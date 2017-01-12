Народные новости. 12 января 2017 г.

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Назарбаев распорядился провести аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» до 1 июля 2017 г.
12 янваpя 2017 18:40 Просмотры 80 Комментарии 2


Ряд СМИ в Казахстане публикует незаконную рекламу БАДов, заявляя об их лечебных свойствах
12 янваpя 2017 18:06 Просмотры 81 Комментарии 0


Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе
12 янваpя 2017 17:35 Просмотры 89 Комментарии 1


Назарбаев обсудил с Путиным подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию
12 янваpя 2017 16:40 Просмотры 69 Комментарии 0


Нефтяное соглашение членами ОПЕК и добытчиками вне картеля выполняется примерно на 73%
12 янваpя 2017 16:09 Просмотры 63 Комментарии 0


Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России
12 янваpя 2017 15:30 Просмотры 108 Комментарии 0


Рост индекса KASE не подкреплен инвестициями на фондовом рынке, считает аналитик
12 янваpя 2017 14:38 Просмотры 125 Комментарии 0


Продажа объектов в рамках приватизации в Казахстане пополнила республиканский бюджет на Т8,42 млрд
12 янваpя 2017 14:06 Просмотры 98 Комментарии 1


Бензин подорожал на АЗС в Алматы
12 янваpя 2017 12:54 Просмотры 400 Комментарии 1


Парковочные места на новом железнодорожном вокзале Астаны будут платными
12 янваpя 2017 12:15 Просмотры 188 Комментарии 0


Объем промпроизводства в Казахстане в 2016 г. сократился на 1,1%
12 янваpя 2017 12:02 Просмотры 113 Комментарии 0


Казахстан вернул прежние цены на интернет-услуги для Кыргызстана
12 янваpя 2017 10:35 Просмотры 133 Комментарии 0


Кыргызстан сократил товарооборот со странами ЕАЭС на 18%
12 янваpя 2017 10:12 Просмотры 102 Комментарии 0


Стоимость барреля нефти Brent повысилась до $55,1
12 янваpя 2017 09:06 Просмотры 166 Комментарии 0


Новый железнодорожный вокзал Астаны введут в эксплуатацию в мае
12 янваpя 2017 09:00 Просмотры 238 Комментарии 0


Россия может помочь США в борьбе с ИГ, считает Трамп
12 янваpя 2017 08:31 Просмотры 131 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
12 янваpя 2017 08:04 Просмотры 115 Комментарии 0


Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
11 янваpя 2017 20:14 Просмотры 336 Комментарии 1


Казахстан в 2018 г. получит от России 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М
11 янваpя 2017 20:05 Просмотры 169 Комментарии 0


Казахстан в 2017 г. планирует увеличить добычу нефти на 3,8%, до 81 млн тонн
11 янваpя 2017 20:00 Просмотры 190 Комментарии 1


Назарбаев распорядился о создании рабочей группы по перераспределению власти
11 янваpя 2017 19:00 Просмотры 608 Комментарии 0


Определить стратегические перспективы дальнейшей деятельности холдинга «Байтерек» поручил Назарбаев
11 янваpя 2017 17:47 Просмотры 314 Комментарии 0


Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2016 г. увеличилось на 14,6%
11 янваpя 2017 17:44 Просмотры 183 Комментарии 0


Весенние каникулы в алматинских школах пройдут с 21 марта по 2 апреля, несмотря на Универсиаду
11 янваpя 2017 17:38 Просмотры 244 Комментарии 0


Назарбаев поручил при трансформации «Самрук-Казына» создать холдинг по сингапурской модели
11 янваpя 2017 17:36 Просмотры 366 Комментарии 1


Qazkom начал обслуживать японские платежные карты JCB
11 янваpя 2017 16:55 Просмотры 188 Комментарии 0


Мэр Бишкека остался на своем посту
11 янваpя 2017 16:21 Просмотры 204 Комментарии 0


19 фактов самовольного захвата земель выявили в Астане
11 янваpя 2017 16:15 Просмотры 249 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о передаче осужденных
11 янваpя 2017 16:05 Просмотры 157 Комментарии 0


Снег, метель и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие 3 дня
11 янваpя 2017 15:45 Просмотры 263 Комментарии 0


Иран сможет обогатить больше урана, чем предусмотрено в рамках ядерной сделки
11 янваpя 2017 15:08 Просмотры 163 Комментарии 0


Пассажиры рейса Актау-Москва не могут вылететь из-за неработающего двигателя самолета
11 янваpя 2017 14:01 Просмотры 219 Комментарии 0


Алматинским школьникам ввели дополнительные каникулы из-за Универсиады
11 янваpя 2017 13:13 Просмотры 454 Комментарии 3


Омбудсмен предлагает отсрочить применение штрафов за отсутствие регистрации по месту проживания в РК
11 янваpя 2017 13:11 Просмотры 341 Комментарии 0


Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 2,2% в 2017 г.
11 янваpя 2017 12:01 Просмотры 248 Комментарии 0


Казахстан предложит разработать в ООН кодекс поведения при антитеррористических операциях
11 янваpя 2017 11:10 Просмотры 186 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 16 рейсов, в том числе 8 международных
11 янваpя 2017 10:50 Просмотры 286 Комментарии 0


В Казахстане утверждена программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.
11 янваpя 2017 10:48 Просмотры 282 Комментарии 3


В Бишкеке выберут нового мэра
11 янваpя 2017 10:37 Просмотры 192 Комментарии 0


Все казахстанцы, застрявшие в Стамбуле, вернулись домой
11 янваpя 2017 09:24 Просмотры 200 Комментарии 0


Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2017 и 2018 гг.
11 янваpя 2017 09:03 Просмотры 250 Комментарии 0


На сигаретах в странах ЕАЭС в марте появятся новые «страшные» картинки
11 янваpя 2017 08:25 Просмотры 255 Комментарии 5


