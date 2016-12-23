Реабилитация повышает свой профессиональный статус

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Новости
Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
24 декабpя 2016 15:05 Просмотры 104 Комментарии 0


На Северном полюсе в декабре побит температурный рекорд
24 декабpя 2016 14:25 Просмотры 101 Комментарии 0


Беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС отдельных типов самолетов продлен на 5 лет
24 декабpя 2016 13:47 Просмотры 63 Комментарии 0


Увеличить количество студентов из Казахстана в вузах КНР до 20 тыс. к 2020 году намерены в Ассоциации университетов стран Шелкового пути
24 декабpя 2016 13:40 Просмотры 71 Комментарии 1


Сход снежных лавин возможен в горах Алматинской области и ЮКО
24 декабpя 2016 09:41 Просмотры 171 Комментарии 0


Казахстанец арестован в Москве по обвинению в участии в экстремистской организации
24 декабpя 2016 09:25 Просмотры 221 Комментарии 0


Президент Узбекистана планирует посетить Казахстан в ближайшее время
24 декабpя 2016 09:09 Просмотры 175 Комментарии 1


Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юго-западе Казахстана
24 декабpя 2016 09:03 Просмотры 120 Комментарии 0


Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
23 декабpя 2016 21:26 Просмотры 378 Комментарии 0


Сменился командующий войсками противовоздушной обороны Казахстана
23 декабpя 2016 17:35 Просмотры 376 Комментарии 0


Затраты Казахстана на реконструкцию автомобильной дороги Актобе-Макат превысят $273 млн
23 декабpя 2016 17:14 Просмотры 291 Комментарии 0


Потепление придет в Казахстан в начале следующей недели
23 декабpя 2016 16:21 Просмотры 370 Комментарии 0


В Казахстане предлагают упростить процедуру назначения специальных социальных услуг
23 декабpя 2016 15:55 Просмотры 267 Комментарии 0


Назарбаев подписал закон о заморозке действия некоторых резонансных норм Земельного кодекса на 5 лет
23 декабpя 2016 15:44 Просмотры 219 Комментарии 1


Прокуроры РК отмечают пробелы в действующем законодательстве по конфискации имущества
23 декабpя 2016 13:31 Просмотры 380 Комментарии 0


На катастрофическую нехватку кинотеатров в Казахстане указал эксперт
23 декабpя 2016 13:30 Просмотры 347 Комментарии 6


7 тыс. объектов соцназначения взяты на противопожарный контроль в Казахстане
23 декабpя 2016 12:48 Просмотры 268 Комментарии 0


В Казахстане правоохранительные органы проверяют деятельность ЕНПФ
23 декабpя 2016 11:42 Просмотры 427 Комментарии 1


ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%
23 декабpя 2016 10:00 Просмотры 220 Комментарии 1


Стоимость Brent выросла до $55,05 за баррель
23 декабpя 2016 09:31 Просмотры 241 Комментарии 0


Экс-заместителю акима Костаная сократили срок заключения по амнистии
23 декабpя 2016 09:20 Просмотры 320 Комментарии 0


Изменилось расписание пассажирского поезда между Жезказганом и Астаной на 2017 г.
23 декабpя 2016 09:05 Просмотры 285 Комментарии 0


Россия вновь заявила о приостановке воздушного сообщения с Таджикистаном
23 декабpя 2016 08:42 Просмотры 269 Комментарии 0


Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль
23 декабpя 2016 08:22 Просмотры 259 Комментарии 5


Неустойчивая погода с осадками сохранится в пятницу на всей территории Казахстана
23 декабpя 2016 08:03 Просмотры 180 Комментарии 0


Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
22 декабpя 2016 19:10 Просмотры 607 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС
22 декабpя 2016 18:51 Просмотры 308 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования
22 декабpя 2016 18:40 Просмотры 365 Комментарии 0


