Фестиваль света в Сиднее

|
|
|
|
Назарбаев распорядился провести аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» до 1 июля 2017 г.
Ряд СМИ в Казахстане публикует незаконную рекламу БАДов, заявляя об их лечебных свойствах
|12 янваpя 2017 18:40
|
80
Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе
|12 янваpя 2017 18:06
|
81
Назарбаев обсудил с Путиным подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию
|12 янваpя 2017 17:35
|
89
Нефтяное соглашение членами ОПЕК и добытчиками вне картеля выполняется примерно на 73%
|12 янваpя 2017 16:40
|
69
Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России
|12 янваpя 2017 16:09
|
62
Рост индекса KASE не подкреплен инвестициями на фондовом рынке, считает аналитик
|12 янваpя 2017 15:30
|
108
Продажа объектов в рамках приватизации в Казахстане пополнила республиканский бюджет на Т8,42 млрд
|12 янваpя 2017 14:38
|
125
Бензин подорожал на АЗС в Алматы
|12 янваpя 2017 14:06
|
98
Парковочные места на новом железнодорожном вокзале Астаны будут платными
|12 янваpя 2017 12:54
|
400
Объем промпроизводства в Казахстане в 2016 г. сократился на 1,1%
|12 янваpя 2017 12:15
|
188
Казахстан вернул прежние цены на интернет-услуги для Кыргызстана
|12 янваpя 2017 12:02
|
113
Кыргызстан сократил товарооборот со странами ЕАЭС на 18%
|12 янваpя 2017 10:35
|
133
Стоимость барреля нефти Brent повысилась до $55,1
|12 янваpя 2017 10:12
|
102
Новый железнодорожный вокзал Астаны введут в эксплуатацию в мае
|12 янваpя 2017 09:06
|
166
Россия может помочь США в борьбе с ИГ, считает Трамп
|12 янваpя 2017 09:00
|
238
Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
|12 янваpя 2017 08:31
|
131
Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
|12 янваpя 2017 08:04
|
115
Казахстан в 2018 г. получит от России 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М
|11 янваpя 2017 20:14
|
336
Казахстан в 2017 г. планирует увеличить добычу нефти на 3,8%, до 81 млн тонн
|11 янваpя 2017 20:05
|
169
Назарбаев распорядился о создании рабочей группы по перераспределению власти
|11 янваpя 2017 20:00
|
190
Определить стратегические перспективы дальнейшей деятельности холдинга «Байтерек» поручил Назарбаев
|11 янваpя 2017 19:00
|
608
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2016 г. увеличилось на 14,6%
|11 янваpя 2017 17:47
|
314
Весенние каникулы в алматинских школах пройдут с 21 марта по 2 апреля, несмотря на Универсиаду
|11 янваpя 2017 17:44
|
183
Назарбаев поручил при трансформации «Самрук-Казына» создать холдинг по сингапурской модели
|11 янваpя 2017 17:38
|
244
Qazkom начал обслуживать японские платежные карты JCB
|11 янваpя 2017 17:36
|
366
Мэр Бишкека остался на своем посту
|11 янваpя 2017 16:55
|
188
19 фактов самовольного захвата земель выявили в Астане
|11 янваpя 2017 16:21
|
204
Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о передаче осужденных
|11 янваpя 2017 16:15
|
249
Снег, метель и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие 3 дня
|11 янваpя 2017 16:05
|
157
Иран сможет обогатить больше урана, чем предусмотрено в рамках ядерной сделки
|11 янваpя 2017 15:45
|
263
Пассажиры рейса Актау-Москва не могут вылететь из-за неработающего двигателя самолета
|11 янваpя 2017 15:08
|
163
Алматинским школьникам ввели дополнительные каникулы из-за Универсиады
|11 янваpя 2017 14:01
|
219
Омбудсмен предлагает отсрочить применение штрафов за отсутствие регистрации по месту проживания в РК
|11 янваpя 2017 13:13
|
454
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 2,2% в 2017 г.
