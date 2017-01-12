Народные новости. 12 января 2017 г.

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1
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 08:49
Человек, умерший в ЦОНе был инвалидом. Почему он не оставался дома, в окружении внуков, рядом с женой, в тепле и покое? Потому, что наше правительство, наши депутаты вынудили его переть в ЦОН . Наверное он хотел регистрироваться сам или регистрировать своего родственника. Террорист не пойдет регистрироваться. Даже если он будет регистрироваться это не остановит его осуществить задуманное. Регистрация- способ обогатиться ментам. Полиция не будет искать воров. Проще напугать старика регистрацией и вымогать у него деньги. Вина государства в том, что довели старика до такого состояния. Это идиотский закон. Президенту как гаранту конституции следовало бы вмешаться в ситуацию и остановить безумие.
2
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 08:57
Недавно военные прокуроры поменялись местами. Это нормально. Но меня удивляет то, что в должности Самого Главного Военного Прокурора находится человек свыше пяти лет, а возможно, и более . Конституция РК и ЗРК "О прокуратуре" требует пребывание прокуроров только один срок. Что для Ергали Мерзадинова это не распространяется. Кроме того, после совершения массового убийства в Арканкергене понесли наказания ряд должностных лиц Пограничной службы РК, и поделом. Но военные прокуроры, которые должны были осуществлять действенный надзор, не понесли никакого наказания, Ергали остался на месте.
3
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 10:29
А кто сказал,что у нас в стране действуют законы для властьимущих.Законы для быдла.
4
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:16 Американский журнал предложил разрешить
в офисах перерывы на онанизм
Американский журнал Ravishly посоветовал работодателям разрешить подчиненным делать перерывы на онанизм. По мнению издания, это может подстегнуть продуктивность сотрудников.
Автор статьи Нико Лэнг ссылается на недавнее исследование Time Out New York, согласно которому 39% мужчин хотя бы один раз в жизни мастурбировали в офисе. При этом опрос Glamour в 2012 году выявил, что 31% работников онанируют на рабочем месте.
Журнал Ravishly утверждает, что мастурбация может способствовать повышению творческого мышления и продуктивности, таким образом опровергая распространенный миф о том, что самоудовлетворение якобы снижает работоспособность. По мнению Нико Лэнга, выброс сексуальной энергии может лишь положительно сказаться на продуктивности человека в офисе.
Также Нико Лэнг упоминает исследование издания Vice, участники которого признали, что мастурбация помогает им сконцентрироваться на работе или же, по крайней мере, снять стресс и успокоиться. По мнению опрошенных, после акта онанизма они чувствуют себя восстановившими силы, а также менее рассеянными.
Нико Лэнг вспоминает, что в прошлом году компания Hot Octopuss уже установила по всему Нью-Йорку специальные будки для мастурбации - правда, пока только для мужчин. В конце статьи автор заключает, что мастурбация в обеденный перерыв может стать в будущем таким же привычным делом, как и рутинный перекур.
Госсекретарь США Джон Керри официально принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества, которые работали в Государственном департаменте, а также другим сотрудникам ведомства, которые столкнулись с дискриминацией из-за своей сексуальной ориентации. Об этом сообщает газета Politico.
«В прошлом, с 1940 года и на протяжении десятилетий, Госдепартамент был одним из государственных и частных работодателей, дискриминирующих работников и соискателей на основе их сексуальной ориентации», — заявил Керри. Как он отметил, это приводило к тому, что людей вынуждали увольняться или не брали на работу. «Такие действия были неправильными тогда, так же как они неправильны и сегодня», — добавил глава Госдепа. В заключении он принес извинения от имени ведомства.
Как отмечает газета, президент США Барак Обама сделал одним из приоритетов своей политики достижение равенства при найме работников. В 2015 году Керри назначил первого спецпосланника Госдепа по проблемам ЛГБТ.
6
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:18
Зал центра современного искусства в Анкаре назвали в честь убитого российского посла Андрея Карлова.
7
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:21 Спецслужбы США приписали российским хакерам
случайные адреса в Tor
В докладе американских спецслужб о влиянии России на выборы в США почти половина якобы причастных к российским хакерам IP-адресов оказались выходными узлами анонимной сети Tor. Об этом сообщает издание The Daily Dot.
