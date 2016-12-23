Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес

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Назарбаев распорядился провести аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» до 1 июля 2017 г.
Ряд СМИ в Казахстане публикует незаконную рекламу БАДов, заявляя об их лечебных свойствах
Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе
Нефтяное соглашение членами ОПЕК и добытчиками вне картеля выполняется примерно на 73%
Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России
Рост индекса KASE не подкреплен инвестициями на фондовом рынке, считает аналитик
Продажа объектов в рамках приватизации в Казахстане пополнила республиканский бюджет на Т8,42 млрд
Бензин подорожал на АЗС в Алматы
Объем промпроизводства в Казахстане в 2016 г. сократился на 1,1%
Казахстан вернул прежние цены на интернет-услуги для Кыргызстана
Кыргызстан сократил товарооборот со странами ЕАЭС на 18%
Стоимость барреля нефти Brent повысилась до $55,1
Новый железнодорожный вокзал Астаны введут в эксплуатацию в мае
Россия может помочь США в борьбе с ИГ, считает Трамп
Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
Казахстан в 2018 г. получит от России 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М
Казахстан в 2017 г. планирует увеличить добычу нефти на 3,8%, до 81 млн тонн
Назарбаев распорядился о создании рабочей группы по перераспределению власти
Определить стратегические перспективы дальнейшей деятельности холдинга «Байтерек» поручил Назарбаев
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2016 г. увеличилось на 14,6%
Весенние каникулы в алматинских школах пройдут с 21 марта по 2 апреля, несмотря на Универсиаду
Назарбаев поручил при трансформации «Самрук-Казына» создать холдинг по сингапурской модели
Qazkom начал обслуживать японские платежные карты JCB
Мэр Бишкека остался на своем посту
19 фактов самовольного захвата земель выявили в Астане
Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о передаче осужденных
Снег, метель и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие 3 дня
Иран сможет обогатить больше урана, чем предусмотрено в рамках ядерной сделки
Пассажиры рейса Актау-Москва не могут вылететь из-за неработающего двигателя самолета
Алматинским школьникам ввели дополнительные каникулы из-за Универсиады
Омбудсмен предлагает отсрочить применение штрафов за отсутствие регистрации по месту проживания в РК
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 2,2% в 2017 г.
Казахстан предложит разработать в ООН кодекс поведения при антитеррористических операциях
В аэропорту Алматы задерживаются 16 рейсов, в том числе 8 международных
В Казахстане утверждена программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.
В Бишкеке выберут нового мэра
Все казахстанцы, застрявшие в Стамбуле, вернулись домой
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2017 и 2018 гг.
На сигаретах в странах ЕАЭС в марте появятся новые «страшные» картинки
Неустойчивая погода с осадками ожидается в среду на большей части Казахстана
Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
Свыше 20 человек погибли в результате 2-х взрывов возле правительственного здания в Кабуле
В порту Махачкалы приостановили слив казахстанской нефти из танкеров
Напряженной назвали в России подготовку к переговорам в Астане по урегулированию ситуации в Сирии
Казахстанцы легализовали имуществом Т1,6 трлн - минфин
Три отрасли «подтянули» показатель ВВП Казахстана в 2016 г.
Казахстанцы вывели из тени Т4 трлн 93 млрд в рамках легализации имущества
До +10 градусов прогреется воздух на юге Казахстана в ближайшие дни
Премьер РК заявил об отсутствии разъяснительной работы среди населения о новых правилах регистрации
Цены на сельхозпродукцию в Казахстане в 2016 г. выросли на 7,8%
Трое военнослужащих, отразивших нападение террористов в Актобе, награждены орденом «Айбын» посмертно
Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Шымкента
40 тыс. граждан зарегистрировались в Казахстане за последние три дня
900 человек не смогли вылететь вовремя из Стамбула в Казахстан из-за погодных условий
Лишить акиматы полномочий по контролю за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ предложили в МВД
Ситуация на курортах Таиланда после наводнения нормализовалась
Турецкая авиакомпания из-за погодных условий отменила рейсы из Стамбула в Астану и Алматы
В Шымкенте тренера ДЮСШ осудили на 15 лет за развращение малолетних воспитанников
ООН назвала Афганистан одной из самых опасных стран на Земле
Произведены кадровые перестановки в органах военной прокуратуры Казахстана
Казахстан расширил список разрешенных к транзиту кыргызских товаров, подлежащих ветконтролю
Китай продлил до 2024 г. контракт на поставки российской нефти через Казахстан
Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
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ЮРИЦЫН Владислав
ЮРИЦЫН Владислав
Ай, маладца..АПЛОДИСМЕНТЫ!!!
