Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки

Под занавес 2016 года казахстанцы получили стресс. 23 декабря появилась информация, что правоохранительные органы с 21 декабря осуществляют проверку деятельности АО «ЕНПФ». 27 декабря Нацбанк РК сообщил, что АО «Казинвестбанк» лишено лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг и подвергнется принудительной ликвидации.

Казалось бы, эти два события никак не пересекаются. Но это только на первый взгляд. На поверку вышло, что они взаимосвязаны и касаются инвестиционной деятельности АО «ЕНПФ». Правда, нужно расставить кое-какие акценты.

Первый эпизод: какому банку это было выгодно?

Первый эпизод касается инвестирования собственных средств ЕНПФ, которые формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. То есть, тех денег, которыми располагает сам фонд – они отделены от пенсионных накоплений казахстанцев.

И весь праведный гнев, который сегодня аккумулируется в социальных сетях, когда люди стенают о потере пенсионных сбережений, воровстве и пр., практически не имеет основы. Скорее, речь идет о некоей схеме, придуманной кем-то в поддержку конкретного коммерческого банка.

Схема простая. АО «ЕНПФ» инвестировало 5 млрд. тенге в облигации некоего ТОО «Бузгул Аурум», малоизвестного в стране и специализирующегося на производстве поисковых и геологоразведочных работах, буровых и буровзрывных работах. Где-то даже проскакивала деталь, что инвестиционный комитет АО «ЕНПФ» вынес отрицательное заключение по вопросу данного инвестирования, но в итоге деньги общества все-таки были инвестированы в эти бумаги. Значит, кто-то надавил.

Что интересно, никому неизвестное ТОО внесло свои бумаги в торговые списки на KASE 10 октября 2016 года. И они тут же были удостоены внимания главного институционального инвестора в стране!

В итоге размещения средства в размере 5 млрд. тенге были зачислены на счет ТОО и тут же списаны неким банком в счет оплаты кредита.

Что имеем в итоге? ЕНПФ, как АО, понес убытки, глава фонда Руслан Ерденаев арестован на два меcяца. Также задержаны начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М. Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Б. Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарин.

Название банка, который стал бенефициаром данной схемы, не фигурирует ни в одном из официальных пояснений по делу. Хотя это чрезвычайно важно. Это могло бы расставить все точки над «i». Ведь мы имеем некоторое, хотя и смутное, представление о сферах влияния в стране. Возможно, тогда мы, если не узнали, то догадались бы, кто подставил главу ЕНПФ, обвиняемого теперь в совершении тяжкого уголовного преступления.

Второй эпизод: кто ответит за 2,9 млрд. тенге, украденных у вкладчиков ЕНПФ?

Казинствестбанк – гномик, теперь уж бывший, на финансовом рынке Казахстана. Масштабы данного банка незначительные, доля банка по активам и обязательствам банковской системы на момент лишения лицензии составляла всего 0,7%.

Но это не помешало маленькому привлечь гигантские инвестиции от АО «ЕНПФ» - 2,9 млрд. тенге. Вот здесь речь идет именно о наших сбережениях. И вот здесь можно включать сирены в социальных сетях.

Сразу отметим, что управляет пенсионными активами отнюдь не ЕНПФ, а Национальный банк страны.

В начале прошлого года было озвучено решение управляющего вложить 600 млрд. тенге пенсионных активов в финансовые инструменты банков. Тогда Нацбанк РК сообщал, что «новый подход» в инвестировании активов ЕНПФ позволит оказать поддержку 30 банкам из 35 в деле кредитования бизнеса. Тогда мы писали о том, что идея поддержать именно банки, а не реальный сектор, первична. Так и оказалось.

В итоге Казинвестбанк, который не имел доступа к активам ЕНПФ, получил 21 апреля 2016 года в виде депозита 2 949 902,7 тенге. а 27 декабря прекратил свое существование! Денег, для того, чтобы вернуть сбережения вкладчикам, нет. Активы пенсионного фонда, в отличие от депозитов физических лиц, – не застрахованы. Ликвидационная масса, как показывает практика, гораздо меньше требований. Шансов вернуть активы очень мало.

Как же так получилось, что Национальный банк, будучи управляющим пенсионными активами и располагая информацией о проблемной ситуации в Казинвестбанке, не отозвал депозит, чтобы уберечь вкладчиков ЕНПФ от прямых потерь? Заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков порталу Kapital.kz пояснил, что вопрос с проблемами Казинвестбанка возник в середине года, «поэтому вы понимаете, что существует и должен существовать некоторый водораздел, то есть у надзорной деятельности не должно быть конфликта интересов». То есть, получается, вкладчики ЕНПФ являются заложниками придуманной иерархии на финансовом рынке Казахстана.

О том, что у Нацбанка возник конфликт интересов, мы писали еще в октябре 2015 года. С тех пор ничего не изменилось, несмотря на твердые заверения, что пенсионные активы будут переданы в управление в конкурентную среду в 2016 году. И все это время мы, как вкладчики ЕНПФ, то и дело становимся жертвами этого конфликта: наибольшие потери вкладчики понесли в связи с девальвацией тенге в 2014-2015 годах, так как активы не были диверсифицированы (или намерено выведены из валютных активов?), и продолжаем нести до сих пор.

Самое интересное, что за всеми решениями по стратегиям, инвестированию и пр., стоят конкретные должностные лица. Кто продвигал депозиты Казинвестбанка? Кто лоббировал его интересы? Получим ли мы когда-нибудь ответы на эти вопросы?

Большинство экспертов финансового рынка прогнозирует, что в 2017 году произойдет сжатие банковского сектора. Как это отразится на сбережениях вкладчиков ЕНПФ? Готовиться к новым потерям?

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