В докладе представлен список из 876 IP-адресов, которые признаны подозрительными из-за предположительного использования российскими хакерами. Один из журналистов решил проверить, заходил ли кто-нибудь из списка в его личный блог и обнаружил более 80 тысяч запросов от подозрительных IP-адресов. При этом некоторые из их обладателей даже оставляли комментарии и продолжали посещать сайт журналиста после публикации доклада спецслужб.
Выяснилось, что 367 адресов (около 42 процентов из всего списка) на самом деле являются выходными узлами анонимной сети Tor — последними серверами в цепочке соединения, выполняющими роль передаточного звена между клиентом сети Tor и публичным интернетом.
Спецслужбы США, по-видимому, посчитали, что хакеры в любом случае использовали Tor для захода на американские правительственные сайты и добавили в списки подозрительных все IP-адреса, связанные с одноименным браузером.
Tor представляет собой децентрализованную сеть серверов, называемых узлами, которые используются для обхода блокировок и анонимного доступа к сайтам. На данный момент в мире существует около одной тысячи выходных узлов Tor, большинство из которых созданы добровольцами. При входе на любую страницу с помощью браузера Tor для сокрытия реального IP пользователь получает адрес одного из серверов.
8
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:22 Страна сильнейших демократических традиций?
Закончилась пресс конференция Трампа. Точно какое то заболевание..Это надо было так запугать американский народ мифическими российскими кибер атаками, что пятьдесят процентов вопросов были по этому поводу. Вот так потрудился тихушник Обама уходя. Мало того они разнесли информацию, что у Москвы есть компромат на Трампа. И оставшиеся вопросы журналистов были посвящены этому. Как тут не вспомнить М. Задорнова?
=============
Писец. Очень похоже на то, что мафиозными кланами США дана команда - "Ату" его. Сегодня с утра по всем каналам ВВC, СNN, Евроньюс во все голоса повторяется тирада, о том, что Трамп связан и хуже того, повязан Москвой. Дальше похоже эта травля только будет нарастать.
Вот паранойя , так паранойя!
9
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:23
Послал американцев нахер
простой кремлевский русский хакер.
В Америке раздался ор:
негодник юзал прогу TOR!
10
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:27 «Отставной козы барабанщики» из ЕС
написали истеричное письмо Трампу — чтобы не снимал санкций с России
Бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа не идти на сближение с Российской Федерацией.
Об этом говорится в открытом письме «союзников Америки» к Трампу, опубликованном в «Вашингтон пост».
«Будет тяжелой ошибкой попытка отменить существующие санкции против России или признать раздел и покорение Украины. Такие действия деморализуют тех, кто стремится евроатлантической интеграции для этой страны. Это может также дестабилизировать наш Восточный регион экономически и поощрить экстремистские, олигархические и антизападные элементы здесь», — говорится в письме.
Также бывшие европейские политики пугают Трампа тем, что в случае снятия санкций с РФ «больший и серьезный вред не заставит себя ждать».
«Потрясение от такой сделки нанесет удар по доверию к США среди союзников в Европе и где-либо в мире. Международный порядок, основанный на уважении к правилам, от которого десятилетиями зависела безопасность Запада, может быть ослаблен. Альянсы, которые и являются настоящим источником американского величия, могут испытать дезинтеграцию: страны, которые проливали кровь, тратили богатства и политический капитал на поддержку трансатлантического единства, будут сомневаться — Америка больше не является другом, на которого можно положиться?», — пугают Трампа отставники.
Авторы коллективного письма напоминают Трампу о том, что в свою бытность лидерами стран ЕС они верно служили США.
«Мы подставляли плечо, когда в прошлом Америка этого требовала. Мы были вместе в Ираке. Мы были вместе с вами в Афганистане. Мы рисковали вместе; мы жертвовали сыновьями и дочерьми — вместе. Мы защищаем нашу общую трансатлантическую безопасность в едином фронте. Именно это делает наш Альянс мощным. Когда США сильные, мы все сильны — вместе. В нашем единстве — лучший ответ болезненной клептократической России. Когда мы разделены, как часто бывало в последние годы, мы все — в зоне риска. Десятилетиями наш объединенный альянс был бастионом безопасности Европы. Мы призываем наших американских друзей усиливать, а не ослаблять наши трансатлантические связи. Украине нужна поддержка; передовые страны нуждаются в нашей верности и готовности к сопротивлению. Но больше всего, Россия должна видеть, что если нас атаковать, мы становимся сильнее, а не слабее», — на грани истерики взывают европейцы к новому президенту США.