Неустойчивая погода с осадками ожидается в среду на большей части Казахстана
11 янваpя 2017 08:06 Просмотры 168 Комментарии 0


Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
10 янваpя 2017 20:09 Просмотры 491 Комментарии 1


Свыше 20 человек погибли в результате 2-х взрывов возле правительственного здания в Кабуле
10 янваpя 2017 19:45 Просмотры 188 Комментарии 0


В порту Махачкалы приостановили слив казахстанской нефти из танкеров
10 янваpя 2017 18:52 Просмотры 496 Комментарии 0


Напряженной назвали в России подготовку к переговорам в Астане по урегулированию ситуации в Сирии
10 янваpя 2017 17:43 Просмотры 299 Комментарии 0


Казахстанцы легализовали имуществом Т1,6 трлн - минфин
10 янваpя 2017 15:22 Просмотры 299 Комментарии 0


Три отрасли «подтянули» показатель ВВП Казахстана в 2016 г.
10 янваpя 2017 14:42 Просмотры 455 Комментарии 0


Казахстанцы вывели из тени Т4 трлн 93 млрд в рамках легализации имущества
10 янваpя 2017 14:03 Просмотры 444 Комментарии 0


До +10 градусов прогреется воздух на юге Казахстана в ближайшие дни
10 янваpя 2017 13:43 Просмотры 390 Комментарии 0


Премьер РК заявил об отсутствии разъяснительной работы среди населения о новых правилах регистрации
10 янваpя 2017 12:42 Просмотры 463 Комментарии 3


Цены на сельхозпродукцию в Казахстане в 2016 г. выросли на 7,8%
10 янваpя 2017 12:32 Просмотры 245 Комментарии 0


Трое военнослужащих, отразивших нападение террористов в Актобе, награждены орденом «Айбын» посмертно
10 янваpя 2017 12:25 Просмотры 419 Комментарии 0


Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Шымкента
10 янваpя 2017 12:13 Просмотры 355 Комментарии 0


40 тыс. граждан зарегистрировались в Казахстане за последние три дня
10 янваpя 2017 11:53 Просмотры 331 Комментарии 0


900 человек не смогли вылететь вовремя из Стамбула в Казахстан из-за погодных условий
10 янваpя 2017 11:40 Просмотры 207 Комментарии 0


Лишить акиматы полномочий по контролю за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ предложили в МВД
10 янваpя 2017 11:00 Просмотры 265 Комментарии 0


Ситуация на курортах Таиланда после наводнения нормализовалась
10 янваpя 2017 10:41 Просмотры 243 Комментарии 0


Турецкая авиакомпания из-за погодных условий отменила рейсы из Стамбула в Астану и Алматы
10 янваpя 2017 09:36 Просмотры 251 Комментарии 0


В Шымкенте тренера ДЮСШ осудили на 15 лет за развращение малолетних воспитанников
10 янваpя 2017 09:24 Просмотры 325 Комментарии 0


ООН назвала Афганистан одной из самых опасных стран на Земле
10 янваpя 2017 09:10 Просмотры 289 Комментарии 0


Произведены кадровые перестановки в органах военной прокуратуры Казахстана
10 янваpя 2017 08:37 Просмотры 583 Комментарии 1


Казахстан расширил список разрешенных к транзиту кыргызских товаров, подлежащих ветконтролю
10 янваpя 2017 08:22 Просмотры 241 Комментарии 0


Китай продлил до 2024 г. контракт на поставки российской нефти через Казахстан
10 янваpя 2017 08:10 Просмотры 288 Комментарии 0


Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
9 янваpя 2017 20:09 Просмотры 381 Комментарии 0


Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
8 янваpя 2017 18:45 Просмотры 307 Комментарии 0


Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
7 янваpя 2017 15:43 Просмотры 468 Комментарии 0


ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
6 янваpя 2017 19:20 Просмотры 615 Комментарии 3


Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
5 янваpя 2017 21:38 Просмотры 600 Комментарии 0


Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
4 янваpя 2017 23:02 Просмотры 389 Комментарии 0


Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
3 янваpя 2017 20:45 Просмотры 735 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
2 янваpя 2017 17:00 Просмотры 584 Комментарии 0


ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
1 янваpя 2017 20:05 Просмотры 586 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
31 декабpя 2016 21:27 Просмотры 592 Комментарии 0


Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
30 декабpя 2016 20:24 Просмотры 615 Комментарии 0


Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
29 декабpя 2016 23:15 Просмотры 660 Комментарии 0


Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
28 декабpя 2016 20:00 Просмотры 856 Комментарии 0


Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
27 декабpя 2016 21:50 Просмотры 1028 Комментарии 0


Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
26 декабpя 2016 23:20 Просмотры 662 Комментарии 0


Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
25 декабpя 2016 20:41 Просмотры 921 Комментарии 0


Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
24 декабpя 2016 15:05 Просмотры 1592 Комментарии 0


Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
23 декабpя 2016 21:26 Просмотры 1189 Комментарии 0


Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
22 декабpя 2016 19:10 Просмотры 1281 Комментарии 0


Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
21 декабpя 2016 21:49 Просмотры 882 Комментарии 0


Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
20 декабpя 2016 20:17 Просмотры 1621 Комментарии 1


Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
19 декабpя 2016 19:33 Просмотры 1211 Комментарии 14
12 янваpя 2017 06:30 / Народная рубрика
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Народные новости. 12 января 2017 г.

