«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»

2017 год только начался. «Саясат» узнал у казахстанских политологов, какие тренды будут задавать повестку в наступившем году – «Казахстан в 2017» - Бурихан НУРМУХАМЕДОВ, директор института национальных исследований: «Главная повестка – подготовка к политической модернизации страны, связанная с передачей полномочий от президента к парламенту. Это будет главным трендом. Остальное всё будет обусловлено посланием, которое будет озвучено в феврале. А оно уже обозначит приоритеты. Поскольку правительство поменялось в прошлом году, возможно, будет продолжение изменений кадрового состава его членов. Также, на мой взгляд, важно отметить, экономико-социальный блок, который в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры претерпит оптимизацию. Возможно, будет обновление корпуса акимов. Подготовка и проведение Универсиады в Алматы, ЭКСПО-2017 в Астане – это также будут определяющие факторы во внутренней политике в этом году».

Талгат ИСМАГАМБЕТОВ, политолог: «Генеральный тренд будет тот же самый, что и в предыдущие годы – поддержание межрелигиозной и межэтнической стабильности. Основной тренд будет по выполнению намеченных задач и заданий, потому что правительство назначено и обновлено, парламентские выборы уже прошли, поэтому остается выполнять намеченное. Ещё один вопрос – последствия ранее принятых законов. Закон о жилищных отношениях, обязательном медстраховании – будут ли в ходе выполнения этих законов протесты или нет, – это очень интересно».

Сайт «Номад» - «Угрозы 2017 года. Вся власть джамаатам?» - Web-издатель Джанибек СУЛЕЕВ уверен, что в будущем Казахстан неизбежно встанет перед цивилизационным выбором. Вполне вероятно, лозунг коммунистов, 100-летняя дата триумфа которых наступит в следующем году, в новом историческом контексте будет звучать не "Вся власть советам", а "Вся власть джамаатам". Также Джанибек Сулеев считает, что тенденция во взаимоотношениях власти и прессы, заданная в 2016 году судом над председателем правления Союза журналистов Казахстана, президентом Национального пресс-клуба Сейтказы Матаевым и арестом главного редактора газеты "Central Asia Monitor" Бигельды Габдуллина, продолжится и в новом году.

Политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что эффективность действий политического менеджмента снижается, и помимо обычных факторов – коррупции, непрофессионализма и т.д., на процесс влияет усилившаяся напряженность внутри элит - Думаю, что в контексте обещанной президентом конституционной реформы, нас ждут в 2017 году веселые деньки. Возможно, ближайшее окружение главы государства в который раз попытается пересмотреть вопрос о пресловутом преемнике, и в связи с этим начнет – и уже начало – выбивать сильные фигуры. Но, как всегда, точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции – даты для нас знаковой и эпохальной. Понятно, что на 90% год будет состоять из рутины: проблем с реализацией госпрограмм и бюджета, коррупционных скандалов, недооценки тех или иных рисков. Однако в целом становится ясно, что уровень психологического противостояния в Астане начал значительно расти.

Социолог Гульмира ИЛЕУОВА убеждена, что лучшим средством предотвращения социальных конфликтов должна стать широкая разъяснительная работа с населением - На 2017 год намечены амбициозные реформы, и в основном они коснутся категории так называемых самозанятых. Пока государство не может справиться с этим явлением, между тем, по некоторым оценкам, самозанятых в стране насчитывается от двух до трех миллионов человек, огромная масса населения. Как мы знаем, в ближайшей перспективе ожидается введение обязательного медицинского страхования, и даже минимальная сумма, которую самозанятые, как и все остальные, должны будут отчислять, введет их в легальное поле... С другой стороны, нам усиленно намекают на транзит власти в 2017 году, однако посмотрите на Узбекистан. То, как у них прошел этот год, и нам внушает определенный оптимизм.