Назарбаев обсудил с главой коллегии ЕЭК повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета
22 декабpя 2016 18:14 Просмотры 328 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал поправки по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
22 декабpя 2016 18:04 Просмотры 450 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение с МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного урана в РК
22 декабpя 2016 17:31 Просмотры 273 Комментарии 0


Т6,64 трлн пенсионных накоплений казахстанцев аккумулированы в ЕНПФ на 1 декабря
22 декабpя 2016 17:25 Просмотры 375 Комментарии 0


В казахстанских школах запретили собирать деньги на новогодние подарки
22 декабpя 2016 17:00 Просмотры 423 Комментарии 1


В Казахстане ежегодно растет число мигрантов из ЦА
22 декабpя 2016 16:06 Просмотры 418 Комментарии 0


S&P понизило рейтинг «Самрук-Энерго» до «ВВ-» с негативным прогнозом
22 декабpя 2016 15:22 Просмотры 404 Комментарии 0


Казахстанские воины-афганцы не хотят быть «социально уязвимым слоем населения»
22 декабpя 2016 14:26 Просмотры 417 Комментарии 1


Отказ двух двигателей стал причиной крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана
22 декабpя 2016 14:24 Просмотры 434 Комментарии 0


Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере
22 декабpя 2016 14:14 Просмотры 419 Комментарии 13


Политика Ирана благоприятно скажется на прикаспийских странах, считает президент Казахстана
22 декабpя 2016 13:13 Просмотры 371 Комментарии 0


Неполадки в топливной системе могли привести к крушению Су-27
22 декабpя 2016 12:53 Просмотры 339 Комментарии 0


В Алматы состоялось торжественное вручение золотых медалей Союза журналистов Казахстана
22 декабpя 2016 12:25 Просмотры 598 Комментарии 0


Парламент Казахстан принял закон о контрразведывательной деятельности
22 декабpя 2016 12:02 Просмотры 388 Комментарии 0


Парламент Казахстана принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации
22 декабpя 2016 11:52 Просмотры 622 Комментарии 2


Парламент Казахстана принял закон о волонтерской деятельности
22 декабpя 2016 11:32 Просмотры 318 Комментарии 0


Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав
22 декабpя 2016 10:40 Просмотры 329 Комментарии 0


По факту крушения самолета Су-27 близ Талдыкоргана начато досудебное расследование
22 декабpя 2016 10:17 Просмотры 321 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 13 рейсов, 4 отменены
22 декабpя 2016 10:09 Просмотры 546 Комментарии 0


Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня «BBB-»
22 декабpя 2016 10:05 Просмотры 367 Комментарии 0


Автобусное сообщение между Казахстаном и Челябинской областью закрыто на неопределенный срок
22 декабpя 2016 09:30 Просмотры 432 Комментарии 0


В Сирии заключено новое соглашение о примирении
22 декабpя 2016 09:05 Просмотры 401 Комментарии 0


Президент Ирана прибыл в Казахстан
22 декабpя 2016 08:35 Просмотры 405 Комментарии 4


Дороги вокруг Букингемского дворца в Лондоне перекроют для безопасности туристов
22 декабpя 2016 08:20 Просмотры 368 Комментарии 0


В Казахстане утверждена предельная оптовая цена на сжиженный газ в I квартале 2017 г.
22 декабpя 2016 08:08 Просмотры 400 Комментарии 0


Осадки, местами сильные, ожидаются в четверг на всей территории Казахстана
22 декабpя 2016 08:02 Просмотры 319 Комментарии 0


Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
21 декабpя 2016 21:49 Просмотры 418 Комментарии 0


В Актобе санкционирован арест экс-заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК
21 декабpя 2016 21:24 Просмотры 508 Комментарии 1


Кремль не ждет, что с приходом Трампа США откажется от санкций против РФ
21 декабpя 2016 21:15 Просмотры 371 Комментарии 1


Решение по золоту скифов перечеркивает амбиции Гааги стать юридической столицей
21 декабpя 2016 21:00 Просмотры 427 Комментарии 0


