многолюдных мест
Казахстан сократит добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки
Обвиняемым в терроризме жителям Балхаша вынесли приговор
Фильм «Казахстан – четверть века независимости» увидели зрители национального канала Румынии
На долю Qazkom приходится более трети всех выпущенных кредитных карт в Казахстане в 2016 г.
Китай отправил первый контейнерный поезд в Россию по новому маршруту через Казахстан
Величина прожиточного минимума в Казахстане в ноябре снизилась на 9,8%
В Алматы из-за дождя подтоплены дворы частного сектора в нескольких районах города
Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря
Казахстан оказал Эфиопии гуманитарную помощь в связи с засухой
На запущенном с Байконура корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии
Трамп заинтересован в организации встречи с Назарбаевым в ближайшее время
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ИГЛИКОВА Лилия
ИГЛИКОВА Лилия
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23 декабpя 2016 16:00День за днем
23 декабpя 2016 15:30Видео
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«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
23 декабpя 2016 12:00День за днем
23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни
23 декабpя 2016 10:00Видео
23 декабpя 2016 09:00Авторские колонки
23 декабpя 2016 07:00Зарубежные СМИ
23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
22 декабpя 2016 15:00Фоторепортаж
22 декабpя 2016 15:00Видео
«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
22 декабpя 2016 12:00День за днем
22 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
22 декабpя 2016 07:00День за днем
22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
21 декабpя 2016 14:00Видео
Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
21 декабpя 2016 13:00Авторские колонки
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»
«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
21 декабpя 2016 12:00День за днем
21 декабpя 2016 11:00Жизнь
21 декабpя 2016 11:00Видео
21 декабpя 2016 10:00Экономика, бизнес, финансы
21 декабpя 2016 07:00Зарубежные СМИ
21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
20 декабpя 2016 17:30Видео
20 декабpя 2016 13:00Зарубежные СМИ
«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
20 декабpя 2016 12:00День за днем
20 декабpя 2016 10:00Экономика, бизнес, финансы
Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
20 декабpя 2016 09:00Авторские колонки
20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
15 декабpя 2016 16:30Видео
15 декабpя 2016 13:00Зарубежные СМИ
«Идея-фикс сделать жильё доступным вредит экономике страны». «Каждый год миллионы баррелей казахстанской нефти «утекают» в неизвестном направлении». «В Казахстане закрылось более 4 тысяч компаний. В прошлом году более 18,3 тыс.»
15 декабpя 2016 12:00День за днем
15 декабpя 2016 11:00Инфографика
15 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
После эйфории, которая возникла вместе с фондом и его безусловной аналогии с мировыми управляющими фондами, возникли сомнения в его экономической целесообразности и эффективности. После 2020 года, когда состоится приватизация основных активов ФНБ, нужно будет принципиально решать судьбу этой настройки
15 декабpя 2016 09:00Фоторепортаж
15 декабpя 2016 07:00День за днем
15 декабpя 2016 06:45Народная рубрика
15 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
14 декабpя 2016 16:00Видео
Максим Казначеев: «Если активистов не наказывать, причем наказывать жестко, то завтра вся страна покроется баррикадами»
14 декабpя 2016 13:00Интервью
«Бакытжан Сагинтаев: сто дней прежним курсом». «Генпрокурор РК раскритиковал казахстанские вузы». «Главные судебные процессы 2016 года. Адвокаты подводят итоги». «Когда надежда осталась только на Деда Мороза»
14 декабpя 2016 12:00День за днем
Тайвань стал первой азиатской страной, где на рассмотрение парламента вынесен законопроект о легализации однополых браков
14 декабpя 2016 08:00Зарубежные СМИ
Но такая законодательная инициатива встречает жесткое сопротивление со стороны значительной части местного общества. Чан Шоуин, лидер организации Alliance of Religious Groups for the Love of Families: - Но почему ради этого мы должны менять устои традиционного брака, которые насчитывают тысячелетия?
14 декабpя 2016 05:45Народная рубрика
14 декабpя 2016 05:30Народная рубрика
13 декабpя 2016 13:00Экономика, бизнес, финансы
13 декабpя 2016 12:00Видео
Нурсултан Назарбаев допустил возможность изменения формы правления в стране. «Банковские счета казахстанцев станут достоянием налоговиков?». «Оттепель» 90-х сменилась судебными репрессиями 10-х годов»
13 декабpя 2016 12:00День за днем
13 декабpя 2016 10:00Инфографика
13 декабpя 2016 08:00Зарубежные СМИ
13 декабpя 2016 05:00Авторские колонки
13 декабpя 2016 04:45Народная рубрика
13 декабpя 2016 04:30Народная рубрика
12 декабpя 2016 14:00Видео
«Назарбаев: диктаторство или автократия в Казахстане - это полная чепуха». «В Казахстане сейчас есть перепроизводство элиты». «За порогом абсолютной бедности в Казахстане, в оценке, принятой Всемирным банком, проживает примерно 1,9 млн человек»
12 декабpя 2016 12:00День за днем
Представители «БТА Банка» заявили, что они шокированы решением Государственного совета Франции не экстрадировать Мухтара Аблязова
12 декабpя 2016 11:00Зарубежные СМИ
12 декабpя 2016 10:20Общество
«Серебро» и «бронза» чемпионата мира по борьбе, Абзал Ажгалиев – в элите мирового шорт-трека, успешный этап КМ для казахстанской биатлонистки, две победы подряд «Барыса» в КХЛ и последний матч футбольной «Астаны» в Лиге Европы
12 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
12 декабpя 2016 08:00День за днем
12 декабpя 2016 07:45Народная рубрика
12 декабpя 2016 07:30Народная рубрика
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