Политолог Марат ШИБУТОВ, подводя итоги международной деятельности Казахстана, отмечает, что 2016-й был годом успешной посреднической деятельности. В будущем, по мнению эксперта, дестабилизация может грозить лишь из-за изменения статус-кво между крупнейшими странами мира - Я думаю, 2017 год будет годом наших предложений в ООН, нового "открытия" Узбекистана, расширения евразийской интеграции и сотрудничества в рамках ЭПШП, а также восстановления отношений с Ираном до досанкционного уровня.

Lenta.ru - «Какие события ожидаются в странах бывшего СССР в 2017 году» - Киргизский политический аналитик Марат КАЗАКБАЕВ - «В Казахстане я бы отметил прошедшие в этом году митинги, акции протеста, что, вообще, не характерно для республики. Все это демонстрирует усталость части общества от несменяемости власти. Думаю, и Нурсултан Назарбаев это понимает. Весь следующий год ему придется активно искать преемника. Чем дольше оттягивать решение этого вопроса, тем напряженнее будет ситуация в стране, особенно на фоне кризисных явлений в экономике, обесценивания тенге. Полагаю, в стране возможны и более массовые акции протеста. По конкретным поводам, но глобально все они будут порождены закостеневшей политической системой».

Rezonans.kz - «Конфликт элит Казахстана приведет к кризису власти» - Политолог Талгат МАМЫРАЙЫМОВ - События этого года и предыдущих лет показывают, что кризис легитимности власти может пересечься с внутриэлитными противоречиями, которые сформировались в основном за счет того, что действующие правила игры не обеспечивают реализацию интересов всех элитных группировок. В этом году есть риск, что градус внутриэлитных противоречий будет настолько высок, что это может привести к дестабилизации политического поля.

Политолог Талгат ИСМАГАМБЕТОВ - В элите уже 2016 год показал, что при соблюдении лояльности режиму и лично главе государства всё равно внутри элиты есть внутренние конфликты. Есть такое явление как лояльность патронам в патронатно-клиентных группах. Сейтказы Матаев по этому и пострадал. Возможно, Бигельды Габдуллин страдает тоже из-за этих внутриэлитных конфликтов. В этих случаях стала важна лояльность патрону. Иными словами идёт борьба между группами так, что отдельные личности идут под судебный пресс, «отключаются». Вряд ли элита предложит новые идеи, потому что в последние годы её поставили так, чтобы она не занималась политикой. Поэтому оппозиционные партии и банки находятся сейчас вне политики. А вот какие не элитные группы будут участвовать в политике? Возможно, из-за принятия закона о коллекторской деятельности на передний план могут выйти банковские должники, они могут стать серьезной проблемой. То есть возможны конфликты в чем-то сопоставимые с дольщиками, декретницами.

Газета «Трибуна» - Публицист Амиржан КОСАНОВ - Если посмотреть календарно, то предстоящий 2017 год — знаковый. В этом году исполнится 100 лет как Февральской, так и Октябрьской революциям в России, которые на десятилетия вперед определили будущее не только в этой стране, но и на сопредельных территориях, включая и нашу страну. Не пора ли нашей власти сделать соответствующие выводы из этих исторических событий и аналогий?! Ведь есть очень большая разница между буржуазной революцией и пролетарской! Вместе с тем думаю, что межклановая война усилится, обретет новые черты, появятся и проявятся новые персоны, будут новые посадки и отставки.

Zakon.kz – Блогер Денис КРИВОШЕЕВ - Мы в 2017. Прогнозировать уже ничего не нужно. Пришло время фиксировать события, которые происходят в обществе, ведь все уже предопределено. К примеру, ситуация с пенсионным фондом и хищением из него 5 миллиардов тенге. Думаю, что недолго осталось до принятия государством решения национализировать ЕНПФ и вернуться к солидарной системе. И вместе с этим сотрутся следы неудач. История с временной регистрацией — это тоже не про заявленное, не про безопасность и борьбу с террором, это про деньги, которых в стране стало катастрофически не хватать. Сейчас уже не до прогнозов — всё и так слишком очевидно, остаётся только наблюдать за происходящим.

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