Среди подписантов письма – действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, экс-премьер Польши Радослав Сикорский и другие политики, известные своей антироссийской позицией.
11
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:32 Париж просит эстонцев и латышей повоевать
в Африке вместо французов
В связи с отправкой своих солдат из стран Африки во Францию для защиты от террористов, Париж попросил союзников по НАТО направить солдат в Африку. Посол Франции в Эстонии Мишель Райнер уже направил соответствующую просьбу министру обороны Эстонии Ханнесу Хансо, сообщила в пятницу эстонская газета Eesti Paevaleht. Рига ждет от Парижа аналогичную просьбу.
По словам посол Франции в Эстонии Мишеля Райнера, в связи с объявлением во Франции чрезвычайного положения, предстоит отозвать на родину большую часть солдат из зарубежных миссий. Они нужны для оказания помощи полиции и спецназу для проведения антитеррористических операций.
"Так как мы выведем большую часть своих людей, необходимо, чтобы их кто-то заменил", - сказал дипломат.
Военнослужащие Франции находятся в настоящее время в Мали и Центральноафриканской республике, где участвует в обеспечении мира вместе с силами ООН.
В Мали не спокойно - сегодня в столицы Бамако неизвестные захватили 170 заложников, в том числе граждан Франции. Есть погибшие.
Райнер отметил, что Франция намерена провести двусторонние переговоры на эту темы с каждым союзным государством.
Министр обороны Эстонии подтвердил, что посол попросил о помощи. Более точные детали сейчас обсуждаются. Эстония ждет от Франции конкретных предложений.
Аналогичную беседу с послом Франции в Латвии Стефаном Висконти провел министр обороны Латвии Раймонд Бергманис.
Латвия уже в ближайшее время ожидает от Франции конкретных просьб о военной поддержке в борьбе с терроризмом, заявил после встречи с послом Франции министр обороны Раймонд Бергманис. Он не уточнил суть поддержки — выделить финансирование, подержать политически или отправить в Африку ограниченный контингент солдат и офицеров Национальных вооруженных сил Латвии.
Во время встречи латвийского министра с послом и военным атташе Франции Аленом Мулья обсуждались вопросы безопасности в мире после трагических событий в Париже 13 ноября. "Мы все должны действовать вместе, чтобы противостоять терроризму", - подчеркнул Бергманис.
Он рассказал послу, что Латвия рассматривает возможность отправить в Ирак своих военных инструкторов, чтобы помочь в обучении вооруженных сил этой страны.
Также министр сообщил, что Латвия уже в ближайшее время ожидает от французской стороны конкретных просьб о том, какую поддержку она могла бы оказать в борьбе с терроризмом.
Франция во вторник обратилась с просьбой к странам ЕС оказать поддержку в проведении военных операций за рубежом и помочь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
12
Оспанов Галым(HUNN)- историк ,марксист Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:51
Вот уже 25 лет идет в стране сексуальная революция и не на жизнь , а на смерть .Идет рост занятием проституции , мошенничества с изнасилованием среди женщин , всеобщий доступ к порносайтам , окровенно сексуальные наряды возбуждающего характера , свободная любовь , ранняя половая жизнь , половая распущенность , притоны , дома свиданий , 7акрытые пубшичные дома ,........
Уголовная статья об изнасиловании косит на лево и направо мужских особи , и не дай бог , если враг придет на нашу землю , то образуется огромный брешь на фронтовой полосе , так как большое колличество мужчин сидят в заключениях как жертвы этой сесуальной революции .