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Тэги: новости слухи, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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Комментарии читателей [40]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 08:49  
Человек, умерший в ЦОНе был инвалидом. Почему он не оставался дома, в окружении внуков, рядом с женой, в тепле и покое? Потому, что наше правительство, наши депутаты вынудили его переть в ЦОН . Наверное он хотел регистрироваться сам или регистрировать своего родственника. Террорист не пойдет регистрироваться. Даже если он будет регистрироваться это не остановит его осуществить задуманное. Регистрация- способ обогатиться ментам. Полиция не будет искать воров. Проще напугать старика регистрацией и вымогать у него деньги. Вина государства в том, что довели старика до такого состояния. Это идиотский закон. Президенту как гаранту конституции следовало бы вмешаться в ситуацию и остановить безумие.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 08:57  
Недавно военные прокуроры поменялись местами. Это нормально. Но меня удивляет то, что в должности Самого Главного Военного Прокурора находится человек свыше пяти лет, а возможно, и более . Конституция РК и ЗРК "О прокуратуре" требует пребывание прокуроров только один срок. Что для Ергали Мерзадинова это не распространяется. Кроме того, после совершения массового убийства в Арканкергене понесли наказания ряд должностных лиц Пограничной службы РК, и поделом. Но военные прокуроры, которые должны были осуществлять действенный надзор, не понесли никакого наказания, Ергали остался на месте.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 10:29  
А кто сказал,что у нас в стране действуют законы для властьимущих.Законы для быдла.
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:16  Американский журнал предложил разрешить
в офисах перерывы на онанизм

Американский журнал Ravishly посоветовал работодателям разрешить подчиненным делать перерывы на онанизм. По мнению издания, это может подстегнуть продуктивность сотрудников.

Автор статьи Нико Лэнг ссылается на недавнее исследование Time Out New York, согласно которому 39% мужчин хотя бы один раз в жизни мастурбировали в офисе. При этом опрос Glamour в 2012 году выявил, что 31% работников онанируют на рабочем месте.

Журнал Ravishly утверждает, что мастурбация может способствовать повышению творческого мышления и продуктивности, таким образом опровергая распространенный миф о том, что самоудовлетворение якобы снижает работоспособность. По мнению Нико Лэнга, выброс сексуальной энергии может лишь положительно сказаться на продуктивности человека в офисе.

Также Нико Лэнг упоминает исследование издания Vice, участники которого признали, что мастурбация помогает им сконцентрироваться на работе или же, по крайней мере, снять стресс и успокоиться. По мнению опрошенных, после акта онанизма они чувствуют себя восстановившими силы, а также менее рассеянными.

Нико Лэнг вспоминает, что в прошлом году компания Hot Octopuss уже установила по всему Нью-Йорку специальные будки для мастурбации - правда, пока только для мужчин. В конце статьи автор заключает, что мастурбация в обеденный перерыв может стать в будущем таким же привычным делом, как и рутинный перекур.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:17  Госдеп принес извинения ЛГБТ-сообществу
за «десятилетия дискриминации»

Госсекретарь США Джон Керри официально принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества, которые работали в Государственном департаменте, а также другим сотрудникам ведомства, которые столкнулись с дискриминацией из-за своей сексуальной ориентации. Об этом сообщает газета Politico.

«В прошлом, с 1940 года и на протяжении десятилетий, Госдепартамент был одним из государственных и частных работодателей, дискриминирующих работников и соискателей на основе их сексуальной ориентации», — заявил Керри. Как он отметил, это приводило к тому, что людей вынуждали увольняться или не брали на работу. «Такие действия были неправильными тогда, так же как они неправильны и сегодня», — добавил глава Госдепа. В заключении он принес извинения от имени ведомства.

Как отмечает газета, президент США Барак Обама сделал одним из приоритетов своей политики достижение равенства при найме работников. В 2015 году Керри назначил первого спецпосланника Госдепа по проблемам ЛГБТ.
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:18  
Зал центра современного искусства в Анкаре назвали в честь убитого российского посла Андрея Карлова.
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:21  Спецслужбы США приписали российским хакерам
случайные адреса в Tor

В докладе американских спецслужб о влиянии России на выборы в США почти половина якобы причастных к российским хакерам IP-адресов оказались выходными узлами анонимной сети Tor. Об этом сообщает издание The Daily Dot.

В докладе представлен список из 876 IP-адресов, которые признаны подозрительными из-за предположительного использования российскими хакерами. Один из журналистов решил проверить, заходил ли кто-нибудь из списка в его личный блог и обнаружил более 80 тысяч запросов от подозрительных IP-адресов. При этом некоторые из их обладателей даже оставляли комментарии и продолжали посещать сайт журналиста после публикации доклада спецслужб.

Выяснилось, что 367 адресов (около 42 процентов из всего списка) на самом деле являются выходными узлами анонимной сети Tor — последними серверами в цепочке соединения, выполняющими роль передаточного звена между клиентом сети Tor и публичным интернетом.

Спецслужбы США, по-видимому, посчитали, что хакеры в любом случае использовали Tor для захода на американские правительственные сайты и добавили в списки подозрительных все IP-адреса, связанные с одноименным браузером.

Tor представляет собой децентрализованную сеть серверов, называемых узлами, которые используются для обхода блокировок и анонимного доступа к сайтам. На данный момент в мире существует около одной тысячи выходных узлов Tor, большинство из которых созданы добровольцами. При входе на любую страницу с помощью браузера Tor для сокрытия реального IP пользователь получает адрес одного из серверов.
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:22  Страна сильнейших демократических традиций?
Закончилась пресс конференция Трампа. Точно какое то заболевание..Это надо было так запугать американский народ мифическими российскими кибер атаками, что пятьдесят процентов вопросов были по этому поводу. Вот так потрудился тихушник Обама уходя. Мало того они разнесли информацию, что у Москвы есть компромат на Трампа. И оставшиеся вопросы журналистов были посвящены этому. Как тут не вспомнить М. Задорнова?
=============
Писец. Очень похоже на то, что мафиозными кланами США дана команда - "Ату" его. Сегодня с утра по всем каналам ВВC, СNN, Евроньюс во все голоса повторяется тирада, о том, что Трамп связан и хуже того, повязан Москвой. Дальше похоже эта травля только будет нарастать.
Вот паранойя , так паранойя!
9
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:23  
Послал американцев нахер
простой кремлевский русский хакер.
В Америке раздался ор:
негодник юзал прогу TOR!
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:27  «Отставной козы барабанщики» из ЕС
написали истеричное письмо Трампу — чтобы не снимал санкций с России

Бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа не идти на сближение с Российской Федерацией.

