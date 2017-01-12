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Ирина ГАЛКИНА  [Всего статей: 193] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?

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Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки

Под занавес 2016 года казахстанцы получили стресс. 23 декабря появилась информация, что правоохранительные органы с 21 декабря осуществляют проверку деятельности АО «ЕНПФ». 27 декабря Нацбанк РК сообщил, что АО «Казинвестбанк» лишено лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг и подвергнется принудительной ликвидации.

Казалось бы, эти два события никак не пересекаются. Но это только на первый взгляд. На поверку вышло, что они взаимосвязаны и касаются инвестиционной деятельности АО «ЕНПФ». Правда, нужно расставить кое-какие акценты.

Единый накопительный пенсионный фонд

Первый эпизод: какому банку это было выгодно?

Первый эпизод касается инвестирования собственных средств ЕНПФ, которые формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. То есть, тех денег, которыми располагает сам фонд – они отделены от пенсионных накоплений казахстанцев.

И весь праведный гнев, который сегодня аккумулируется в социальных сетях, когда люди стенают о потере пенсионных сбережений, воровстве и пр., практически не имеет основы. Скорее, речь идет о некоей схеме, придуманной кем-то в поддержку конкретного коммерческого банка.

Схема простая. АО «ЕНПФ» инвестировало 5 млрд. тенге в облигации некоего ТОО «Бузгул Аурум», малоизвестного в стране и специализирующегося на производстве поисковых и геологоразведочных работах, буровых и буровзрывных работах. Где-то даже проскакивала деталь, что инвестиционный комитет АО «ЕНПФ» вынес отрицательное заключение по вопросу данного инвестирования, но в итоге деньги общества все-таки были инвестированы в эти бумаги. Значит, кто-то надавил.

Что интересно, никому неизвестное ТОО внесло свои бумаги в торговые списки на KASE 10 октября 2016 года. И они тут же были удостоены внимания главного институционального инвестора в стране!

В итоге размещения средства в размере 5 млрд. тенге были зачислены на счет ТОО и тут же списаны неким банком в счет оплаты кредита.

Что имеем в итоге? ЕНПФ, как АО, понес убытки, глава фонда Руслан Ерденаев арестован на два меcяца. Также задержаны начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М. Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Б. Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарин.

Название банка, который стал бенефициаром данной схемы, не фигурирует ни в одном из официальных пояснений по делу. Хотя это чрезвычайно важно. Это могло бы расставить все точки над «i». Ведь мы имеем некоторое, хотя и смутное, представление о сферах влияния в стране. Возможно, тогда мы, если не узнали, то догадались бы, кто подставил главу ЕНПФ, обвиняемого теперь в совершении тяжкого уголовного преступления.

Второй эпизод: кто ответит за 2,9 млрд. тенге, украденных у вкладчиков ЕНПФ?

Казинствестбанк – гномик, теперь уж бывший, на финансовом рынке Казахстана. Масштабы данного банка незначительные, доля банка по активам и обязательствам банковской системы на момент лишения лицензии составляла всего 0,7%.

Но это не помешало маленькому привлечь гигантские инвестиции от АО «ЕНПФ» - 2,9 млрд. тенге. Вот здесь речь идет именно о наших сбережениях. И вот здесь можно включать сирены в социальных сетях.

Сразу отметим, что управляет пенсионными активами отнюдь не ЕНПФ, а Национальный банк страны.

В начале прошлого года было озвучено решение управляющего вложить 600 млрд. тенге пенсионных активов в финансовые инструменты банков. Тогда Нацбанк РК сообщал, что «новый подход» в инвестировании активов ЕНПФ позволит оказать поддержку 30 банкам из 35 в деле кредитования бизнеса. Тогда мы писали о том, что идея поддержать именно банки, а не реальный сектор, первична. Так и оказалось.

В итоге Казинвестбанк, который не имел доступа к активам ЕНПФ, получил 21 апреля 2016 года в виде депозита 2 949 902,7 тенге. а 27 декабря прекратил свое существование! Денег, для того, чтобы вернуть сбережения вкладчикам, нет. Активы пенсионного фонда, в отличие от депозитов физических лиц, – не застрахованы. Ликвидационная масса, как показывает практика, гораздо меньше требований. Шансов вернуть активы очень мало.

