Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия

Издание Flagpole Magazine опубликовало статью Гвина Дайера под названием «The Syrian Civil War Is Over, and Assad and Russia Won» - «Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали Асад и Россия».

В ней говорится так: «Башар Асад выиграл войну, во многом благодаря российскому и иранскому вмешательству, а сирийские повстанцы обречены. Им нет смысла продолжать борьбу, потому что ВСЕ ТЕ, кто извне поддерживал их, отходят в сторону. Турция сейчас сотрудничает с Россией, в США в скором времени президентом станет Дональд Трамп, который также сотрудничает с Москвой, а Саудовская Аравия, принявшая на себя непосильные обязательства, безнадежно увязла в бесполезной для нее войне в Йемене.

Даже крошечный Катар, прежде являвшийся одним из главных финансовых спонсоров сирийского восстания, теперь потерял к нему интерес. Он недавно заключил сделку по покупке 19,5-процентного пакета акций «Роснефти», крупнейшего в России производителя нефти, за $11,5 миллиарда. Повстанцы полностью предоставлены сами по себе или же, иначе говоря, брошены на произвол судьбы, и у них остается небольшой выбор: сдаться или сражаться до последнего.

К настоящему времени ряды повстанцев Сирии состоят почти из одних только исламистов того или иного типа, но в Астане менее радикальным из них, вероятно, будет предложена амнистия в обмен на подписание мирного соглашения, содержащего, как можно предположить, кое-какие расплывчатые формулировки касательно выборов. Таких выборов, которые МОГУТ привести к смене режима Асада когда-нибудь в будущем. Это самое большее, что будет предложено, потому что Асад не намерен уходить, и Москва не станет заставлять его.

Радикальные исламисты - Исламское Государство, которое контролирует большую часть восточной Сирии и западного Ирака, и бывший Фронт аль-Нусра (ныне группировка Фронт Фатх аль-Шам), который контролирует большую часть северо-западной Сирии, - не только не были приглашены в Астану, но и вряд ли приняли бы такое приглашение, если бы оно было направлено им.

Но одержать военную победу над Асадом уже невозможно, так что этим группировкам суждено понести поражение на поле боя и вернуться к обычному терроризму.

В том, что касается перспектив послевоенного устройства Сирии, самый важный вопрос, остающийся без ответа, заключается в следующем: что произойдет с сирийскими курдами?

Они составляют лишь одну десятую часть населения Сирии. Но сейчас на севере страны их вооруженные отряды контролируют почти все такие районы, которые в основном населены курдами. Они в качестве единственных союзников Америки при наземных боевых действиях сыграли ключевую роль в оттеснении Исламского Государства. Они - не исламисты, они – не террористы. И они избегают всякой военной конфронтации с Турцией, несмотря на развязанную Эрдоганом войну против курдского меньшинства своей собственной страны.

Однако Эрдоган открыто объявляет сирийских курдов врагами Турции, и они не были (во всяком случае, пока еще) приглашены на мирную конференцию в Астане. Так что, даже если текущий режим прекращения огня сохранится и даже если мирная конференция в Астане пойдет строго по плану Москвы, в Сирии все еще предстоит проведение кое-каких сражений. Армия Асада должна будет, при российской и иранской поддержке, разгромить Исламское Государство и бывший Фронт аль-Нусра (теперешний Фронт Фатх аль-Шам), а туркам надо будет покорить сирийских курдов.

На это понадобится время. Но при прекращении поступления потока денег и оружия извне в условиях, когда Турция перекрыла краны, такие задачи будут, вероятно, достигнуты в итоге. А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией в один прекрасный день. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются».

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.