Об этом говорится в открытом письме «союзников Америки» к Трампу, опубликованном в «Вашингтон пост».

«Будет тяжелой ошибкой попытка отменить существующие санкции против России или признать раздел и покорение Украины. Такие действия деморализуют тех, кто стремится евроатлантической интеграции для этой страны. Это может также дестабилизировать наш Восточный регион экономически и поощрить экстремистские, олигархические и антизападные элементы здесь», — говорится в письме.

Также бывшие европейские политики пугают Трампа тем, что в случае снятия санкций с РФ «больший и серьезный вред не заставит себя ждать».

«Потрясение от такой сделки нанесет удар по доверию к США среди союзников в Европе и где-либо в мире. Международный порядок, основанный на уважении к правилам, от которого десятилетиями зависела безопасность Запада, может быть ослаблен. Альянсы, которые и являются настоящим источником американского величия, могут испытать дезинтеграцию: страны, которые проливали кровь, тратили богатства и политический капитал на поддержку трансатлантического единства, будут сомневаться — Америка больше не является другом, на которого можно положиться?», — пугают Трампа отставники.

Авторы коллективного письма напоминают Трампу о том, что в свою бытность лидерами стран ЕС они верно служили США.

«Мы подставляли плечо, когда в прошлом Америка этого требовала. Мы были вместе в Ираке. Мы были вместе с вами в Афганистане. Мы рисковали вместе; мы жертвовали сыновьями и дочерьми — вместе. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность в едином фронте. Именно это делает наш Альянс мощным. Когда США сильные, мы все сильны — вместе. В нашем единстве — лучший ответ болезненной клептократической России. Когда мы разделены, как часто бывало в последние годы, мы все — в зоне риска. Десятилетиями наш объединенный альянс был бастионом безопасности Европы. Мы призываем наших американских друзей усиливать, а не ослаблять наши трансатлантические связи. Украине нужна поддержка; передовые страны нуждаются в нашей верности и готовности к сопротивлению. Но больше всего, Россия должна видеть, что если нас атаковать, мы становимся сильнее, а не слабее», — на грани истерики взывают европейцы к новому президенту США.

Среди подписантов письма – действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, экс-премьер Польши Радослав Сикорский и другие политики, известные своей антироссийской позицией.
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:32  Париж просит эстонцев и латышей повоевать
в Африке вместо французов

В связи с отправкой своих солдат из стран Африки во Францию для защиты от террористов, Париж попросил союзников по НАТО направить солдат в Африку. Посол Франции в Эстонии Мишель Райнер уже направил соответствующую просьбу министру обороны Эстонии Ханнесу Хансо, сообщила в пятницу эстонская газета Eesti Paevaleht. Рига ждет от Парижа аналогичную просьбу.

По словам посол Франции в Эстонии Мишеля Райнера, в связи с объявлением во Франции чрезвычайного положения, предстоит отозвать на родину большую часть солдат из зарубежных миссий. Они нужны для оказания помощи полиции и спецназу для проведения антитеррористических операций.

"Так как мы выведем большую часть своих людей, необходимо, чтобы их кто-то заменил", - сказал дипломат.

Военнослужащие Франции находятся в настоящее время в Мали и Центральноафриканской республике, где участвует в обеспечении мира вместе с силами ООН.

В Мали не спокойно - сегодня в столицы Бамако неизвестные захватили 170 заложников, в том числе граждан Франции. Есть погибшие.

Райнер отметил, что Франция намерена провести двусторонние переговоры на эту темы с каждым союзным государством.

Министр обороны Эстонии подтвердил, что посол попросил о помощи. Более точные детали сейчас обсуждаются. Эстония ждет от Франции конкретных предложений.

Аналогичную беседу с послом Франции в Латвии Стефаном Висконти провел министр обороны Латвии Раймонд Бергманис.

Латвия уже в ближайшее время ожидает от Франции конкретных просьб о военной поддержке в борьбе с терроризмом, заявил после встречи с послом Франции министр обороны Раймонд Бергманис. Он не уточнил суть поддержки — выделить финансирование, подержать политически или отправить в Африку ограниченный контингент солдат и офицеров Национальных вооруженных сил Латвии.

Во время встречи латвийского министра с послом и военным атташе Франции Аленом Мулья обсуждались вопросы безопасности в мире после трагических событий в Париже 13 ноября. "Мы все должны действовать вместе, чтобы противостоять терроризму", - подчеркнул Бергманис.

Он рассказал послу, что Латвия рассматривает возможность отправить в Ирак своих военных инструкторов, чтобы помочь в обучении вооруженных сил этой страны.

Также министр сообщил, что Латвия уже в ближайшее время ожидает от французской стороны конкретных просьб о том, какую поддержку она могла бы оказать в борьбе с терроризмом.

