Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия

А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются

Издание Flagpole Magazine опубликовало статью Гвина Дайера под названием «The Syrian Civil War Is Over, and Assad and Russia Won» - «Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали Асад и Россия».

В ней говорится так: «Башар Асад выиграл войну, во многом благодаря российскому и иранскому вмешательству, а сирийские повстанцы обречены. Им нет смысла продолжать борьбу, потому что ВСЕ ТЕ, кто извне поддерживал их, отходят в сторону. Турция сейчас сотрудничает с Россией, в США в скором времени президентом станет Дональд Трамп, который также сотрудничает с Москвой, а Саудовская Аравия, принявшая на себя непосильные обязательства, безнадежно увязла в бесполезной для нее войне в Йемене.

Даже крошечный Катар, прежде являвшийся одним из главных финансовых спонсоров сирийского восстания, теперь потерял к нему интерес. Он недавно заключил сделку по покупке 19,5-процентного пакета акций «Роснефти», крупнейшего в России производителя нефти, за $11,5 миллиарда. Повстанцы полностью предоставлены сами по себе или же, иначе говоря, брошены на произвол судьбы, и у них остается небольшой выбор: сдаться или сражаться до последнего.

К настоящему времени ряды повстанцев Сирии состоят почти из одних только исламистов того или иного типа, но в Астане менее радикальным из них, вероятно, будет предложена амнистия в обмен на подписание мирного соглашения, содержащего, как можно предположить, кое-какие расплывчатые формулировки касательно выборов. Таких выборов, которые МОГУТ привести к смене режима Асада когда-нибудь в будущем. Это самое большее, что будет предложено, потому что Асад не намерен уходить, и Москва не станет заставлять его.

Радикальные исламисты - Исламское Государство, которое контролирует большую часть восточной Сирии и западного Ирака, и бывший Фронт аль-Нусра (ныне группировка Фронт Фатх аль-Шам), который контролирует большую часть северо-западной Сирии, - не только не были приглашены в Астану, но и вряд ли приняли бы такое приглашение, если бы оно было направлено им.

Но одержать военную победу над Асадом уже невозможно, так что этим группировкам суждено понести поражение на поле боя и вернуться к обычному терроризму.

В том, что касается перспектив послевоенного устройства Сирии, самый важный вопрос, остающийся без ответа, заключается в следующем: что произойдет с сирийскими курдами?

Они составляют лишь одну десятую часть населения Сирии. Но сейчас на севере страны их вооруженные отряды контролируют почти все такие районы, которые в основном населены курдами. Они в качестве единственных союзников Америки при наземных боевых действиях сыграли ключевую роль в оттеснении Исламского Государства. Они - не исламисты, они – не террористы. И они избегают всякой военной конфронтации с Турцией, несмотря на развязанную Эрдоганом войну против курдского меньшинства своей собственной страны.

Однако Эрдоган открыто объявляет сирийских курдов врагами Турции, и они не были (во всяком случае, пока еще) приглашены на мирную конференцию в Астане. Так что, даже если текущий режим прекращения огня сохранится и даже если мирная конференция в Астане пойдет строго по плану Москвы, в Сирии все еще предстоит проведение кое-каких сражений. Армия Асада должна будет, при российской и иранской поддержке, разгромить Исламское Государство и бывший Фронт аль-Нусра (теперешний Фронт Фатх аль-Шам), а туркам надо будет покорить сирийских курдов.

На это понадобится время. Но при прекращении поступления потока денег и оружия извне в условиях, когда Турция перекрыла краны, такие задачи будут, вероятно, достигнуты в итоге. А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией в один прекрасный день. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются».

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