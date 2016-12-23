Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес

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Новости
Назарбаев распорядился провести аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» до 1 июля 2017 г.
12 янваpя 2017 18:40 Просмотры 80 Комментарии 2


Ряд СМИ в Казахстане публикует незаконную рекламу БАДов, заявляя об их лечебных свойствах
12 янваpя 2017 18:06 Просмотры 80 Комментарии 0


Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе
12 янваpя 2017 17:35 Просмотры 85 Комментарии 1


Назарбаев обсудил с Путиным подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию
12 янваpя 2017 16:40 Просмотры 68 Комментарии 0


Нефтяное соглашение членами ОПЕК и добытчиками вне картеля выполняется примерно на 73%
12 янваpя 2017 16:09 Просмотры 62 Комментарии 0


Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России
12 янваpя 2017 15:30 Просмотры 108 Комментарии 0


Рост индекса KASE не подкреплен инвестициями на фондовом рынке, считает аналитик
12 янваpя 2017 14:38 Просмотры 123 Комментарии 0


Продажа объектов в рамках приватизации в Казахстане пополнила республиканский бюджет на Т8,42 млрд
12 янваpя 2017 14:06 Просмотры 98 Комментарии 1


Бензин подорожал на АЗС в Алматы
12 янваpя 2017 12:54 Просмотры 397 Комментарии 1


Парковочные места на новом железнодорожном вокзале Астаны будут платными
12 янваpя 2017 12:15 Просмотры 188 Комментарии 0


Объем промпроизводства в Казахстане в 2016 г. сократился на 1,1%
12 янваpя 2017 12:02 Просмотры 113 Комментарии 0


Казахстан вернул прежние цены на интернет-услуги для Кыргызстана
12 янваpя 2017 10:35 Просмотры 133 Комментарии 0


Кыргызстан сократил товарооборот со странами ЕАЭС на 18%
12 янваpя 2017 10:12 Просмотры 102 Комментарии 0


Стоимость барреля нефти Brent повысилась до $55,1
12 янваpя 2017 09:06 Просмотры 166 Комментарии 0


Новый железнодорожный вокзал Астаны введут в эксплуатацию в мае
12 янваpя 2017 09:00 Просмотры 238 Комментарии 0


Россия может помочь США в борьбе с ИГ, считает Трамп
12 янваpя 2017 08:31 Просмотры 130 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
12 янваpя 2017 08:04 Просмотры 115 Комментарии 0


Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
11 янваpя 2017 20:14 Просмотры 336 Комментарии 1


Казахстан в 2018 г. получит от России 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М
11 янваpя 2017 20:05 Просмотры 169 Комментарии 0


Казахстан в 2017 г. планирует увеличить добычу нефти на 3,8%, до 81 млн тонн
11 янваpя 2017 20:00 Просмотры 190 Комментарии 1


Назарбаев распорядился о создании рабочей группы по перераспределению власти
11 янваpя 2017 19:00 Просмотры 608 Комментарии 0


Определить стратегические перспективы дальнейшей деятельности холдинга «Байтерек» поручил Назарбаев
11 янваpя 2017 17:47 Просмотры 313 Комментарии 0


Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2016 г. увеличилось на 14,6%
11 янваpя 2017 17:44 Просмотры 183 Комментарии 0


Весенние каникулы в алматинских школах пройдут с 21 марта по 2 апреля, несмотря на Универсиаду
11 янваpя 2017 17:38 Просмотры 244 Комментарии 0


Назарбаев поручил при трансформации «Самрук-Казына» создать холдинг по сингапурской модели
11 янваpя 2017 17:36 Просмотры 366 Комментарии 1


Qazkom начал обслуживать японские платежные карты JCB
11 янваpя 2017 16:55 Просмотры 188 Комментарии 0


Мэр Бишкека остался на своем посту
11 янваpя 2017 16:21 Просмотры 204 Комментарии 0


19 фактов самовольного захвата земель выявили в Астане
11 янваpя 2017 16:15 Просмотры 249 Комментарии 0


Казахстан ратифицировал соглашение с Ираном о передаче осужденных
11 янваpя 2017 16:05 Просмотры 157 Комментарии 0