Франция во вторник обратилась с просьбой к странам ЕС оказать поддержку в проведении военных операций за рубежом и помочь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
12
Оспанов Галым(HUNN)- историк ,марксист
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 11:51  
Вот уже 25 лет идет в стране сексуальная революция и не на жизнь , а на смерть .Идет рост занятием проституции , мошенничества с изнасилованием среди женщин , всеобщий доступ к порносайтам , окровенно сексуальные наряды возбуждающего характера , свободная любовь , ранняя половая жизнь , половая распущенность , притоны , дома свиданий , 7акрытые пубшичные дома ,........
Уголовная статья об изнасиловании косит на лево и направо мужских особи , и не дай бог , если враг придет на нашу землю , то образуется огромный брешь на фронтовой полосе , так как большое колличество мужчин сидят в заключениях как жертвы этой сесуальной революции .
Свобода мужчин стало зависеть частенько от прихоти сексуально раскрепощенных женщин , настало время нам оторваться от совдеповской лжи и лицемерия , что у нас нет секса , а есть только изнасилование . Все статьи об изнасилованиях должны быть пересмотрены и сроки заключения должны быть сокращены , а то и вовсе , если отсидели треть срока должны быть возвращены домой к своим семьям , а наносившие побои своим жертвам должны отсидеть как за нанесение ущерба здоровью . Общество , на фоне продолжительной сексуальной революции , должно осознать , что секс не есть изнасилование и не повод для судебного разбирательства в виду захлестнувшее наше общество свобода нравов . Наказание за изнасилование должно ограничиваться максимум 1 года заключения и это веление времени и общества со свободным нравом , мы не должны идти на поводу у нечистоплотной части масс , которые используют закон и нынешнюю уголовную статью в корысных целях и , используют для обогащения . Нынешние сроки по статье за изнасилование не соизмеримо жестоки чем само изнасилование , ибо идет физическое и моральное уничтожение осужденного за то что повелся за основным инстиктом спровоцированной сексуальной революцией , сейчас получается , что человеческая жизнь ничто , но этого мы не должны допустить . Статья об изнасиловании должна быть пересмотрена в сторону гуманизации сроков осужденному не более одного года . Это мобилизует и женщин , и общество в целом .
13
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 12:23  
Товарищ Оспанов,чем заниматься вопросами сексуальных взаимоотношений,Вы ,как историк ,подняли бы тему 105-летия Кунаева.Д.,осветили бы его вклад в развитии страны.
Похоже у нас только одна историческая личность осталась,про остальных наши историки умалчивают.
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 12:39  8
Очень похоже на то, что мафиозными кланами США дана команда - "Ату" его. Сегодня с утра по всем каналам ВВC, СNN, Евроньюс во все голоса повторяется тирада, о том, что Трамп связан и хуже того, повязан Москвой. Дальше похоже эта травля только будет нарастать.
===========

Молодец Путин! Раньше американцы расставляли президентов по всему миру, как это они умеют - деньги, убийства, крылатые ракеты, а сейчас мир, благодаря Путину, скоро окажется у наших ног. Оказалось, достаточно было кликнуть три раза мышкой - и в США наш президент. Задыхаясь в своей бессильной злобе, и от неконтролируемой ненависти к России, американские правители совсем умом тронулись и забыли, что у палки два конца - утверждая, что Путин поставил у них своего президента они полностью, расписались в своей беззащитности. Они-то прекрасно знают, кто сбросил компромат в прессу, и почему Трамп был поставлен президентом. Не они и не народ решает – кому быть президентом в их стране. Глупо думать, что банкиры под руководством Ротшильда, расставляя своих премьеров и президентов почти во всех странах, пустят на самотек результаты выборов в созданном ими бандитском государстве. Президентов на Западе, тем более в США, не избирают, а отбирают тринадцать банкиров, владеющие печатным долларовым станком ФРС, и возглавляющие "Комитет 300". Решение о назначении Трампа принимали не избиратели и не выборщики, а, как всегда они, банкиры с Уолл-стрит и Лондон-сити.
15
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 13:41  Доклад о компромате на Трампа подготовил
бывший сотрудник британской разведки

Доклад о якобы имеющемся в России компрометирующем досье на избранного президента США Дональда Трампа был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Дэвидом Стилом, сообщает телеканал NBC.

Сейчас Стил является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая занимается обеспечением безопасности. Доклад, по данным канала, был подготовлен им по заказу оппонентов Трампа в Республиканской партии, а затем продан СМИ демократами, передаёт радио "Вести ФМ".

Краткую версию доклада распространил телеканал CNN, а полную 35-страничную версию - портал BuzzFeed. Трамп и его команда назвали эти данные "от начала и до конца сфабрикованными". Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также опроверг сбор Россией компроматов на Трампа и Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".
16
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 13:48  
Полторы тысячи детей погибли в #Йемен'е после вмешательства Саудовской Аравии
----------------------------------

Почему молчат зеевы, читалки, жмурики, азиопии, так переживающие по поводу гибели мирных жителей Сирии под ударами ВКС России? Куда засунули свои длинные "рабочие" языки?
17
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 13:57  
Почему на Зоне нет материала о 105-летии Кунаева?
18
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:04  "Прыг - скок",и последствия.
Вопрос экс депутату Верховной рады В. Волга. Что значит ввод в строй "Северного потока -2" и "Турецкого потока"
=========
«Это значит, что все 37 000 км. газовой трубы „свидомые“ смогут разобрать на сувениры. Также это означает окончательное крушение экономического базиса, который еще хоть как-то обеспечивает суверенитет Украины»
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:19  16
Полторы тысячи детей погибли в #Йемен'е после вмешательства Саудовской Аравии
----------------------------------

Почему молчат зеевы, читалки, жмурики, азиопии, так переживающие по поводу гибели мирных жителей Сирии под ударами ВКС России? Куда засунули свои длинные "рабочие" языки?
==========
Да, это мелкие сошки, от которых совершенно ничего не зависит в этом мире.
Тут другое - Почему молчит страна "высшей демократии" - США. Почему молчат ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ, БДИПч, Дунья Ниятович, почему молчит дама с хитрой ухмылкой - А. Меркель???
А молчат они потому, что все живут в мире сплошной ЛЖИ!