Паника и агония неоконов
ticker tape
Существуют явные признаки того, что неоконы,...
Ислам — вне критики?
Abizaev
Апологеты и защитники ислама из «левого...
Поскреби русский мир Роисся Вперде найдешь Асгла
Евразий
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Қияметтің сыны ел биліктің алжасуы
Ақжолтай
Қияметтің сыны ел биліктің алжасуы Әлемдегі...
Временная регистрация
жесть
Сколько не читал комментарии к статьям по данному...
Украинский волонтер рассказал о феномене алкоголизации ВСУ
Александр Зубченко
Зарплаты украинских военнослужащих хватает,...
Деньги в обмен на услуги
Кайрат Кудайбергенов
Если верить утверждениям Белого дома, США -...
Начало хорошее (по теме распределения власти)...
Пограничник
Доброго всем утра и дня -...
Посвящается Читателю
azatal
Мы верим в то, что выбор, который делается после...
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12 янваpя 2017 19:00Фоторепортаж
«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
12 янваpя 2017 12:00День за днем
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12 янваpя 2017 11:00Зарубежные СМИ
12 янваpя 2017 10:30Видео
Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
12 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки
12 янваpя 2017 10:00Видео
«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
12 янваpя 2017 07:00День за днем
12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
11 янваpя 2017 16:30Видео
11 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
11 янваpя 2017 12:00День за днем
11 янваpя 2017 11:30Видео
Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
11 янваpя 2017 10:00Зарубежные СМИ
Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
11 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
10 янваpя 2017 14:00Зарубежные СМИ
«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
10 янваpя 2017 12:00День за днем
10 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
10 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
9 янваpя 2017 14:00Инфографика
Задержан экс-глава КНБ Нартай Дутбаев. Против Куандыка Бишимбаева проводятся некие следственные мероприятия. Аслан Мусин отправлен на пенсию. Глава ЕНПФ Руслан Ерданаев задержан. Банки лихорадит. О временной регистрации.
9 янваpя 2017 12:00День за днем
Две сенсации от Галины Вишневской на этапе Кубка мира по биатлону, второе пришествие Николая Левникова в казахстанский футбол, накануне нового сезона во Всемирной серии бокса и неудачи хоккейного «Барыса» в домашних матчах
9 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
9 янваpя 2017 07:00Зарубежные СМИ
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»
9 янваpя 2017 06:32Народная рубрика
23 декабpя 2016 16:00День за днем
23 декабpя 2016 15:45Видео
23 декабpя 2016 15:30Видео
«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
23 декабpя 2016 12:00День за днем
23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни
23 декабpя 2016 10:00Видео
23 декабpя 2016 09:00Авторские колонки
23 декабpя 2016 07:00Зарубежные СМИ
23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
22 декабpя 2016 15:00Фоторепортаж
22 декабpя 2016 15:00Видео
Республиканцы уверены в том, что они добьются принятия направленных против ЛГБТ законопроектов, когда Дональд Трамп станет президентом
22 декабpя 2016 14:00Зарубежные СМИ
«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
22 декабpя 2016 12:00День за днем
22 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
22 декабpя 2016 07:00День за днем
22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
21 декабpя 2016 14:00Видео
Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
21 декабpя 2016 13:00Авторские колонки
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»
«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
21 декабpя 2016 12:00День за днем
21 декабpя 2016 11:00Жизнь
21 декабpя 2016 11:00Видео
21 декабpя 2016 10:00Экономика, бизнес, финансы
21 декабpя 2016 07:00Зарубежные СМИ
21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
20 декабpя 2016 17:30Видео
20 декабpя 2016 13:00Зарубежные СМИ
«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
20 декабpя 2016 12:00День за днем
20 декабpя 2016 10:00Экономика, бизнес, финансы
Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
20 декабpя 2016 09:00Авторские колонки
20 декабpя 2016 07:00Авторские колонки
20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
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