Снег, метель и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие 3 дня
11 янваpя 2017 15:45 Просмотры 263 Комментарии 0


Иран сможет обогатить больше урана, чем предусмотрено в рамках ядерной сделки
11 янваpя 2017 15:08 Просмотры 163 Комментарии 0


Пассажиры рейса Актау-Москва не могут вылететь из-за неработающего двигателя самолета
11 янваpя 2017 14:01 Просмотры 219 Комментарии 0


Алматинским школьникам ввели дополнительные каникулы из-за Универсиады
11 янваpя 2017 13:13 Просмотры 454 Комментарии 3


Омбудсмен предлагает отсрочить применение штрафов за отсутствие регистрации по месту проживания в РК
11 янваpя 2017 13:11 Просмотры 341 Комментарии 0


Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 2,2% в 2017 г.
11 янваpя 2017 12:01 Просмотры 248 Комментарии 0


Казахстан предложит разработать в ООН кодекс поведения при антитеррористических операциях
11 янваpя 2017 11:10 Просмотры 186 Комментарии 0


В аэропорту Алматы задерживаются 16 рейсов, в том числе 8 международных
11 янваpя 2017 10:50 Просмотры 286 Комментарии 0


В Казахстане утверждена программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.
11 янваpя 2017 10:48 Просмотры 282 Комментарии 3


В Бишкеке выберут нового мэра
11 янваpя 2017 10:37 Просмотры 192 Комментарии 0


Все казахстанцы, застрявшие в Стамбуле, вернулись домой
11 янваpя 2017 09:24 Просмотры 200 Комментарии 0


Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2017 и 2018 гг.
11 янваpя 2017 09:03 Просмотры 250 Комментарии 0


На сигаретах в странах ЕАЭС в марте появятся новые «страшные» картинки
11 янваpя 2017 08:25 Просмотры 255 Комментарии 5


Неустойчивая погода с осадками ожидается в среду на большей части Казахстана
11 янваpя 2017 08:06 Просмотры 168 Комментарии 0


Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
10 янваpя 2017 20:09 Просмотры 490 Комментарии 1


Свыше 20 человек погибли в результате 2-х взрывов возле правительственного здания в Кабуле
10 янваpя 2017 19:45 Просмотры 188 Комментарии 0


В порту Махачкалы приостановили слив казахстанской нефти из танкеров
10 янваpя 2017 18:52 Просмотры 496 Комментарии 0


Напряженной назвали в России подготовку к переговорам в Астане по урегулированию ситуации в Сирии
10 янваpя 2017 17:43 Просмотры 299 Комментарии 0


Казахстанцы легализовали имуществом Т1,6 трлн - минфин
10 янваpя 2017 15:22 Просмотры 299 Комментарии 0


Три отрасли «подтянули» показатель ВВП Казахстана в 2016 г.
10 янваpя 2017 14:42 Просмотры 455 Комментарии 0


Казахстанцы вывели из тени Т4 трлн 93 млрд в рамках легализации имущества
10 янваpя 2017 14:03 Просмотры 444 Комментарии 0


До +10 градусов прогреется воздух на юге Казахстана в ближайшие дни
10 янваpя 2017 13:43 Просмотры 390 Комментарии 0


Премьер РК заявил об отсутствии разъяснительной работы среди населения о новых правилах регистрации
10 янваpя 2017 12:42 Просмотры 463 Комментарии 3


Цены на сельхозпродукцию в Казахстане в 2016 г. выросли на 7,8%
10 янваpя 2017 12:32 Просмотры 245 Комментарии 0


Трое военнослужащих, отразивших нападение террористов в Актобе, награждены орденом «Айбын» посмертно
10 янваpя 2017 12:25 Просмотры 419 Комментарии 0


Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Шымкента
10 янваpя 2017 12:13 Просмотры 355 Комментарии 0


40 тыс. граждан зарегистрировались в Казахстане за последние три дня
10 янваpя 2017 11:53 Просмотры 331 Комментарии 0


900 человек не смогли вылететь вовремя из Стамбула в Казахстан из-за погодных условий
10 янваpя 2017 11:40 Просмотры 207 Комментарии 0