Один смелый мужичок невысокого роста (из всего мира) дважды в лоб назвал вещи своими именами - На Мюнхенской конференции 2007 года. И на 70 той сессии Генассамблеи ООН в 2015.
Лживый, трусливый "западный мир" озлобился , надулся, и исходит желчью до сих пор. Уже почти совсем ушедший, но злопамятный Б. Обама всё продолжает гадить и гадить до сих пор.
Злоба не отпускает. Потери ЕС в 2016году от санкций составили 18 млрд. долларов. Исчезло 400 000 рабочих мест. Но злоба превыше всего.
20
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:21  
Молодец Путин! Раньше американцы расставляли президентов по всему миру, как это они умеют
=======================
По-твоему получается,что и Путлера амеры поставили на царство.
21
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:35  судя по отсутствию логики, ты - казултпат
20 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:21
Молодец Путин! Раньше американцы расставляли президентов по всему миру, как это они умеют
=======================
По-твоему получается,что и Путлера амеры поставили на царство.
--------------------------------------

ты путаешь причину и следствие... это Путин назначил Трампа на пост президента США... ты что, ещё не читал доклад ЦРУ и ФБР?..
22
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:44  
19 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:19 16
Полторы тысячи детей погибли в #Йемен'е после вмешательства Саудовской Аравии
----------------------------------
Почему молчат зеевы, читалки, жмурики, азиопии, так переживающие по поводу гибели мирных жителей Сирии под ударами ВКС России? Куда засунули свои длинные "рабочие" языки?
==========
Да, это мелкие сошки, от которых совершенно ничего не зависит в этом мире.
Тут другое - Почему молчит страна "высшей демократии" - США. Почему молчат ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ, БДИПч, Дунья Ниятович, почему молчит дама с хитрой ухмылкой - А. Меркель???
------------------------------------------ --

"Гуманисты" из США и других "светочей демократии" далеко, а эти подпиндосские халуи - рядом.
23
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:53  Хакеры массового поражения:
Госдеп отказался сравнивать доклад ЦРУ с пробиркой Пауэлла

Было бы безответственно приводить доказательства, на основании которых Вашингтон сделал вывод о причастности Москвы к хакерским атакам в ходе президентской гонки в США, считает официальный представитель Госдепа Джон Кирби. Журналисты же сравнили бездоказательный доклад ЦРУ со знаменитым выступлением бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН, где тот показал пробирку, якобы содержащую биологическое оружие, в подкрепление своих слов об оружии массового поражения в Ираке. Как выяснилось позднее, Саддам Хусейн таким оружием не располагал.

На ежедневном брифинге Госдепа корреспондент RT Гаяне Чичакян спросила официального представителя американского ведомства Джона Кирби, должна ли общественность разделять уверенность в правильности сделанных в докладе выводов, учитывая, что никаких доказательств представлено не было.

«Мне кажется, нет ничего удивительного в том, что в рассекреченной версии чрезвычайно секретного доклада из соображений безопасности будут скрыты источники данных и методы работы. Я думаю, большинство американцев понимают, что разведсообщество не имеет права разглашать информацию такого рода», — ответил Кирби.

Журналист подчеркнула, что в прошлом разведсообщество США также выражало «высокую степень уверенности» в том, что у Ирака было оружие массового уничтожения, однако результатом этой ложной оценки стала война, обернувшаяся катастрофой.

«По-вашему, в случае с Россией общественность не заслуживает того, чтобы ей представили доказательства?» — продолжила Чичакян.

Впрочем, по мнению Кирби, сравнивать события 2001 года и доклад о «русских хакерах» нецелесообразно. «Никто не говорит, что в 2000 и 2001 годах не было ошибок. Но ведь это было 15 лет назад, и с тех пор в разведсообществе многое изменилось», — заявил представитель Госдепа.
24
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:54  Пробирка Пауэлла
Напомним, в 2001 году госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что санкции против Ирака предотвратили бы создание Саддамом Хусейном оружия массового поражения.

Позднее для большей убедительности он даже продемонстрировал на Генассамблее ООН пробирку с биологическим оружием, якобы добытую американскими разведчиками в Ираке, что впоследствии было опровергнуто.

Кроме того, во время допроса американскими военными попавший в плен Саддам Хусейн сказал: «Мы никогда не думали об использовании такого оружия. Это даже не обсуждалось. Использовать химическое оружие против всего мира? Есть ли кто-нибудь, кто решился бы на такое?»

14 февраля 2003 года Саддам Хусейн даже подписал указ о запрете на ввоз и производство оружия массового поражения, однако это не произвело на Вашингтон никакого впечатления. Уже 18 марта президент США Джордж Буш — младший выступил с обращением, в котором поставил Хусейну ультиматум и предложил ему добровольно покинуть страну в течение 48 часов.
25
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 14:58  Эти, может быть, и сукины дети, но это наш сукины дети...
В старом Алеппо обнаружили оставленный террористами склад с химическими веществами производства Саудовской Аравии.
--------------------------------

Но об этом ни Пауэлл, ни Кирби не будут визжать с высоких трибун, как они визжат и визжат по поводу мнимого и явного наличия химического оружия в Ираке и Сирии.
26
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:15  
КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ
КНБ РК раскрыл схему, по которой из Единого накопительного пенсионного фонда было фактически похищено 5 млрд тенге.
+
Да давно уже воруют. Зачем все эти движняки бесполезные? У меня ещё в 2008 году весь инвест.доход в пенсионном фонде народного банка спёрли и ни тиина не восстановили. За 10 лет НОЛЬ дохода. И никто никакой ответственности не несёт. Там, думаю за 18 лет немерено бабла народного ушло. Бесполезно всё. За своими деньгами должен следить сам хозяин и сам вкладывать в своё будущее. Поскорее бы растащили всё.
27
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:24  
Пистец! Первый начал казахстанец про наши народные новости, но тут пришли на работу россияне и пошла совершенно не нужная и некасаемая нас поток унитазной информации. При чём тролли работают так неграмотно и плохо. Я бы разогнал бы всех и ни копейки на заплатил. Нужна постоянная ротация там у вас, не надо лодырей брать. Ищите талантливых, способных увлечь дисскусиями и поднять популярность сайта. Гоните серость ленивую
28
Асгл
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:26  
27-ой
ну ты то конечно своим постом дала направление дискуссии.
хахаха
29
Учитель
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:29  
В школах г.Сатпаева по инициативе ГорОО организовали принудительный сбор денег с учителей в помощь пострадавшим от взрыва в пос.Шахан. Считаю это грубейшим нарушением прав человека! Власти региона должны решать проблему, исходя из собственных возможностей, а не за счет малоимущих слоев! И я вообще не уверен, что деньги дойдут до пострадавших, скорее всего, осядут в чьих-то карманах.
30
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:39  
29 Учитель Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:29
Считаю это грубейшим нарушением прав человека!
----------------------------------