Как же так получилось, что Национальный банк, будучи управляющим пенсионными активами и располагая информацией о проблемной ситуации в Казинвестбанке, не отозвал депозит, чтобы уберечь вкладчиков ЕНПФ от прямых потерь? Заместитель председателя Нацбанка РК Олег Смоляков порталу Kapital.kz пояснил, что вопрос с проблемами Казинвестбанка возник в середине года, «поэтому вы понимаете, что существует и должен существовать некоторый водораздел, то есть у надзорной деятельности не должно быть конфликта интересов». То есть, получается, вкладчики ЕНПФ являются заложниками придуманной иерархии на финансовом рынке Казахстана.

О том, что у Нацбанка возник конфликт интересов, мы писали еще в октябре 2015 года. С тех пор ничего не изменилось, несмотря на твердые заверения, что пенсионные активы будут переданы в управление в конкурентную среду в 2016 году. И все это время мы, как вкладчики ЕНПФ, то и дело становимся жертвами этого конфликта: наибольшие потери вкладчики понесли в связи с девальвацией тенге в 2014-2015 годах, так как активы не были диверсифицированы (или намерено выведены из валютных активов?), и продолжаем нести до сих пор.

Самое интересное, что за всеми решениями по стратегиям, инвестированию и пр., стоят конкретные должностные лица. Кто продвигал депозиты Казинвестбанка? Кто лоббировал его интересы? Получим ли мы когда-нибудь ответы на эти вопросы?

Большинство экспертов финансового рынка прогнозирует, что в 2017 году произойдет сжатие банковского сектора. Как это отразится на сбережениях вкладчиков ЕНПФ? Готовиться к новым потерям?

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: енпф, казинствестбанк, пенсии казахстан, пенсионная система, енпф потери, нацбанк

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Комментарии читателей [3]      Поиск

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1
кто-то
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 10:31  
Все можно пережить, но только не грязные руки в святая святых
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:34  
Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
Ну ладно. Я тут немного принял на грудь. Атвечу на ваши вапросы.
Первый. Никто не подставил. Тупо жадность. Слишком много взял. Надо было не миллиарды тащить, а по несколько десятков миллионов, НО часто, ежемесячно или еженедельно. И никто бы не заметил. Реального контроля нет и никто уже 18 лет ответственности не несёт. Поток бабла идёт немереный ежемесячно и стабильно.
Второе. Никто не ответит. Он же не такой богатый как бывший бастык АРЕМа, который спокойно возвратил миллиард. Это ваще проблема тех, кого кинули, то есть нас. Да и народу по барабану в целом, он занят выживанием, проблем итак хватает, которые сверху нам подкидывают. Поэтому не паримся.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 18:34  
Если сделку проводил ВСС то можно предположить что Центркредит, но если судить по дерзости преступления то наверное это ближе Халыку. А вот тут уже другая игра начинается и понятнее становится кто мог лоббировать. Кстати куда пропала г-ка Шаяхметова с горизонта или она еще НГ отмечает?

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ГАЛКИНА Ирина

ГАЛКИНА Ирина

 


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Начало хорошее (по теме распределения власти)...
Пограничник
            Доброго всем утра и дня -...

11 янваpя 2017 17:42
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azatal
Мы верим в то, что выбор, который делается после...


Фестиваль света в Сиднее
Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты


«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.


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Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия
А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются


«Зачистка» перед Универсиадой не связана с нововведениями по регистрации
В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников


Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки


Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
Сетевые СМИ о будущем, которое уже наступило


12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 января 2017 г.
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11 янваpя 2017 16:30Видео
Регистрацию – приостановить
Адвокат Жангельды Сулейманов о том, что недоработки законодателей по вопросам миграции населения уже проявились в полной мере


Предъявите регистрацию. Временную регистрацию. Преждевременную регистрацию…
Законотворчество от Тупого и Еще Тупее продолжает функционировать в штатном режиме


«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
Сетевой Казахстан. 11 января 2017г.