В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27; летчик катапультировался
21 декабpя 2016 19:24 Просмотры 368 Комментарии 0


40-градусные морозы сохранятся на севере Казахстана 22-23 декабря
21 декабpя 2016 18:42 Просмотры 498 Комментарии 0


Изменен график движения казахстанских поездов по ряду направлений
21 декабpя 2016 18:11 Просмотры 615 Комментарии 0


Апробация работы центра кризисного реагирования ОДКБ пройдет на базе Казахстана, Беларуси и РФ
21 декабpя 2016 18:06 Просмотры 336 Комментарии 0


Дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте разработали для Алматы
21 декабpя 2016 16:15 Просмотры 581 Комментарии 0


Стоимость легковых авто в Казахстане в 2017 г. вырастет на 10-15%
21 декабpя 2016 16:00 Просмотры 439 Комментарии 0


Подорожание сахара в Усть-Каменогорске признали необоснованным
21 декабpя 2016 15:38 Просмотры 481 Комментарии 0


Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
20 декабpя 2016 20:17 Просмотры 957 Комментарии 1


Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
19 декабpя 2016 19:33 Просмотры 571 Комментарии 14


Доступ на горнолыжный курорт Шымбулак 19 декабря будет ограничен
18 декабpя 2016 20:01 Просмотры 587 Комментарии 4


По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших в результате взрыва в Турции нет – МИД РК
17 декабpя 2016 18:45 Просмотры 650 Комментарии 0


Казахстанские альпинисты водрузили государственный флаг на высшей точке Антарктиды
16 декабpя 2016 20:20 Просмотры 639 Комментарии 4


Королева Великобритании поздравила президента и народ Казахстана с Днем независимости
15 декабpя 2016 20:42 Просмотры 550 Комментарии 0


Назначен глава комитета госдоходов министерства финансов РК
14 декабpя 2016 20:47 Просмотры 644 Комментарии 1


Казахстанский экспорт в январе-октябре подешевел на 8%, импорт подорожал на 8,2%
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Казахстан категорически осуждает акты международного терроризма - Назарбаев
12 декабpя 2016 20:32 Просмотры 526 Комментарии 0


Находящихся в Турции казахстанских туристов просят не посещать многолюдных мест
11 декабpя 2016 19:59 Просмотры 545 Комментарии 0


Казахстан сократит добычу нефти на 20 тыс. барр. в сутки
10 декабpя 2016 20:40 Просмотры 695 Комментарии 0


Обвиняемым в терроризме жителям Балхаша вынесли приговор
9 декабpя 2016 18:02 Просмотры 597 Комментарии 1


Фильм «Казахстан – четверть века независимости» увидели зрители национального канала Румынии
8 декабpя 2016 20:07 Просмотры 646 Комментарии 0


На долю Qazkom приходится более трети всех выпущенных кредитных карт в Казахстане в 2016 г.
7 декабpя 2016 17:41 Просмотры 778 Комментарии 0


Китай отправил первый контейнерный поезд в Россию по новому маршруту через Казахстан
6 декабpя 2016 20:10 Просмотры 1249 Комментарии 2


Величина прожиточного минимума в Казахстане в ноябре снизилась на 9,8%
5 декабpя 2016 20:42 Просмотры 1072 Комментарии 0


В Алматы из-за дождя подтоплены дворы частного сектора в нескольких районах города
4 декабpя 2016 22:10 Просмотры 809 Комментарии 0


Встреча стран ОПЕК и нерезидентов нефтяного картеля состоится в Вене 10 декабря
3 декабpя 2016 18:41 Просмотры 887 Комментарии 0


Казахстан оказал Эфиопии гуманитарную помощь в связи с засухой
2 декабpя 2016 21:20 Просмотры 850 Комментарии 0


На запущенном с Байконура корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии
1 декабpя 2016 22:40 Просмотры 816 Комментарии 0