Лишить акиматы полномочий по контролю за эксплуатацией опасных технических средств на объектах ЖКХ предложили в МВД
10 янваpя 2017 11:00 Просмотры 265 Комментарии 0


Ситуация на курортах Таиланда после наводнения нормализовалась
10 янваpя 2017 10:41 Просмотры 243 Комментарии 0


Турецкая авиакомпания из-за погодных условий отменила рейсы из Стамбула в Астану и Алматы
10 янваpя 2017 09:36 Просмотры 251 Комментарии 0


В Шымкенте тренера ДЮСШ осудили на 15 лет за развращение малолетних воспитанников
10 янваpя 2017 09:24 Просмотры 325 Комментарии 0


ООН назвала Афганистан одной из самых опасных стран на Земле
10 янваpя 2017 09:10 Просмотры 289 Комментарии 0


Произведены кадровые перестановки в органах военной прокуратуры Казахстана
10 янваpя 2017 08:37 Просмотры 583 Комментарии 1


Казахстан расширил список разрешенных к транзиту кыргызских товаров, подлежащих ветконтролю
10 янваpя 2017 08:22 Просмотры 241 Комментарии 0


Китай продлил до 2024 г. контракт на поставки российской нефти через Казахстан
10 янваpя 2017 08:10 Просмотры 288 Комментарии 0


Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
9 янваpя 2017 20:09 Просмотры 381 Комментарии 0


Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
8 янваpя 2017 18:45 Просмотры 307 Комментарии 0


Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
7 янваpя 2017 15:43 Просмотры 468 Комментарии 0


ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
6 янваpя 2017 19:20 Просмотры 615 Комментарии 3


Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
5 янваpя 2017 21:38 Просмотры 600 Комментарии 0


Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
4 янваpя 2017 23:02 Просмотры 389 Комментарии 0


Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
3 янваpя 2017 20:45 Просмотры 735 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
2 янваpя 2017 17:00 Просмотры 584 Комментарии 0


ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
1 янваpя 2017 20:05 Просмотры 586 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
31 декабpя 2016 21:27 Просмотры 592 Комментарии 0


Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
30 декабpя 2016 20:24 Просмотры 615 Комментарии 0


Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
29 декабpя 2016 23:15 Просмотры 660 Комментарии 0


Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
28 декабpя 2016 20:00 Просмотры 856 Комментарии 0


Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
27 декабpя 2016 21:50 Просмотры 1028 Комментарии 0


Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
26 декабpя 2016 23:20 Просмотры 662 Комментарии 0


Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
25 декабpя 2016 20:41 Просмотры 921 Комментарии 0


Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
24 декабpя 2016 15:05 Просмотры 1592 Комментарии 0


Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
23 декабpя 2016 21:26 Просмотры 1189 Комментарии 0


Сильные морозы и гололед ожидаются в 6 регионах Казахстана 23-25 декабря
22 декабpя 2016 19:10 Просмотры 1281 Комментарии 0


Поиски разбившегося истребителя Су-27 ведутся в пригороде Талдыкоргана
21 декабpя 2016 21:49 Просмотры 882 Комментарии 0


Туркменистан приостановил безвизовый режим с Казахстаном
20 декабpя 2016 20:17 Просмотры 1621 Комментарии 1


Казахстан и Беларусь пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян
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12 янваpя 2017 10:00 / Видео
Владислав ЮРИЦЫН  [Всего статей: 1740] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес

Читать только текст - количество просмотров 403  Читать только комментарии - количество комментариев 0
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)

Тэги: политзамер, регистрация, аресты, zonakz видео

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Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау


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ЮРИЦЫН Владислав

ЮРИЦЫН Владислав

 


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Фестиваль света в Сиднее
Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты


«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.


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Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия
А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются


«Зачистка» перед Универсиадой не связана с нововведениями по регистрации
В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников


Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки


Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
Сетевые СМИ о будущем, которое уже наступило


12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


11 янваpя 2017 16:30Видео
Регистрацию – приостановить
Адвокат Жангельды Сулейманов о том, что недоработки законодателей по вопросам миграции населения уже проявились в полной мере


Предъявите регистрацию. Временную регистрацию. Преждевременную регистрацию…
Законотворчество от Тупого и Еще Тупее продолжает функционировать в штатном режиме


«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
Сетевой Казахстан. 11 января 2017г.