|11 янваpя 2017 13:11
|
341
Казахстан предложит разработать в ООН кодекс поведения при антитеррористических операциях
|11 янваpя 2017 12:01
|
248
В аэропорту Алматы задерживаются 16 рейсов, в том числе 8 международных
|11 янваpя 2017 11:10
|
186
В Казахстане утверждена программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.
|11 янваpя 2017 10:50
|
286
В Бишкеке выберут нового мэра
|11 янваpя 2017 10:48
|
282
Все казахстанцы, застрявшие в Стамбуле, вернулись домой
|11 янваpя 2017 10:37
|
192
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2017 и 2018 гг.
|11 янваpя 2017 09:24
|
200
На сигаретах в странах ЕАЭС в марте появятся новые «страшные» картинки
|11 янваpя 2017 09:03
|
250
Неустойчивая погода с осадками ожидается в среду на большей части Казахстана
|11 янваpя 2017 08:25
|
255
Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
|11 янваpя 2017 08:06
|
168
Свыше 20 человек погибли в результате 2-х взрывов возле правительственного здания в Кабуле
|10 янваpя 2017 20:09
|
491
В порту Махачкалы приостановили слив казахстанской нефти из танкеров
|10 янваpя 2017 19:45
|
188
Напряженной назвали в России подготовку к переговорам в Астане по урегулированию ситуации в Сирии
|10 янваpя 2017 18:52
|
496
Казахстанцы легализовали имуществом Т1,6 трлн - минфин
|10 янваpя 2017 17:43
|
299
Три отрасли «подтянули» показатель ВВП Казахстана в 2016 г.
|10 янваpя 2017 15:22
|
299
Казахстанцы вывели из тени Т4 трлн 93 млрд в рамках легализации имущества
|10 янваpя 2017 14:42
|
455
До +10 градусов прогреется воздух на юге Казахстана в ближайшие дни
|10 янваpя 2017 14:03
|
444
Премьер РК заявил об отсутствии разъяснительной работы среди населения о новых правилах регистрации
|10 янваpя 2017 13:43
|
390
Цены на сельхозпродукцию в Казахстане в 2016 г. выросли на 7,8%
|10 янваpя 2017 12:42
|
463
Трое военнослужащих, отразивших нападение террористов в Актобе, награждены орденом «Айбын» посмертно
|10 янваpя 2017 12:32
|
245
Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Шымкента
|10 янваpя 2017 12:25
|
419
40 тыс. граждан зарегистрировались в Казахстане за последние три дня
|10 янваpя 2017 12:13
|
355
900 человек не смогли вылететь вовремя из Стамбула в Казахстан из-за погодных условий
|10 янваpя 2017 11:53
|
331
Лишить акиматы полномочий по контролю за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ предложили в МВД
|10 янваpя 2017 11:40
|
207
Ситуация на курортах Таиланда после наводнения нормализовалась
|10 янваpя 2017 11:00
|
265
Турецкая авиакомпания из-за погодных условий отменила рейсы из Стамбула в Астану и Алматы
|10 янваpя 2017 10:41
|
243
В Шымкенте тренера ДЮСШ осудили на 15 лет за развращение малолетних воспитанников
|10 янваpя 2017 09:36
|
251
ООН назвала Афганистан одной из самых опасных стран на Земле
|10 янваpя 2017 09:24
|
325
Произведены кадровые перестановки в органах военной прокуратуры Казахстана
|10 янваpя 2017 09:10
|
289
Казахстан расширил список разрешенных к транзиту кыргызских товаров, подлежащих ветконтролю
|10 янваpя 2017 08:37
|
583
Китай продлил до 2024 г. контракт на поставки российской нефти через Казахстан
|10 янваpя 2017 08:22
|
241
Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
|10 янваpя 2017 08:10
|
288
Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
|9 янваpя 2017 20:09
|
381
Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
|8 янваpя 2017 18:45
|
307
ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
|7 янваpя 2017 15:43
|
468
Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
|6 янваpя 2017 19:20
|
615
Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
|5 янваpя 2017 21:38
|
600
Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
|4 янваpя 2017 23:02
|
389
Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
|3 янваpя 2017 20:45
|
735
ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
|2 янваpя 2017 17:00
|
584
Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
|1 янваpя 2017 20:05
|
586
Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
|31 декабpя 2016 21:27
|
592
Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
|30 декабpя 2016 20:24
|
615
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
|29 декабpя 2016 23:15
|
660
Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
|28 декабpя 2016 20:00
|
856
Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
|27 декабpя 2016 21:50
|
1028
Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
|26 декабpя 2016 23:20
|
662
Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
|25 декабpя 2016 20:41
|
921
Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
|24 декабpя 2016 15:05
|
1592
Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
|23 декабpя 2016 21:26
|
1189
Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
|22 декабpя 2016 19:10
|
1281
Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
|21 декабpя 2016 21:49
|
882
Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
|20 декабpя 2016 20:17
|
1621
|19 декабpя 2016 19:33
|
1211
|
|
|
|
|
Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты
Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.