Кто-то об этом ещё знает? Или все возмущения только в стол?
31
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:41  
Американский журнал Ravishly посоветовал работодателям разрешить подчиненным делать перерывы на онанизм. По мнению издания, это может подстегнуть продуктивность сотрудников.
+++++
такого журнала не существует, Ravishly это комьюнити то етсь сообщество в интернете (малоизвестное) где лди деляться советами и своими блогами. проверяйте что постите, не бось с русского сайта взяли?
32
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:44  
КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ
КНБ РК раскрыл схему, по которой из Единого накопительного пенсионного фонда было фактически похищено 5 млрд тенге.
+++
Ну назвать громко можно что у годно, а вот самой сути преступления я так и не понял. ПОчему одна коммерческая компания не может купить акции другой? и в чем тут уголовка? потерпевший кто? все это если нужно решается в гражданскийх судах...потом не понятно фонд как должен деньги зарабатывать то? картошку что ли садить и продовать?
33
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:56  
31 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:41
Американский журнал Ravishly посоветовал работодателям разрешить подчиненным делать перерывы на онанизм. По мнению издания, это может подстегнуть продуктивность сотрудников.
+++++
такого журнала не существует, Ravishly это комьюнити то етсь сообщество в интернете (малоизвестное) где лди деляться советами и своими блогами. проверяйте что постите, не бось с русского сайта взяли?
-------------------------------

Камилка, что в твоём понимании есть "журнал"? Только печатная продукция?
34
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 16:04  
27 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:24
Пистец! Первый начал казахстанец про наши народные новости, но тут пришли на работу россияне и пошла совершенно не нужная и некасаемая нас поток унитазной информации.
--------------------------------

Камилка, что такое "наши народные новости"? Народ разный бывает. Одних интересует только то, кто сколько раз съел беш и сколько после этого сходил опорожниться. Других же интересуют другие новости. Разве можно осуждать этих других, если их не интересует, сколько раз ты сходила в туалет?
35
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 16:07  
27 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:24
Пистец! Первый начал казахстанец про наши народные новости, но тут пришли на работу россияне и пошла совершенно не нужная и некасаемая нас поток унитазной информации.
--------------------------------

Камилка, каждый вправе зхдесь публиковать любые новости, не противоречащие политике сайта. Если нет "ТВОИХ" новостей, значит их нет. Если есть другие новости, значит они есть. Или не так?
36
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 16:15  https://goo.gl/yT5NBW
4 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:16 Американский журнал предложил разрешить в офисах перерывы на онанизм
-----------------------------------

Masturbating At Work: Why Fapping Is The New Smoke Break
37
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 18:02  ВВС США пожаловались на российских пилотов
в небе над Сирией

Самолеты российских ВКС периодически выходят на опасное сближение с американскими самолетами в в районе боевых операций в Сирии, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на военных летчиков США.
Сейчас в зоне боевых действий в Сирии между Россией и США действует соглашение об использовании воздушного пространства. Однако, по словам американских летчиков, россияне "не знают о них, не могут или не хотят твердо им следовать".

Генерал Чарльз Коркоран сказал, что изредка российские пилоты отвечают по голосовой связи. При этом самолеты ВКС не подают опознавательные сигналы, нарушая международные протоколы. Кроме того, регулярно случаются опасные сближения самолетов двух стран, из-за которых американцы предпочитают уступить дорогу, чтобы избежать столкновения (речь идет об истребителях Су-35).

В Минобороны РФ не ответили на запрос The Wall Street Journal. Также нет подтверждения этой информации из других источников.
38
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 18:03  Минобороны прокомментировало опасные сближения
самолетов ВС России и США

Американских коллег зачастую нельзя найти на другой стороне "горячей линии", созданной в Катаре для обсуждения спорных вопросов по Сирии, заявил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Соответствующий комментарий был дан в ответ на заявление командующего 380-м экспедиционным крылом ВС США бригадного генерала Чарльза Коркорана об "опасных приближениях" российских истребителей к самолетам ВВС США в Сирии.

"Наших американских коллег зачастую просто нельзя найти на другой стороне "горячей линии" в Катаре, предназначенной для обсуждения и решения спорных вопросов", — сказал он.

По словам Конашенкова, "если бы они эту линию использовали чаще и по назначению – командующему 380-м экспедиционным крылом ВВС США не пришлось бы выдумывать несуществующие проблемы в интервью Wall Street Journal".
39
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 18:07  По Севморпути в 2016 г. перевезено
рекордное количество грузов

Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году достиг рекордного уровня, сообщил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, выступая на государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
"Развитие этой транспортной артерии в 2016 году вселяет в нас осторожный оптимизм. По данным на 1 декабря 2016 года, по Северному морскому пути уже было перевезено 6,9 млн тонн груза, что является рекордным показателем за всю историю существования этого транспортного коридора, включая советский период", - заявил он.

Северный морской путь - это кратчайшая водная трасса между европейской частью России и Дальним Востоком. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км.

Ранее первый заместитель руководителя администрации СМП Николай Монько заявлял, что перевозка грузов по трассе Северного морского пути в этом году может достигнуть рекордного уровня в 6,06 млн тонн.
40
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 18:41  31-ой
Камилка или как тебя ещё!

Вот есть блоги livejournal, или по-русски "живой журнал" (ЖЖ).