Узлы конфликтующего Востока
Выпуск 58. Переговоры по Сирии в Астане и консультации по Афганистану в Москве, туркменский цугцванг и узбекская «перестройка», Иран vs Саудовское королевство


Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
Если Владимир Путин не сделал того, в чем его обвиняют, ему следовало бы сожалеть, что он не сделал этого. Потому что ситуация складывается для него как нельзя лучше. Так считает американский автор


Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
Депутаты и чиновники ничего не понимают в нашей жизни, лишь ссылаются на зарубежный опыт. Наверное, только приехали. Им, как всем нам, за границей лучше, но вынуждены жить здесь


11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 января 2017 г.
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В Афганистане Путин обхаживает Китай, желая заполучить «еще одну Сирию»
Растущее присутствие Исламского Государства в этой стране дает России основание для формирования такого партнерского союза с Китаем и Пакистаном, который был бы в состоянии противодействовать влиянию США


«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
Сетевой Казахстан. 10 января 2017г.


Война Миров. Выбор Казахстана: Россия или Запад
Неудачное время для многовекторности. Но не сделав вынужденного выбора вовремя, автоматически окажешься врагом и для тех, и для других


10 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 10 января 2017 г.
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9 янваpя 2017 14:00Инфографика
Малый бизнес - основной драйвер роста национальной экономики
Доходы в секторе за прошлый год выросли на 45%, число активно действующих предприятий увеличилось на 5%


Задержан экс-глава КНБ Нартай Дутбаев. Против Куандыка Бишимбаева проводятся некие следственные мероприятия. Аслан Мусин отправлен на пенсию. Глава ЕНПФ Руслан Ерданаев задержан. Банки лихорадит. О временной регистрации.
Сетевой Казахстан. 9 января 2017г.


Две сенсации от Галины Вишневской на этапе Кубка мира по биатлону, второе пришествие Николая Левникова в казахстанский футбол, накануне нового сезона во Всемирной серии бокса и неудачи хоккейного «Барыса» в домашних матчах
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Почему Трамп и американское разведывательное сообщество спорят по поводу России
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»


9 янваpя 2017 06:32Народная рубрика
Народные новости. 9 января 2017 г.
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23 декабpя 2016 16:00День за днем
Редакция уходит в отпуск с 26 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
Первый рабочий день после отпуска – 9 января


23 декабpя 2016 15:45Видео
Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


Реабилитация повышает свой профессиональный статус
Команда нейро и кардиореабилитологов Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны разработала краткосрочные программы реабилитации для республиканского и областного уровней


«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
Сетевой Казахстан. 23 декабря 2016г.


23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Эфиопия: вне времени
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни


23 декабpя 2016 10:00Видео
Забота о клиенте или погоня за прибылью?
Управляющий директор по программе модернизации АО «Казахтелеком» Сергей Назаренко о клиентоориентированности как о философии бизнеса


2017 год: много оптимизма и немного девальвации тенге
Для Казахстана определяющими являются цены на нефть. От них зависит наше будущее: и экономический рост, и валютный курс и, в конце концов, качество жизни. В то время как на нефтяном рынке продолжает оставаться неопределенность, многие эксперты смотрят в 2017 год с нескрываемым оптимизмом


Запад должен прекратить «провоцирование» Путина
Западным лидерам вместо этого следует заняться поиском точек соприкосновения с ним


23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 декабря 2016 г.
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«Рождественские огни» Маунт Аннана
В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!


22 декабpя 2016 15:00Видео
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми


Республиканцы уверены в том, что они добьются принятия направленных против ЛГБТ законопроектов, когда Дональд Трамп станет президентом
Законопроект «О защите I поправки», который призван обеспечивать недопущение дискриминации в отношении людей, придерживающихся взглядов, направленных против ЛГБТ, будет вновь внесен на рассмотрение законодателей и может быть подписан в порядке оформления в качестве закона при Трампе


«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.


Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом


22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»


22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 22 декабря 2016 г.
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Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований


Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»


«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.


«Оңай»: систему исправит пассажир?
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры


21 декабpя 2016 11:00Видео
Не будьте падкими на лёгкие деньги
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве


За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво


Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1


21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 21 декабря 2016 г.
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20 декабpя 2016 17:30Видео
Геополитические итоги 2016-го года
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции


Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита


«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.


Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять


Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Главная тайна Америки
США опять затормозили на краю пропасти. Как им это удаётся? Почему страна ни разу не сорвалась в 1917 год или хотя бы в 1991-й?


20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 20 декабря 2016 г.
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