Свобода мужчин стало зависеть частенько от прихоти сексуально раскрепощенных женщин , настало время нам оторваться от совдеповской лжи и лицемерия , что у нас нет секса , а есть только изнасилование . Все статьи об изнасилованиях должны быть пересмотрены и сроки заключения должны быть сокращены , а то и вовсе , если отсидели треть срока должны быть возвращены домой к своим семьям , а наносившие побои своим жертвам должны отсидеть как за нанесение ущерба здоровью . Общество , на фоне продолжительной сексуальной революции , должно осознать , что секс не есть изнасилование и не повод для судебного разбирательства в виду захлестнувшее наше общество свобода нравов . Наказание за изнасилование должно ограничиваться максимум 1 года заключения и это веление времени и общества со свободным нравом , мы не должны идти на поводу у нечистоплотной части масс , которые используют закон и нынешнюю уголовную статью в корысных целях и , используют для обогащения . Нынешние сроки по статье за изнасилование не соизмеримо жестоки чем само изнасилование , ибо идет физическое и моральное уничтожение осужденного за то что повелся за основным инстиктом спровоцированной сексуальной революцией , сейчас получается , что человеческая жизнь ничто , но этого мы не должны допустить . Статья об изнасиловании должна быть пересмотрена в сторону гуманизации сроков осужденному не более одного года . Это мобилизует и женщин , и общество в целом .
13
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 12:23
Товарищ Оспанов,чем заниматься вопросами сексуальных взаимоотношений,Вы ,как историк ,подняли бы тему 105-летия Кунаева.Д.,осветили бы его вклад в развитии страны.
Похоже у нас только одна историческая личность осталась,про остальных наши историки умалчивают.
14
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 12:39 8
Очень похоже на то, что мафиозными кланами США дана команда - "Ату" его. Сегодня с утра по всем каналам ВВC, СNN, Евроньюс во все голоса повторяется тирада, о том, что Трамп связан и хуже того, повязан Москвой. Дальше похоже эта травля только будет нарастать.
===========
Молодец Путин! Раньше американцы расставляли президентов по всему миру, как это они умеют - деньги, убийства, крылатые ракеты, а сейчас мир, благодаря Путину, скоро окажется у наших ног. Оказалось, достаточно было кликнуть три раза мышкой - и в США наш президент. Задыхаясь в своей бессильной злобе, и от неконтролируемой ненависти к России, американские правители совсем умом тронулись и забыли, что у палки два конца - утверждая, что Путин поставил у них своего президента они полностью, расписались в своей беззащитности. Они-то прекрасно знают, кто сбросил компромат в прессу, и почему Трамп был поставлен президентом. Не они и не народ решает – кому быть президентом в их стране. Глупо думать, что банкиры под руководством Ротшильда, расставляя своих премьеров и президентов почти во всех странах, пустят на самотек результаты выборов в созданном ими бандитском государстве. Президентов на Западе, тем более в США, не избирают, а отбирают тринадцать банкиров, владеющие печатным долларовым станком ФРС, и возглавляющие "Комитет 300". Решение о назначении Трампа принимали не избиратели и не выборщики, а, как всегда они, банкиры с Уолл-стрит и Лондон-сити.
15
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 13:41 Доклад о компромате на Трампа подготовил
бывший сотрудник британской разведки
Доклад о якобы имеющемся в России компрометирующем досье на избранного президента США Дональда Трампа был подготовлен бывшим сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Дэвидом Стилом, сообщает телеканал NBC.
Сейчас Стил является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая занимается обеспечением безопасности. Доклад, по данным канала, был подготовлен им по заказу оппонентов Трампа в Республиканской партии, а затем продан СМИ демократами, передаёт радио "Вести ФМ".
Краткую версию доклада распространил телеканал CNN, а полную 35-страничную версию - портал BuzzFeed. Трамп и его команда назвали эти данные "от начала и до конца сфабрикованными". Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также опроверг сбор Россией компроматов на Трампа и Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".
16
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 13:48
Полторы тысячи детей погибли в #Йемен'е после вмешательства Саудовской Аравии
----------------------------------
Почему молчат зеевы, читалки, жмурики, азиопии, так переживающие по поводу гибели мирных жителей Сирии под ударами ВКС России? Куда засунули свои длинные "рабочие" языки?
Вопрос экс депутату Верховной рады В. Волга. Что значит ввод в строй "Северного потока -2" и "Турецкого потока"
=========
«Это значит, что все 37 000 км. газовой трубы „свидомые“ смогут разобрать на сувениры. Также это означает окончательное крушение экономического базиса, который еще хоть как-то обеспечивает суверенитет Украины»
19
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:19 16
Полторы тысячи детей погибли в #Йемен'е после вмешательства Саудовской Аравии
----------------------------------
Почему молчат зеевы, читалки, жмурики, азиопии, так переживающие по поводу гибели мирных жителей Сирии под ударами ВКС России? Куда засунули свои длинные "рабочие" языки?
