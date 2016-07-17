Фестиваль света в Сиднее

Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты

Масштабный фестиваль света и музыки Vivid Sydney (Яркий Сидней) проходит в Австралии ежегодно. Начался этот фестиваль в 2009 году, и с тех пор лучшие световые дизайнеры со всего мира превращают город в потрясающее полотно света, музыки и фантазии.

Сначала территория ограничивалась только Круговой Набережной, что и по сей день является центром этого мероприятия. Сейчас проекции располагаются в самых знаковых местах, включая один из самых известных и популярных архитектурных шедевров современности - Сиднейский оперный театр (Sydney Opera House).

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