А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются
12 янваpя 2017 10:30Видео
В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки
12 янваpя 2017 10:00Видео
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)
Сетевые СМИ о будущем, которое уже наступило
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
11 янваpя 2017 16:30Видео
Адвокат Жангельды Сулейманов о том, что недоработки законодателей по вопросам миграции населения уже проявились в полной мере
Законотворчество от Тупого и Еще Тупее продолжает функционировать в штатном режиме
Сетевой Казахстан. 11 января 2017г.
11 янваpя 2017 11:30Видео
Выпуск 58. Переговоры по Сирии в Астане и консультации по Афганистану в Москве, туркменский цугцванг и узбекская «перестройка», Иран vs Саудовское королевство
Если Владимир Путин не сделал того, в чем его обвиняют, ему следовало бы сожалеть, что он не сделал этого. Потому что ситуация складывается для него как нельзя лучше. Так считает американский автор
Депутаты и чиновники ничего не понимают в нашей жизни, лишь ссылаются на зарубежный опыт. Наверное, только приехали. Им, как всем нам, за границей лучше, но вынуждены жить здесь
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
Растущее присутствие Исламского Государства в этой стране дает России основание для формирования такого партнерского союза с Китаем и Пакистаном, который был бы в состоянии противодействовать влиянию США
Сетевой Казахстан. 10 января 2017г.
Неудачное время для многовекторности. Но не сделав вынужденного выбора вовремя, автоматически окажешься врагом и для тех, и для других
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
Доходы в секторе за прошлый год выросли на 45%, число активно действующих предприятий увеличилось на 5%
Сетевой Казахстан. 9 января 2017г.
Обзор спортивных событий за минувшую неделю
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
Первый рабочий день после отпуска – 9 января
23 декабpя 2016 15:45Видео
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)
23 декабpя 2016 15:30Видео
Команда нейро и кардиореабилитологов Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны разработала краткосрочные программы реабилитации для республиканского и областного уровней
Сетевой Казахстан. 23 декабря 2016г.
23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни
23 декабpя 2016 10:00Видео
Управляющий директор по программе модернизации АО «Казахтелеком» Сергей Назаренко о клиентоориентированности как о философии бизнеса
Для Казахстана определяющими являются цены на нефть. От них зависит наше будущее: и экономический рост, и валютный курс и, в конце концов, качество жизни. В то время как на нефтяном рынке продолжает оставаться неопределенность, многие эксперты смотрят в 2017 год с нескрываемым оптимизмом
Западным лидерам вместо этого следует заняться поиском точек соприкосновения с ним
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!
22 декабpя 2016 15:00Видео
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми
Законопроект «О защите I поправки», который призван обеспечивать недопущение дискриминации в отношении людей, придерживающихся взглядов, направленных против ЛГБТ, будет вновь внесен на рассмотрение законодателей и может быть подписан в порядке оформления в качестве закона при Трампе
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
21 декабpя 2016 14:00Видео
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.
21 декабpя 2016 11:00Жизнь
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры
21 декабpя 2016 11:00Видео
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
20 декабpя 2016 17:30Видео
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять
Обзор спортивных событий за минувшую неделю
США опять затормозили на краю пропасти. Как им это удаётся? Почему страна ни разу не сорвалась в 1917 год или хотя бы в 1991-й?
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях
|