==========
Да, это мелкие сошки, от которых совершенно ничего не зависит в этом мире.
Тут другое - Почему молчит страна "высшей демократии" - США. Почему молчат ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ, БДИПч, Дунья Ниятович, почему молчит дама с хитрой ухмылкой - А. Меркель???
А молчат они потому, что все живут в мире сплошной ЛЖИ!
Один смелый мужичок невысокого роста (из всего мира) дважды в лоб назвал вещи своими именами - На Мюнхенской конференции 2007 года. И на 70 той сессии Генассамблеи ООН в 2015.
Лживый, трусливый "западный мир" озлобился , надулся, и исходит желчью до сих пор. Уже почти совсем ушедший, но злопамятный Б. Обама всё продолжает гадить и гадить до сих пор.
Злоба не отпускает. Потери ЕС в 2016году от санкций составили 18 млрд. долларов. Исчезло 400 000 рабочих мест. Но злоба превыше всего.
20
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:21
Молодец Путин! Раньше американцы расставляли президентов по всему миру, как это они умеют
=======================
По-твоему получается,что и Путлера амеры поставили на царство.
21
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:35 судя по отсутствию логики, ты - казултпат
20 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:21
Молодец Путин! Раньше американцы расставляли президентов по всему миру, как это они умеют
=======================
По-твоему получается,что и Путлера амеры поставили на царство.
--------------------------------------
ты путаешь причину и следствие... это Путин назначил Трампа на пост президента США... ты что, ещё не читал доклад ЦРУ и ФБР?..
22
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:44
19 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:19 16
Полторы тысячи детей погибли в #Йемен'е после вмешательства Саудовской Аравии
----------------------------------
Почему молчат зеевы, читалки, жмурики, азиопии, так переживающие по поводу гибели мирных жителей Сирии под ударами ВКС России? Куда засунули свои длинные "рабочие" языки?
==========
Да, это мелкие сошки, от которых совершенно ничего не зависит в этом мире.
Тут другое - Почему молчит страна "высшей демократии" - США. Почему молчат ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ, БДИПч, Дунья Ниятович, почему молчит дама с хитрой ухмылкой - А. Меркель???
------------------------------------------ --
"Гуманисты" из США и других "светочей демократии" далеко, а эти подпиндосские халуи - рядом.
23
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:53 Хакеры массового поражения:
Госдеп отказался сравнивать доклад ЦРУ с пробиркой Пауэлла
Было бы безответственно приводить доказательства, на основании которых Вашингтон сделал вывод о причастности Москвы к хакерским атакам в ходе президентской гонки в США, считает официальный представитель Госдепа Джон Кирби. Журналисты же сравнили бездоказательный доклад ЦРУ со знаменитым выступлением бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН, где тот показал пробирку, якобы содержащую биологическое оружие, в подкрепление своих слов об оружии массового поражения в Ираке. Как выяснилось позднее, Саддам Хусейн таким оружием не располагал.
На ежедневном брифинге Госдепа корреспондент RT Гаяне Чичакян спросила официального представителя американского ведомства Джона Кирби, должна ли общественность разделять уверенность в правильности сделанных в докладе выводов, учитывая, что никаких доказательств представлено не было.
«Мне кажется, нет ничего удивительного в том, что в рассекреченной версии чрезвычайно секретного доклада из соображений безопасности будут скрыты источники данных и методы работы. Я думаю, большинство американцев понимают, что разведсообщество не имеет права разглашать информацию такого рода», — ответил Кирби.
Журналист подчеркнула, что в прошлом разведсообщество США также выражало «высокую степень уверенности» в том, что у Ирака было оружие массового уничтожения, однако результатом этой ложной оценки стала война, обернувшаяся катастрофой.
«По-вашему, в случае с Россией общественность не заслуживает того, чтобы ей представили доказательства?» — продолжила Чичакян.
Впрочем, по мнению Кирби, сравнивать события 2001 года и доклад о «русских хакерах» нецелесообразно. «Никто не говорит, что в 2000 и 2001 годах не было ошибок. Но ведь это было 15 лет назад, и с тех пор в разведсообществе многое изменилось», — заявил представитель Госдепа.