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23 декабpя 2016 15:30 / Видео
Лилия ИГЛИКОВА, Андрей НАДОЛИНСКИЙ  [Всего статей: 466] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Реабилитация повышает свой профессиональный статус

Читать только текст - количество просмотров 410  Читать только комментарии - количество комментариев 1
Команда нейро и кардиореабилитологов Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны разработала краткосрочные программы реабилитации для республиканского и областного уровней

Тэги: zonakz, видео, ркгиов, реабилитация, жеткерген арзыкулов

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Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Dec 23, 2016 18:15  
Молодцы, давно пора

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Информация об авторе

ИГЛИКОВА Лилия

ИГЛИКОВА Лилия

 


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«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
Сетевой Казахстан. 23 декабря 2016г.


23 декабpя 2016 10:00Жизнь
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Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни


23 декабpя 2016 10:00Видео
Забота о клиенте или погоня за прибылью?
Управляющий директор по программе модернизации АО «Казахтелеком» Сергей Назаренко о клиентоориентированности как о философии бизнеса


2017 год: много оптимизма и немного девальвации тенге
Для Казахстана определяющими являются цены на нефть. От них зависит наше будущее: и экономический рост, и валютный курс и, в конце концов, качество жизни. В то время как на нефтяном рынке продолжает оставаться неопределенность, многие эксперты смотрят в 2017 год с нескрываемым оптимизмом


Запад должен прекратить «провоцирование» Путина
Западным лидерам вместо этого следует заняться поиском точек соприкосновения с ним


23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 декабря 2016 г.
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«Рождественские огни» Маунт Аннана
В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!


22 декабpя 2016 15:00Видео
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми


«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.


Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом


22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»


22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 22 декабря 2016 г.
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Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований


Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»


«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.


«Оңай»: систему исправит пассажир?
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры


21 декабpя 2016 11:00Видео
Не будьте падкими на лёгкие деньги
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве


За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво


Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1


21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 21 декабря 2016 г.
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20 декабpя 2016 17:30Видео
Геополитические итоги 2016-го года
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции


Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита


«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.


Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять


Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 20 декабря 2016 г.
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15 декабpя 2016 16:30Видео
Год бурных сюрпризов
Андрей Чеботарев, политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», о том, что было и чего не было в 2016-ом году


Казахстан в Брюсселе отмечает свой 2-й «мүшел жас»
Республика Казахстан достигает юбилейного возраста по своеобразной казахской системе летоисчисления


«Идея-фикс сделать жильё доступным вредит экономике страны». «Каждый год миллионы баррелей казахстанской нефти «утекают» в неизвестном направлении». «В Казахстане закрылось более 4 тысяч компаний. В прошлом году более 18,3 тыс.»
Сетевой Казахстан. 15 декабря 2016г.


15 декабpя 2016 11:00Инфографика
В Астане - самые дорогие детские сады
Стоимость дошкольного обучения в республике выросла


Ренессанс «Народного IPO»: вслед за «дочками» будет продан и ФНБ «Самрук-Казына»?
После эйфории, которая возникла вместе с фондом и его безусловной аналогии с мировыми управляющими фондами, возникли сомнения в его экономической целесообразности и эффективности. После 2020 года, когда состоится приватизация основных активов ФНБ, нужно будет принципиально решать судьбу этой настройки


Хобби настоящих австралийских парней
Одно из повальных увлечений настоящих австралийских парней – off road – путешествие по бездорожью


«Вы такая очаровательная. Но такая бездарность». Эта фраза – как отражение фильма «Токал»
Сетевые СМИ о фильме «Токал»


15 декабpя 2016 06:45Народная рубрика
Народные новости. 15 декабря 2016 г.
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15 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 15 декабря 2016 г.