Узлы конфликтующего Востока
Выпуск 58. Переговоры по Сирии в Астане и консультации по Афганистану в Москве, туркменский цугцванг и узбекская «перестройка», Иран vs Саудовское королевство


Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
Если Владимир Путин не сделал того, в чем его обвиняют, ему следовало бы сожалеть, что он не сделал этого. Потому что ситуация складывается для него как нельзя лучше. Так считает американский автор


Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
Депутаты и чиновники ничего не понимают в нашей жизни, лишь ссылаются на зарубежный опыт. Наверное, только приехали. Им, как всем нам, за границей лучше, но вынуждены жить здесь


11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


В Афганистане Путин обхаживает Китай, желая заполучить «еще одну Сирию»
Растущее присутствие Исламского Государства в этой стране дает России основание для формирования такого партнерского союза с Китаем и Пакистаном, который был бы в состоянии противодействовать влиянию США


«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
Сетевой Казахстан. 10 января 2017г.


Война Миров. Выбор Казахстана: Россия или Запад
Неудачное время для многовекторности. Но не сделав вынужденного выбора вовремя, автоматически окажешься врагом и для тех, и для других


10 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 10 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


9 янваpя 2017 14:00Инфографика
Малый бизнес - основной драйвер роста национальной экономики
Доходы в секторе за прошлый год выросли на 45%, число активно действующих предприятий увеличилось на 5%


Задержан экс-глава КНБ Нартай Дутбаев. Против Куандыка Бишимбаева проводятся некие следственные мероприятия. Аслан Мусин отправлен на пенсию. Глава ЕНПФ Руслан Ерданаев задержан. Банки лихорадит. О временной регистрации.
Сетевой Казахстан. 9 января 2017г.


Две сенсации от Галины Вишневской на этапе Кубка мира по биатлону, второе пришествие Николая Левникова в казахстанский футбол, накануне нового сезона во Всемирной серии бокса и неудачи хоккейного «Барыса» в домашних матчах
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Почему Трамп и американское разведывательное сообщество спорят по поводу России
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»


9 янваpя 2017 06:32Народная рубрика
Народные новости. 9 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


23 декабpя 2016 16:00День за днем
Редакция уходит в отпуск с 26 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
Первый рабочий день после отпуска – 9 января


23 декабpя 2016 15:45Видео
Выход Мухтара Аблязова на свободу – последнее яркое событие 2016-го года
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


Реабилитация повышает свой профессиональный статус
Команда нейро и кардиореабилитологов Республиканского клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны разработала краткосрочные программы реабилитации для республиканского и областного уровней


«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
Сетевой Казахстан. 23 декабря 2016г.


23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Эфиопия: вне времени
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни


23 декабpя 2016 10:00Видео
Забота о клиенте или погоня за прибылью?
Управляющий директор по программе модернизации АО «Казахтелеком» Сергей Назаренко о клиентоориентированности как о философии бизнеса


2017 год: много оптимизма и немного девальвации тенге
Для Казахстана определяющими являются цены на нефть. От них зависит наше будущее: и экономический рост, и валютный курс и, в конце концов, качество жизни. В то время как на нефтяном рынке продолжает оставаться неопределенность, многие эксперты смотрят в 2017 год с нескрываемым оптимизмом


Запад должен прекратить «провоцирование» Путина
Западным лидерам вместо этого следует заняться поиском точек соприкосновения с ним


23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 декабря 2016 г.
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«Рождественские огни» Маунт Аннана
В Австралии, впрочем, как и во многих других католических странах, люди украшают свои дома к Рождеству. Я даже не могу себе представить, сколько труда и денег тратят эти люди на украшение и устройство своих «Рождественских огней»!