24
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:54 Пробирка Пауэлла
Напомним, в 2001 году госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что санкции против Ирака предотвратили бы создание Саддамом Хусейном оружия массового поражения.
Позднее для большей убедительности он даже продемонстрировал на Генассамблее ООН пробирку с биологическим оружием, якобы добытую американскими разведчиками в Ираке, что впоследствии было опровергнуто.
Кроме того, во время допроса американскими военными попавший в плен Саддам Хусейн сказал: «Мы никогда не думали об использовании такого оружия. Это даже не обсуждалось. Использовать химическое оружие против всего мира? Есть ли кто-нибудь, кто решился бы на такое?»
14 февраля 2003 года Саддам Хусейн даже подписал указ о запрете на ввоз и производство оружия массового поражения, однако это не произвело на Вашингтон никакого впечатления. Уже 18 марта президент США Джордж Буш — младший выступил с обращением, в котором поставил Хусейну ультиматум и предложил ему добровольно покинуть страну в течение 48 часов.
25
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 14:58 Эти, может быть, и сукины дети, но это наш сукины дети...
В старом Алеппо обнаружили оставленный террористами склад с химическими веществами производства Саудовской Аравии.
--------------------------------
Но об этом ни Пауэлл, ни Кирби не будут визжать с высоких трибун, как они визжат и визжат по поводу мнимого и явного наличия химического оружия в Ираке и Сирии.
26
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:15
КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ
КНБ РК раскрыл схему, по которой из Единого накопительного пенсионного фонда было фактически похищено 5 млрд тенге.
+
Да давно уже воруют. Зачем все эти движняки бесполезные? У меня ещё в 2008 году весь инвест.доход в пенсионном фонде народного банка спёрли и ни тиина не восстановили. За 10 лет НОЛЬ дохода. И никто никакой ответственности не несёт. Там, думаю за 18 лет немерено бабла народного ушло. Бесполезно всё. За своими деньгами должен следить сам хозяин и сам вкладывать в своё будущее. Поскорее бы растащили всё.
27
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:24
Пистец! Первый начал казахстанец про наши народные новости, но тут пришли на работу россияне и пошла совершенно не нужная и некасаемая нас поток унитазной информации. При чём тролли работают так неграмотно и плохо. Я бы разогнал бы всех и ни копейки на заплатил. Нужна постоянная ротация там у вас, не надо лодырей брать. Ищите талантливых, способных увлечь дисскусиями и поднять популярность сайта. Гоните серость ленивую
28
Асгл Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:26
27-ой
ну ты то конечно своим постом дала направление дискуссии.
хахаха
29
Учитель Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:29
В школах г.Сатпаева по инициативе ГорОО организовали принудительный сбор денег с учителей в помощь пострадавшим от взрыва в пос.Шахан. Считаю это грубейшим нарушением прав человека! Власти региона должны решать проблему, исходя из собственных возможностей, а не за счет малоимущих слоев! И я вообще не уверен, что деньги дойдут до пострадавших, скорее всего, осядут в чьих-то карманах.
30
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:39
29 Учитель Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:29
Считаю это грубейшим нарушением прав человека!
----------------------------------
Кто-то об этом ещё знает? Или все возмущения только в стол?
31
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:41
Американский журнал Ravishly посоветовал работодателям разрешить подчиненным делать перерывы на онанизм. По мнению издания, это может подстегнуть продуктивность сотрудников.
+++++
такого журнала не существует, Ravishly это комьюнити то етсь сообщество в интернете (малоизвестное) где лди деляться советами и своими блогами. проверяйте что постите, не бось с русского сайта взяли?
32
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:44
КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ
КНБ РК раскрыл схему, по которой из Единого накопительного пенсионного фонда было фактически похищено 5 млрд тенге.
+++
Ну назвать громко можно что у годно, а вот самой сути преступления я так и не понял. ПОчему одна коммерческая компания не может купить акции другой? и в чем тут уголовка? потерпевший кто? все это если нужно решается в гражданскийх судах...потом не понятно фонд как должен деньги зарабатывать то? картошку что ли садить и продовать?