С твоей точки зрения, это журнал или не журнал?

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Сколько не читал комментарии к статьям по данному...

12 янваpя 2017 11:44
Украинский волонтер рассказал о феномене алкоголизации ВСУ
Александр Зубченко
Зарплаты украинских военнослужащих хватает,...

12 янваpя 2017 10:48
Деньги в обмен на услуги
Кайрат Кудайбергенов
Если верить утверждениям Белого дома, США -...

12 янваpя 2017 10:32
Начало хорошее (по теме распределения власти)...
Пограничник
            Доброго всем утра и дня -...

11 янваpя 2017 17:42
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azatal
Мы верим в то, что выбор, который делается после...


Фестиваль света в Сиднее
Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты


«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.


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Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия
А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются


«Зачистка» перед Универсиадой не связана с нововведениями по регистрации
В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников


Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки


Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
Сетевые СМИ о будущем, которое уже наступило


12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 января 2017 г.
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11 янваpя 2017 16:30Видео
Регистрацию – приостановить
Адвокат Жангельды Сулейманов о том, что недоработки законодателей по вопросам миграции населения уже проявились в полной мере


Предъявите регистрацию. Временную регистрацию. Преждевременную регистрацию…
Законотворчество от Тупого и Еще Тупее продолжает функционировать в штатном режиме


«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
Сетевой Казахстан. 11 января 2017г.


Узлы конфликтующего Востока
Выпуск 58. Переговоры по Сирии в Астане и консультации по Афганистану в Москве, туркменский цугцванг и узбекская «перестройка», Иран vs Саудовское королевство


Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
Если Владимир Путин не сделал того, в чем его обвиняют, ему следовало бы сожалеть, что он не сделал этого. Потому что ситуация складывается для него как нельзя лучше. Так считает американский автор


Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
Депутаты и чиновники ничего не понимают в нашей жизни, лишь ссылаются на зарубежный опыт. Наверное, только приехали. Им, как всем нам, за границей лучше, но вынуждены жить здесь


11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 января 2017 г.
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В Афганистане Путин обхаживает Китай, желая заполучить «еще одну Сирию»
Растущее присутствие Исламского Государства в этой стране дает России основание для формирования такого партнерского союза с Китаем и Пакистаном, который был бы в состоянии противодействовать влиянию США


«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
Сетевой Казахстан. 10 января 2017г.


Война Миров. Выбор Казахстана: Россия или Запад
Неудачное время для многовекторности. Но не сделав вынужденного выбора вовремя, автоматически окажешься врагом и для тех, и для других


10 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 10 января 2017 г.
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9 янваpя 2017 14:00Инфографика
Малый бизнес - основной драйвер роста национальной экономики
Доходы в секторе за прошлый год выросли на 45%, число активно действующих предприятий увеличилось на 5%


Задержан экс-глава КНБ Нартай Дутбаев. Против Куандыка Бишимбаева проводятся некие следственные мероприятия. Аслан Мусин отправлен на пенсию. Глава ЕНПФ Руслан Ерданаев задержан. Банки лихорадит. О временной регистрации.
Сетевой Казахстан. 9 января 2017г.


Две сенсации от Галины Вишневской на этапе Кубка мира по биатлону, второе пришествие Николая Левникова в казахстанский футбол, накануне нового сезона во Всемирной серии бокса и неудачи хоккейного «Барыса» в домашних матчах
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Почему Трамп и американское разведывательное сообщество спорят по поводу России
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»


9 янваpя 2017 06:32Народная рубрика
Народные новости. 9 января 2017 г.
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23 декабpя 2016 16:00День за днем
Редакция уходит в отпуск с 26 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
Первый рабочий день после отпуска – 9 января


23 декабpя 2016 15:45Видео
Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


Реабилитация повышает свой профессиональный статус
Команда нейро и кардиореабилитологов Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны разработала краткосрочные программы реабилитации для республиканского и областного уровней


«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
Сетевой Казахстан. 23 декабря 2016г.


23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Эфиопия: вне времени
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни


23 декабpя 2016 10:00Видео
Забота о клиенте или погоня за прибылью?
Управляющий директор по программе модернизации АО «Казахтелеком» Сергей Назаренко о клиентоориентированности как о философии бизнеса


2017 год: много оптимизма и немного девальвации тенге
Для Казахстана определяющими являются цены на нефть. От них зависит наше будущее: и экономический рост, и валютный курс и, в конце концов, качество жизни. В то время как на нефтяном рынке продолжает оставаться неопределенность, многие эксперты смотрят в 2017 год с нескрываемым оптимизмом


Запад должен прекратить «провоцирование» Путина
Западным лидерам вместо этого следует заняться поиском точек соприкосновения с ним


23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 декабря 2016 г.
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«Рождественские огни» Маунт Аннана
В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!


22 декабpя 2016 15:00Видео
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми


Республиканцы уверены в том, что они добьются принятия направленных против ЛГБТ законопроектов, когда Дональд Трамп станет президентом
Законопроект «О защите I поправки», который призван обеспечивать недопущение дискриминации в отношении людей, придерживающихся взглядов, направленных против ЛГБТ, будет вновь внесен на рассмотрение законодателей и может быть подписан в порядке оформления в качестве закона при Трампе


«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.


Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом


22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»


22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 22 декабря 2016 г.
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Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований


Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»


«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.


«Оңай»: систему исправит пассажир?
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры


21 декабpя 2016 11:00Видео
Не будьте падкими на лёгкие деньги
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве


За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво


Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1


21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 21 декабря 2016 г.
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20 декабpя 2016 17:30Видео
Геополитические итоги 2016-го года
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции


Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита


«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.


Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять


Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Главная тайна Америки
США опять затормозили на краю пропасти. Как им это удаётся? Почему страна ни разу не сорвалась в 1917 год или хотя бы в 1991-й?


20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 20 декабря 2016 г.
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