22 декабpя 2016 15:00Видео
Почему главный ресурс и капитал «Казахтелекома» – это люди
Берик Битабаров, управляющий директор по персоналу АО «Казахтелеком», об HR-технологиях, мотивации, управлении изменениями и стратегическом планировании в работе с людьми


Республиканцы уверены в том, что они добьются принятия направленных против ЛГБТ законопроектов, когда Дональд Трамп станет президентом
Законопроект «О защите I поправки», который призван обеспечивать недопущение дискриминации в отношении людей, придерживающихся взглядов, направленных против ЛГБТ, будет вновь внесен на рассмотрение законодателей и может быть подписан в порядке оформления в качестве закона при Трампе


«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
Сетевой Казахстан. 22 декабря 2016г.


Аттракцион невиданной щедрости, или Кого БЛАГОтворят KEGOC, КТО и др.
Квазигосударственные компании, увы, вместо наполнения бюджета страны, помогают правительству и местным органам власти решать их социальные задачи. Благотворительность за счет налогоплательщиков становится модным трендом


22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
Сетевые СМИ о неудачной шутке Первого канала «Евразия»


22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 22 декабря 2016 г.
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Покой нам только снится: восточная политика кардинально усложнилась
От 2017-го ждать лучшего нет никаких оснований


Зачем ФНБ «Самрук-Казына» создал еще один фонд? Что лучше: мечеть или значимый для экономики проект?
ФНБ «Самрук-Казына», исповедующий в настоящий момент религию трансформации, совсем заплутал в своих духовных практиках. И вместо того, чтобы увеличить свой КПД, оптимизировать бизнес-процессы и структуру фонда, чтобы сократить административные издержки в условиях кризиса, он создал «фонд в фонде»


«Дисциплинированное правительство: 100 дней кабмина Сагинтаева». «Чем дальше в инфляционный «лес», тем больше «дров» у Нацбанка». «Сто дней Карима Масимова во главе КНБ». «Казахстанцы боятся безработицы и требуют реформ»
Сетевой Казахстан. 21 декабря 2016г.


«Оңай»: систему исправит пассажир?
Странное дело, но спустя год после введения системы электронного билетирования в общественном транспорте Алматы и ее оператор, и кураторы из городского акимата заявляют, что изменить ситуацию могут только сами пассажиры


21 декабpя 2016 11:00Видео
Не будьте падкими на лёгкие деньги
Финансовый аналитик Салтанат Абаева о банковском мошенничестве


За 25 лет независимости экономического чуда в Казахстане так и не случилось
Экономические результаты Казахстана за 25 лет независимости выглядят противоречиво


Убийство российского посла: «Террорист находился прямо передо мной», рассказывает один фотограф
Бурхан Озбилиджи, фотограф американского информационного агентства Associated Press, присутствовал на месте убийства российского посла в Анкаре. Он излагает свои жуткие свидетельские воспоминания для Europe 1


21 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 21 декабря 2016 г.
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20 декабpя 2016 17:30Видео
Геополитические итоги 2016-го года
Булат Султанов, доктор исторических наук, о брексите, президенте Трампе, сирийском узле и евразийской интеграции


Владимир Путин утверждает, что пакт 1956 года не предусматривает суверенитета островов
Вторая мировая война закончилась свыше семидесяти лет назад, а Россия и Япония по сию пору не могут заключить мирный договор. Пресса Японии обсуждает итоги японско-российского саммита


«В Казахстане действует 13 видов налогов, 16 видов других обязательных отчислений и 7 внебюджетных отчислений». «За два года к ответственности привлечено более 1 800 должностных лиц, в том числе 21 – республиканского уровня, 120 – областного»
Сетевой Казахстан. 20 декабря 2016г.


Латвия глазами казахстанца: можно жить и работать
Для советских граждан из других регионов Прибалтика представлялась странным миром: магазины, рестораны, даже люди - все какое-то иное. И сегодня Латвия продолжает удивлять


Новые громкие сенсации от казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, третья зимняя Олимпиада подряд без наших хоккеистов, хорошие результаты в женском биатлоне и возвращение «Барыса» в зону «плэй-офф»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Главная тайна Америки
США опять затормозили на краю пропасти. Как им это удаётся? Почему страна ни разу не сорвалась в 1917 год или хотя бы в 1991-й?


20 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
Народные новости. 20 декабря 2016 г.
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