33
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:56
31 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:41
Американский журнал Ravishly посоветовал работодателям разрешить подчиненным делать перерывы на онанизм. По мнению издания, это может подстегнуть продуктивность сотрудников.
+++++
такого журнала не существует, Ravishly это комьюнити то етсь сообщество в интернете (малоизвестное) где лди деляться советами и своими блогами. проверяйте что постите, не бось с русского сайта взяли?
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Камилка, что в твоём понимании есть "журнал"? Только печатная продукция?
34
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 16:04
27 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:24
Пистец! Первый начал казахстанец про наши народные новости, но тут пришли на работу россияне и пошла совершенно не нужная и некасаемая нас поток унитазной информации.
--------------------------------
Камилка, что такое "наши народные новости"? Народ разный бывает. Одних интересует только то, кто сколько раз съел беш и сколько после этого сходил опорожниться. Других же интересуют другие новости. Разве можно осуждать этих других, если их не интересует, сколько раз ты сходила в туалет?
35
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 16:07
27 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 15:24
Пистец! Первый начал казахстанец про наши народные новости, но тут пришли на работу россияне и пошла совершенно не нужная и некасаемая нас поток унитазной информации.
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Камилка, каждый вправе зхдесь публиковать любые новости, не противоречащие политике сайта. Если нет "ТВОИХ" новостей, значит их нет. Если есть другие новости, значит они есть. Или не так?
36
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 16:15 https://goo.gl/yT5NBW
4 Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 11:16 Американский журнал предложил разрешить в офисах перерывы на онанизм
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Masturbating At Work: Why Fapping Is The New Smoke Break
37
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 18:02 ВВС США пожаловались на российских пилотов
в небе над Сирией
Самолеты российских ВКС периодически выходят на опасное сближение с американскими самолетами в в районе боевых операций в Сирии, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на военных летчиков США.
Сейчас в зоне боевых действий в Сирии между Россией и США действует соглашение об использовании воздушного пространства. Однако, по словам американских летчиков, россияне "не знают о них, не могут или не хотят твердо им следовать".
Генерал Чарльз Коркоран сказал, что изредка российские пилоты отвечают по голосовой связи. При этом самолеты ВКС не подают опознавательные сигналы, нарушая международные протоколы. Кроме того, регулярно случаются опасные сближения самолетов двух стран, из-за которых американцы предпочитают уступить дорогу, чтобы избежать столкновения (речь идет об истребителях Су-35).
В Минобороны РФ не ответили на запрос The Wall Street Journal. Также нет подтверждения этой информации из других источников.
Американских коллег зачастую нельзя найти на другой стороне "горячей линии", созданной в Катаре для обсуждения спорных вопросов по Сирии, заявил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Соответствующий комментарий был дан в ответ на заявление командующего 380-м экспедиционным крылом ВС США бригадного генерала Чарльза Коркорана об "опасных приближениях" российских истребителей к самолетам ВВС США в Сирии.
"Наших американских коллег зачастую просто нельзя найти на другой стороне "горячей линии" в Катаре, предназначенной для обсуждения и решения спорных вопросов", — сказал он.
По словам Конашенкова, "если бы они эту линию использовали чаще и по назначению – командующему 380-м экспедиционным крылом ВВС США не пришлось бы выдумывать несуществующие проблемы в интервью Wall Street Journal".
39
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 18:07 По Севморпути в 2016 г. перевезено
рекордное количество грузов
Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году достиг рекордного уровня, сообщил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский, выступая на государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
"Развитие этой транспортной артерии в 2016 году вселяет в нас осторожный оптимизм. По данным на 1 декабря 2016 года, по Северному морскому пути уже было перевезено 6,9 млн тонн груза, что является рекордным показателем за всю историю существования этого транспортного коридора, включая советский период", - заявил он.
Северный морской путь - это кратчайшая водная трасса между европейской частью России и Дальним Востоком. Его протяженность от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км.
Ранее первый заместитель руководителя администрации СМП Николай Монько заявлял, что перевозка грузов по трассе Северного морского пути в этом году может достигнуть рекордного уровня в 6,06 млн тонн.
40
Anonymous Аноним
Чт Янв 12, 2017 18:41 31-ой
Камилка или как тебя ещё!
Вот есть блоги livejournal, или по-русски "живой журнал" (ЖЖ).
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