14 декабpя 2016 16:00Видео
Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


Максим Казначеев: «Если активистов не наказывать, причем наказывать жестко, то завтра вся страна покроется баррикадами»
В публичном пространстве фактически введено табу на обсуждение серьезных вопросов сколько-нибудь организованными структурами


«Бакытжан Сагинтаев: сто дней прежним курсом». «Генпрокурор РК раскритиковал казахстанские вузы». «Главные судебные процессы 2016 года. Адвокаты подводят итоги». «Когда надежда осталась только на Деда Мороза»
Сетевой Казахстан. 14 декабря 2016г.


Тайвань стал первой азиатской страной, где на рассмотрение парламента вынесен законопроект о легализации однополых браков
Но такая законодательная инициатива встречает жесткое сопротивление со стороны значительной части местного общества. Чан Шоуин, лидер организации Alliance of Religious Groups for the Love of Families: - Но почему ради этого мы должны менять устои традиционного брака, которые насчитывают тысячелетия?


14 декабpя 2016 05:45Народная рубрика
Народные новости. 14 декабря 2016 г.
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14 декабpя 2016 05:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 14 декабря 2016 г.


Какие проблемы поджидают банки Казахстана в следующем году?
Банки рискуют столкнуться с новыми проблемами


13 декабpя 2016 12:00Видео
На продажу выставлено все, а «УЯТ» обязателен к употреблению
Олжас Кожахмет, коммунист, член клуба «Ресентимент», об итогах 2016-го года, «традиционных ценностях» и вакханалии неолиберализма


Нурсултан Назарбаев допустил возможность изменения формы правления в стране. «Банковские счета казахстанцев станут достоянием налоговиков?». «Оттепель» 90-х сменилась судебными репрессиями 10-х годов»
Сетевой Казахстан. 13 декабря 2016г.


13 декабpя 2016 10:00Инфографика
Масштабная трансформация мирового энергетического рынка. Топ 5 стран
Глобальная трансформация мирового энергетического рынка: «чистая» энергетика перекрыла более половины новых энергетических мощностей


Распад Советского Союза величайшая геополитическая катастрофа или настоящее благо?
На постсоветском пространстве распад Советского Союза сейчас уже далеко не всеми воспринимается как благо


Путин, Сечина прогони!
Уроки российского декабря. Пять лет назад Болотная ставила перед собой непосильные задачи, но ещё не поздно всё исправить


13 декабpя 2016 04:45Народная рубрика
Народные новости. 13 декабря 2016 г.
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13 декабpя 2016 04:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 13 декабря 2016 г.


О правах больных шизофренией у нас говорить не принято
Специалисты, работающие в сфере психического здоровья и общественные деятели о том, почему проблему обеспечения больных с психическими расстройствами лекарственными препаратами нового поколения нужно ставить как одну из приоритетных задач на уровне Минздрава


«Назарбаев: диктаторство или автократия в Казахстане - это полная чепуха». «В Казахстане сейчас есть перепроизводство элиты». «За порогом абсолютной бедности в Казахстане, в оценке, принятой Всемирным банком, проживает примерно 1,9 млн человек»
Сетевой Казахстан. 12 декабря 2016г.


Представители «БТА Банка» заявили, что они шокированы решением Государственного совета Франции не экстрадировать Мухтара Аблязова
Западная пресса о развязке дела бывшего главы «БТА Банка»


Пожизненная аномалия
Чиновники Алматы нашли весьма удобный способ разъяснения наличия экологических проблем


«Серебро» и «бронза» чемпионата мира по борьбе, Абзал Ажгалиев – в элите мирового шорт-трека, успешный этап КМ для казахстанской биатлонистки, две победы подряд «Барыса» в КХЛ и последний матч футбольной «Астаны» в Лиге Европы
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Радикальные салафиты задержаны в РК за покровительство расхитителям нефти»
Сетевые СМИ о спецоперации КНБ в Актюбинской области и Алматы


12 декабpя 2016 07:45Народная рубрика
Народные новости. 12 декабря 2016 г.
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12 декабpя 2016 07:30Народная рубрика
Дода
Общаемся на казахском языке. 12 декабря 2016 г.


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